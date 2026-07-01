Индексная книга (каталог) CNews*
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Филатов Илья
СОБЫТИЯ
Публикаций - 12, упоминаний - 19
Филатов Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Николаев Вячеслав 103 3
|Камалов Фарид 6 2
|Ханин Александр 51 2
|Галактионова Инесса 119 2
|Ибрагимов Руслан 35 2
|Евтушенков Феликс 29 2
|Горбунов Александр 55 2
|Каменский Андрей 10 2
|Барсегян Алексей 6 2
|Зиборова Ольга 18 2
|Воронин Павел 194 2
|Мишин Игорь 9 2
|Юмашев Валентин 10 2
|Holtrop Thomas - Холтроп Томас 29 2
|Kheradpir Shaygan - Херадпир Шайган 11 2
|von Flemming Regina - фон Флемминг Регина 14 2
|Shouraboura Nadia - Шурабура Надя 7 2
|Солнцев Максим 2 1
|Назмутдинова Раиса 29 1
|Найфонов Кермен 2 1
|Исламов Дмитрий 3 1
|Бодягина Лариса 8 1
|Непомнящий Борис 3 1
|Чибисов Александр 1 1
|Самойлов Юрий 75 1
|Халин Дмитрий 56 1
|Чернышева Татьяна 5 1
|Егоров Игорь 45 1
|Эрнст Константин 17 1
|Белов Виктор 60 1
|Ефимов Алексей 15 1
|Маклин Андрей 4 1
|Сафонов Олег 11 1
|Waxman Alan - Ваксман Алан 6 1
|Генцис Александр 20 1
|Степанов Антон 71 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453851, в очереди разбора - 727792.
Создано именных указателей - 196935.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453851, в очереди разбора - 727792.
Создано именных указателей - 196935.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.