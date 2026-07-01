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Филатов Илья

СОБЫТИЯ


01.07.2026 Владельцы МТС заложили долю в Ozon по кредиту на 320 млрд руб. 1
03.12.2024 Илья Филатов назначен первым вице-президентом МТС по финансовым сервисам 3
12.04.2024 «МТС Банк» объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже 1
27.06.2022 МТС объявляет решения совета директоров 1
17.09.2021 МТС увеличила долю в УК «Система капитал» до 100% 1
27.07.2021 МТС приобрела контроль в блокчейн-платформе Factorin 1
25.06.2021 МТC объявляет решения Совета директоров 1
01.06.2021 Илья Филатов: Банк должен конкурировать за клиента 5
16.12.2020 МТС открывает необанк NUUM для геймеров 1
04.07.2012 Contact и банк «Уралсиб» развивают сотрудничество в рамках платежных сервисов 1
01.06.2012 Кредитный конвейер для СМБ сорвал аплодисменты 1
16.12.2011 С 2013 г. в Кемеровской области начнется массовый выпуск универсальных электронных карт 2

Публикаций - 12, упоминаний - 19

Филатов Илья и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15562 7
МТС - Система Телеком 239 1
РУЭК Кемеровской области - Регистр универсальных электронных карт Кемеровской области 3 1
Diasoft - Диасофт 1122 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1906 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 301 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 304 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 322 1
Gaijin Entertainment 89 1
Factorin - Факторин 7 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 536 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 586 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1879 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - ON Медиа 77 2
Кредит-Москва Банк 9 1
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP - Клири Готтлиб 9 1
Автобанк-НИКойл АКБ 18 1
Платина КБ 30 1
ТКБ - Инвестторгбанк АКБ - Банк ИТБ 35 1
МКБ - Московский кредитный банк 648 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1051 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 192 1
Digital Horizon - Диджитал Горизонт 10 1
СДМ-Банк 71 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 408 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1927 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 250 1
Kapital Bank - Капиталбанк АКБ 38 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Система Капитал УК - Sistema Capital 14 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Связной Банк 113 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64211 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61071 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6179 7
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4579 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5951 2
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26531 2
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