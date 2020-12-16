МТС открывает необанк NUUM для геймеров

МТС открывает необанк NUUM – платформу для совершения финансовых операций со специальными бонусами, которые можно потратить на дополнительные возможности в играх для ПК, игровых приставок, планшетов и смартфонов.

Стать клиентом необанка можно, скачав приложение NUUM и выпустив виртуальную карту NUUM Virtual – всё происходит онлайн, без посещения офиса или доставки документов курьером. После этого, просто совершая привычные ежедневные траты по карте, клиенты NUUM получат возможность накапливать бонусные NUUM Points (пойнты) и обменивать их на внутриигровые товары и валюты.

Первым партнером NUUM из игровой индустрии стала компания Gaijin Entertainment, разработчик и издатель более 30 игр для ПК, приставок, планшетов и смартфонов, в том числе Enlisted, War Thunder, Crossout, CRSED: F.O.A.D. и «Ил-2 Штурмовик: Крылатые хищники».

Все новые клиенты NUUM получают 1000 приветственных бонусов, которые можно потратить на подключение премиум-аккаунтов в играх War Thunder и Crossout. После этого 10% от каждого платежа по карте NUUM будет конвертироваться в пойнты – их пользователи NUUM смогут обменивать в том числе на эксклюзивные айтемы, недоступные для покупки в магазинах игр. Кроме того, клиенты NUUM получат возможность покупать внутриигровые товары по более низкой цене, чем в официальном магазине игры.

На первом этапе NUUM будет выпускать дебетовые карты, в перспективе планируется расширение линейки карточных продуктов, в том числе кредитных. Пополнить счет NUUM можно онлайн-переводом средств из любых банков.

«Мы решили совместить опыт работы МТС в гейминге с нашим опытом в финансовых технологиях и предложить интересный продукт для этой аудитории в формате необанка. Сейчас мы запускаем базовую версию приложения NUUM, но уже в ближайшее время планируем существенно расширить перечень предлагаемых финансовых сервисов и бонусов, в том числе за счет подключения других сервисов экосистемы МТС и привлечения новых партнеров из числа мировых лидеров индустрии гейминга», – отметил вице-президент МТС по финансовым сервисам, председатель Правления МТС Банка Илья Филатов.

NUUM переведён в открытое beta-тестирование. Пользователем необанка может стать абонент любого оператора связи. Приложение NUUM доступно для скачивания в Google Play. Виртуальная карта может использоваться для оплаты как онлайн-покупок, так и офлайн – через Google Pay. На iOS также ведется открытое тестирование NUUM, в начале 2021 года планируется полноценный релиз приложения для пользователей этой операционной системы.

Для обеспечения безопасности финансовых операций ИТ-инфраструктура NUUM сертифицирована по международному стандарту PCI DSS, что гарантирует надежную защиту платежной информации.