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Gaijin Entertainment


25.12.2020 Сбербанк открыл сервис облачного гейминга. Пока бесплатный 7
25.12.2020 «Сбер» запустил сервис облачного гейминга SberPlay 1
17.12.2020 На «Эльбрусах» начали работать ресурсоемкие популярные игры. Видео 3
16.12.2020 МТС открывает необанк NUUM для геймеров 1
10.11.2016 Российские разработчики создали экспертный совет игровой индустрии 1
01.02.2016 Mail.Ru Group оптимизирует защиту от DDoS-атак для своих игровых проектов 1
05.12.2013 War Thunder: Новый этап 1
16.08.2013 War Thunder в сервисе Steam 2
15.05.2013 War Thunder выйдет на PS4 2
02.11.2012 Открытый бета-тест War Thunder 2
15.03.2012 Birds of Steel в продаже 1
02.02.2012 Бета-тест Star Conflict 1
27.09.2011 Blades of Time в России 1
07.09.2011 World of Planes. Видео и скриншоты 1
26.05.2011 Birds of Steel в разработке 1
17.12.2010 Apache: Air Assault в продаже 1
10.12.2010 Apache: Air Assault в продаже 1
30.11.2010 Apache: Air Assault в печати 1
26.10.2010 Apache: Air Assault в России 1
28.09.2010 Apache: Air Assault выйдет для РС 1
18.09.2010 Apache: Air Assault. Видео 1
01.09.2010 Дата выхода Battle vs. Chess 1
31.08.2010 Apache: Air Assault. Скриншоты 1
16.07.2010 Apache: Air Assault. Анонс 1
14.01.2010 Демоверсия Wings of Prey 1
25.12.2009 "Крылатые хищники" в продаже 1
16.12.2009 "Крылатые хищники" в печати 1
11.12.2009 1C - дистрибьютор "Крылатых хищников" 1
08.12.2009 "Крылатые Хищники". Бета-тест 1
10.11.2009 "Крылатые Хищники" в разработке 1
09.10.2009 "Две сорванные башни" в продаже 1
29.09.2009 "Две сорванные башни" в печати 1
04.09.2009 "Ил-2 Штурмовик: Крылатые хищники" в продаже 1
28.08.2009 "Ил-2 Штурмовик: Крылатые хищники". Видео 1
20.08.2009 "Две сорванные башни": Видео 1
06.08.2009 "Две сорванные башни": Видео 1
17.07.2009 "Ил-2 Штурмовик: Крылатые хищники". Скриншоты 1
17.07.2009 "Ил-2 Штурмовик: Крылатые хищники". Скриншоты 1
15.07.2009 "Две сорванные башни": Видео 1
02.07.2009 "Ил-2 Штурмовик: Крылатые хищники". Официальный сайт 1

Публикаций - 51, упоминаний - 62

Gaijin Entertainment упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Konami 67 3
VK - Mail.ru Group 2487 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
3779 1
AMD - Advanced Micro Devices 1686 1
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Nvidia Corp 2038 1
Бука - Buka 276 1
META Publishing 3 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 12 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 363 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
DDR - Double data rate 1077 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 158 1
VLIW - Very long instruction word - «очень длинная машинная команда» - Архитектура процессоров с несколькими вычислительными устройствами 8 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2103 16
Gaijin Entertainment War Thunder - многопользовательская онлайн-игра 28 4
Apple iOS 5742 3
Crossout - компьютерная игра 3 3
Enlisted - компьютерная игра 3 3
CRSED: F.O.A.D. - компьютерная игра 3 3
Google Android 10751 2
Linux OS 4276 2
Сбер SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 24 2
Сбербанк SberPlay - сервис облачного гейминга 3 2
МЦСТ - Эльбрус Линукс 5 1
Intel Core Broadwell 27 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2159 1
OpenGL - Язык программирования 126 1
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 326 1
Mesa - библиотека графических API OpenGL и Vulkan с открытым исходным кодом 9 1
ТЕСИС Flowvision 5 1
Nintendo Wii - игровая консоль 339 1
Nintendo DS - игровая консоль 140 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline Gaming - Игровой облачный сервис 5 1
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 59 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 38 1
VK - Mail.ru MyGames 25 1
Nintendo Switch - Игровая приставка 39 1
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 1
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 1
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 190 1
C++ - Язык программирования 284 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
Intel Core - Семейство процессоров 864 1
Apple macOS 934 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Nvidia GeForce GTX 2081 1
Трушкин Константин 43 1
Лямин Александр 59 1
Крайнов Алексей 6 1
Волынсков Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 4
Земля - планета Солнечной системы 881 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Япония 2811 1
Восточная Европа 1691 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Европа Западная 618 1
Вторая мировая война 270 2
Forbes - Форбс 442 1
Superdata 9 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768815, в очереди разбора - 672499.
Создано именных указателей - 46354.
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