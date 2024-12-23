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Gaijin Entertainment

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


23.12.2024 Фанат знаменитой российской игры War Thunder слил на ее форум секретные военные документы, чтобы выиграть в бесполезном интернет-споре 1
16.07.2024 VR-авиасимулятор Aces of Thunder поступит в продажу в конце года 1
25.12.2020 Сбербанк открыл сервис облачного гейминга. Пока бесплатный 1
25.12.2020 «Сбер» запустил сервис облачного гейминга SberPlay 1
17.12.2020 На «Эльбрусах» начали работать ресурсоемкие популярные игры. Видео 1
16.12.2020 МТС открывает необанк NUUM для геймеров 1
10.11.2016 Российские разработчики создали экспертный совет игровой индустрии 1
01.02.2016 Mail.Ru Group оптимизирует защиту от DDoS-атак для своих игровых проектов 1
05.10.2015 War Thunder хорошеет на базе Dagor Engine 4.0 1
23.07.2014 Планшет Nvidia Shield - лучшее игровое решение на Android 1
05.12.2013 War Thunder: Новый этап 1
16.08.2013 War Thunder в сервисе Steam 1
09.07.2013 Новые ноутбуки MSI получили самые мощные в мире мобильные видеокарты 1
23.05.2013 На КРИ 2013 раздали Awards 1
15.05.2013 War Thunder выйдет на PS4 1
02.11.2012 Открытый бета-тест War Thunder 1
15.03.2012 Birds of Steel в продаже 1
02.02.2012 Бета-тест Star Conflict 1
27.09.2011 Blades of Time в России 1
07.09.2011 World of Planes. Видео и скриншоты 1
09.08.2011 World of Planes. Скриншоты 1
26.05.2011 Birds of Steel в разработке 1
17.12.2010 Apache: Air Assault в продаже 1
10.12.2010 Apache: Air Assault в продаже 1
30.11.2010 Apache: Air Assault в печати 1
26.10.2010 Apache: Air Assault в России 1
28.09.2010 Apache: Air Assault выйдет для РС 1
18.09.2010 Apache: Air Assault. Видео 1
01.09.2010 Дата выхода Battle vs. Chess 1
31.08.2010 Apache: Air Assault. Скриншоты 1
16.07.2010 Apache: Air Assault. Анонс 1
14.01.2010 Демоверсия Wings of Prey 1
25.12.2009 "Крылатые хищники" в продаже 1
16.12.2009 "Крылатые хищники" в печати 1
11.12.2009 1C - дистрибьютор "Крылатых хищников" 1
08.12.2009 "Крылатые Хищники". Бета-тест 1

Публикаций - 89, упоминаний - 89

Gaijin Entertainment и организации, системы, технологии, персоны:

9594 46
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 8
Microsoft - Activision Blizzard 511 7
Бука - Buka Entertaiment 493 4
МТС Эльф 20 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
Nvidia Corp 4002 4
Alawar - Алавар 63 3
Konami 111 3
Intel Corporation 12811 3
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 2
Palit Microsystems 45 2
Action Forms 13 2
Microsoft Corporation 25775 2
Sony 6739 2
Wargaming 161 2
Intervale - Интервейл - СмартКардЛинк 50 1
META Publishing 3 1
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 1
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 1
Новый диск 963 1
Руссобит-М 266 1
Funcom 107 1
GSC Game World - ГСК Игровой мир 102 1
Katauri Interactive 46 1
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм - Astrum Soft - IT Territory Nord - АйТи Территория Норд 94 1
1C - Avalon Style Entertainment 50 1
PowerColor 13 1
Game Insight - Гейм инсайт 41 1
Zuxxez Entertainment - TopWare Interactive 40 1
GFI Russia - Game Factory Interactive - MiST Land South 18 1
SteelSeries 30 1
СофтЛаб-НСК - SoftLab-NSK 21 1
SkyFallen Entertainment 26 1
G5 Software 13 1
SouthPeak Interactive - Gamecock Media Group 27 1
Targem Games - Таргем Геймз 26 1
Ростелеком 10948 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 7
Галерея искусств Зураба Церетели 11 4
Messerschmitt AG - Мессершмитт АГ 11 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 55
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 12
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 397 10
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 9
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 9
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 9
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 8
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 8
Joystick - Джойстик 1149 6
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 6
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 6
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 5
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 5
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1101 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 5
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 4
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 3
Gamepad - Геймпад - Joypad - Джойпад - тип игрового манипулятора 179 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 554 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 2
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 502 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 21
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 16
Gaijin Entertainment - Адреналин 18 15
Gaijin Entertainment - War Thunder - многопользовательская онлайн-игра 37 14
1С - Ubisoft - Ил-2 Штурмовик 58 13
Gaijin Entertainment - X-Blades (Ониблэйд) 11 10
Gaijin Entertainment - Apache: Air Assault - Компьютерная игра (военный авиасимулятор) 8 8
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 8
Nintendo DS - игровая консоль 340 6
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 5
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 4
Google Android 15244 4
Apple iOS 8583 4
Enlisted - компьютерная игра 4 3
CRSED: F.O.A.D. - компьютерная игра 3 3
Crossout - компьютерная игра 4 3
1С:Коллекция игрушек 33 3
Сбер - SberPlay - сервис облачного гейминга 7 2
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 59 2
Nintendo Wii - игровая консоль 760 2
Nvidia GeForce GTS 48 2
Nvidia GeForce GTX 525 2
Linux OS 11533 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Microsoft Windows 16882 2
Intel Core - Семейство процессоров 1251 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 2
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 77 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус Линукс 9 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 1
Mesa - библиотека графических API OpenGL и Vulkan с открытым исходным кодом 22 1
Far Cry - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 116 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 127 1
Obsidian Entertainment - Armored Warfare - Компьютерная игра (гонки на выживание) 31 1
Logitech G - Logitech G PRO X - Logitech Gaming - Logitech G Gamepad 46 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 1
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 131 1
ТЕСИС FlowVision 11 1
Sony Playstation Network - PSN 204 1
Сумкин Фёдор 11 9
Юдинцев Кирилл 5 5
Юдинцев Антон 5 5
Пучков Дмитрий 71 4
Семенова Мария 9 3
Крайнов Алексей 10 1
Волынсков Алексей 2 1
Филатов Илья 12 1
Морш Франц 3 1
Менькова Татьяна 62 1
Орловский Сергей 34 1
Мирошников Юрий 4 1
Sabatini Rafael - Сабатини Рафаэль 3 1
Бабаев Сергей 2 1
Шелагуров Роман 1 1
Донских Евгений 3 1
Тарасенко Роман 1 1
Soule Jeremy - Соул Джереми 5 1
Шпильчевский Олег 5 1
Семченко Алексей 1 1
Панов Вадим 9 1
Драненков Владимир 1 1
Ellingsen Erling - Эллингсен Эрлинг 3 1
Рейман Леонид 1065 1
Мирошников Борис 63 1
Трушкин Константин 60 1
Лямин Александр 75 1
Лысковский Александр 13 1
Ильин Дмитрий 42 1
Живица Иван 3 1
Карпинский Илья 6 1
Сиротинин Леонид 5 1
Бадаев Алексей 40 1
Макаров Вячеслав 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 10
Италия - Сицилия 44 8
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Африка - Африканский регион 3641 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Германия - Берлин 732 8
Америка Центральная 88 8
Европа 24964 7
Гондурас - Республика 40 6
Европа Западная 1496 6
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 4
Ближний Восток 3154 4
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 4
Япония 13807 3
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Новая Земля архипелаг (Матка) 21 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Венгрия 855 1
Испания - Королевство 3840 1
Саудовская Аравия - Королевство 666 1
Беларусь - Минск 706 1
Россия - Кубань 229 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 23
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 17
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 15
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 661 8
Здравоохранение - Адреналин - Adrenaline - Норадреналин, Кортизол - гормоны стресса 94 7
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 531 7
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 5
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 4
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 3
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МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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