Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Gaijin Entertainment
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 89, упоминаний - 89
Gaijin Entertainment и организации, системы, технологии, персоны:
|Сумкин Фёдор 11 9
|Юдинцев Кирилл 5 5
|Юдинцев Антон 5 5
|Пучков Дмитрий 71 4
|Семенова Мария 9 3
|Крайнов Алексей 10 1
|Волынсков Алексей 2 1
|Филатов Илья 12 1
|Морш Франц 3 1
|Менькова Татьяна 62 1
|Орловский Сергей 34 1
|Мирошников Юрий 4 1
|Sabatini Rafael - Сабатини Рафаэль 3 1
|Бабаев Сергей 2 1
|Шелагуров Роман 1 1
|Донских Евгений 3 1
|Тарасенко Роман 1 1
|Soule Jeremy - Соул Джереми 5 1
|Шпильчевский Олег 5 1
|Семченко Алексей 1 1
|Панов Вадим 9 1
|Драненков Владимир 1 1
|Ellingsen Erling - Эллингсен Эрлинг 3 1
|Рейман Леонид 1065 1
|Мирошников Борис 63 1
|Трушкин Константин 60 1
|Лямин Александр 75 1
|Лысковский Александр 13 1
|Ильин Дмитрий 42 1
|Живица Иван 3 1
|Карпинский Илья 6 1
|Сиротинин Леонид 5 1
|Бадаев Алексей 40 1
|Макаров Вячеслав 10 1
|CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 2
|Sony Playstation Magazine 11 1
|ИФСИ - Kanobu - Канобу - Игромания 21 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|Newzoo - Игровая аналитика 17 1
|TechSpot 188 1
|MasterCard - Mobile Payments Study 17 1
|Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
|Superdata 12 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.