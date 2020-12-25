Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Gaijin Entertainment
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Публикаций - 51, упоминаний - 62
Gaijin Entertainment упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Forbes - Форбс 442 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768815, в очереди разбора - 672499.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768815, в очереди разбора - 672499.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru