Индексная книга (каталог) CNews*
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Лысковский Александр
СОБЫТИЯ
|09.07.2026
|Университет «Иннополис» и «ДАО Тех» планируют развивать цифровые сервисы для промышленных предприятий России 1
|13.02.2019
|Российский производитель умных городских ферм привлек $1 млн инвестиций 2
|24.09.2014
|Microsoft проведет онлайн-трансляцию выступлений докладчиков с «Конференции разработчиков игр» 1
|23.05.2013
|На КРИ 2013 раздали Awards 1
|30.01.2013
|Гендиректор Nival вошел в состав совета директоров Alawar 1
|18.10.2011
|Alawar инвестирует $3 млн в сторонние игровые проекты 1
|02.02.2010
|«Финам» наигрался в казуальные игры 1
|29.01.2009
|Цифровой контент 2009: измеряем российский рынок 1
|26.09.2008
|Оборот российских компаний от продажи ПО достиг $3,7 млрд. 1
|16.09.2008
|26 сентября откроется 7-я осенняя конференция ISDEF’2008 1
|13.09.2007
|Казуальные игры вместо казино 1
|30.08.2007
|«Финам» инвестировал в Alawar Entertainment 1
|05.07.2007
|Создана студия Alawar DreamDale 1
Публикаций - 13, упоминаний - 14
Лысковский Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1299 1
|Басов Алексей 117 2
|Орловский Сергей 34 2
|Рыжиков Сергей 112 2
|Каталов Александр 11 1
|Казаков Александр 70 1
|Кузьмин Алексей 38 1
|Бородин Владимир 20 1
|Амбросов Сергей 1 1
|Филиппов Василий 18 1
|Руди Артем 1 1
|Демидов Михаил 134 1
|Менькова Татьяна 62 1
|Крылова Елена 27 1
|Шерман Никита 27 1
|Леонов Всеволод 14 1
|Рожковский Кирилл 14 1
|Шалыто Инна 7 1
|Дудик Людмила 1 1
|Занин Сергей 1 1
|Соколова Софья 3 1
|Рыбаков Антон 2 1
|Кибе Виталий 2 1
|Хрулев Василий 3 1
|Здебский Ромуальд 4 1
|Кузменко Алексей 2 1
|Логинова Любовь 2 1
|Ропотов Анатолий 1 1
|Донских Максим 1 1
|Мещанинов Александр 1 1
|Галицкий Александр 123 1
|Петров Кирилл 36 1
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8560 1
|РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 174 1
|Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 269 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455935, в очереди разбора - 727947.
Создано именных указателей - 197378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455935, в очереди разбора - 727947.
Создано именных указателей - 197378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.