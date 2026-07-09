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Все категории 197378
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Лысковский Александр

СОБЫТИЯ


09.07.2026 Университет «Иннополис» и «ДАО Тех» планируют развивать цифровые сервисы для промышленных предприятий России 1
13.02.2019 Российский производитель умных городских ферм привлек $1 млн инвестиций 2
24.09.2014 Microsoft проведет онлайн-трансляцию выступлений докладчиков с «Конференции разработчиков игр» 1
23.05.2013 На КРИ 2013 раздали Awards 1
30.01.2013 Гендиректор Nival вошел в состав совета директоров Alawar 1
18.10.2011 Alawar инвестирует $3 млн в сторонние игровые проекты 1
02.02.2010 «Финам» наигрался в казуальные игры 1
29.01.2009 Цифровой контент 2009: измеряем российский рынок 1
26.09.2008 Оборот российских компаний от продажи ПО достиг $3,7 млрд. 1
16.09.2008 26 сентября откроется 7-я осенняя конференция ISDEF’2008 1
13.09.2007 Казуальные игры вместо казино 1
30.08.2007 «Финам» инвестировал в Alawar Entertainment 1
05.07.2007 Создана студия Alawar DreamDale 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Лысковский Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Alawar - Алавар 63 9
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 2
1С-Битрикс - Bitrix 665 2
Gaijin Entertainment 89 1
SPB Software 60 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 127 1
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм - Astrum Soft - IT Territory Nord - АйТи Территория Норд 94 1
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 1
Playfon - Плэйфон 40 1
Game Insight - Гейм инсайт 41 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 265 1
TomTom - Tele Atlas 46 1
Microsoft Corporation 25712 1
Meta Platforms - Facebook 4609 1
9520 1
VK - Mail.ru Group 3593 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1575 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 995 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 111 1
iFarm 5 1
ElcomSoft - ЭлкомСофт 67 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
Gagarin Capital Partners 6 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 119 1
Олма медиа групп - Олма-пресс - Нева 4 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1865 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
Эксмо-АСТ - издательство 79 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1299 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18240 9
PC game - Casual games - Казуальные игры - Мини-игры 246 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13791 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25314 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11715 3
Data monetization - Монетизация данных 1951 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1988 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9229 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61287 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24208 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29579 2
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 363 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7611 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 769 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1883 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 824 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4300 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4772 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1936 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5623 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5966 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10708 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7860 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9644 1
RBT - Ring Back Tone - ringing tone - audible ringing - ringback tone - Color Ring Back Tone, CRBT - Ringtone - Рингтон - мелодия для звонка 157 1
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 531 1
PC game - Arkanoid game - Арканоид 14 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21894 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12994 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26583 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17886 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4390 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1569 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16930 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9203 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9773 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9932 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13528 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2220 1
Яндекс.Пробки 69 1
Gaijin Entertainment - War Thunder - многопользовательская онлайн-игра 37 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5230 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 59 1
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 286 1
VK - My.Games - Allods Team - Аллоды 54 1
Heroes of Might and Magic - Герои Меча и Магии - Компьютерная игра (пошаговая стратегия) 104 1
VK - Mail.ru Игры - Mail.ru Games 44 1
Навигационные системы - Автоспутник 35 1
Google Android 15174 1
Apple iOS 8546 1
Microsoft Windows 16814 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 269 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4153 1
Last.fm 55 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 277 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 706 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 657 1
Myspace - социальная сеть 640 1
Microsoft Visual Studio 429 1
Apple iTunes Store 1118 1
ArcheAge - MMORPG - Компьютерная многопользовательская командная игра 9 1
Басов Алексей 117 2
Орловский Сергей 34 2
Рыжиков Сергей 112 2
Каталов Александр 11 1
Казаков Александр 70 1
Кузьмин Алексей 38 1
Бородин Владимир 20 1
Амбросов Сергей 1 1
Филиппов Василий 18 1
Руди Артем 1 1
Демидов Михаил 134 1
Менькова Татьяна 62 1
Крылова Елена 27 1
Шерман Никита 27 1
Леонов Всеволод 14 1
Рожковский Кирилл 14 1
Шалыто Инна 7 1
Дудик Людмила 1 1
Занин Сергей 1 1
Соколова Софья 3 1
Рыбаков Антон 2 1
Кибе Виталий 2 1
Хрулев Василий 3 1
Здебский Ромуальд 4 1
Кузменко Алексей 2 1
Логинова Любовь 2 1
Ропотов Анатолий 1 1
Донских Максим 1 1
Мещанинов Александр 1 1
Галицкий Александр 123 1
Петров Кирилл 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 164932 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47354 5
Европа 24910 3
Россия - СФО - Новосибирск 4848 2
Созвездие Телец - Taurus - Крабовидная туманность - Альдебаран 14 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54505 1
Япония 13767 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19415 1
Польша - Республика 2029 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 654 1
Германия - Федеративная Республика 13160 1
Италия - Итальянская Республика 4496 1
Франция - Французская Республика 8144 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14773 1
Чехия - Чешская Республика 1346 1
Украина 7909 1
Испания - Королевство 3820 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3406 1
Нидерланды 3725 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1017 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57266 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18038 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3286 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3776 3
Английский язык 7005 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53104 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5716 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21460 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27088 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2299 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6063 1
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 192 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2098 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11654 1
F2P - Free-to-play 101 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 341 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6608 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2158 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2555 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3445 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3132 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 583 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1811 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 860 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7023 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5641 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12225 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4572 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5727 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5081 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
WapStart 45 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 894 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11542 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 444 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 684 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8560 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 174 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 269 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2650 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 43 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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