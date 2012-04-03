HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce

Вышла обновленная версия навигации iGO primo Компания NNG представила обновленную версию своей программы iGO primo, лицензированную NAVTEQ Natural Guidance. Новинка предлагает интуитивно понятную навигацию и предназначена для автопроизводителей, компаний, поставляющих авто компоненты, и для конечных пользователей. Как отмеч

«Яндекс» создает подробную карту мира «Яндекс» объявила о том, что будет использовать цифровые географические карты американской компании Navteq. С их помощью российская компания намерена предложить своим пользователям подробную карту мира посредством сервиса «Яндекс.Карты». Как отмечается в официальном сообщении «Яндекса», Na

Новое навигационное приложение от Aponia будет работать на базе данных Navteq Компания Navteq, поставщик карт, сведений о дорожном движении и данных о местонахождении для систем навигации, геолокационных служб и мобильной рекламы, предоставила для новой архитектуры навигационного

Navteq становится поставщиком карт для навигационной системы Sync MyFord Touch от Ford Motor Company Компания Navteq становится эксклюзивным поставщиком карт для навигационной системы Sync MyFord Touch от Ford Motor Company. По условиям соглашения, Navteq является поставщиком картографических да

Navteq предоставила картографические данные и трехмерные ориентиры для навигационного приложения Ndrive Компания Navteq предоставила картографические данные и другой контент (в частности, трехмерные ориентиры) для навигационного приложения от компании NDrive. Приложение для смартфонов, недавно вышедшее на

Обновленная навигация Shturmann получила новые карты от Navteq и данные проекта «РосЯма» nn, объявила о выходе новой версии программного обеспечения Shturmann 1.1.4. для навигаторов с ОС WinCE. Главными особенностями навигационного ПО Shturmann версии 1.1.4. являются обновлённые карты от Navteq, информация о ямах на дорогах от проекта «РосЯма» и улучшенный дизайн отображения объектов и пробок на дорогах. В обновлённой версии Q3’11 от компании Navteq (Версия Q3) актуализи

Navteq привез в Россию "человеческую" навигацию Разработчик навигационных карт Navteq представил в России технологию Natural Guidance, предназначенную для использования в персональных и встроенных автомобильных навигаторах, а также мобильных устройствах. Она представляет

Navteq совместно с «Авторадио» будет распространять информацию о дорожном движении с помощью системы RDS Компания Navteq подписала соглашение с российской радиосетью «Авторадио» («Вещательная корпорация «Проф-Медиа»). Цель соглашения — распространение информации о дорожном движении в реальном времени с пом

67% европейцев согласны на рекламу в навигационных приложениях Компания Navteq, поставщик карт, сведений о дорожном движении и текущих координатах для систем навигации, а также служб, основанных на местоположении, и мобильной рекламы, сегодня объявила о результатах

Navteq выбрана в качестве поставщика данных для цифровых камер Fujifilm c поддержкой GPS jifilm FinePix F550EXR и FinePix XP30. Обе модели оснащены приемниками спутникового сигнала. Кроме того, FinePix XP30 имеет специальный корпус, защищающий камеру от влаги, ударов и низких температур. Navteq выпускает цифровые карты 85 стран на 6 континентах. Компания предоставляет информацию о точках интереса по 50 категориям, включая рестораны, аттракционы, магазины и отели. Используя данн

Navteq представил сервисы на базе стандарта TPEG ый трафик и затраты на связь. Основанные на протоколе HTTP, контейнеры данных могут быть переданы посредством стандартов 3G, HD и XML, а также других методов дистрибуции, сообщают в компании. Решение Navteq предлагает возможность эффективной передачи сжатых данных, добавочные обновления и специализированный контент, благодаря которому пользователи платят только за ту информацию, которая им

Navteq станет поставщиком цифровых карт для владельцев первой GPS-камеры Olympus можность записи координат каждого снимка. Активация навигационной функции позволяет видеть на экране ориентиры и идентифицировать страну или регион, где была сделана фотография. Интегрированные карты Navteq дополнены информацией о точках интереса POI - туристических маршрутах, музеях, вокзалах, железнодорожных станциях и так далее. Пользователям предлагается возможность удобной организации

Hyundai разработала систему навигации с опцией расчета «зеленого» маршрута орой станет опция расчета «зеленого» маршрута вдобавок к уже существующим «короткому» и «быстрому» маршрутам. Компания Hyundai разработала новое программное обеспечение с использованием цифровых карт Navteq и системой помощи водителю ADAS, позволяющей рассчитывать маршрут с учетом геометрии дороги и характера местности. Это было дополнено сервисом Navteq Traffic Patterns, который пре

Сервис Navteq Traffic стал доступен в России Компания Navteq, мировой поставщик цифровых карт, локальных данных и информации о трафике, а также услуг с привязкой к местности и платформ для мобильной рекламы, объявил, что глобальный сервис Navte

Navteq заключает контракт с «НИС ГЛОНАСС» пании, по указу правительства Российской Федерации призванной осуществлять техническое и коммерческое развитие рынка решений на базе спутниковой системы ГЛОНАСС. Данная сделка является уникальной для Navteq: компания будет играть важную роль не только в становлении рынка картографии и навигации в России, но и продвижении и развитии системы ГЛОНАСС, реализации проектов и расширении сфер прим

Navteq назвал десять европейских городов с самыми большими пробками Компания Navteq, мировой поставщик цифровых карт, локальных данных и информации о трафике, а также услуг с привязкой к местности и платформ для мобильной рекламы, представила Топ-10 европейских городов

Navteq представила новые сервисы для разработчиков Компания Navteq представила два новых сервиса для разработчиков: Virtual Developer Lab, позволяющий тестировать LBS-приложения на различных платформах вне зависимости от географического положения и Visi

Navteq покупает калифорнийского разработчика инструментов для 3D-моделирования PixelActive ии о трафике, а также услуг с привязкой к местности (Located Based Services/LBS) и платформ для мобильной рекламы, объявила о покупке калифорнийской компании PixelActive. За счет данного приобретения Navteq планирует ускорить темпы развития рынка трехмерных цифровых карт, а также со временем снабдить возможностью использования 3D-технологий все свои продукты. PixelActive специализируется на

Navteq запустила сервис Classified Ads для взаимосвязи партнеров и разработчиков Компания Navteq, мировой поставщик цифровых карт, локальных данных и информации о трафике, а также услуг с привязкой к местности и платформ для мобильной рекламы, объявила о запуске NN4D Classified Ads

Navteq научила навигаторы говорить по-человечески Компания Navteq объявила о запуске в ряде стран новой технологии под названием NAVTEQ Natural Guidance, которая позволяет владельцу навигационного устройства получать подсказки о направлении движ

Началось бета-тестирование новой платформы панорамных уличных изображений от Navteq Компания Navteq, мировой поставщик цифровых карт, локальных данных и информации о дорожном движении, а также услуг с привязкой к местности и платформ для мобильной рекламы, объявила о начале программы з

NAVTEQ оформляет партнёрство с Telogis Компания NAVTEQ объявила о присоединении компании Telogis, поставщика навигационных решений, к NAVT

NAVTEQ разработал навигационный портал для Fiat, Lancia и Alfa Romeo Как сообщает пресс-служба NAVTEQ, компания разработала первый портал Fiat Map Update Online Store для обновления навигационных карт владельцами автомобилей Fiat, Lancia и Alfa Romeo. На нём предоставляются актуальные на

Новое поколение навигационных систем iДа: с картами Navteq и поддержкой веб-сервисов Google iДа, основанной на «движке» проекта Destinator. Первая версия навигационной системы iДа (с картами TeleAtlas) была выпущена для iPhone в мае 2009 г. Во втором поколении систем iДа используются карты Navteq (компиляция Q4/2009) с поддержкой российской системы адресации (дома/корпуса/строения и т.д.). В итоге iДа стала первой навигационной системой для платформы Android OS, в которой использ

NAVTEQ: статистика использования навигаторов за 2009 год Компания NAVTEQ опубликовала статистику использования навигационных приборов за 2009 год. Предполагается, что результаты исследований помогут игрокам рынка пользовательских систем навигации определить о

Navteq представила результаты опросов среди пользователей навигационных систем Мировой поставщик картографических данных, компания Navteq, опубликовала результаты исследований, проведенных в течение 2009 г. Navteq считает, что представленные результаты помогут производителям навигационных систем определить основные

Navteq запускает новую систему картографической съемки Компания Navteq, мировой поставщик цифровых карт, систем навигации для автомобилей, портативных, беспроводных и корпоративных решений, представила новую систему для картографической съемки Navteq

NAVTEQ будет поставлять информацию для NDrive и Geoscape Карты NAVTEQ будут использоваться теперь в навигационном программном обеспечении NDrive, которое находит применение более чем в 40 странах мира, включая Европу, США, Канаду, Бразилию и Мексику. Предо

Geoscape Intelligence System для аналитических исследований оснастят картами Navteq ространения и стратегического планирования. Geoscape Intelligence System проводит аналитические исследования в области демографии, экономики и розничной торговли в 40 странах Европы. Сотрудничество с Navteq позволит обогатить картографические исследования социально-демографическими данными, которые помогут составить представление о различных группах целевой аудитории по всей Европе, говорит

Navteq становится основным поставщиком карт для NDrive Компания Navteq становится основным поставщиком картографической информации для компании NDrive, являющейся разработчиком продуктов и услуг для персональной навигации. Карты Navteq будут использо

Конкурент Google Maps наращивает мускулы Поставщик цифровых карт и навигационных данных Navteq объявил о подписании соглашения с корпорацией Microsoft о партнерстве в области исполь

Navteq и Microsoft расширяют сотрудничество на рынке навигации Компании Navteq и Microsoft объявили о подписании нового соглашения. Стороны планируют совместно инвестировать в разработку современных методов сбора информации, которые позволят ускорить процесс поиска

Navteq заключила контракт с ALK Technologies Мировой поставщик цифровых карт компания Navteq подписала контракт с ALK Technologies, в рамках которого Navteq будет предоставлять картографические данные и связанный контент для навигационных решений компании ALK – CoPilot Li

Картографические данные Navteq стали доступны европейским пользователям amAze Компания Navteq, мировой поставщик цифровых карт, систем автонавигации, портативных, беспроводных и профессиональных решений, объявила о повторном запуске навигационного сервиса для европейских пользова

Navteq объявила конкурс разработчиков LBS-приложений с призовым фондом в $8,2 млн Компания Navteq – мировой поставщик цифровых карт, систем автонавигации, портативных, беспроводных и профессиональных решений – объявила конкурс разработчиков LBS-приложений - 2010 Global LBS Challenge.

Геопродукты Navteq появятся в бесплатном приложении для мобильных устройств Компания Navteq объявила о заключении соглашения с компанией LocatioNet Systems на обеспечение геоданными ее продукта amAze. Этот продукт, который планируется представлять пользователям бесплатно, являе

Nokia завершила поглощение Navteq и готовится преобразить интернет Пресс-служба компании Navteq, специализирующейся на производстве геоданных и навигационных карт, сообщила 10 июля 2008 года о завершении компанией Nokia процедуры приобретения Navteq. Стоимость сделки оценива

