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Nokia Ovi Maps Nokia Maps

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.01.2011 Китайские Sina и Tencent интегрируют Nokia Ovi Maps в свои соцсети

объявила о заключении соглашения с китайскими компаниями Sina и Tencent об интеграции сервиса Nokia Ovi Maps. Согласно условиям соглашения, миллионы пользователей сервиса микроблогов компании S
19.07.2010 Nokia OVI Maps VS Navifon: выбор навигационной системы для пешехода

Fi модуль, а также GPS-приёмник. Интерфейс и функции Для того, чтобы запустить навигационный сервис Ovi Maps, открываем меню и выбираем пункт «Приложения». Далее нас интересует раздел «GPS», в

03.02.2010 Новую версию «Карт Ovi» от Nokia скачали более 1,4 млн раз

Компания Nokia объявила о том, что с момента запуска новой версии «Карт Ovi» с бесплатной пешеходной и автомобильной навигацией 21 января 2010 г., количество загрузок уже превысило 1,4 млн. При этом отметка в 1 млн загрузок была достигнута в течение одной неде
22.01.2010 Акции TomTom и Garmin упали после объявления о выпуске бесплатной Ovi Maps

Акции ведущих производителей GPS-навигаторов вчера, 21 января, упали после того, как Nokia объявила о выпуске бесплатного приложения Ovi Maps с пошаговой автомобильной и пешеходной навигацией. Торги акций TomTom на Амстердамской фондовой бирже закрылись на отметке ?5,90 за штуку, на 10,59% ниже в сравнении с величиной на мом
21.01.2010 Nokia выпустила бесплатную версию Ovi Maps с пошаговой навигацией

Крупнейший в мире производитель мобильных телефонов, компания Nokia, объявила о выпуске бесплатной версии Ovi Maps с пошаговой автомобильной и переходной навигацией. Ovi Maps доступно для загрузки на сайте http://www.nokia.com/maps. Функционал приложения также включает голосовые подсказки, п
23.05.2008 Nokia выпустила финальную версию Nokia Maps 2.0

Nokia выпустила новую версию Nokia Maps - приложения для работы с картами и планирования маршрутов, сообщает Electronista. Теперь, навигационные функции Nokia Maps в полной мере смогут раскрыть возможности GPS-навиг
12.09.2007 Модернизирован мобильный геосервис Nokia Maps

Финский производитель мобильных телефонов Nokia выпустила новую версию геосервиса Nokia Maps, в который включена поддержка GPS-позиционирования. С 11 сентября новую версию продукта можно бесплатно загрузить с сайта компании. Помимо поддержки GPS-позиционирования, в продукте


Публикаций - 88, упоминаний - 99

Nokia Ovi Maps и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 83
Meta Platforms - Facebook 4621 12
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 10
Microsoft Corporation 25775 10
Apple Inc 13156 10
Samsung Electronics 11065 9
X Corp - Twitter 2938 8
Google LLC 12690 7
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 5
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 5
Intel Corporation 12811 4
HTC Corporation 1512 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
HERE Technologies 113 4
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
TomTom - Tele Atlas 46 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Alibaba Group 473 2
Yandex - Яндекс 9216 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Sony 6739 2
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
AT&T Inc 1726 2
Lenovo Motorola 3566 2
Yahoo! 3726 2
Garmin - Гармин 233 2
Tencent 190 2
Nokia Mobile Phones 26 1
Microsoft - Nokia Devices & Services 36 1
Nokia Markets 17 1
Sina Corporation 61 1
MStar Semiconductor - 晨星半導體股份有限公司 - Chénxīng Bàndǎotǐ Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī 36 1
Sirius XM Holdings - Sirius XM Radio - Sirius Satellite Radio - XM Satellite Radio Holdings 73 1
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 159 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Carl Zeiss AG 307 10
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 4
BMW Group 482 4
Volkswagen Audi Group 232 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 2
Связной ГК 1401 2
Uber 357 2
General Atlantic - GA 28 1
Mercedes-Benz Group - Daimler - Maybach 10 1
Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation - MFTBC 5 1
Apax Partners 29 1
Euronext Amsterdam - Амстердамская фондовая биржа 7 1
Hellman & Friedman - H&F 11 1
Mercedes-Benz Group - Daimler Trucks and Buses - Thomas Built 5 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Visa International 1993 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Евросеть 1421 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 1
Ferrari NV 159 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
Франция - Правительство Франции - ANSSI - Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information - French National Cybersecurity Agency - Французское национальное агентство по безопасности информационных систем - Commission nationale de l'informatique 13 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 12
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 55
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 39
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 37
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 35
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 33
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 32
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 30
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 30
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 29
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 24
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 23
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 22
Наушники - Headphones 4479 21
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 20
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 18
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1974 17
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 17
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 15
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 15
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 15
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 13
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 12
USB micro 974 12
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 12
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 12
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 11
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 11
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 11
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 11
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 11
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 428 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 10
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 10
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 9
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 8
Акустические устройства - Динамик - Стереодинамики - Внешний динамик 623 8
Транспорт - V2P - vehicle-to-pedestrian - автомобиль-пешеход - Прогнозирование траекторий движения пешеходов - Pedestrian trajectory prediction - Распознавание пешеходов - Pedestrian Detection - Предупреждение столкновения - Pedestrian Protection System 172 8
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 46
Nokia Nseries 538 33
Nokia Symbian OS 1411 27
Nokia Ovi - Nokia Ovi Suite - Nokia Ovi Store 158 24
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 19
Line Corporation - MixRadio - Nokia Music Store - Nokia Music Stand - Nokia Ovi Music Unlimited - Nokia Comes with Music 89 13
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 12
Nokia E - серия - Nokia E6 - Nokia E50 - Nokia E51 - Nokia E60 - Nokia E61, Nokia E61i - Nokia E65 - Nokia E66 - Nokia E70 - Nokia E71 - Nokia E72 - Nokia E75 - Nokia E90 78 11
Microsoft Windows 16882 11
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 11
Nokia Cseries 79 9
Nokia Smart Messaging - Nokia Messanging - Nokia Messaging for Social Networks 30 8
Google Android 15244 7
Nokia Drive 8 6
Nokia Ovi Chat 7 6
Microsoft Office 4170 6
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 6
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 6
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 6
Nokia XpressMusic 65 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 5
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 5
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 5
Nokia Maemo - платформа для портативных устройств на Debian Linux 108 5
HERE Maps 54 5
Nokia 5800 - Nokia Tube 45 4
Nokia Ovi Files 6 4
Nokia Ovi - Nokia Share on Ovi 11 4
Google YouTube - Видеохостинг 3002 4
Apple iOS 8583 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 4
Microsoft Outlook 1506 4
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 340 4
Google Talk - Google Chat 163 4
Nokia Sseries - серия телефонов 149 4
Sony Walkman 285 4
Nokia N-Gage 73 4
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson K - серия мобильных телефонов 83 3
Nokia Eseries 39 3
Vanjoki Anssi - Ваньоки Ансси 32 3
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 3
Ehrnrooth Satu - Эрнрус Сату 2 2
Kallasvuo Olli-Pekka - Калласвуо Олли-Пекка 63 2
Hoffman John - Хоффман Джон 5 1
Saeijs Victor - Саис Виктор 5 1
Öistämö Kai - Ойстамо Кай 8 1
Savander Niklas - Савандер Никлас 25 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Suri Rajeev - Сури Раджив 19 1
Демидов Михаил 134 1
Симонов Игорь 103 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 31
Россия - РФ - Российская федерация 166168 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 12
Европа 24964 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Южная Корея - Республика 7052 4
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Испания - Каталония - Барселона 752 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Швеция - Королевство 3782 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Германия - Берлин 732 2
Москва - ЦАО - Пушкинская площадь 28 1
Москва - ЗАО - Рублёвское шоссе - Рублёво-Успенское шоссе А106 - Рублёвка - Звенигородский тракт - Царская дорога или дорога царей богоизбранных 51 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Сингапур - Республика 1953 1
Америка - Американский регион 2206 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Нидерланды - Амстердам 630 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
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Великобритания - Лондон 2432 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
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Украина 7928 1
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Испания - Королевство 3840 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 18
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Видеокамера - Видеосъёмка 720 5
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Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 3
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Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Английский язык 7030 3
Ergonomics - Эргономика 1755 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 2
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 447 2
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 2
Транспорт - Эвакуатор - Эвакуация автомобиля 47 2
POI - points of interest 173 2
Blacklist - Чёрный список 713 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 1
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Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 1
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