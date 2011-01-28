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Nokia Ovi Maps Nokia Maps
СОБЫТИЯ
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|28.01.2011
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Китайские Sina и Tencent интегрируют Nokia Ovi Maps в свои соцсети
объявила о заключении соглашения с китайскими компаниями Sina и Tencent об интеграции сервиса Nokia Ovi Maps. Согласно условиям соглашения, миллионы пользователей сервиса микроблогов компании S
|19.07.2010
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Nokia OVI Maps VS Navifon: выбор навигационной системы для пешехода
Fi модуль, а также GPS-приёмник. Интерфейс и функции Для того, чтобы запустить навигационный сервис Ovi Maps, открываем меню и выбираем пункт «Приложения». Далее нас интересует раздел «GPS», в
|03.02.2010
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Новую версию «Карт Ovi» от Nokia скачали более 1,4 млн раз
Компания Nokia объявила о том, что с момента запуска новой версии «Карт Ovi» с бесплатной пешеходной и автомобильной навигацией 21 января 2010 г., количество загрузок уже превысило 1,4 млн. При этом отметка в 1 млн загрузок была достигнута в течение одной неде
|22.01.2010
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Акции TomTom и Garmin упали после объявления о выпуске бесплатной Ovi Maps
Акции ведущих производителей GPS-навигаторов вчера, 21 января, упали после того, как Nokia объявила о выпуске бесплатного приложения Ovi Maps с пошаговой автомобильной и пешеходной навигацией. Торги акций TomTom на Амстердамской фондовой бирже закрылись на отметке ?5,90 за штуку, на 10,59% ниже в сравнении с величиной на мом
|21.01.2010
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Nokia выпустила бесплатную версию Ovi Maps с пошаговой навигацией
Крупнейший в мире производитель мобильных телефонов, компания Nokia, объявила о выпуске бесплатной версии Ovi Maps с пошаговой автомобильной и переходной навигацией. Ovi Maps доступно для загрузки на сайте http://www.nokia.com/maps. Функционал приложения также включает голосовые подсказки, п
|23.05.2008
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Nokia выпустила финальную версию Nokia Maps 2.0
Nokia выпустила новую версию Nokia Maps - приложения для работы с картами и планирования маршрутов, сообщает Electronista. Теперь, навигационные функции Nokia Maps в полной мере смогут раскрыть возможности GPS-навиг
|12.09.2007
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Модернизирован мобильный геосервис Nokia Maps
Финский производитель мобильных телефонов Nokia выпустила новую версию геосервиса Nokia Maps, в который включена поддержка GPS-позиционирования. С 11 сентября новую версию продукта можно бесплатно загрузить с сайта компании. Помимо поддержки GPS-позиционирования, в продукте
Nokia Ovi Maps и организации, системы, технологии, персоны:
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