36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм

02.03.2026 «Аптечная сеть 36,6» и «Яндекс Еда» — большой аптечный ассортимент с бонусами в сервисе быстрой доставки 1
10.04.2024 ГК «Аптечная сеть 36,6» и «Яндекс Доставка» запустили экспресс-доставку безрецептурных лекарств 5
18.03.2024 Спрос на интернет-аптеки и телемедицину вырос на 42% за два года – big data Tele2 1
04.09.2023 Аптечные сети «36,6» и «Горздрав» совместно с GlowByte совершенствуют систему мониторинга обратной связи от клиентов 1
03.07.2023 Аптечная сеть 36,6 ускорила работу интернет-сервисов за счет перехода на платформу VK Cloud 1
13.07.2021 Число российских продавцов на Aliexpress удвоилось с начала 2021 года 1
12.02.2020 Выпускники акселератора Сбербанка и 500 Startups привлекли дополнительные инвестиции 1
11.06.2019 Почта Банк запустил кредитную карту «Марки» с мультибрендовой программой лояльности 1
10.12.2018 Mail.Ru Group представил мобильное приложение «Все аптеки» 1
10.04.2018 Mail.Ru Group запускает онлайн-сервис «Все аптеки» для поиска и заказа лекарств 1

