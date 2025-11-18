Разделы

Mercedes-Benz Group Mercedes-Benz AG

Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG

СОБЫТИЯ

18.11.2025 «Автотека»: какие авто премиальных марок реже всего попадают в ДТП

роект «Авито»), проанализировали базу объявлений с авто премиальных марок не старше пяти лет и узнали, какие модели реже всего участвовали в ДТП. Оказалось, что самые безаварийные модели – Zeekr 001, Mercedes-Benz G-класса AMG, Tank 300. Об этом CNews сообщили представители «Авито». По данным «Автотеки», доля безаварийных авто составила 74,6%. Реже всего данные о ДТП встречаются в истории а
24.10.2025 Комбинация из четырех уязвимостей Bluetooth угрожает множеству автомобилей

затрагивает автомобильные бортовые системы нескольких крупных автопроизводителей, в числе которых - Mercedes-Benz AG, Volkswagen и Skoda. Компания OpenSynergy признала существование проблемы ещ
23.07.2025 АО «МБ Рус» запустило интернет-магазин оригинальных запасных частей на автомобили Mercedes-Benz для бизнеса

Компания АО «МБ Рус», входящая в ГК «Автодом», объявляет о запуске специализированного интернет-магазина запасных частей и аксессуаров на автомобили Mercedes-Benz parts.mbrus.ru, предназначенного для юридических лиц, автопарков, независимых станций и оптовых покупателей. Об этом CNews сообщили представители «МБ Рус». Новый онлайн-ресурс пре
13.02.2025 «Авито Авто»: Toyota, BMW и Mercedes-Benz — лидеры в среднем ценовом сегменте авто с пробегом

ним увеличился на 11%. Об этом CNews сообщили представители «Авито». По данным «Авито Авто», пользователи платформы в январе 2025 г. больше всего интересовались автомобилями с пробегом марок Toyota, Mercedes-Benz, BMW, Kia и Hyundai. Среди моделей по популярности лидирует Toyota Camry с показателем 6,9%. На втором месте – Toyota Land Cruiser (2,8%). Третью строку занял BMW 5 серии, получив
06.02.2024 Ошибка в токене GitHub сделала общедоступными фирменные исходные коды ПО Mercedes-Benz

Интеллектуальная собственность у всех на виду Внутренние корпоративные ресурсы Mercedes-Benz в GitHub оказались на время общедоступными из-за некорректно сформированного токена. В течение некоторого времени исходные коды программных решений автопроизводителя могли просмат
14.08.2023 Mercedes-Benz отключил российских автодилеров от своего ПО. Это увеличит сроки ремонта машин

Закрыли доступ Концерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего программного обеспечения, выяснили «Известия». Эту информацию изданию подтвердили в пресс-службе дистрибьютора Mercedes-Benz
15.04.2021 «Сименс» и Mercedes-Benz AG укрепляют партнерство в области цифровизации

хнологии для развития гибкого, эффективного и экологичного автомобильного производства, поддерживая Mercedes-Benz AG в ее стремлении сделать производственные процессы цифровыми. «Mercedes-Be
18.02.2021 «Мерседес-Бенц Рус» внедрила SAP Track&Traсe для маркировки шин и сувенирных товаров
25.06.2020 Mercedes-Benz и Nvidia разработают автомобильную вычислительную инфраструктуру на базе ИИ

Mercedes-Benz и Nvidia объединили усилия для создания автомобильной вычислительной системы и вычислительной инфраструктуры на базе ИИ. Начиная с 2024 года, они будут интегрироваться в весь транспорт Mercedes-Benz нового поколения с возможностью программного обновления функций автоматизированного вождения. В сотрудничестве компании планируют разработать самую продвинутую вычислительную архи
18.04.2019 Trueconf обеспечил видеосвязью турецкого дилера Mercedes-Benz

Koluman Holding, дилер Mercedes-Benz и один из ведущих турецких производителей строительной, аэродромной, военной и грузовой техники, внедрил программную систему видеоконференцсвязи Trueconf Server на смену аппаратно
15.08.2018 Mercedes-Benz обучает сотрудников с помощью Microsoft HoloLens

гарнитур смешанной реальности Microsoft HoloLens для обучения своих сотрудников. Это позволяет ускорить образовательный процесс и сделать его более интерактивным. Глобальная образовательная программа Mercedes-Benz Global Training обучает сотрудников по всему миру менеджменту, работе с продуктами, брендингу и продажам. Более 800 инструкторов работают в 150 образовательных центрах компании, н
20.07.2017 Eset защитит ИТ-сеть «Автодом Пулково»
28.02.2017 Mercedes-AMG и Barilla выбрали SAP SuccessFactors для управления персоналом
17.09.2014 Mercedes-Benz выпустил свой первый люксовый гибрид

Компания Mercedes-Benz представила первый в своем модельному ряду элитный автомобиль, оснащенный гибридной силовой установкой. Немецкий автопроизводитель не намерен останавливаться на достигнутом и обещ
04.03.2014 Mercedes-Benz пустит Android в свои автомобили

Немецкий автоконцерн Daimler AG, владеющей маркой Mercedes-Benz, начал поиски инженеров-программистов для нового проекта Google Projected Mode. Как сообщается на сайте Daimler, функция Google Projected Mode обеспечит «бесшовную интеграцию» моб
29.11.2013 Mercedes стал ближе к Google и Tesla

е рядом с такими ИТ-корпорациями, как Google, Apple и Facebook. Daimler назвал свой центр инноваций Mercedes-Benz Research & Design North America (MBRDNA). Первоначально там будет работать окол
18.11.2013 Mercedes-Benz перенял сенсорное управление у планшетов

Автомобили Mercedes-Benz начали оснащаться тачпадом, с помощью которого управление информационно-развлекательным комплексом стало более понятным и знакомым для пользователей планшетов и смартфонов. Сначал
09.08.2013 Mercedes-Benz не устоял перед проекционными дисплеями

Немецкий производитель Mercedes-Benz пересмотрел свое отношение к проекционным системам Head-Up Display (HUD), которые выводят полезную информацию на лобовое стекло. Теперь не отвлекаясь от дороги, водители смогут ви
24.07.2013 Mercedes-Benz переходит на 9 ступенчатую коробку-автомат

Немецкий автоконцерн Daimler начал оснащать Mercedes-Benz 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. «Автомат», получивший название 9G-Tronic, уже используется в серийном Mercedes E350 BlueTec. Пока эта машина официально в России не пред
08.05.2013 Подвеске Mercedes-Benz помогают лазерные датчики в фарах

В середине мая 2013 г. состоится официальная премьера нового седана Mercedes-Benz S-Class с активной системой управления подвеской автомобиля, получившей название Pre-Scan. Благодаря технологии, которую автопроизводитель показал еще в 2007 г. на экспериментальн
24.04.2013 Mercedes превратил кроссовер в мобильный кинотеатр

На автосалоне в Шанхае компания Mercedes-Benz показала концепт компактного кроссовера GLA. Одной из самых приметных особенностей «паркетника», который будет конкурировать с BMW X1 и Audi Q3, стала необычная передняя светотехн
06.03.2013 Автомобили Mercedes-Benz станут "сетевыми"

на дороге, мобильной связи и многим другим. Новые автомобили смогут выходить в интернет. Работа сервисов будет осуществляться в рамках системы COMAND Online, которая встроена в современные автомобили Mercedes-Benz. На основе этой системы Deutsche Telekom планирует разработать уникальную инфраструктуру, которая будет использовать возможности технологии M2M. Так, все машины будут оснащены спе
05.02.2013 BlackBerry получила статус официального поставщика мобильных решений команды Формулы 1 Mercedes AMG Petronas
07.03.2012 Mercedes виден насквозь

Компания Daimler AG в лице дочерней компании Mercedes-Benz представила концептуальный проект «невидимого» электромобиля F-Cell.