Mercedes-Benz Group Mercedes-Benz AG
«Автотека»: какие авто премиальных марок реже всего попадают в ДТП
роект «Авито»), проанализировали базу объявлений с авто премиальных марок не старше пяти лет и узнали, какие модели реже всего участвовали в ДТП. Оказалось, что самые безаварийные модели – Zeekr 001, Mercedes-Benz G-класса AMG, Tank 300. Об этом CNews сообщили представители «Авито». По данным «Автотеки», доля безаварийных авто составила 74,6%. Реже всего данные о ДТП встречаются в истории а
Комбинация из четырех уязвимостей Bluetooth угрожает множеству автомобилей
затрагивает автомобильные бортовые системы нескольких крупных автопроизводителей, в числе которых - Mercedes-Benz AG, Volkswagen и Skoda. Компания OpenSynergy признала существование проблемы ещ
АО «МБ Рус» запустило интернет-магазин оригинальных запасных частей на автомобили Mercedes-Benz для бизнеса
Компания АО «МБ Рус», входящая в ГК «Автодом», объявляет о запуске специализированного интернет-магазина запасных частей и аксессуаров на автомобили Mercedes-Benz parts.mbrus.ru, предназначенного для юридических лиц, автопарков, независимых станций и оптовых покупателей. Об этом CNews сообщили представители «МБ Рус». Новый онлайн-ресурс пре
«Авито Авто»: Toyota, BMW и Mercedes-Benz — лидеры в среднем ценовом сегменте авто с пробегом
ним увеличился на 11%. Об этом CNews сообщили представители «Авито». По данным «Авито Авто», пользователи платформы в январе 2025 г. больше всего интересовались автомобилями с пробегом марок Toyota, Mercedes-Benz, BMW, Kia и Hyundai. Среди моделей по популярности лидирует Toyota Camry с показателем 6,9%. На втором месте – Toyota Land Cruiser (2,8%). Третью строку занял BMW 5 серии, получив
Ошибка в токене GitHub сделала общедоступными фирменные исходные коды ПО Mercedes-Benz
Интеллектуальная собственность у всех на виду Внутренние корпоративные ресурсы Mercedes-Benz в GitHub оказались на время общедоступными из-за некорректно сформированного токена. В течение некоторого времени исходные коды программных решений автопроизводителя могли просмат
Mercedes-Benz отключил российских автодилеров от своего ПО. Это увеличит сроки ремонта машин
Закрыли доступ Концерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего программного обеспечения, выяснили «Известия». Эту информацию изданию подтвердили в пресс-службе дистрибьютора Mercedes-Benz
«Сименс» и Mercedes-Benz AG укрепляют партнерство в области цифровизации
хнологии для развития гибкого, эффективного и экологичного автомобильного производства, поддерживая Mercedes-Benz AG в ее стремлении сделать производственные процессы цифровыми. «Mercedes-Be
|«Мерседес-Бенц Рус» внедрила SAP Track&Traсe для маркировки шин и сувенирных товаров
Mercedes-Benz и Nvidia разработают автомобильную вычислительную инфраструктуру на базе ИИ
Mercedes-Benz и Nvidia объединили усилия для создания автомобильной вычислительной системы и вычислительной инфраструктуры на базе ИИ. Начиная с 2024 года, они будут интегрироваться в весь транспорт Mercedes-Benz нового поколения с возможностью программного обновления функций автоматизированного вождения. В сотрудничестве компании планируют разработать самую продвинутую вычислительную архи
Trueconf обеспечил видеосвязью турецкого дилера Mercedes-Benz
Koluman Holding, дилер Mercedes-Benz и один из ведущих турецких производителей строительной, аэродромной, военной и грузовой техники, внедрил программную систему видеоконференцсвязи Trueconf Server на смену аппаратно
Mercedes-Benz обучает сотрудников с помощью Microsoft HoloLens
гарнитур смешанной реальности Microsoft HoloLens для обучения своих сотрудников. Это позволяет ускорить образовательный процесс и сделать его более интерактивным. Глобальная образовательная программа Mercedes-Benz Global Training обучает сотрудников по всему миру менеджменту, работе с продуктами, брендингу и продажам. Более 800 инструкторов работают в 150 образовательных центрах компании, н
|Eset защитит ИТ-сеть «Автодом Пулково»
|Mercedes-AMG и Barilla выбрали SAP SuccessFactors для управления персоналом
Mercedes-Benz выпустил свой первый люксовый гибрид
Компания Mercedes-Benz представила первый в своем модельному ряду элитный автомобиль, оснащенный гибридной силовой установкой. Немецкий автопроизводитель не намерен останавливаться на достигнутом и обещ
Mercedes-Benz пустит Android в свои автомобили
Немецкий автоконцерн Daimler AG, владеющей маркой Mercedes-Benz, начал поиски инженеров-программистов для нового проекта Google Projected Mode. Как сообщается на сайте Daimler, функция Google Projected Mode обеспечит «бесшовную интеграцию» моб
Mercedes стал ближе к Google и Tesla
е рядом с такими ИТ-корпорациями, как Google, Apple и Facebook. Daimler назвал свой центр инноваций Mercedes-Benz Research & Design North America (MBRDNA). Первоначально там будет работать окол
Mercedes-Benz перенял сенсорное управление у планшетов
Автомобили Mercedes-Benz начали оснащаться тачпадом, с помощью которого управление информационно-развлекательным комплексом стало более понятным и знакомым для пользователей планшетов и смартфонов. Сначал
Mercedes-Benz не устоял перед проекционными дисплеями
Немецкий производитель Mercedes-Benz пересмотрел свое отношение к проекционным системам Head-Up Display (HUD), которые выводят полезную информацию на лобовое стекло. Теперь не отвлекаясь от дороги, водители смогут ви
Mercedes-Benz переходит на 9 ступенчатую коробку-автомат
Немецкий автоконцерн Daimler начал оснащать Mercedes-Benz 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. «Автомат», получивший название 9G-Tronic, уже используется в серийном Mercedes E350 BlueTec. Пока эта машина официально в России не пред
Подвеске Mercedes-Benz помогают лазерные датчики в фарах
В середине мая 2013 г. состоится официальная премьера нового седана Mercedes-Benz S-Class с активной системой управления подвеской автомобиля, получившей название Pre-Scan. Благодаря технологии, которую автопроизводитель показал еще в 2007 г. на экспериментальн
Mercedes превратил кроссовер в мобильный кинотеатр
На автосалоне в Шанхае компания Mercedes-Benz показала концепт компактного кроссовера GLA. Одной из самых приметных особенностей «паркетника», который будет конкурировать с BMW X1 и Audi Q3, стала необычная передняя светотехн
Автомобили Mercedes-Benz станут "сетевыми"
на дороге, мобильной связи и многим другим. Новые автомобили смогут выходить в интернет. Работа сервисов будет осуществляться в рамках системы COMAND Online, которая встроена в современные автомобили Mercedes-Benz. На основе этой системы Deutsche Telekom планирует разработать уникальную инфраструктуру, которая будет использовать возможности технологии M2M. Так, все машины будут оснащены спе
|BlackBerry получила статус официального поставщика мобильных решений команды Формулы 1 Mercedes AMG Petronas
Mercedes виден насквозь
Компания Daimler AG в лице дочерней компании Mercedes-Benz представила концептуальный проект «невидимого» электромобиля F-Cell.