Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG

BMW Group
Volkswagen Audi Group
Toyota Motor
Volkswagen Group
Daimler AG
Ford
Volvo Cars
Nissan
Hyundai Motor Company
Tesla Motors Group","weight":"55","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/Volkswagen_Audi_Group","link2":"\/book\/mutual\/12555\/17031"},{"text":"Toyota Motor","weight":"44","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/Toyota_Motor_-_%D0%A2%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%84%D1%8D%D0%BA%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A2%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%A2%D1%81%D1%83%D1%81%D1%91_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_Toyota_Tsusho_-_%D0%A2%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%86%D1%83%D1%81%D0%B5","link2":"\/book\/mutual\/12555\/63755"},{"text":"Volkswagen Group","weight":"40","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/Volkswagen_Group_-_VW","link2":"\/book\/mutual\/4979\/12555"},{"text":"Daimler AG","weight":"37","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/Mercedes-Benz_Group_-_Daimler_AG_-_%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%90%D0%93_-_Daimler-Benz_-_%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%86_%D0%90%D0%93_-_Daimler-Chrysler_-_%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A0%D0%A3%D0%A1","link2":"\/book\/mutual\/1879\/12555"},{"text":"Ford","weight":"36","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/Ford","link2":"\/book\/mutual\/10589\/12555"},{"text":"Volvo Cars","weight":"32","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/Volvo_Cars","link2":"\/book\/mutual\/4423\/12555"},{"text":"Nissan","weight":"31","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/Nissan_-_Nissan_Motor_-_Jidosha-Seizo","link2":"\/book\/mutual\/3659\/12555"},{"text":"Hyundai Motor Company","weight":"30","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/Hyundai_Motor_Company","link2":"\/book\/mutual\/3487\/12555"},{"text":"Tesla Motors","weight":"26","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/Tesla_Motors","link2":"\/book\/mutual\/3625\/12555"},{"text":"\u041f\u0440\u0430\u0432\u043e\u043e\u0445\u0440\u0430\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u044b","weight":"6","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_-_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_-_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_-_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_-_%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B","link2":"\/book\/mutual\/12555\/146091"},{"text":"\u0424\u041d\u0421 \u0420\u0424","weight":"5","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/%D0%A4%D0%9D%D0%A1_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9C%D0%9D%D0%A1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8","link2":"\/book\/mutual\/27\/12555"},{"text":"\u041f\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442 \u0420\u0424","weight":"5","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8","link2":"\/book\/mutual\/1267\/12555"},{"text":"\u0424\u0421\u0412\u0422\u0421 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438","weight":"4","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/%D0%A4%D0%A1%D0%92%D0%A2%D0%A1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83","link2":"\/book\/mutual\/12555\/54029"},{"text":"\u0413\u0418\u0411\u0414\u0414","weight":"4","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%93%D0%98%D0%91%D0%94%D0%94_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%93%D0%90%D0%98_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%93%D0%A3%D0%9E%D0%91%D0%94%D0%94_-_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F","link2":"\/book\/mutual\/2215\/12555"},{"text":"\u041c\u0438\u043d\u0438\u0441\u0442\u0435\u0440\u0441\u0442\u0432\u043e \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u0438\u0445 \u0434\u0435\u043b \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0424\u0435\u0434\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438","weight":"4","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8","link2":"\/book\/mutual\/37\/12555"},{"text":"\u0424\u0422\u0421 \u0420\u0424","weight":"4","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/%D0%A4%D0%A2%D0%A1_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8","link2":"\/book\/mutual\/2563\/12555"},{"text":"\u041c\u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439 \u0420\u0424","weight":"4","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%96%D0%9A_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0","link2":"\/book\/mutual\/2677\/12555"},{"text":"\u0420\u043e\u0441\u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442","weight":"4","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82","link2":"\/book\/mutual\/111\/12555"},{"text":"\u0410\u0434\u043c\u0438\u043d\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f \u041f\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0420\u0424","weight":"3","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%A3%D0%94%D0%9F_%D0%A0%D0%A4","link2":"\/book\/mutual\/12555\/14901"},{"text":"GSMA","weight":"5","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/GSMA_-_Global_System_for_Mobile_Communications_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_GSM_-_Global_System_for_Mobile_Communications_-_%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D1%81_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_TDMA_%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5_FDMA_","link2":"\/book\/mutual\/6455\/12555"},{"text":"OAA","weight":"4","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/OAA_-_Open_Automotive_Alliance_-_%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81","link2":"\/book\/mutual\/12555\/208605"},{"text":"\u0418\u0422-\u044d\u043a\u043e\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430","weight":"44","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/%D0%98%D0%A2-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_-_%D0%98%D0%A2-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82_-_%D0%98%D0%A2-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%98%D0%A2-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%98%D0%9A%D0%A2-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%A2%D0%9A%D0%98_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%9F%D0%90%D0%9A_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2","link2":"\/book\/mutual\/1057\/12555"},{"text":"Smartphone","weight":"37","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/Smartphone_-_%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80","link2":"\/book\/mutual\/891\/12555"},{"text":"Multimedia","weight":"26","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/Multimedia_-_%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0_-_%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_-_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4","link2":"\/book\/mutual\/12555\/134581"},{"text":"\u0426\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u0430\u044f \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f","weight":"25","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_Digital_Transformation_-_Digital_IQ_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_-_%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C","link2":"\/book\/mutual\/2279\/12555"},{"text":"\u0410\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441\u043e\u0432","weight":"24","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2_-_Process_automation_-_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_Systems_and_automation_tools","link2":"\/book\/mutual\/2619\/12555"},{"text":"\u0411\u0435\u0441\u043f\u0438\u043b\u043e\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c","weight":"23","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%91%D0%9F%D0%A2%D0%A1_-_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_-_Automated_Guided_Vehicle_AGV","link2":"\/book\/mutual\/12555\/53973"},{"text":"\u0422\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d","weight":"23","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD_-_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_-_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_-_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA_-_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8_-_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_-_telephone_communication_calls_systems","link2":"\/book\/mutual\/12555\/146217"},{"text":"\u042d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u0438\u043a\u0430","weight":"21","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9_-_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80_-_Display_-_Monitor","link2":"\/book\/mutual\/12555\/146215"},{"text":"\u0410\u043a\u043a\u0443\u043c\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439","weight":"20","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_-_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%9D%D0%AD_-_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_Energy_storage_-_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82_%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0","link2":"\/book\/mutual\/12555\/62673"},{"text":"\u0418\u043d\u0436\u0435\u043d\u0435\u0440\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b","weight":"19","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_-_%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_-_%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B","link2":"\/book\/mutual\/12555\/144459"},{"text":"Mercedes-Benz Cars","weight":"33","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/Mercedes-Benz_Group_-_Mercedes-Benz_Cars_-_Mercedes-Benz_S-Class_-_Mercedes-Benz_C-Class_-_Mercedes-Benz_E-Class_-_Mercedes-Benz_SLK-Class_-_Mercedes-Benz_GLE-Class_-_Mercedes-Benz_AMG","link2":"\/book\/mutual\/12555\/388808"},{"text":"Apple iPhone","weight":"19","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/Apple_iPhone_-_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2","link2":"\/book\/mutual\/295\/12555"},{"text":"Apple CarPlay","weight":"18","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/Apple_CarPlay_-_Apple_Siri_Eyes_Free_-_Apple_iOS_in_the_Car","link2":"\/book\/mutual\/12555\/88435"},{"text":"Google Android","weight":"14","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/Google_Android","link2":"\/book\/mutual\/463\/12555"},{"text":"Volkswagen Audi A","weight":"12","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/Volkswagen_Audi_A_-_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0","link2":"\/book\/mutual\/12555\/71145"},{"text":"Apple Siri","weight":"12","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/Apple_Siri_-_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA","link2":"\/book\/mutual\/3503\/12555"},{"text":"U.S. Department of Defense","weight":"11","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/U_S_Department_of_Defense_-_U_S_Space_Command_GPS_-_Global_Positioning_System_-_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F","link2":"\/book\/mutual\/12555\/60639"},{"text":"BMW X","weight":"11","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/BMW_X_-_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2","link2":"\/book\/mutual\/12555\/71345"},{"text":"Apple iOS","weight":"11","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/Apple_iOS","link2":"\/book\/mutual\/465\/12555"},{"text":"Microsoft Windows 2000","weight":"9","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/Microsoft_Windows_2000","link2":"\/book\/mutual\/12555\/59865"},{"text":"\u0420\u0424","weight":"76","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F","link2":"\/book\/mutual\/23\/12555"},{"text":"\u0413\u0435\u0440\u043c\u0430\u043d\u0438\u044f","weight":"64","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0","link2":"\/book\/mutual\/1551\/12555"},{"text":"\u0421\u043e\u0435\u0434\u0438\u043d\u0451\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0428\u0442\u0430\u0442\u044b \u0410\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0438","weight":"52","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_USA_-_The_United_States_of_America","link2":"\/book\/mutual\/43\/12555"},{"text":"\u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u0430","weight":"28","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0","link2":"\/book\/mutual\/103\/12555"},{"text":"\u041a\u0438\u0442\u0430\u0439","weight":"25","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9_-_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%9A%D0%9D%D0%A0","link2":"\/book\/mutual\/29\/12555"},{"text":"\u0426\u0424\u041e","weight":"22","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A6%D0%A4%D0%9E_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F","link2":"\/book\/mutual\/157\/12555"},{"text":"\u042f\u043f\u043e\u043d\u0438\u044f","weight":"17","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F","link2":"\/book\/mutual\/367\/12555"},{"text":"\u042e\u0436\u043d\u0430\u044f \u041a\u043e\u0440\u0435\u044f","weight":"14","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F_-_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0","link2":"\/book\/mutual\/267\/12555"},{"text":"\u041a\u0430\u043b\u0438\u0444\u043e\u0440\u043d\u0438\u044f","weight":"11","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F","link2":"\/book\/mutual\/4353\/12555"},{"text":"\u0424\u0440\u0430\u043d\u0446\u0438\u044f","weight":"10","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0","link2":"\/book\/mutual\/1887\/12555"},{"text":"\u0410\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u0438\u0435","weight":"114","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8","link2":"\/book\/mutual\/12555\/144485"},{"text":"\u0422\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0441\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440 \u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u043a\u0438","weight":"98","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_-_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8_-_Transport_-_Road_infrastructure_-_Highways","link2":"\/book\/mutual\/12555\/13191"},{"text":"CNews","weight":"10","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/CNews_-_Auto_CNews","link2":"\/book\/mutual\/12555\/92939"},{"text":"Thomson Reuters","weight":"5","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/Thomson_Reuters_-_Reuters_Group_-_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80","link2":"\/book\/mutual\/4047\/12555"},{"text":"ComputerWorld","weight":"3","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/ComputerWorld","link2":"\/book\/mutual\/12555\/64133"},{"text":"Bloomberg","weight":"3","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/Bloomberg","link2":"\/book\/mutual\/3635\/12555"},{"text":"\u0418\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u044f \u0418\u0414","weight":"2","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%94","link2":"\/book\/mutual\/12555\/22195"},{"text":"TechSpot","weight":"2","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/TechSpot","link2":"\/book\/mutual\/12555\/55605"},{"text":"Rambler Group","weight":"2","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/Rambler_Group_-_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0_Ru_-_Gazeta_Ru_-_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D1%83","link2":"\/book\/mutual\/12555\/57219"},{"text":"CNET Networks","weight":"2","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/CNET_Networks_-_CNET_News","link2":"\/book\/mutual\/12555\/124969"},{"text":"\u0412\u0435\u0434\u043e\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438","weight":"2","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8","link2":"\/book\/mutual\/4397\/12555"},{"text":"\u0418\u043d\u0442\u0435\u0440\u0444\u0430\u043a\u0441","weight":"2","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%81_-_Interfax_-_%D0%98%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE","link2":"\/book\/mutual\/6807\/12555"},{"text":"ABI Research","weight":"6","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/ABI_Research","link2":"\/book\/mutual\/2523\/12555"},{"text":"CNews 100","weight":"5","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/CNews_100_-_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%98%D0%A2-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%A2-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9","link2":"\/book\/mutual\/3843\/12555"},{"text":"Frost & Sullivan","weight":"4","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/Frost_Sullivan","link2":"\/book\/mutual\/12555\/14501"},{"text":"CNews Analitycs","weight":"4","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/CNews_Analitycs_-_%D0%A2%D0%BE%D0%BF_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%98%D0%A2-%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2","link2":"\/book\/mutual\/12555\/66003"},{"text":"CNews Analytics","weight":"4","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/CNews_Analytics_-_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE","link2":"\/book\/mutual\/587\/12555"},{"text":"\u0410\u0432\u0442\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442","weight":"3","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82","link2":"\/book\/mutual\/12555\/69313"},{"text":"Gartner","weight":"3","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/Gartner_-_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80","link2":"\/book\/mutual\/1081\/12555"},{"text":"Markets&Markets Research","weight":"3","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/Markets_Markets_Research","link2":"\/book\/mutual\/2455\/12555"},{"text":"IHS iSuppli","weight":"2","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/IHS_iSuppli_-_IHS_Infonetics_Research_-_IHS_Markit_-_IHS_Technology","link2":"\/book\/mutual\/12555\/93533"},{"text":"IDC","weight":"2","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/IDC_-_International_Data_Corporation","link2":"\/book\/mutual\/191\/12555"},{"text":"\u042d\u043b\u0435\u043c\u0435\u043d\u0442 \u0413\u041a","weight":"1","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%93%D0%9A_-_%D0%9D%D0%98%D0%98%D0%9C%D0%90_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_-_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81","link2":"\/book\/mutual\/12555\/19341"},{"text":"Caltech","weight":"1","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/Caltech_-_California_Institute_of_Technology_-_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%85_-_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82","link2":"\/book\/mutual\/12555\/62243"},{"text":"Illinois State University","weight":"1","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/Illinois_State_University_-_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D1%81","link2":"\/book\/mutual\/12555\/62255"},{"text":"FAS","weight":"1","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/FAS_-_Federation_of_American_Scientists_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%85","link2":"\/book\/mutual\/12555\/103745"},{"text":"CIW","weight":"1","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/CIW_-_Carnegie_Institution_for_Science_of_Washington_-_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8_-_%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8_-_Carnegie_Observatories_-_Las_Campanas_Observatory_-_%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%B0%D1%81-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81","link2":"\/book\/mutual\/12555\/126359"},{"text":"MIT Sloan School of Managment","weight":"1","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/MIT_Sloan_School_of_Managment_-_%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0","link2":"\/book\/mutual\/12555\/142771"},{"text":"USU, Utah State","weight":"1","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/USU_Utah_State_-_Utah_State_University_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%AE%D1%82%D1%8B_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%AE%D1%82%D0%B0","link2":"\/book\/mutual\/12555\/269907"},{"text":"\u041c\u0413\u0423","weight":"1","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/%D0%9C%D0%93%D0%A3_-_%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3_%D0%B8%D0%BC_%D0%9C_%D0%92_%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0","link2":"\/book\/mutual\/12555\/272117"},{"text":"RWTH Aachen University","weight":"1","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/RWTH_Aachen_University_-_Rheinisch-Westf_lische_Technische_Hochschule_Aachen_-_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%90%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B0","link2":"\/book\/mutual\/12555\/281082"},{"text":"\u0420\u0410\u041d \u0418\u0413","weight":"1","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/%D0%A0%D0%90%D0%9D_%D0%98%D0%93_-_%D0%98%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9D_-_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%90%D0%9D","link2":"\/book\/mutual\/12555\/355656"},{"text":"CES","weight":"8","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/CES_-_Consumer_Electronics_Show_-_CES_Innovation_Awards_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8","link2":"\/book\/mutual\/6901\/12555"}]; $(function () { if (word_list) { $('.book-cloud-container').bookCloud(word_list, {encodeURI: false, shape: 'rectangular'}); } }); </script> <noindex> <nofollow> <h2>Mercedes-Benz Group и организации, системы, технологии, персоны:</h2> <ul class="nav nav-tabs auto-pages-tab"> <li class="active" title="Компании - участники рынка цифровизации, информационно-коммуникационных технологий: разработчики и поставщики аппаратных и программных систем, проектные и системные интеграторы, провайдеры ИТ-услуг и интернет-сервисы."><a href="#auto-category-1" data-toggle="tab">ИКТ</a></li> <li title="Коммерческие компании, акционерные общества"><a href="#auto-category-3" data-toggle="tab">Организации</a></li> <li title="Государственные и муниципальные унитарные предприятия-ведомства"><a href="#auto-category-43" data-toggle="tab">Ведомства</a></li> <li title="Профессиональные союзы, ассоциации, консорциумы, сообщества. Политические партии"><a href="#auto-category-45" data-toggle="tab">Ассоциации</a></li> <li title="Классы технологических решений, применяемые при разработке аппаратных и программных систем"><a href="#auto-category-5" data-toggle="tab">Технологии</a></li> <li title="ИТ-продукты, сервисы, услуги, поставляемая на рынок. Маркетинговые программы-кампаний участников рынка"><a href="#auto-category-7" data-toggle="tab">Системы</a></li> <li title=""><a href="#auto-category-9" data-toggle="tab">Персоны</a></li> <li title="Географическое местоположение"><a href="#auto-category-13" data-toggle="tab">География</a></li> <li title="Базовые определения и описания"><a href="#auto-category-17" data-toggle="tab">Статьи</a></li> <li title="Медиа-холдинги, пресса, СМИ, телеканалы"><a href="#auto-category-11" data-toggle="tab">Пресса</a></li> <li title="Исследовательские, аналитические агентства и индексы рынков"><a href="#auto-category-37" data-toggle="tab">ИАА</a></li> <li title="Научно-исследовательские институты. Образовательные учреждения (в том числе проекты и библиотеки) "><a href="#auto-category-41" data-toggle="tab">НИИ, ВУЗы и библиотеки</a></li> <li title="Мероприятия и конференции, выставки. Google LLC
Apple Inc
Microsoft Corporation
Nokia Corporation
Nvidia Corp
IBM
Yandex
Samsung Electronics
LG Electronics
BlackBerry Nokia Oyj</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5743</span> <a href="/book/mutual/917/12555" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Nvidia_Corp">Nvidia Corp</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3747</span> <a href="/book/mutual/12555/49495" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IBM_-_International_Business_Machines_Corp">IBM - International Business Machines Corp</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9557</span> <a href="/book/mutual/855/12555" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Yandex_-_%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81">Yandex - Яндекс</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8517</span> <a href="/book/mutual/521/12555" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Samsung_Electronics">Samsung Electronics</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10645</span> <a href="/book/mutual/13/12555" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/LG_Electronics">LG Electronics</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3679</span> <a href="/book/mutual/667/12555" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/BlackBerry_-_Research_In_Motion_RIM_">BlackBerry - Research In Motion (RIM)</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1584</span> <a href="/book/mutual/8891/12555" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Lenovo_Motorola">Lenovo Motorola</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3530</span> <a href="/book/mutual/4731/12555" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Siemens_AG_-_Siemens_Group">Siemens AG - Siemens Group</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2630</span> <a href="/book/mutual/12555/136155" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC">Ростелеком</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10357</span> <a href="/book/mutual/35/12555" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/HP_Inc_">HP Inc.</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5765</span> <a href="/book/mutual/933/12555" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Garmin_-_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD">Garmin - Гармин</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">210</span> <a href="/book/mutual/5877/12555" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/HERE_Technologies">HERE Technologies</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">109</span> <a href="/book/mutual/12555/39473" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Atos_Prescriptive_Security_-_SEQ_-_SEC_Consult_Services_-_Vulnerability_Lab_-_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1602</span> <a href="/book/mutual/67/12555" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/SAP_SE">SAP SE</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5442</span> <a href="/book/mutual/415/12555" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Intel_Corporation">Intel Corporation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12553</span> <a href="/book/mutual/759/12555" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Ericsson_-_Telefonaktiebolaget_LM_Ericsson">Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3039</span> <a href="/book/mutual/3579/12555" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Bosch_-_Bosch_and_Siemens_Home_Appliances_Group_-_BSH_Hausger_te_-_Bosch-Siemens_Hausgera_te_-_BSHG_-_Robert_Bosch_GmbH_-_%D0%91%D0%A1%D0%A5_%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B">Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">483</span> <a href="/book/mutual/5169/12555" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Qualcomm_Technologies">Qualcomm Technologies</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1914</span> <a href="/book/mutual/611/12555" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Meta_Platforms_-_Facebook">Meta Platforms - Facebook</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4539</span> <a href="/book/mutual/643/12555" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Dell_EMC">Dell EMC</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5098</span> <a href="/book/mutual/423/12555" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Deutsche_Telekom">Deutsche Telekom</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">927</span> <a href="/book/mutual/5005/12555" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Fujifilm_-_Fuji_Photo_Film">Fujifilm - Fuji Photo Film</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">341</span> <a href="/book/mutual/12555/14753" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Innolux_Corporation_-_Pioneer_Corporation_-_Pioneer_Electronics">Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">429</span> <a href="/book/mutual/12555/18081" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Deutsche_Telekom_IT_Solutions_RUS_-_T-Systems_CIS_-_%D0%A2-%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%81_%D0%A1%D0%B8%D0%90%D0%B9%D0%AD%D1%81">Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">129</span> <a href="/book/mutual/12555/61103" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Rover_-_RoverComputers">Rover - RoverComputers</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">418</span> <a href="/book/mutual/12555/95001" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/TomTom">TomTom</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">52</span> <a href="/book/mutual/12555/104273" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B">Телематические системы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">56</span> <a href="/book/mutual/12555/141775" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Cisco_Systems">Cisco Systems</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5227</span> <a href="/book/mutual/471/12555" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Amazon_Inc_-_Amazon_com">Amazon Inc - Amazon.com</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3146</span> <a href="/book/mutual/473/12555" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%A2%D0%A1_-_%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_-_Mobile_TeleSystems">МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">14353</span> <a href="/book/mutual/597/12555" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Oracle_Corporation">Oracle Corporation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6884</span> <a href="/book/mutual/1167/12555" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Sony">Sony</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6637</span> <a href="/book/mutual/3819/12555" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Samsung_-_Harman_Kardon_-_Harman_Multimedia_-_Harman_International_Industries">Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">329</span> <a href="/book/mutual/9057/12555" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D1%8B%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%9A%D0%BE%D0%BC_-_%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD_-_Beeline_-_%D0%92%D1%8B%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9214</span> <a href="/book/mutual/3557/12555" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Panasonic_Corporation_-_Matsushita_Electric_Industrial_-_Miyazaki_Matsushita_Electric_Industrial">Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2658</span> <a href="/book/mutual/3961/12555" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Mitsubishi_Electric_-_%D0%9C%D0%B8%D1%86%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B8_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA">Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">369</span> <a href="/book/mutual/3743/12555" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/12555/auto_pages/1/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/12555/auto_pages/1/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/12555/auto_pages/1/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/12555/auto_pages/1/240">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-3"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/BMW_Group">BMW Group</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">467</span> <a href="/book/mutual/1881/12555" class="badge" title="Общих публикаций">68</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Volkswagen_Audi_Group">Volkswagen Audi Group</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">226</span> <a href="/book/mutual/12555/17031" class="badge" title="Общих публикаций">55</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Toyota_Motor_-_%D0%A2%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%84%D1%8D%D0%BA%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A2%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%A2%D1%81%D1%83%D1%81%D1%91_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_Toyota_Tsusho_-_%D0%A2%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%86%D1%83%D1%81%D0%B5">Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">488</span> <a href="/book/mutual/12555/63755" class="badge" title="Общих публикаций">44</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Volkswagen_Group_-_VW">Volkswagen Group - VW</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">301</span> <a href="/book/mutual/4979/12555" class="badge" title="Общих публикаций">40</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Mercedes-Benz_Group_-_Daimler_AG_-_%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%90%D0%93_-_Daimler-Benz_-_%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%86_%D0%90%D0%93_-_Daimler-Chrysler_-_%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A0%D0%A3%D0%A1">Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">245</span> <a href="/book/mutual/1879/12555" class="badge" title="Общих публикаций">37</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Ford">Ford</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">424</span> <a href="/book/mutual/10589/12555" class="badge" title="Общих публикаций">36</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Volvo_Cars">Volvo Cars</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">258</span> <a href="/book/mutual/4423/12555" class="badge" title="Общих публикаций">32</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Nissan_-_Nissan_Motor_-_Jidosha-Seizo">Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">281</span> <a href="/book/mutual/3659/12555" class="badge" title="Общих публикаций">31</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Hyundai_Motor_Company">Hyundai Motor Company</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">419</span> <a href="/book/mutual/3487/12555" class="badge" title="Общих публикаций">30</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Tesla_Motors">Tesla Motors</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">430</span> <a href="/book/mutual/3625/12555" class="badge" title="Общих публикаций">26</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/KIA_Motors_-_KIA_Motors_RUS_-_%D0%9A%D0%98%D0%90_%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F">KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">138</span> <a href="/book/mutual/3441/12555" class="badge" title="Общих публикаций">24</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Tata_Motors_-_Jaguar_Land_Rover">Tata Motors - Jaguar Land Rover</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">100</span> <a href="/book/mutual/12555/20729" class="badge" title="Общих публикаций">23</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/GM_-_General_Motors_-_%D0%94%D0%B6%D0%B8_%D0%AD%D0%9C_%D0%A1%D0%9D%D0%93">GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">468</span> <a href="/book/mutual/12555/59101" class="badge" title="Общих публикаций">23</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Porsche_AG_-_Porsche_Automobil_Holding_SE_-_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4_-_Porsche_Russia_-_Porsche_Center_Moscow_-_PFS_Russia">Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">114</span> <a href="/book/mutual/12555/19465" class="badge" title="Общих публикаций">18</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Honda_Motor_Company_-_HND">Honda Motor Company - HND</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">238</span> <a href="/book/mutual/12555/55959" class="badge" title="Общих публикаций">18</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Stellantis_PSA_-_Peugeot_Citro_n_-_%D0%9F%D0%B5%D0%B6%D0%BE_%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9F%D0%A1%D0%9C%D0%90_%D0%A0%D1%83%D1%81_-_%D0%9F%D0%B5%D0%B6%D0%BE_%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D1%81">Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">93</span> <a href="/book/mutual/12555/76627" class="badge" title="Общих публикаций">17</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Mazda_Motor_Corporation">Mazda Motor Corporation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">72</span> <a href="/book/mutual/12555/20355" class="badge" title="Общих публикаций">16</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Stellantis_-_Fiat_Chrysler_Automobiles_-_FCA_Rus_-_%D0%AD%D1%84%D0%A1%D0%B8%D0%AD%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81">Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">124</span> <a href="/book/mutual/12555/78789" class="badge" title="Общих публикаций">16</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Toyota_-_Lexus">Toyota - Lexus</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">83</span> <a href="/book/mutual/12555/67993" class="badge" title="Общих публикаций">15</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Renault_Groupe">Renault Groupe</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">164</span> <a href="/book/mutual/5603/12555" class="badge" title="Общих публикаций">15</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Tata_Motors_-_Jaguar_Cars">Tata Motors - Jaguar Cars</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">125</span> <a href="/book/mutual/12555/20371" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Avito_Holding_AB_-_%D0%90%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3_-_%D0%9A%D0%B5%D1%85_%D0%B5%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86">Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1335</span> <a href="/book/mutual/5517/12555" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Ferrari_NV">Ferrari NV</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">157</span> <a href="/book/mutual/12555/60243" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Skoda_-_%C5%A0koda_Auto">Skoda - Škoda Auto</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">53</span> <a href="/book/mutual/12555/20757" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Mitsubishi_Corporation_-_%D0%9C%D0%B8%D1%86%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%BD">Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">524</span> <a href="/book/mutual/7093/12555" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Stellantis_PSA_-_Opel">Stellantis PSA - Opel</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">33</span> <a href="/book/mutual/12555/69929" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80_-_%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%9F%D0%90%D0%9E_%D0%93%D0%9A_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82">Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8242</span> <a href="/book/mutual/87/12555" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Hyndai">Hyndai</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">16</span> <a href="/book/mutual/12555/59775" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Subaru_-_%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%83_%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80">Subaru - Субару Мотор</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">52</span> <a href="/book/mutual/12555/61573" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Chevrolet">Chevrolet</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">41</span> <a href="/book/mutual/12555/142687" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%90%D0%97_-_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_-_KAMAZ">КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">452</span> <a href="/book/mutual/5413/12555" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%92%D0%90%D0%97_-_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_-_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4">АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">314</span> <a href="/book/mutual/12555/12711" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Uber">Uber</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">339</span> <a href="/book/mutual/12555/49305" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC_-_%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9EDOM">Автодом - АВТОDOM</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">35</span> <a href="/book/mutual/12555/148687" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Suzuki_Motor_-_%D0%A1%D1%83%D0%B7%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80">Suzuki Motor - Сузуки Мотор</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">41</span> <a href="/book/mutual/12555/255305" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC_-_%D0%9C%D0%91_%D0%A0%D0%A3%D0%A1_-_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%86_%D0%A0%D1%83%D1%81">Автодом - МБ РУС - Мерседес-Бенц Рус</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">37</span> <a href="/book/mutual/12555/301342" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Honda_-_Acura">Honda - Правоохранительные органы
ФНС РФ
Президент РФ
ФСВТС России
ГИБДД
Министерство внутренних дел Российской Федерации
ФТС РФ
Минстрой РФ
Росстандарт
Администрация Президента РФ Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5777</span> <a href="/book/mutual/12555/146091" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%9D%D0%A1_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9C%D0%9D%D0%A1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8">ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3130</span> <a href="/book/mutual/27/12555" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">Президент РФ - Президент Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4807</span> <a href="/book/mutual/1267/12555" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%A1%D0%92%D0%A2%D0%A1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83">ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">19</span> <a href="/book/mutual/12555/54029" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%93%D0%98%D0%91%D0%94%D0%94_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%93%D0%90%D0%98_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%93%D0%A3%D0%9E%D0%91%D0%94%D0%94_-_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F">МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1486</span> <a href="/book/mutual/2215/12555" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3467</span> <a href="/book/mutual/37/12555" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%A2%D0%A1_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">946</span> <a href="/book/mutual/2563/12555" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%96%D0%9A_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0">Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">349</span> <a href="/book/mutual/2677/12555" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82">Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">370</span> <a href="/book/mutual/111/12555" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%A3%D0%94%D0%9F_%D0%A0%D0%A4">Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">196</span> <a href="/book/mutual/12555/14901" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BC">Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">53</span> <a href="/book/mutual/12555/15479" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F_-_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_-_Customs_Service">Таможня - Таможенная служба - Customs Service</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1070</span> <a href="/book/mutual/12555/147401" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">Правительство РФ - Правительства Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6310</span> <a href="/book/mutual/155/12555" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_-_%D0%A4%D0%9E%D0%98%D0%92_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0">Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5237</span> <a href="/book/mutual/795/12555" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A4">Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3548</span> <a href="/book/mutual/513/12555" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8">Федеральное казначейство России</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1880</span> <a href="/book/mutual/5221/12555" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1470</span> <a href="/book/mutual/457/12555" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_POTUS_-_President_of_the_United_States_-_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_The_White_House_-_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC_-_Executive_Office_of_the_President_of_the_United_States_EOP_-_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90">U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1358</span> <a href="/book/mutual/12555/15353" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0">Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">91</span> <a href="/book/mutual/12555/15545" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D0%9C%D0%97_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_-_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_-_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81">Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">157</span> <a href="/book/mutual/12555/51419" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BD_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E_%D0%B7%D0%B0_%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8_-_%D0%A4%D0%A1%D0%A0%D0%90%D0%A0_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0">Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">95</span> <a href="/book/mutual/12555/272399" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D0%A6_-_%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_-_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_-_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_-_Skolkovo_Foundation">Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3259</span> <a href="/book/mutual/3889/12555" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%A0%D0%A4">Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12917</span> <a href="/book/mutual/9/12555" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_-">Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий -</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">765</span> <a href="/book/mutual/3615/12555" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8">Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">752</span> <a href="/book/mutual/5037/12555" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%A1%D0%A1%D0%9F_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">753</span> <a href="/book/mutual/6357/12555" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%A7%D0%A1_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC_%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9">МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1411</span> <a href="/book/mutual/117/12555" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8">Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2180</span> <a href="/book/mutual/1035/12555" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%90%D0%A1_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9C%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0">ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2259</span> <a href="/book/mutual/1283/12555" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_-_%D0%A4%D0%A1%D0%A4%D0%9C_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3">Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">239</span> <a href="/book/mutual/7875/12555" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B_-_%D0%9C%D1%8D%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B">Правительство Москвы - Мэрия Москвы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2737</span> <a href="/book/mutual/5619/12555" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%B4_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_-_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8B_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B">Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">831</span> <a href="/book/mutual/10045/12555" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%83_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4">Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">163</span> <a href="/book/mutual/219/12555" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%94%D0%90_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE">Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">160</span> <a href="/book/mutual/12555/12715" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8">Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">177</span> <a href="/book/mutual/12555/15569" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83">Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">76</span> <a href="/book/mutual/12555/17495" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%A4_%D0%93%D0%A3%D0%92%D0%94_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B_-_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5_-_%D0%93%D0%A3_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5">МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">248</span> <a href="/book/mutual/12555/19447" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_Department_of_Energy_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90">U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">195</span> <a href="/book/mutual/12555/21879" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%9C%D0%91%D0%90_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE">ФМБА России - GSMA
OAA Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA)</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6428</span> <a href="/book/mutual/6455/12555" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/OAA_-_Open_Automotive_Alliance_-_%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81">OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8</span> <a href="/book/mutual/12555/208605" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/APCO_-_Association_of_Public_Safety_Communications_Officials_-_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8">APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">14</span> <a href="/book/mutual/12555/13061" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9E%D0%9E%D0%9E%D0%9C%D0%B8%D0%A1%D0%9F_-_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0">Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">74</span> <a href="/book/mutual/12555/22007" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%A1%D0%A1_-_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2">ВСС - Всероссийский союз страховщиков</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">48</span> <a href="/book/mutual/12555/37819" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%9E%D0%9A_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_-_Comit_international_olympique_-_International_Olympic_Committee">МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">207</span> <a href="/book/mutual/12555/56033" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%9E%D0%90%D0%94_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B_-_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">РОАД - Российские автомобильные дилеры - ассоциация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5</span> <a href="/book/mutual/12555/80641" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/AEB_-_Association_of_European_Businesses_-_%D0%90%D0%95%D0%91_-_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0">AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">18</span> <a href="/book/mutual/12555/88641" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/GDV_-_Der_Gesamtverband_der_Deutschen_Versicherungswirtschaft_-_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2">GDV - Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft - Германский союз страховщиков</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1</span> <a href="/book/mutual/12555/156867" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/GENIVI_Alliance_-_COVESA_-_Connected_Vehicle_Systems_Alliance">GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">14</span> <a href="/book/mutual/12555/193473" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/M2M_World_Alliance_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9C2%D0%9C_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81">M2M World Alliance - Международный М2М Альянс</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5</span> <a href="/book/mutual/12555/299420" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/FIAS_-_F_d_ration_Internationale_Amateur_de_Sambo_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE">FIAS - Fédération Internationale Amateur de Sambo - Международная федерация самбо</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4</span> <a href="/book/mutual/12555/348682" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/BRICS_-_Brazil_Russia_India_China_South_Africa_-_%D0%91%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%A1_-_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B8%D0%B7_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%9D%D0%A0_%D0%AE%D0%90%D0%A0">BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">387</span> <a href="/book/mutual/5853/12555" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/3GPP_-_3rd_Generation_Partnership_Project_-_Third_Generation_Partnership_Project_-_3G_Patent_Platform_Partnership_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8">3GPP - ИТ-экосистема
Smartphone
Multimedia
Цифровая трансформация
Автоматизация процессов
Беспилотный автомобиль
Телефон
Электроника
Аккумулятор электрический
Инженерные системы ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">73493</span> <a href="/book/mutual/1057/12555" class="badge" title="Общих публикаций">44</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Smartphone_-_%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80">Smartphone - Смартфон - Коммуникатор</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">25687</span> <a href="/book/mutual/891/12555" class="badge" title="Общих публикаций">37</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Multimedia_-_%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0_-_%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_-_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4">Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5793</span> <a href="/book/mutual/12555/134581" class="badge" title="Общих публикаций">26</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_Digital_Transformation_-_Digital_IQ_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_-_%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C">Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">57451</span> <a href="/book/mutual/2279/12555" class="badge" title="Общих публикаций">25</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2_-_Process_automation_-_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_Systems_and_automation_tools">Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">34045</span> <a href="/book/mutual/2619/12555" class="badge" title="Общих публикаций">24</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%91%D0%9F%D0%A2%D0%A1_-_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_-_Automated_Guided_Vehicle_AGV">Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1214</span> <a href="/book/mutual/12555/53973" class="badge" title="Общих публикаций">23</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD_-_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_-_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_-_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA_-_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8_-_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_-_telephone_communication_calls_systems">Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">25556</span> <a href="/book/mutual/12555/146217" class="badge" title="Общих публикаций">23</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9_-_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80_-_Display_-_Monitor">Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12907</span> <a href="/book/mutual/12555/146215" class="badge" title="Общих публикаций">21</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_-_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%9D%D0%AD_-_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_Energy_storage_-_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82_%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0">Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10239</span> <a href="/book/mutual/12555/62673" class="badge" title="Общих публикаций">20</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_-_%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_-_%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B">Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">14901</span> <a href="/book/mutual/12555/144459" class="badge" title="Общих публикаций">19</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF_-_%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_Prototyping_-_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%B2_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82">Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13081</span> <a href="/book/mutual/12555/78749" class="badge" title="Общих публикаций">18</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90_-_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_-_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%91%D0%92%D0%A1_-_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%91%D0%90%D0%A1_-_%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%94%D0%9F%D0%9B%D0%90_-_Unmanned_aerial_vehicle_UAV_-_Drone_%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%BD_-_Copter_%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80">БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3356</span> <a href="/book/mutual/2441/12555" class="badge" title="Общих публикаций">18</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82_-_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80_-_TabletPC_-_Tablet_computer_-_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_">Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка"</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12724</span> <a href="/book/mutual/10547/12555" class="badge" title="Общих публикаций">18</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_-_%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD_-_%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_-_%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_-_5G_4G_3G_2G_-_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8">Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">28945</span> <a href="/book/mutual/12555/13747" class="badge" title="Общих публикаций">17</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Interface_-_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3_%D1%81_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC">Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">26104</span> <a href="/book/mutual/10707/12555" class="badge" title="Общих публикаций">17</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9E%D0%A1_-_%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_-_OS_-_Operating_system_-_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%9E">ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">27176</span> <a href="/book/mutual/2161/12555" class="badge" title="Общих публикаций">17</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Cloud_Computing_-_Cloud_Solutions_-_%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_Cloudification">Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">23047</span> <a href="/book/mutual/10581/12555" class="badge" title="Общих публикаций">16</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Gadget_-_%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82_-_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81_-_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_-_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B">Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8184</span> <a href="/book/mutual/12555/15533" class="badge" title="Общих публикаций">15</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C_-_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_Electric_car_electrocars_-_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82">Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">617</span> <a href="/book/mutual/12555/56391" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Multi_Touch_-_Multitouch_-_%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%87_-_Touch_Screen_-_TouchPad_-_%D0%A2%D0%B0%D1%87%D0%BF%D0%B0%D0%B4_-_%D0%A2%D0%B0%D1%87%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD_-_%D0%A2%D0%B0%D1%87%D1%84%D0%BE%D0%BD_-_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C_-_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81">Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6259</span> <a href="/book/mutual/12555/67533" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_-_%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_Mobile_portable_devices_systems">Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">14381</span> <a href="/book/mutual/12555/147049" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_-_%D0%98%D0%98_-_Artificial_Intelligence_-_AI_-_Artificial_General_Intelligence_-_AGI_-_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_-_%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82">Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">18375</span> <a href="/book/mutual/95/12555" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_-_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_Electronics_-_Electronic_devices_-_Electronic_equipment_-_Industrial_production_and_development_of_electronics">Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3271</span> <a href="/book/mutual/8273/12555" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_ADAS_-_Advanced_Driver_Assistance_System_-_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E_%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F">Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">662</span> <a href="/book/mutual/699/12555" class="badge" title="Общих публикаций">13</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Smart_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8">Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9392</span> <a href="/book/mutual/85/12555" class="badge" title="Общих публикаций">13</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_Mobile_app_-_%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B_-_%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0">Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12292</span> <a href="/book/mutual/12555/21979" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_Robotic_Governance_-_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B">Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6919</span> <a href="/book/mutual/567/12555" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/3D_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_3-dimensional_-_3D-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_3D-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_3D-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD_-_3D-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5">3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4843</span> <a href="/book/mutual/641/12555" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Bluetooth_-_Bluetooth_Smart_-_Bluetooth_LE_-_Bluetooth_Low_Energy_BLE">Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7685</span> <a href="/book/mutual/579/12555" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_CPU_-_Central_processing_unit_-_chiplet_%D1%87%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82_-_%D0%A6%D0%9F%D0%A3_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C">Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">21807</span> <a href="/book/mutual/1097/12555" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/PC_game_-_%D0%9F%D0%9A_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_-_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_-_%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_-_%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2">PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">17840</span> <a href="/book/mutual/12555/133297" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_Wireless_technologies_-_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8B_-_Wireless_interfaces_-_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_-_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10531</span> <a href="/book/mutual/12555/146115" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Wi-Fi_-_Wireless_Fidelity_LAN_-_Wi-Fi_802_11_Wave_-_IEEE_802_11_-_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8">Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13008</span> <a href="/book/mutual/61/12555" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/EMM_-_Enterprise_Mobility_Management_-_MDM_-_Mobile_Device_Management_-_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_-_BYOD_-_Bring_Your_Own_Device_-_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_">EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация"</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5677</span> <a href="/book/mutual/9701/12555" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_Computerization_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_-_Computer_system_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_Computer_equipment">Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">16677</span> <a href="/book/mutual/2395/12555" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_-_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B_-_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81_-_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F">Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1471</span> <a href="/book/mutual/12555/146789" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/AR_-_Augmented_Reality_-_%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_Assisted_Reality_-_%D0%92%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C">AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1481</span> <a href="/book/mutual/1109/12555" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/B2B_-_Business_to_business_-_%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0">B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4927</span> <a href="/book/mutual/369/12555" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/SMS_-_Short_Message_Service_-_%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9">SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8955</span> <a href="/book/mutual/821/12555" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/SaaS_-_Software_as_a_service_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_-_%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B">SaaS - SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz SLK-Class - Mercedes-Benz GLE-Class - Mercedes-Benz AMG</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">102</span> <a href="/book/mutual/12555/388808" class="badge" title="Общих публикаций">33</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_iPhone_-_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2">Apple iPhone - серия смартфонов</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7384</span> <a href="/book/mutual/295/12555" class="badge" title="Общих публикаций">19</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_CarPlay_-_Apple_Siri_Eyes_Free_-_Apple_iOS_in_the_Car">Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">79</span> <a href="/book/mutual/12555/88435" class="badge" title="Общих публикаций">18</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Google_Android">Google Android</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">14740</span> <a href="/book/mutual/463/12555" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Volkswagen_Audi_A_-_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0">Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">47</span> <a href="/book/mutual/12555/71145" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_Siri_-_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA">Apple Siri - Голосовой помощник</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">418</span> <a href="/book/mutual/3503/12555" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_Department_of_Defense_-_U_S_Space_Command_GPS_-_Global_Positioning_System_-_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F">U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5135</span> <a href="/book/mutual/12555/60639" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/BMW_X_-_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2">BMW X - серия кроссоверов</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">27</span> <a href="/book/mutual/12555/71345" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_iOS">Apple iOS</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8277</span> <a href="/book/mutual/465/12555" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Windows_2000">Microsoft Windows 2000</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8663</span> <a href="/book/mutual/12555/59865" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Toyota_Land_Cruiser">Toyota Land Cruiser</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">28</span> <a href="/book/mutual/12555/134303" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Avito_-_%D0%90%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE">Avito - Авито авто</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">69</span> <a href="/book/mutual/12555/179171" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_iPad">Apple iPad</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3942</span> <a href="/book/mutual/329/12555" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Google_Glass_-_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B5_Android">Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">114</span> <a href="/book/mutual/12555/17715" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%9B%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A1_-_%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2894</span> <a href="/book/mutual/3519/12555" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/GM_Cadillac">GM Cadillac</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">30</span> <a href="/book/mutual/12555/75217" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/BMW_i_-_%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%81_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0">BMW i - гибридные и электромобили с низким расходом топлива</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">26</span> <a href="/book/mutual/12555/134661" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Toyota_Camry">Toyota Camry</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">31</span> <a href="/book/mutual/12555/68595" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Volkswagen_Audi_Q_-_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2">Volkswagen Audi Q - серия кроссоверов</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">17</span> <a href="/book/mutual/12555/71339" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Tata_Motors_-_Jaguar_Land_Rover_-_Range_Rover_Sport_-_Land_Rover_Discovery_-_Land_Rover_Range_Rover">Tata Motors - Jaguar Land Rover - Range Rover Sport - Land Rover Discovery - Land Rover Range Rover</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12</span> <a href="/book/mutual/12555/71365" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Porsche_Panamera">Porsche Panamera</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9</span> <a href="/book/mutual/12555/223585" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_iPhone_5">Apple iPhone 5</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">777</span> <a href="/book/mutual/5391/12555" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%9B%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A1_%D0%90%D0%9E_-_%D0%AD%D0%A0%D0%90-%D0%93%D0%9B%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A1_%D0%93%D0%90%D0%98%D0%A1_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_-_%D0%90%D0%A1%D0%9C_%D0%AD%D0%A0%D0%90_-_%D0%AD%D0%A0%D0%90_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0">ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">521</span> <a href="/book/mutual/6229/12555" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/KIA_Rio_Hatchback">KIA Rio Hatchback</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">22</span> <a href="/book/mutual/12555/55239" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Toyota_RAV_-_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2">Toyota RAV - серия кроссоверов</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">23</span> <a href="/book/mutual/12555/68589" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Tesla_Model_S">Tesla Model S</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">77</span> <a href="/book/mutual/12555/76727" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Hyundai_Solaris_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C">Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">23</span> <a href="/book/mutual/12555/111619" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Avito_-_%D0%90%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_-_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9">Avito - Авито Автотека - сервис проверки истории автомобилей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">23</span> <a href="/book/mutual/12555/250111" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Hyundai_Genesis">Hyundai Genesis</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9</span> <a href="/book/mutual/12555/261547" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_-_App_Store">Apple - App Store</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3014</span> <a href="/book/mutual/987/12555" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Windows_Phone_OS_-_Microsoft_Windows_Smartphone_-_Microsoft_WP-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD">Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1635</span> <a href="/book/mutual/5595/12555" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Google_Maps_-_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B_Google_-_GMaps">Google Maps - Карты Google - GMaps</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">692</span> <a href="/book/mutual/11035/12555" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Samsung_Galaxy_Note">Samsung Galaxy Note</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">697</span> <a href="/book/mutual/1299/12555" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/AMD_ARM_Cortex_-_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2">AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1176</span> <a href="/book/mutual/1013/12555" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%90%D0%97_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%90%D0%97%D0%9B%D0%9A_-_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C">Москвич МАЗ - Москвич АЗЛК - советский и российский легковой автомобиль</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">22</span> <a href="/book/mutual/12555/51435" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%92%D0%90%D0%97_Lada_Vesta_-_%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0">АвтоВАЗ Lada Vesta - Лада Веста</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">24</span> <a href="/book/mutual/12555/61731" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Volkswagen_Touareg">Volkswagen Touareg</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12</span> <a href="/book/mutual/12555/68599" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Volkswagen_Audi_R_-_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C">Volkswagen Audi R - спортивный автомобиль</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">24</span> <a href="/book/mutual/12555/69977" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Ford_Focus_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%80">Ford Focus - Ford Focus - Компакт-кар Zetsche Dieter - Цетше Дитер Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен Trump Donald J. - Трамп Дональд Jobs Steve - Джобс Стив Puzo Edgars - Пузо Эдгарс Россия - РФ - Российская федерация Китай - Китайская Народная Республика - КНР Южная Корея - Республика Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии Швеция - Королевство Казахстан - Республика Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне Испания - Королевство США - Мичиган - Детройт Германия - Берлин Швейцария - Швейцарская Конфедерация Чехия - Чешская Республика Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги Страхование - Страховое дело - Insurance ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер Литий - Lithium - химический элемент Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) Ergonomics - Эргономика Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel Металлы - Сплавы - Metals - Alloys CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director CNews - Auto.CNews Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство РБК - РосБизнесКонсалтинг ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза Nikkei - Nihon Keizai Shimbun Wikipedia - Википедия CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий CNews Analytics - Аналитическое агентство IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта М. В. Ломоносова В. Ломоносова МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев ABB FIA Formula E World Championship - Формула E - Класс автогонок электромобилей 