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АО «МБ Рус» запустило интернет-магазин оригинальных запасных частей на автомобили Mercedes-Benz для бизнеса

Компания АО «МБ Рус», входящая в ГК «Автодом», объявляет о запуске специализированного интернет-магазина запасных частей и аксессуаров на автомобили Mercedes-Benz parts.mbrus.ru, предназначенного для юридических лиц, автопарков, независимых станций и оптовых покупателей. Об этом CNews сообщили представители «МБ Рус».

Новый онлайн-ресурс предлагает: ассортимент оригинальных запасных частей на автомобили Mercedes-Benz; официальную гарантией качества сроком 1 год; оптовые цены, гибкие условия сотрудничества; доставку по всей России; персонального консультанта для сопровождения сделок.

Онлайн-магазин parts.mbrus.ru станет ресурсом для автотранспортных предприятий, обеспечивая избежание задержек в работе. Независимые станции технического обслуживания автомобилей получат доступ ко всему ассортименту автозапчастей. Оптовые клиенты и организации оценят систему оформления документов и возможность оплаты по безналичному расчету. Чтобы разместить заказ в интернет-магазине, достаточно перейти на сайт parts.mbrus.ru, подобрать запасную часть по ее номеру, пройти процесс регистрации юридического лица для получения доступа к оформлению заказа, собрать корзину необходимых запасных частей, оплатить заказ и после подтверждения оплаты забрать заказ в пункте самовывоза.

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