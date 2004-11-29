ВымпелКом - Билайн - БиОнЛайн - BeeOnline

Мобильный контент: рынок пошел на взлет ных платежей делает процесс заказа мобильного контента удобным и привлекательным для абонента”. Естественно, что вместе с ростом рынка растет и число его участников. В 2001 году первопроходцами были «БиОнЛайн» и «Инфон». Сегодня их больше ста, а к концу 2005 года количество контент-провайдеров составит 250. Что интересно: развитие мобильного контента, как говорится в отчете, стимулируется п

"Би Лайн" расширил возможности beeoffice и beeonline для москвичей Для абонентов сети «Би Лайн» Московского региона расширены способы доступа к сервисам мобильного портала beeonline и электронной системе самообслуживания beeoffice - теперь абонент может воспользоваться специальным интерактивным меню на своем мобильном телефоне. Новый интерфейс основан на технолог

E-xecutive и BeeOnline объявили о запуске двух новых SMS-каналов в сети "Би Лайн GSM" E-xecutive и BeeOnline объявили о запуске двух новых SMS-каналов. С 24 декабря абоненты "Би Лайн GSM" имеют возможность подписаться на каналы "Бизнес-новости: компании, рынки, топ-менеджеры" и "Вакансии: ра

"БиОнЛайн" предлагает "Криминальные новости" и другие новые услуги для абонентов мобильной связи о телефона. Если у абонента нет доступа в интернет и не возможности прочитать описания услуг на www.beeonline.ru, то это не беда - с помощью нового канала "SMS-сайт" вся информация, необходимая

"ВымпелКом", "БиОнЛайн" и "Информ-Экском" ввели новую услугу "М-Текст" "ВымпелКом" и мобильный портал "БиОнЛайн", предоставляющий персональные цифровые услуги абонентам "Би Лайн", совместно с оператором пейджинговой связи "Информ-Экском" объявили о введении новой услуги "М-Текст". Воспользовавши

"Мобильный Переводчик" - новый сервис для абонентов "Би Лайн GSM" Компания "БиОнЛайн-Портал", предоставляющая персональные цифровые услуги абонентам "Би Лайн", совместно

"БиОнЛайн" ввел услугу отправки e-mail через SMS Компания "БиОнЛайн-Портал" запустила в коммерческую эксплуатацию новый сервис - "Мобильную электронную почту" (Mobile email) и предложила новые возможности использования информационных каналов. Сервис Mo

Nova Lumen сдала в эксплуатацию новое ПО для портала BeeOnLine Компания Nova Lumen, дочерняя компания A.Partners, специализирующаяся на разработке информационных систем, сдала в эксплуатацию новый релиз программного обеспечения для портала BeeOnLine". Пользователи мобильных телефонов "БиЛайн" получили доступ к нескольким новым персональным цифровым услугам. Теперь владельцы аппаратов стандарта DAMPS (Би Лайн 800) могут отправлять

"БиОнЛайн-Портал" предложил новые услуги своим клиентам будет составлять от 0,25 до 0,95 долларов США. Прослушать варианты мелодий можно будет на сайте www.beeonline.ru. Далее, выбрав подходящую мелодию, пользователь сможет установить ее на телефон

Новости "Би Лайн": новые тарифы "БиОнЛайн", снижение цен на услуги абонентской службы : повторное подключение, переоформление договора на другое лицо, изменение телефонного номера, взаимный обмен сотовыми номерами радиотелефонов. Также введен ряд новых пакетов услуг для пользователей "БиОнЛайн". Со 2 апреля абоненты "Би Лайн GSM" могут подписаться на новые пакеты услуг, предоставляемые БиОнЛайн". Пакет "Нео" предлагает подписку на более чем 10 новостных каналов, а так

Портал "БиОнЛайн" запущен в коммерческую эксплуатацию вязи, оказывающий услуги под маркой "Би Лайн", сообщил о вводе в коммерческую эксплуатацию проекта "БиОнЛайн-Портал" и запуске целого ряда новых услуг, значительно расширяющих возможности абоне

"БиОнЛайн" и Stavka.ru запустили "Мобильный аукцион" будет предоставляться в виде SMS-сообщений на мобильные телефоны. Зарегистрированные пользователи "БиОнЛайн" будут автоматически включены в число участников аукциона, так же как и участники то

АО "ВымпелКом" сообщило о новом этапе развития проекта "БиОнЛайн - Портал" и запуске новых услуг "Адрес" и "Инфо" для абонентов "Би Лайн" т определенные номера телефона, получая на дисплей телефона текстовые сообщения в виде SMS. Проект "БиОнЛайн-Портал" был запущен в опытную эксплуатацию 29 июня 2000 года. Пользователям "БиОн

С портала "Бионлайн" отправлено уже более 10 млн. SMS абонентам "Би Лайн" Компания "Вымпелком" сообщила, что с портала персональных цифровых услуг "Бионлайн" за время его работы с 29 июня 2000 года было отправлено более 10 млн. коротких текстовых сообщений SMS на мобильные телефоны абонентов "Би Лайн". Сообщения SMS отправляются на телефон

АО "Вымпелком" сообщило о введении новых информационных услуг для абонентов сети "Би Лайн" непосредственно с мобильного телефона, в то время как сейчас доступ возможен только через сайт www.beeonline.ru. В сети "Би Лайн" доступ к персональным цифровым услугам "БиOнЛайн" будет возмож

ОАО "Вымпелком" сообщило о создании компании "БиОнЛайн-Портал" и портала персональных цифровых услуг. Руководство ОАО "Вымпелком" на сегодняшней пресс-конференции сообщило о создании новой компании "БиОнЛайн-Портал", целью деятельности которой является создание русскоязычного универсального,

АО "Вымпелком" создает компанию БиОнЛайн-Портал и портал, ориентированный на предоставление Персональных Цифровых Услуг АО "Вымпелком" на сегодняшней пресс-конференции сообщило о создании новой компании БиОнЛайн-Портал, целью деятельности которой является создание русскоязычного универсального,