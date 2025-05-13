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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 174501
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Самсонов Александр



13.05.2025 Продавцы «Авито» смогут подключить пакет услуг «Только для селлеров» от «Сбера» 1
28.04.2022 «Авито» добавил возможность обмена видео между клиентами платформы в партнерстве с Rutube 1
12.11.2012 В Adobe Systems назначен региональный менеджер по работе с партнерами в России и СНГ 2
17.11.2009 Определены участники второго Всероссийского молодежного инновационного конвента 1
02.12.2004 Контент-провайдеры укрупнились 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Самсонов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24814 1
Adobe Systems 1559 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 288 1
Информ 304 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 1
ИММО - Информ-Мобил 53 1
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 86 1
Marshall Capital Partners - Solvo Media Group - Солво Медиа Групп - Solvo International - Солво Интернешнл - Никита Мобайл 26 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 980 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 243 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6297 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11407 2
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1160 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8828 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4062 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16138 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1551 1
AVI - Audio Video Interleave 457 1
Microsoft WMV - Windows Media Video 371 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4006 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31676 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1038 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 690 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1869 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7387 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2984 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4947 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 239 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11478 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6468 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5963 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2268 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1526 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 558 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1848 1
Data monetization - Монетизация данных 1690 1
Joystick - Джойстик 1135 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13668 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21058 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2091 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1693 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7496 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9392 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2956 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 358 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3806 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12794 1
Google Android 14221 1
Apple iOS 7944 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 197 1
Microsoft Windows 15870 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5417 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 397 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 255 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 82 1
ВымпелКом - Билайн - БиОнЛайн - BeeOnline 83 1
Hyamatrix - Гиаматрикс - Биопластический материал - биокожа 3 1
Моисеев Александр 23 1
Рыбинцев Андрей 29 1
Онищенко Дмитрий 4 1
Мирошников Евгений 7 1
Устюжанин Александр 11 1
Подузов Сергей 7 1
Гоголь Александр 21 1
Юрков Виктор 2 1
Карпенков Андрей 1 1
Ольховой Сергей 1 1
Рахматуллин Рамиль 3 1
Мухамедьяров Марат 3 1
Абдуллин Валерий 1 1
Хартов Станислав 1 1
Мурашев Виталий 1 1
Антоновская Галина 1 1
Черунова Ирина 1 1
Кумейко Вадим 1 1
Зенцова Светлана 1 1
Федорец Александр 1 1
Замышляев Георгий 2 1
Резванова Алена 3 1
Сандуляк Анна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148266 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1610 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44048 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17773 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3068 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3005 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1576 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1400 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2738 1
Украина 7660 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1362 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1502 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 455 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1174 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3142 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 688 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 732 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Биробиджан 80 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11185 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4481 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 109 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2331 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1636 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4531 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29982 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4983 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6017 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3038 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 793 1
Зоология - наука о животных 2687 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2801 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1691 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 334 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2754 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7978 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1613 1
Биология молекулярная - Стволовые клетки - Эмбриональные стволовые клетки - Stem cells 241 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1231 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 305 1
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 303 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 420 1
Комсомольская правда ИД 67 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 59 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8197 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 994 1
День молодёжи - 27 июня 934 1
Росмолодежь ФАДМ - Зворыкинская премия - Зворыкинский проект - Зворыкинский инновационный проект 12 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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