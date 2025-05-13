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Самсонов Александр
Самсонов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6297 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 420 1
|Комсомольская правда ИД 67 1
|ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
|Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 59 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8197 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 994 1
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