УФ-излучение Ультрафиолетовое излучение ультрафиолетовые лучи ультрафиолетовая радиация
|24.09.2020
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На российском рынке появились скоростные ультрафиолетовые стерилизаторы для смартфонов
лаемый аромат. Новые модели Ecobox доступны в черном и белом цветах. В отличие от предыдущих версий УФ-стерилизаторов, новые модели EcoBox очищают поверхность смартфона от бактерий в два раза б
|18.09.2020
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Ультрафиолетовые светодиоды решили главную проблему оптической беспроводной связи
COVID-19. По некоторым исследованиям, такое излучение способно бороться с вирусами, поэтому дальний ультрафиолетовый свет используется в стерилизации. Важно, что солнечные лучи не являются для
|15.09.2020
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«Автоматика» разработала ультрафиолетовый бактерицидный обеззараживатель воздуха
ПО «Электроприбор», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», в период пандемии разработало ультрафиолетовый бактерицидный рециркулятор, предназначенный для обеззараживания воздуха в помещениях и предотвращения распространения возбудителей инфекционных болезней. Рециркулятор может исп
|27.08.2020
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Нужен ли смартфону стерилизатор для дезинфекции?
о эффективнее. Дело в том, что трещины, порты и грязь на смартфоне могут защитить микроорганизмы от УФ-излучения. То есть, если вы хотите уничтожить все бактерии и вирусы, то вам все равно прид
|11.10.2018
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Безопасное УФ-излучение поможет бороться с эпидемиями
Непрерывные низкие дозы УФ-излучения дальней области спектра не наносят вреда человеческим тканям, но могут убивать о
|29.02.2012
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Ультрафиолет – в массы: созданы светодиоды
в производстве, надежны и химически стабильны, что позволяет использовать УФ-светодиоды в медицине. Ультрафиолетовые светодиоды очень востребованы в медицине и биомедицинской диагностике. Они м
|21.07.2011
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Ультрафиолет способен испарить алмаз
е из Университета Макуайра в Австралии во время исследования случайно сделали неожиданное открытие: УФ-лучи уничтожают атомы алмаза. Скорость утраты атомов невелика: для удаления одного микрогр
|27.05.2011
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Северные олени видят в ультрафиолете
- северным оленем. Возможны были два варианта: либо глаз этих животных приспособился не пропускать УФ-лучи, либо их рецепторные клетки приобрели защиту от его разрушающего воздействия. Оказало
|08.02.2011
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Солнечный свет заставляет иммунную систему потворствовать раку
орой меланому вызывает ультрафиолетовое излучение среднего диапазона длин волн, или ультрафиолет-В (УФ-В). В отличие от более щадящего ультрафиолета А, примерно 90% солнечного УФ-В погло
|25.10.2010
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Военные в шоке: в УФ-диапазоне камуфляж бесполезен
T снижает отражение ультрафиолета "Ультрафиолетовая разведка" максимально эффективна в Арктике, где УФ-лучи особенно яркие. Также количество ультрафиолета увеличивается в сумерках на рассвете,
|23.09.2009
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В российские наночернила и принтеры вложат миллиард
а инвестиций могут сдвинуться". Продуктами проекта станут системы цифровой широкоформатной струйной УФ-печати — УФ-принтер и УФ-наночернила. Также в рамках проекта в качестве продукта, доп
|23.09.2009
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РОСНАНО профинансирует проект по производству наночернил в Новосибирске
логичных видов цифровой печати. Продуктами проекта станут системы цифровой широкоформатной струйной УФ-печати - УФ-принтер и УФ-наночернила. Также в рамках проекта в качестве продукта, дополняю
|18.05.2006
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Ультрафиолетовый светодиод заменит лазеры
Трое японских ученых изобрели ультрафиолетовый светодиод, который позволит создать новое поколение оптических дисков с очен
УФ-излучение и организации, системы, технологии, персоны:
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