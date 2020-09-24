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УФ-излучение Ультрафиолетовое излучение ультрафиолетовые лучи ультрафиолетовая радиация



24.09.2020 На российском рынке появились скоростные ультрафиолетовые стерилизаторы для смартфонов

лаемый аромат. Новые модели Ecobox доступны в черном и белом цветах. В отличие от предыдущих версий УФ-стерилизаторов, новые модели EcoBox очищают поверхность смартфона от бактерий в два раза б
18.09.2020 Ультрафиолетовые светодиоды решили главную проблему оптической беспроводной связи

COVID-19. По некоторым исследованиям, такое излучение способно бороться с вирусами, поэтому дальний ультрафиолетовый свет используется в стерилизации. Важно, что солнечные лучи не являются для

15.09.2020 «Автоматика» разработала ультрафиолетовый бактерицидный обеззараживатель воздуха

ПО «Электроприбор», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», в период пандемии разработало ультрафиолетовый бактерицидный рециркулятор, предназначенный для обеззараживания воздуха в помещениях и предотвращения распространения возбудителей инфекционных болезней. Рециркулятор может исп
27.08.2020 Нужен ли смартфону стерилизатор для дезинфекции?

о эффективнее. Дело в том, что трещины, порты и грязь на смартфоне могут защитить микроорганизмы от УФ-излучения. То есть, если вы хотите уничтожить все бактерии и вирусы, то вам все равно прид
11.10.2018 Безопасное УФ-излучение поможет бороться с эпидемиями

Непрерывные низкие дозы УФ-излучения дальней области спектра не наносят вреда человеческим тканям, но могут убивать о
29.02.2012 Ультрафиолет – в массы: созданы светодиоды

в производстве, надежны и химически стабильны, что позволяет использовать УФ-светодиоды в медицине. Ультрафиолетовые светодиоды очень востребованы в медицине и биомедицинской диагностике. Они м
21.07.2011 Ультрафиолет способен испарить алмаз

е из Университета Макуайра в Австралии во время исследования случайно сделали неожиданное открытие: УФ-лучи уничтожают атомы алмаза. Скорость утраты атомов невелика: для удаления одного микрогр
27.05.2011 Северные олени видят в ультрафиолете

- северным оленем. Возможны были два варианта: либо глаз этих животных приспособился не пропускать УФ-лучи, либо их рецепторные клетки приобрели защиту от его разрушающего воздействия. Оказало
08.02.2011 Солнечный свет заставляет иммунную систему потворствовать раку

орой меланому вызывает ультрафиолетовое излучение среднего диапазона длин волн, или ультрафиолет-В (УФ-В). В отличие от более щадящего ультрафиолета А, примерно 90% солнечного УФ-В погло
25.10.2010 Военные в шоке: в УФ-диапазоне камуфляж бесполезен

T снижает отражение ультрафиолета "Ультрафиолетовая разведка" максимально эффективна в Арктике, где УФ-лучи особенно яркие. Также количество ультрафиолета увеличивается в сумерках на рассвете,

23.09.2009 В российские наночернила и принтеры вложат миллиард

а инвестиций могут сдвинуться". Продуктами проекта станут системы цифровой широкоформатной струйной УФ-печати — УФ-принтер и УФ-наночернила. Также в рамках проекта в качестве продукта, доп
23.09.2009 РОСНАНО профинансирует проект по производству наночернил в Новосибирске

логичных видов цифровой печати. Продуктами проекта станут системы цифровой широкоформатной струйной УФ-печати - УФ-принтер и УФ-наночернила. Также в рамках проекта в качестве продукта, дополняю
18.05.2006 Ультрафиолетовый светодиод заменит лазеры

Трое японских ученых изобрели ультрафиолетовый светодиод, который позволит создать новое поколение оптических дисков с очен

Публикаций - 291, упоминаний - 388

УФ-излучение и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10167 19
LG Electronics 3596 16
Xiaomi 1653 14
Галактика - Корпорация 1457 12
Yandex - Яндекс 7042 9
Intel Corporation 12094 9
Philips 2046 9
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 8
Google LLC 11645 8
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 225 8
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 467 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3192 7
Huawei 3844 7
Ballu Industrial Group 42 7
Элемент ГК - Микрон - Micron 1434 7
Ростех - Автоматика Концерн 1617 6
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1214 6
Apple Inc 11930 5
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ДОК 823 5
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Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1146 4
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Ракурс НПФ 159 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 659 3
IDT International - Oregon Scientific 26 3
Sony 6527 3
Seiko Epson Corporation 895 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 853 3
Toshiba Corporation 2923 3
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Kitfort 55 3
Орбита 292 3
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Amazon - iRobot 56 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 991 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 651 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1260 7
Kärcher - Karcher - Керхер 72 6
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 150 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2229 4
Россети Ленэнерго 1700 4
Groupe SEB - Tefal 89 4
Hansa - Ханса 107 4
Swarovski AG 73 3
Boeing 1008 3
ЕКА Топливная компания 139 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 252 3
TÜV Rheinland Group 132 3
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 2
Dyson 121 2
Лента - Сеть розничной торговли 2029 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 108 2
Beurer - Бойрер 18 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 2
СиЭс Медика - CS Medica 7 2
Геометрия НПО 139 2
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РЖД - Российские железные дороги 1869 2
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Lockheed Martin 755 2
Gaggenau 34 2
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 49 2
Московский планетарий 13 1
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Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 1
Donfeel 2 1
РФК-банк - Российская финансовая корпорация 2 1
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 39 1
101Hotels.com 456 1
Whirlpool - Indesit - Merloni Elettrodomestici S.p.A 9 1
En+ Group - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 3 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 20
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 747 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2611 3
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 330 3
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РНФ - Российский научный фонд 72 2
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Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1029 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2427 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 369 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1175 2
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 63 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 633 1
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U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 1
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