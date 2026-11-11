Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 204316
ИКТ 15891
Организации 11988
Ведомства 1509
Ассоциации 1140
Технологии 3600
Системы 27077
Персоны 89101
География 3175
Статьи 1600
Пресса 1353
ИАА 761
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2881
Мероприятия 898

Совет министров СССР Совмин СССР Правительство СССР

СОБЫТИЯ


11.11.2026 Началось создание государственного ЦОД уровня Tier III в здании легендарного ГВЦ Госплана СССР 1
11.03.2025 Государство заказало оцифровку тысяч документов по делу декабристов и по расследованию фашистских злодеяний 1
29.11.2023 В России создана крошечная система «свой-чужой» для БПЛА 1
11.04.2023 ТАСС переезжает с решений Cisco, VMWare и Microsoft на российские продукты 1
12.01.2023 Из ИТ-института «Ростеха» уволились 70% сотрудников. Материал CNews о его проблемах привел к уголовному делу 1
29.08.2022 Работники ИТ-института «Ростеха» пожаловались Путину на многомесячные задержки зарплаты 1
01.04.2022 Для возрождения электронной отрасли России власти обратились к опыту Госплана СССР 2
10.08.2021 Уцелевший со времен СССР радиозавод решил занять треть российского рынка сотовых антенн 1
29.03.2021 ТАСС переезжает с Docsvision на «1С» 1
02.10.2020 В России на телевизионном заводе будут выпускать ARM-серверы на 7-нм чипах Huawei 1
04.12.2018 CNews поздравляет с Днем российской информатики 1
09.08.2018 Власти дадут 128 млн руб. выжившему со времен СССР производителю электроники, чтобы он вышел на экспорт 1
26.12.2017 Умер пионер российского интернета Валерий Бардин 1
25.04.2017 Как Исаак родил советскую информатику 2
22.01.2016 История отечественного телекома: Как прослушивали телефоны советских граждан 1
27.11.2015 «ЭЛАР» перевел в цифровой формат документы Государственного архива Российской Федерации 2
28.07.2015 Cognitive Technologies разработала новую технологию долговременного хранения электронных документов 1
02.07.2014 В почтовое обращение выходит почтовый блок с одной маркой «Байкало-Амурская железнодорожная магистраль» 1
02.07.2014 Анонс продукции на июль 2014 г. 1
07.05.2014 Первый в мире обзор российского 4-ядерного процессора Эльбрус-4С. Часть 1: история создания 2
13.06.2013 Информатизация здравоохранения в России. С чего все начиналось 1
13.02.2012 «Глосав» оборудовал системой мониторинга транспорт «Автобазы №2» Управления делами президента РФ 1
31.01.2012 Государственной комиссии по радиочастотам исполняется 40 лет 1
18.01.2010 Умер человек-легенда российских СУБД 1
11.01.2010 Исполнилось 50 лет Центру подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина 1
24.11.2009 Под Москвой появится новый технопарк для ИТ-компаний 2
26.03.2009 Сибирскому химическому комбинату исполнилось 60 лет 2
20.02.2009 50 лет назад была принята на вооружение первая баллистическая ракета морского базирования Р-11ФМ 1
06.02.2009 Умер бывший министр связи СССР 1
27.11.2008 История советской космонавтики: рассекречены новые документы 2
28.08.2007 Холодильники: история и современность. Часть 2 1
20.04.2007 21 апреля исполняется 60 лет Семипалатинскому полигону 1
05.12.2006 МФТИ исполнилось 60 лет 2
05.12.2006 МФТИ исполнилось 60 лет 2
08.09.2006 Пущинскому научному центру исполняется 50 лет 1
08.09.2006 Пущинскому научному центру исполняется 50 лет 1
26.04.2006 Чернобыль: 20 лет спустя 1
26.04.2006 Чернобыль: 20 лет спустя 1
10.04.2006 Американские энергетики перенимают опыт сибиряков 1
10.04.2006 Американские энергетики перенимают опыт сибиряков 1

Публикаций - 41, упоминаний - 50

Совет министров СССР и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3492 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 419 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1282 3
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 76 2
Новые облачные технологии (НОТ) 495 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1383 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1931 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 721 2
Кулон - Конденсаторный завод 1 1
Демос - Демос Датаком 60 1
К-Технологии - Саранский телевизионный завод - СТЗ 7 1
МКР - Межгосударственная корпорация развития - Радиозавод имени А.С. Попова ОмПО - Омское производственное объединение 25 1
Системы документооборота 525 1
Интегрум 12 1
Electrolux AB - Frigidaire - Frigidaire Appliance Company 8 1
Ростелеком 11103 1
Broadcom - VMware 2636 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 1
Cisco Systems 5387 1
Huawei 4752 1
Intel Corporation 12906 1
Softline - Софтлайн 3839 1
9804 1
AMD - Advanced Micro Devices 4720 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2408 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1727 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 1
Docsvision - ДоксВижн 1063 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 71 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 1
Eltex - Предприятие Элтекс 301 1
РТИ 156 1
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1526 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 102 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1138 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 568 1
Ланит Интеграция 222 1
HPE - Juniper Networks 462 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 2
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 63 2
Росатом - Росатом недра - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 22 2
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 77 2
Резонанс НПП 409 1
ХТЗ - Харьковский тракторный завод имени С. Орджоникидзе 1 1
Наукоград - технопарк 161 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Автобаза Управления делами президента РФ ФГБУ 1 1
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 34 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1873 1
СИЯП - Семипалатинский испытательный полигон - 2 ГЦНИИП - 2-й Государственный центральный научно-исследовательский испытательный полигон 12 1
Городисский и Партнёры 11 1
Почта России ПАО 2408 1
ГПБ - Газпромбанк 1304 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 127 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 234 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 287 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 248 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
Росатом СХК - Сибирский химический комбинат - Северская ТЭЦ 25 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 482 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 50 1
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 41 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14163 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4104 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2397 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5497 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6050 3
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 2
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 2
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 2
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 134 2
ООН ПРООН - Программа развития ООН - UNDP - United Nations Development Programme 32 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 219 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3236 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1197 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1908 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5013 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 655 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 198 2
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 71 1
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 23 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 92 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 29 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Капустин Яр ГЦМП - государственный центральный межвидовой ракетный полигон в Астраханской области России 18 1
Центр ВНИИ ФГУП - ФЦК ГК РФ - Федерального центра каталогизации 3 1
Правительство Венесуэлы - Президент Венесуэлы - органы государственной власти 40 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3724 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3742 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2911 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 735 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1936 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав - Минздравсоцразвития 1644 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 762 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2163 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 371 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 155 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 286 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 204 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1437 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 290 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 40 8
Коминтерн - Коммунистический интернационал 18 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Международная академия связи - МАС 46 1
Международная академия информатизации 14 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 475 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 422 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 189 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26759 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55397 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37167 7
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 2004 6
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10329 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26753 4
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1735 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22937 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14211 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34266 4
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1279 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16996 3
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2089 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3869 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28756 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3487 3
FinTech - Банковская карта - Carding - Кардинг - Кардер - Скимминг - Skimming - Мошенничество с платежными картами - Мошенничество в банковской сфере - Хищение денежных средств 180 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12472 2
Электронный документ - Electronic document 1601 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9714 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1528 2
Атомная энергетика - Реактор - РБМК - Реактор большой мощности канальный 18 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10955 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13438 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13291 2
Оцифровка - Digitization 5315 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27354 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10429 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 614 2
MPC - Secure Multiparty Computation - протокол конфиденциального (многостороннего) вычисления 92 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6797 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2496 1
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 216 1
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 296 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3681 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1187 1
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 344 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2042 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3140 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1395 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1400 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1056 3
Microsoft Windows 17102 2
Microsoft Windows 2000 8675 2
БЭСМ - Большая электронно-счётная машина - Быстродействующая электронно-счётная машина 4 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
ЗИЛ-Москва - холодильник 1 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 48 1
1С:Бухгалтерия КОРП 61 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-3М 10 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-3 МВК 8 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Эльбрус-1 МВК 9 1
AIRI - FusionBrain 32 1
Cognitive Technologies - Ника СУБД 5 1
Linux OS 11761 1
Apple macOS 2492 1
Intel x86 - архитектура процессора 2192 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 75 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1019 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2593 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1748 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1378 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 778 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 211 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 329 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 865 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2587 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 727 1
Stafory - робот Вера 383 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 442 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1026 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 294 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ Эльбрус - серия серверов 11 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3749 1
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 1
Москвич МАЗ - Москвич АЗЛК - советский и российский легковой автомобиль 24 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 43 1
Docsvision СЭД - ECM-система 250 1
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 125 1
Путин Владимир 3492 4
Садовничий Виктор 64 2
Никольский Сергей 3 2
Емельянов Николай 5 2
Лысенко Трофим 4 2
Андропов Юрий 8 2
Решетов Владимир 6 2
Несмеянов Александр 2 2
Косыгин Алексей 3 2
Белоцерковский Олег 3 2
Bodman Samuel - Бодман Сэмюэль 6 2
Щеголев Игорь 699 2
Комиссаров Дмитрий 252 2
Исаев Антон 12 2
Кудрявцев Николай 21 2
Лебедев Сергей 70 2
Фомина Алена 9 2
Брук Исаак 2 2
Ельцин Борис. 101 2
Парицкий Александр 1 1
Горбачев Михаил 37 1
Батурин Юрий 7 1
Пройдаков Эдуард 12 1
Тарханов Иван 14 1
Кудрявцев Геннадий 12 1
Бардин Валерий 8 1
Лихачёв Иван 1 1
Агеев Евгений 2 1
von Neumann John - фон Нейман Джон 22 1
Chávez Frías Hugo Rafael - Чавес Фриас Уго Рафаэль 9 1
Caldera Rafael Antonio - Кальдера Рафаэль 4 1
Шамшин Василий 3 1
Рогачев Юрий 2 1
Хрущев Никита 5 1
Туликов Серафим 2 1
Бурцев Всеволод 3 1
Столетов Александр 2 1
Брежнев Леонид 6 1
Суходрев Виктор 1 1
Уражцев Виталий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 169780 37
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3183 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48386 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55249 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8737 4
Германия - Федеративная Республика 13330 4
Беларусь - Минск 715 4
Уран - планета Солнечной системы 555 3
Беларусь - Белоруссия 6399 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19904 3
Россия - СФО - Новосибирск 4984 3
США - Колумбия - Вашингтон 1513 3
Россия - ЦФО - Московская область - Пущино 42 3
СССР - РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 19 2
Украина - Припять 15 2
Россия - СФО - Иркутская область - Тайшетский район - Тайшет 33 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Советская Гавань 52 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19504 2
Казахстан - Республика 6165 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4257 2
Европа 25071 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1278 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13895 2
Земля - планета Солнечной системы 10938 2
Япония 13876 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4589 2
Израиль 2881 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1735 2
Австрия - Вена 263 2
Украина 7987 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1819 2
Болгария - Республика 803 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1400 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 760 2
Россия - ДФО - Амурская область 989 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика 766 2
Швейцария - Женева 333 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 1126 2
Украина - Киев 1164 2
СССР - Ленинград 112 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58871 21
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34581 20
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3496 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54503 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9177 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6932 8
Физика - Physics - область естествознания 2984 6
Информатика - computer science - informatique 1217 6
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2326 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6905 5
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 6020 5
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling - Математический анализ 1161 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11050 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6258 4
Ботаника - Растения - Plantae 1187 4
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 663 4
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 708 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11822 4
ОПК - Ядерный оружейный комплекс - ядерные боеприпасы - атомное оружие 202 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7632 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8201 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10656 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22233 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6318 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки - Поведенческие уязвимости 3124 3
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 603 3
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 299 2
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 285 2
Английский язык 7102 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1334 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8368 2
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1380 2
Латинский алфавит 203 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1069 2
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9059 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18540 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7806 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2982 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1174 2
Зоология - наука о животных 2933 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1311 3
CNews RND - R&D.CNews - Rnd.CNews.ru 2283 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1162 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 1
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2738 1
The Guardian - Британская газета 416 1
CNews - ZOOM.CNews 1916 1
Российская газета 301 1
РАН - Российская академия наук 2159 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1756 6
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1277 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 151 3
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 2
РАН ПНЦБИ ФИЦ - Пущинский научный центр биологических исследований Российской Академии наук 5 2
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 34 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 777 2
РАН - ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 2
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 40 1
ВНИИР ФГБУ - МНИИРИП - Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов ФГУП 11 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 1
МГУ - Географический факультет 12 1
ПСТГУ - Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет - Православный Свято-Тихоновский богословский институт 2 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 25 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 1
КНУ - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 5 1
РАН ИПУ - Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук 40 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 299 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 308 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 248 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 511 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 59 1
University of Oxford - Оксфордский университет 212 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 1
ЭНИН - Энергетический институт им. Г. М. Кржижановского - Лаборатория электросистем 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 4
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 19 2
Ленинская премия 11 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485251, в очереди разбора - 721773.
Создано именных указателей - 204316.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12: флагманский подход к универсальности

Что умеют умные очки в 2026 году: от фото до виртуальных экранов

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще