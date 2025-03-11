Государство заказало оцифровку тысяч документов по делу декабристов и по расследованию фашистских злодеяний

Федеральное архивное агентство объявило тендер на сумму 195 млн руб. В рамках тендера планируется оцифровать несколько тысяч архивных документов.



Оцифровка на миллионы

Как выяснил CNews, Федеральное архивное агентство (Росархив) выделило 195 млн руб. на оцифровку нескольких тысяч архивных документов, включая документы из семи федеральных архивов: Государственного архива России (ГАРФ), Российского государственного архива древних актов (РГАДА), Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА), Российского государственного архива экономики (РГАЭ), Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), Российского государственного военного архива (РГВА) и Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ).

Тендер был опубликован организацией на сайте госзакупок 28 февраля 2025 г. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 17 марта. Победителя конкурса огласят 20 марта. Срок окончания исполнения контракта — 20 ноября 2025 г.

Основные цели проекта — перевод в машиночитаемый формат заголовков единиц хранения, содержащихся в архивных описях, внесение данных в Государственную информационную систему удаленного использования архивных документов (ГИС УИАД).

Нейросеть FusionbrainAI Росархив оцифровывает множество исторических документов

В ГАРФ хранятся документы высших органов государственной власти и управления России. В архиве находятся грамоты, указы, манифесты, рескрипты, письма, записные книжки, дневники, мемуары русских императоров и императриц, великих князей и княгинь, а также личные фонды государственных и общественных деятелей Российской империи, РСФСР, СССР и современной России. Общее количество дел в архиве составляет около 7 млн.

В список на оцифровку согласно техзаданию тендера среди прочего входят документы Следственной комиссии и Верховного уголовного суда по делу декабристов за 1825 и 1826 гг., Совета по эвакуации при Совете Народных комиссаров СССР за 1941 г., Чрезвычайной госкомиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников.

РГАДА в основном хранит исторические документы, преимущественно до конца XVIII века. В архиве насчитывается свыше 3,3 млн дел, включая документы учреждений высшего, центрального и местного управления России XI–XVIII веков, центральных межевых учреждений России XVIII — начала XX веков, поместно-вотчинные, родовые и монастырские архивы, а также собрания письменных памятников истории, культуры и быта русского и других народов. В списке на оцифровку документы Разрядного, Сибирского, Преображенского и Семеновского приказов.

В РГВИА хранит документы о российской армии за период с конца XVII века до 1918 г. В архиве находятся документы центральных и местных управлений и учреждений русской армии, управлений и штабов фронтов, армий, соединений и частей всех родов сухопутных войск и военно-воздушных сил, военно-учебных заведений, а также общественных организаций, созданных для содействия армии.

В список на оцифровку документов РГВИА входит ряд военно-исторических карт, планов и альбомов, формулярные списки и другие материалы о службе личного состава русской армии.



РГАЭ содержит документы по экономической истории России и СССР с 1898 по 2018 гг. Общее количество документов в архиве превышает 5 млн единиц хранения, объединенных в 2320 архивных фондов.

Для РГАЭ в электронный вид переведут, среди прочих, документы Совета Министров СССР.



РГАСПИ хранит фонды Государственного комитета обороны, Центрального штаба партизанского движения, архивы Коминтерна и Коминформа, а также документы лидеров европейских социалистических и социал-демократических партий и движений, руководителей советского государства и КПСС, включая Ленина, Сталина, Троцкого, Молотова, Калинина, Кагановича, Маленкова, Хрущева, Микояна и других. Всего в архиве насчитывается 2,1 млн единиц хранения. В оцифрованный вид переводят документы Центрального Комитета КПСС с 1903 - 1991 гг., указано в техническом задании (Прим. CNews: название КПСС компартия получила в октябре 1952 г., до этого была известна под другими названиями).

РГВА в отличие от РГВИА хранит в себе военно-исторические документы советского периода: документы Красной армии (1918 - 1940 гг.) и войск НКВД—МВД СССР (1917 - 2001 гг.), документация по истории Белого движения (1917 - 1922 гг.) и вывезенные в СССР в конце Второй мировой войны трофейные документы иностранного происхождения.

В электронный вид для РГВА собираются перенести коллекцию исторических формуляров войсковых соединений и частей, наградные листы и послужные списки офицерских, классных и нижних чинов армий и управлений военного ведомства контрреволюционных правительств.



В РГАЛИ сосредоточены материалы по истории отечественной литературы, музыки, театра, кино, изобразительного искусства, архитектуры. Среди них рукописи и личные документы выдающихся деятелей культуры России. В электронный вид, среди прочих, переведут документы государственной академии художественных наук.

Росархив — федеральный орган исполнительной власти, который занимается выработкой и реализацией государственной политики в сфере архивного дела и делопроизводства, а также контролем, оказанием государственных услуг и управлением федеральным имуществом в этой сфере.

ГИС УИАД — Государственная информационная система удаленного использования архивных документов. Система создана Росархивом для формирования единого централизованного доступа через интернет к информационным ресурсам всех федеральных архивов и перехода к предоставлению услуг в электронной форме.

Подробности тендера

Для сканирования будут использоваться промышленные планетарные сканеры с разрешением 600 dpi и защитой от УФ-излучения.

Сканирующее оборудование должно представлять собой специализированные промышленные планетарные сканеры, соответствующие ряду требований. Основные условия включают бесконтактное сканирование, исключающее физическое повреждение документов, независимо от вида материального носителя.

Система должна обеспечивать защиту от ультрафиолетового и инфракрасного излучения с возможностью отключения подсветки для режима «без подсветки», а также оснащаться лампами холодного света. Равномерность освещенности в области сканирования должна иметь разницу между максимальными и минимальными значениями светлоты не более 6 единиц. Обязательны серый и цветной (RGB) режимы сканирования.

Сканирующая матрица должна гарантировать цветопередачу с отклонением от эталонных значений не более 18 единиц. Конструкция сканера должна позволять оцифровку документов как при полном раскрытии (180 градусов), так и при угле менее 120 градусов. Точность воспроизведения деталей изображения должна соответствовать уровню не менее 5,6 пар линий/мм на электронном образе тест-объекта ТО-2 по ГОСТ 13.1.701-95.

Оборудование должно поддерживать сканирование документов форматов от А5 до А0 и работать с плотностью бумаги от 40 до 250 г/м². Все перечисленные параметры направлены на обеспечение высококачественных цифровых копий с сохранением целостности оригиналов.

Для архивов строили новый ЦОД

Как сообщал CNews 31 мая 2024 г. для государственных архивов построят новый Центр обработки данных (ЦОД). Тендер суммой 1,33 млрд руб. на постройку был заказан Государственный архив России (ГАРФ).

В задачи ЦОДа входит обеспечение сохранности и обработки электронных документов с помощью специального программно-аппаратного комплекса. Этот комплекс гарантирует надежное и долгосрочное хранение электронных документов (ЭД) и образцов документов (ЭОД), а также предоставляет пользователям доступ к этим ЭД и ЭОД.