Коминтерн Коммунистический интернационал
Коммунистический интернациона́л (Коминтерн, III Интернационал) — международная организация, объединявшая коммунистические партии различных стран в 1919—1943 годах. По формулировке Ленина — «союз рабочих всего мира, стремящихся к установлению Советской власти во всех странах»
- Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года
- Коммунизм - Коммунистические партии
- Социализм
