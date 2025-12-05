МТС расширила гигабитную сеть для жителей Дзержинского района

Цифровая экосистема МТС расширила сеть гигабитного домашнего интернета в Новосибирске. В результате обновления и строительства нового оборудования почти две тыс. семей, проживающих в Дзержинском районе, получили доступ в сеть на скорости до 1 Гбит/с — это в 10 раз выше стандартной скорости домашнего интернета. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Апдейт оборудования коснулся части домов микрорайонов Золотая Нива, Березовая роща, Фрунзенский и Авиастроителей, жилых комплексов Red Fox и Grando, а также на улицах Есенина и Коминтерна. Благодаря сверхскоростному интернету можно одновременно на разных устройствах играть в онлайн-игры и смотреть видео в отличном качестве. К тому же, такая сеть отлично подходит для умного дома. Она позволяет интегрировать умные лампочки, датчики движения, которые сами включают и выключают свет, датчики на дверях и окнах, предупреждающие о взломе, а также систему управления температурой в доме.

«Совершенствование телекоммуникационной инфраструктуры, в частности модернизация фиксированной сети в жилых домах, остается ключевым направлением деятельности МТС в Новосибирской области. Компания планомерно расширяет возможности доступа в интернет для жителей города, уделяя внимание развитию как мобильной связи, так и домашнего интернета. Ранее в этом году гигабитный интернет от МТС получили жители части Октябрьского, Советского, Первомайского, Калининского и Заельцовского районов Новосибирска, а также ещё три тысячи бердчан», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.