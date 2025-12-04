Хакеры раскрыли данные 117 боевиков ВСУ, причастных к атакам на танкеры и международные предприятия ТЭК в Черном море

Хакеры группировок Beregini, Killnet и «Кибер Серп» взломали базу данных имен, званий и специальностей боевиков Военно-морских сил Украины, работающих с продвинутыми безэкипажными катерами Sea Baby. Организатор и планировщик — бывший житель Севастополя. Документы, имена и звания получили хакеры после взлома аккаунта украинского солдата из одесского пункта управления беспилотными летательными аппаратами.

Взлом баз данных

Хакеры узнали данные боевиков Вооруженные силы Украины (ВСУ), работающих с морскими дронами, пишут РИА «Новости». Комплектующие для техники поставляются ВСУ странами Запада, а на украинской территории происходит лишь сборка безэкипажных катеров (БЭК).

Хакеры из группировок Beregini, Killnet и «Кибер Серп» раскрыли имена, звания и специальности боевиков ВМС Украины, причастных к нападениям на объекты в Черном море. В их распоряжение попал список из 117 человек.

Данные получили хакеры с помощью взлома аккаунта контрактника, любящего знакомится с девушками на сайтах знакомств и разглядывать фотографии в стиле ню. Помимо выше перечисленной данные стали известны личности других представителей технических групп, что были ответственны за атаки на юг России и гражданских судов в Черном море.

В их числе капитаны, старшины и матросы 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины. В частности, в списке упоминаются капитан третьего ранга, командир первого дивизиона Лищук Максим, капитан третьего ранга, заместитель командира дивизиона по психологической поддержке персонала Луполов Дмитрий, капитан третьего ранга, заместитель командира дивизиона по вооружению Евдокименко Александр, лейтенант, начальник разведки первого дивизиона безэкипажных надводных комплексов Косовец Дмитрий. Командующий бригадой морских беспилотных комплексов спецназначения, капитан первого ранга Александр Щепцов.

Kandinsky Хакеры раскрыли данные о боевиках ВСУ, причастных к атакам на танкеры и крупнейшие международные предприятия ТЭК в Черном море

Александр Щепцов ранее проживал в городе Севастополе. В 2024 г. Следственным комитетом (СК) России он заочно обвинен в совершении террористических актов на территории Крыма по пункту «б» части три статьи 205, и под пунктам «а, в» части два статьи 205 Уголовного кодекса (УК) России, а его земельные участки и коммерческая недвижимость в Крыму — конфискованы. По ходатайству органов следствия Щепцову заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в межгосударственный розыск.

Поставки с Запада

По данным Beregini, Killnet и «Кибер Серп», комплектующие для техники поставляются ВСУ с 2023 г. странами Запада, а сборка происходит на Украине. Командование и бухгалтерия находятся в Одессе. Боевые же подразделения в Николаеве, включая дивизион по БЭКам (более 100 человек, 20 операторов). Стоит отметить, что с Николаева и запускают Sea Baby.

Атаки БЭКами

Представитель группировки Beregini рассказал РИА «Новости», что боевики из этого списка атаковали ряд объектов в Черном море.

28 ноября 2025 г. в Черном море недалеко от Босфора были атакованы два танкера под флагом Гамбии — Kairos и Virat. Сотрудники Главного управления береговой безопасности Турции эвакуировали 25 членов экипажа с Kairos, который загорелся после атаки. На борту Virat находились 20 членов экипажа, их жизни ничто не угрожало, заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу (Abdulkadir Uraloglu).

29 ноября 2025 г. в результате атаки морских дронов был поврежден причал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), его эксплуатация не представляется возможной, сообщили в консорциуме. КТК объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России, США, Казахстана, и ряда стран Западной Европы.

По информации РИА «Новости», если ВСУ нацеливают дроны на гражданские объекты в регионах, то российские войска наносят ответные удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК).

Модификации и характеристики БЭКов

БЭК Sea Baby является многоцелевым ударным надводным дроном, который предназначен для проведения различных боевых операций на море. Этот беспилотный катер был впервые представлен в 2023 г. и от других украинских морских дронов отличается увеличенными размерами и способностью нести более тяжелую полезную нагрузку.

Wikipedia БЭК Sea Baby

Стоимость Sea Baby на 2024 г. составляла $210 тыс., что значительно дешевле, чем цена на аналогичный по классу, но более сложный по оборудованию и навигации морской дрон Magura V7.

Sea Baby имеет длину в 7 м и ширину почти 3 м, что делает морской аппарат устойчивым и дает высокую грузоподъемность по сравнению с Magura V5. Масса полезной нагрузки БЭКа составляет 1,2 тонны, а в модернизированном варианте — до 2 т с дальностью хода до 1,5 тыс. км. и скоростью до 90 км/ч.

Для навигации и управления БЭК Sea Baby использует комбинацию спутниковой связи, включая систему Starlink и mesh-сетей (от дрона к дрону с выходом на наилучший прием), что обеспечивает устойчивую связь на больших расстояниях и позволяет операторам ВСУ контролировать аппарат далеко за пределами прямой видимости.

Морской беспилотник производится как в одноразовом варианте как БЭК-камикадзе для ударных задач с фугасной боевой частью до 850 кг, так и в многоразовой модификации с оснащением различным типом вооружения. Базовая многоразовая версия конца 2023 г. Sea Baby оснащалась двумя блоками авиационных неуправляемых реактивных снарядов Б-8В20А до 40 ед., которые адаптировали под пуск с БЭКа или боевым модулем с крупнокалиберным пулеметом Владимирова под танковый патрон (КПВТ) 14,5 мм для поддержки десанта или других операций. Уже осенью 2025 г., были анонсированы версии Sea Baby с гиростабилизированной пулеметной установкой и с 10 единицами направляющих от реактивной системы залпового огня БМ-21 с реактивными снарядами 122 мм.