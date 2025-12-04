Разделы

Гамбия Республика

Гамбия - Республика

СОБЫТИЯ


04.12.2025 Хакеры раскрыли данные 117 боевиков ВСУ, причастных к атакам на танкеры и международные предприятия ТЭК в Черном море 1
19.01.2022 Интерпол и полиция Нигерии при участии Group-IB ликвидировали группу кибермошенников 1
28.04.2021 «МойОфис Документы» установили более 1 миллиона пользователей по всему миру 1
08.10.2020 Разработанные в России технологии защиты от DDoS-атак востребованы в Африке 1
24.03.2020 «Мойофис» увеличил выручку в пять раз по итогам 2019 года 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
18.12.2014 15 африканских стран через год введут биометрические паспорта 1
05.02.2014 Как россияне развивают цифровое ТВ в Азии 1
07.10.2013 Как внедряют е-паспорт в Азии и Африке 2
20.12.2012 Спутниковое телевидение Черной Африки: угроза из моря 1
18.08.2011 Реклама на Facebook в России резко подорожала 1
02.03.2009 Мировой ИКТ-индекс: Россия 50-я 1
20.03.2008 «МегаФон» объявил об открытии 3G-роуминга 1
19.09.2007 Забота бабушек о внуках обусловлена эволюцией: исследование 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Гамбия и организации, системы, технологии, персоны:

SES Networks - SES S.A. - SES Global - Société Européenne des Satellites 95 1
SilverTerrier - TMT - хакерская группировка 2 1
RASCOM - Regional African Satellite Communication Organization 6 1
MultiChoice 2 1
Africell 1 1
G&D - Giesecke & Devrient - Гизеке и Девриент Технология - ГД Тех 51 1
Фирма АС 5 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 447 1
Docsvision - ДоксВижн 1032 1
StormWall - Сторм системс 114 1
МегаФон 9892 1
Meta Platforms - Facebook 4531 1
Новые облачные технологии (НОТ) 467 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 340 1
Dropbox 511 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 353 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 566 1
Palo Alto Networks 167 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 800 1
Xiaomi 1971 1
Huawei 4221 1
Apple Inc 12628 1
Google LLC 12255 1
InterTrust - ИнтерТраст 335 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 187 1
Почта России ПАО 2245 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 1
TMT Investments 113 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 81 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
ECOWAS - Economic Community of West African States - CEDEAO - Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest - ЭКОВАС - Экономическое сообщество западноафриканских государств 2 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 278 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 186 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 238 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 2
OSI - Open Source Initiative 76 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 2
Аналоговые технологии 2835 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6692 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4058 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2692 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2953 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 729 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 460 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1081 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1287 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1225 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2351 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3505 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 162 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8930 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2819 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2571 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 2
Новые облачные технологии - МойОфис 891 2
Apple - App Store 3008 2
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 131 1
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 117 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 139 1
Xiaomi GetApps 46 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 1
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 77 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 1
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 7 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1303 1
Apple iPad 3936 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 489 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 201 1
Huawei AppGallery 320 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 358 1
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 162 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 228 1
AADHAAR - Индийская биометрическая система 10 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 83 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 1
Ткаченко Андрей 24 1
Хантимиров Рамиль 58 1
Истомин Максим 26 1
Касьянова Любовь 8 1
Pandor Naledi - Пандор Наледи 4 1
Дмитрий Луполов 1 1
Косовец Дмитрий 1 1
Комиссаров Дмитрий 238 1
Маркин Алексей 4 1
Щеглов Петр 74 1
Волков Дмитрий 66 1
Jones Craig - Джонс Крейг 6 1
Африка - Африканский регион 3570 10
Нигерия - Федеративная Республика 327 9
Россия - РФ - Российская федерация 156831 8
Сьерра-Леоне - Республика - Republic of Sierra Leone 36 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 6
Казахстан - Республика 5792 5
Европа 24634 5
Египет - Арабская Республика 1045 5
Гана - Республика 71 5
Уганда - Республика 89 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 5
Индия - Bharat 5697 5
Украина 7793 5
Либерия 25 4
Азия - Азиатский регион 5748 4
Беларусь - Белоруссия 6023 4
Швеция - Королевство 3715 4
Сенегал - Республика 29 4
Конго - Демократическая Республика 100 4
Маврикий - Республика 50 4
Сингапур - Республика 1906 4
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 710 4
ЮАР - Южно-Африканская Республика 584 4
Гвинея-Бисау - Республика 10 3
Африка Западная 63 3
Буркина-Фасо 27 3
Сан-Томе и Принсипи 6 3
Нигер - Республика 24 3
Армения - Республика 2368 3
Кения - Республика 159 3
Танзания - Объединённая Республика 78 3
Камерун - Республика 60 3
Мали - Республика 27 3
Кабо-Верде - Республика 9 3
Габон - Габонская Республика 20 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 3
Германия - Федеративная Республика 12936 3
Франция - Французская Республика 7975 3
Испания - Королевство 3760 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1149 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 2
Английский язык 6876 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 849 1
ТК РФ - Таможенный кодекс Российской Федерации 47 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 736 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 1
Паспорт - Паспортные данные 2734 1
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 237 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1252 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2146 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 358 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 833 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 1
Ислам - мусульманская религия - монотеистическая авраамическая религия 197 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 466 1
Миграция населения - Миграционные службы 435 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1049 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 659 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 1
Всероссийская перепись населения 185 1
Wissenschaft 35 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
Россия-Африка - саммит 3 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
