Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186704
ИКТ 14471
Организации 11227
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26476
Персоны 80477
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2742
Мероприятия 878

Дмитрий Луполов


СОБЫТИЯ


04.12.2025 Хакеры раскрыли данные 117 боевиков ВСУ, причастных к атакам на танкеры и международные предприятия ТЭК в Черном море 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Дмитрий Луполов и организации, системы, технологии, персоны:

Beregini - Хакерская группировка 5 1
KillNet - Хакерская группировка 17 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 46 1
ВМС Украины - Военно-морские силы Украины 5 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 67 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1391 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3344 1
Беспилотный плавающий аппарат - Unmanned underwaterl vehicle, UUV - Морские автономные надводные суда, МАНС - Maritime autonomous surface ships, MASS - Автономное судовождение - Плавающий робот - Катер-робот - Безэкипажный катер (БЭК) 44 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73130 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31715 1
WMN - Wireless Mesh Network - Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 172 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 199 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 79 1
Косовец Дмитрий 1 1
Европа Западная 1492 1
Украина - Одесса 196 1
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 262 1
Гамбия - Республика 14 1
Украина - Николаевская область - Николаев 21 1
Украина 7791 1
Турция - Турецкая республика 2486 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 997 1
Россия - ЮФО - Севастополь 580 1
Казахстан - Республика 5791 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53450 1
Россия - РФ - Российская федерация 156757 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6331 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8904 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20378 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1347 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 1
РИА Новости 984 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1405634, в очереди разбора - 733466.
Создано именных указателей - 186704.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке
Показать еще