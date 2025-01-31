КТК Каспийский трубопроводный консорциум
КТК и организации, системы, технологии, персоны:
|Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 14 6
|Кузнецов Павел 37 3
|Братищева Светлана 2 2
|Шаров Владимир 32 2
|Ахметов Даниал 48 2
|Фрадков Михаил 160 2
|Путин Владимир 3176 2
|Рассказов Сергей 39 2
|Пилипенко Дмитрий 18 1
|Андреев Николай 13 1
|Савина Алла 2 1
|Горбань Николай 3 1
|Платов Алексей 3 1
|Ахметшин Динар 1 1
|Богданова Мария 3 1
|Веркеенко Александр 1 1
|Савич Александр 7 1
|Прокофьев Антон 11 1
|Мусабаев Талгат 19 1
|Лефтер Виктор 3 1
|Якушев Дмитрий 1 1
|Колганова Наталья 1 1
|Краснов Михаил 84 1
|Шашкин Александр 2 1
|Осеевский Михаил 315 1
|Кравцов Денис 1 1
|Клименко Дмитрий 2 1
|Юшин Дмитрий 2 1
|Баранов Роман 14 1
|Бородулин Валерий 1 1
|Степанов Антон 66 1
|Hazelaar Bert - Хазелаар Берт 1 1
|Соколова Ольга 25 1
|Прохоров Дмитрий 5 1
|Осипова Александра 18 1
|Фролагин Денис 3 1
|Макова Ольга 6 1
|Obitayo Oliver - Обитайо Оливер 1 1
|Белоусов Сергей 242 1
|Маланин Василий 14 1
|Казахстан Сегодня 308 4
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 999 1
|РИА Новости 918 1
|Forbes - Форбс 821 1
|Нецифровая экономика - telegram-канал 40 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 3
|IDC - International Data Corporation 4911 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
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