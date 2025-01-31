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КТК Каспийский трубопроводный консорциум

КТК - Каспийский трубопроводный консорциум


31.01.2025 «БЗПА» – новый игрок на рынке ИБП 1
02.11.2024 SKAI стала одним из крупнейших поставщиков ИТ в транспортную отрасль по версии CNews Analytics 1
28.08.2024 Власти возбудили дело против «Билайна», МТС и «Мегафона» из-за цен на связь в Крыму, хотя операторы там не работают 1
03.06.2024 Ученые Пермского Политеха разработали тренажер для специалистов пищевой промышленности 1
11.07.2023 Артем Белычев, Case Studio: Массовый отказ от западных решений начнется в 2024-2025 годах 2
15.05.2023 «Дочка» Роскомнадзора потратит миллиарды на «спецжелезо», чтобы следить за беспилотниками и штрафовать операторов связи 1
14.04.2023 Новые регионы России будут полностью покрыты сотовыми сетями к концу 2025 года 1
01.03.2023 «Рексофт» и ИНИУС стали партнерами в сфере промышленных тренажерных комплексов 1
15.06.2022 Бывший гендиректор МГТС купил сразу двух крупных сотовых операторов 1
17.05.2022 Крымскому оператору дали 1,8 миллиарда на скоростной интернет 1
04.04.2022 Мобильная связь, домашний интернет и ТВ: крымчанам стали доступны комплексные тарифы 1
18.03.2022 Путин призвал МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 не бояться санкций и начать работу в Крыму 1
11.11.2021 Власти пустят с молотка 4G-частоты в Крыму 1
23.12.2020 Власти пустят «с молотка» 4G-частоты в Севастополе 1
10.08.2020 «Сибур» автоматизировал склады с помощью SAP EWM 1
23.07.2020 В Step Logic назначен новый коммерческий директор 1
06.06.2019 «Сбербанк-АСТ» разместит закупки ключевого инфраструктурного проекта страны 2
27.08.2018 «Стэп лоджик» завершил проект по модернизации технологической сети передачи данных Каспийского трубопроводного консорциума 3
29.03.2018 Каспийский трубопроводный консорциум автоматизировал формирование управленческой отчетности 2
09.02.2018 «Системный софт» внедрил систему резервного копирования в компании «ОЗНА» 1
23.11.2016 Navicon автоматизировал бюджетирование в Каспийском трубопроводном консорциуме 3
15.06.2016 В Крыму заработал четвертый сотовый оператор 1
27.04.2016 Информационная сеть «Велесстроя» — под защитой Eset NOD32 1
02.03.2016 «Ланит» создаст СКС для нефтеперекачивающих станций «Каспийского трубопроводного консорциума» 2
01.06.2015 Каспийский трубопроводный консорциум перевел финансы и управление кадрами на Microsoft Dynamics NAV 2009 7
31.10.2012 Оборот Siemens Enterprise Communications в России и СНГ вырос за год на 41% 1
14.05.2012 «Кузбасская топливная компания» будет использовать сервис ВКС i.Mind 1
08.02.2012 Siemens Enterprise Communications: эволюция вместо революций 1
03.11.2011 Оборот представительства Siemens Enterprise Communications в России и СНГ вырос на 46% 1
05.03.2011 Verysell увеличила доход, но продолжила сокращать сотрудников 1
28.02.2011 «Каспийский Трубопроводный Консорциум» продлил договор с «Verysell Проектами» на обслуживание сетевой инфраструктуры 5
12.03.2010 В Москве прошёл учебный курс по управлению корпоративным контентом AIIM ECM Practitioner 1
20.04.2009 «Оптима» построила АСДУ для Каспийского трубопроводного консорциума 2
14.01.2009 Сумма выплаты за неисправный спутник "Казсат" пока не определена 1
25.09.2008 Microsoft начинает виртуальную активность 1
14.01.2008 Kazsat не вынес юбилейной нагрузки 1
29.03.2007 «Ракурс» внедряет АСУ ТП компрессора на НЛМК 1
21.02.2007 «Нафтатранс» обновил систему оперативного учета 1
30.10.2006 Россия модернизирует систему контроля воздушного пространства Казахстана 1
30.10.2006 Россия модернизирует систему контроля воздушного пространства Казахстана 1

Публикаций - 43, упоминаний - 62

КТК и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12623 9
АйСи Инвест - КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 34 9
Ростелеком 9712 8
Миранда-Медиа 59 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8752 7
Миранда-Медиа - Крымтелеком 53 7
К Телеком - Исеть Телеком 87 7
К-Телеком - Win Mobile 44 7
МегаФон 8854 5
Укртелеком 241 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 770 5
СИНХ - Таттелеком 203 5
Киевстар - Kyivstar 540 5
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 171 5
Прогресс ГК - АйТиПрогресс 14 5
Siemens AG - Siemens Group 2591 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2898 4
Воентелеком - Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 38 4
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 27 4
SAP SE 5279 3
Navicon - Навикон 286 3
Microsoft Corporation 24640 3
Verysell - Верисел 317 3
8232 3
АйСи Инвест 8 3
Ростех - Автоматика Концерн 1641 3
Миранда-Медиа - Элемтэ-Инвест ИК - Элемтэ Инвестиционная компания 14 3
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 3
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 169 2
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 107 2
Schneider Electric 575 2
1С-Рарус 887 2
Vodafone Group 1370 2
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution - Вериселл Дистрибуция 97 2
SAP CIS - САП СНГ 854 1
ТЛС - Технология Логистических Систем 9 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
Embarcadero 66 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Ланит Интеграция 190 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7331 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 3
РЖД - Российские железные дороги 1904 2
Газпром нефть 620 2
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 55 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 2
НафтаТранс 3 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 86 1
Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим 21 1
ОЗНА - Производственно-инжиниринговый холдинг - ОЗНА-Инжиниринг 8 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 459 1
ПСБ - Промсвязьбанк 853 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2727 1
Велесстрой СМУ 12 1
Газпром ПАО 1342 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 110 1
Газпром трансгаз 146 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 479 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1950 1
Связной Банк 104 1
Сибур Холдинг - Сибур Тобольск - Тобольск-Нефтехим - Тобольский нефтехимический комбинат 8 1
РАО ЕЭС России ПАО - ЭСИХ - Энергостройинвест Холдинг - СевЗап НТЦ - Северо-Западный энергетический инжиниринговый центр 7 1
Спецстройкрым 1 1
ИнфоПространство - Международный информационно-выставочный центр 12 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 1
Росатом - Русатом Сервис 4 1
Арм Телеком Венчурс Холдинг 2 1
SABMiller - САБМиллер Рус 15 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2746 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 674 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4522 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1364 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1998 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5448 1
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 106 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11661 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2505 1
Казакстан Гарыш Сапары - Казкосмос - Национальное космическое агентство республики Казахстан 17 1
РНФ - Российский научный фонд 79 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2837 1
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AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
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Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 95 2
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Veritas Backup Exec - Symantec Backup Exec 91 1
Hexagon SmartNet - cеть референцных базовых станций 15 1
Космодром Байконур 1066 1
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Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 622 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1055 1
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Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Microsoft Windows 15682 1
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Unify OpenScape Web Collaboration - OpenScape Desktop Videoconferencing - ВКС 6 1
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Лефтер Виктор 3 1
Якушев Дмитрий 1 1
Колганова Наталья 1 1
Краснов Михаил 84 1
Шашкин Александр 2 1
Осеевский Михаил 315 1
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Клименко Дмитрий 2 1
Юшин Дмитрий 2 1
Баранов Роман 14 1
Бородулин Валерий 1 1
Степанов Антон 66 1
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Соколова Ольга 25 1
Прохоров Дмитрий 5 1
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