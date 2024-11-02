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SKAI стала одним из крупнейших поставщиков ИТ в транспортную отрасль по версии CNews Analytics

Российский вендор решений для повышения эффективности и безопасности коммерческого автопарка SKAI вошел в число ключевых поставщиков решений для транспортной отрасли в России за минувший год, что подтвердил новый рейтинг исследовательского агентства CNews Analytics. Компания заняла 24 позицию.

Компания впервые участвует в рейтинге, показав по итогам 2023 г. значительный рост выручки — на 35,9%. Среди клиентов SKAI в 2023 г. такие участники рынков, как «Газпромнефть», «Русагро», КТК, ERG (Казахстан) и многие российские и международные организации.

Команда SKAI обладает экспертизой в области применения технологий искусственного интеллекта, интернета вещей и BigData в управлении автопарками и дорожной безопасности.

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В продуктовом портфеле компании — пять ключевых продуктов, среди которых «SKAI.Видеоаналитика», «SKAI.Безопасное вождение», «SKAI.Экономичное вождение» и более 10 дополнительных решений.

«В прошлом году наша команда увеличила число успешных проектов и вложила значительные усилия в развитие собственных решений. На данный момент мы обладаем самой широкой линейкой продуктов для повышения безопасности автопарков и в дальнейшем планируем наращивать компетенции. Среди фокусных областей — применение технологий ИИ, BigData и IoT для обеспечения эффективности транспортной логистики на отечественном рынке», — отметил Юрий Висневский, основатель и директор по продукту компании SKAI.

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