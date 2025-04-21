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СКАУТ Безопасное вождение



21.04.2025 Таксопарк Нижнего Новгорода сократил число аварий благодаря технологиям искусственного интеллекта 1
02.11.2024 SKAI стала одним из крупнейших поставщиков ИТ в транспортную отрасль по версии CNews Analytics 1
02.08.2024 «Авито Авто» открывает «Гараж» 1
28.04.2023 МТС купила разработчика ИТ-решений для крупных автопарков 1
09.04.2022 5 техноспособов сделать автовождение безопаснее 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
22.08.2019 Российские технологии в японских автомобилях обеспечат техподдержку на американских гонках 1
25.07.2019 Йенс Штрошнайдер -

Телематика сделает транспорт частью «умного» города

 1
24.07.2019 Цифровизацию транспорта тормозит отсутствие стандартов и экономической целесообразности 1
21.06.2017 В России легализуют связь между беспилотными автомобилями 1
30.03.2017 Более 1000 автомобилей Danone в России — под контролем системы «Скаут» 1
22.03.2017 «Скаут» предложил новый компактный трекер для контроля стиля вождения 1
09.12.2016 «Скаут» представил новый инструмент для сокращения аварий в коммерческих автопарках 1
20.10.2016 «Скаут» представил новый инструмент для сокращения расходов в автопарке 1
24.05.2016 Иван Котов -

Система управления транспортом должна превратиться в гибкую систему поддержки принятия решений

1
14.04.2016 «Скаут» запускает облачный сервис для контроля водителей 1
01.03.2016 Общее количество транспортных средств, оснащенных системой «Скаут», превысило 200 тыс. единиц 1
29.02.2016 Samsung представила интеллектуальный центр для автомобиля — Samsung Connect Auto 1
23.07.2015 ГК «Скаут» представила решение для контроля работы топливозаправщиков 1
05.03.2015 За 2014 г. ГК «Скаут» реализовала 25 тыс. приборов для спутникового мониторинга 1
02.10.2014 Решение «Безопасное вождение» от ГК «Скаут» поможет снизить число аварий на дорогах 1
20.02.2012 РНТ создала корпоративную систему мониторинга транспорта в ТД «Электроизделия» 1
28.07.2011 РНТ внедрила систему «Безопасное вождение» в компании «Новатэк-Юрхаровнефтегаз» 1
16.02.2011 РНТ начинает продвижение системы «АвтоТрекер» в Сирии 1
17.01.2011 Линейка «АвтоТрекер» пополнилась новым типизированным решением «Школьные автобусы» 1
10.06.2010 Компания «Русские Навигационные Технологии» завершила разработку нового типового решения «Безопасное вождение» 1
07.02.2000 Вышел сборник полезных советов для владельцев сотовых телефонов 1

Публикаций - 27, упоминаний - 27

СКАУТ Безопасное вождение и организации, системы, технологии, персоны:

СКАУТ 77 11
АвтоТрекер 99 5
РНТ - Русские Навигационные Технологии 136 5
Yandex - Яндекс 7616 3
Омникомм - Omnicomm 164 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 2
8396 2
SAP SE 5319 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1524 2
Samsung Electronics 10344 2
IBM - International Business Machines Corp 9464 2
HERE Technologies 109 2
МегаФон 9161 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8845 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 67 1
ГЛОНАСС АО 202 1
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 1
Глосав 17 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 280 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 1
AT&T Inc 1683 1
ЛУВ - Лаборатория Умного Вождения 20 1
Amdocs 133 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 1
М2М телематика - НИС М2М 232 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1144 1
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 52 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5689 1
Microsoft Corporation 24790 1
Softline - Софтлайн 2933 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5002 1
Ростелеком 9866 1
Apple Inc 12229 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Amazon Inc - Amazon.com 3035 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 1
Крок - Croc 1782 1
Информзащита 784 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 411 1
Cloud4Y 291 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 152 3
GFG - Lamoda - Купишуз 169 2
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 46 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 84 2
Транснефть 307 2
Газпром нефть 633 2
X5 Group - Перекрёсток 565 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 2
РЖД - Российские железные дороги 1934 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 809 1
Unilever - Юнилевер Русь 159 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 38 1
AstraZeneca - АстраЗенека 53 1
ЭФКО ГК 22 1
Газпром ПАО 1359 1
Татнефть 229 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 111 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 1
Coca-Cola Company 254 1
Новатэк Новафининвест 55 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
Europcar 7 1
Mitsubishi Motors 24 1
Новатэк Юрхаровнефтегаз 1 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 208 1
Связной ГК 1372 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 391 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 461 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 452 1
BMW Group 453 1
Airbnb 92 1
Tesla Motors 401 1
Volvo Cars 253 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 278 1
WTW - Willis Towers Watson 2 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
eBay Inc 1622 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 147 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 471 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1401 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 675 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 64 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1413 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 683 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1166 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 755 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5043 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3098 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5544 1
Правительство Сирии - Правительство Сирийской Арабской Республики - органы государственной власти 23 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 489 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 44 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 68 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30311 7
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СКАУТ Платформа 24 6
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СКАУТ МТ - автомобильный GPS/ГЛОНАСС трекер 17 4
СКАУТ Контроль спецтехники 11 3
Яндекс.Навигатор 102 2
СКАУТ PetrolX - датчик уровня топлива 9 2
Google Android 14195 2
Apple iOS 7926 2
Apple iPhone 6 4863 2
МТС - SKAI - СМА-РТ - платформа управления транспортом 8 2
АвтоТрекер - АТ-Наблюдатель 7 2
Яндекс.Авто 40 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 218 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2309 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 522 1
Яндекс.Маршрутизация 35 1
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 7 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 133 1
Омникомм - Omnicomm Online 57 1
Samsung Knox 98 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 246 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 471 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 34 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 583 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Совзонд Геоаналитика.Архив 2 1
Apache Hadoop 437 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 79 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 141 1
Kaspersky OS 127 1
Омникомм - Omnicomm OKO 1 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 234 1
Google Android Auto 37 1
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free 60 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 668 1
Apple iBeacon - API сервиса iOS передачи данных между беспроводными устройствами (маяками) 22 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Висневский Юрий 15 4
Исаев Дмитрий 44 3
Strohschneider Jens - Штрошнайдер Йенс 3 2
Останина Мария 3 2
Нечаев Иван 60 2
Котов Иван 11 2
Акимов Максим 187 1
Семенов Алексей 82 1
Аксельрод Илья 17 1
Аксерод Илья 1 1
Парахин Виктор 8 1
Андронов Андрей 10 1
Касьяненко Никита 2 1
Monteiro Joaquim - Монтейро Хоаким 1 1
Ефимов Евгений 2 1
Cussac Valérie - Кюсак Валери 1 1
Дердюк Валерий 1 1
Грамматчиков Алексей 4 1
Чередниченко Екатерина 1 1
Иванов Вадим 7 1
Головин Алексей 10 1
Висневская Мария 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147621 16
Европа 21879 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14262 3
Бразилия - Федеративная Республика 2386 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17710 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17336 2
Казахстан - Республика 5614 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14220 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52456 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1292 1
Украина 7654 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3348 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1133 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 160 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 270 1
Индия - Bharat 5517 1
Африка - Африканский регион 3510 1
Эстония - Эстонская Республика 752 1
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США - Массачусетс 506 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13388 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43894 1
Земля - планета Солнечной системы 10444 1
Россия - СФО - Омская область 691 1
Азия - Азиатский регион 5595 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3546 1
Южная Корея - Республика 6710 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3129 1
США - Калифорния 4637 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2906 1
Германия - Нижняя Саксония - Брауншвейг 10 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 394 1
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Страхование - Страховое дело - Insurance 5937 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52128 7
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7182 5
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5913 3
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7105 3
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2969 1
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Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 351 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4102 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1937 1
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