Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Fura НТК Национальная транспортная компания Дальтрансуголь Мурманский морской торговый порт

Fura - НТК - Национальная транспортная компания - Дальтрансуголь - Мурманский морской торговый порт


17.12.2024 Как «умные» каски и видеоаналитика помогают добиться нулевого травматизма 1
12.11.2024 НТК запустила корпоративный портал на базе технологий VK Tech и «Лаб СП» 1
03.06.2024 Партнер-интегратор «Медиа-тел» внедрил в компании НТК решение для автоматизации претензионной деятельности на базе платформы SimpleOne 1
22.11.2022 Softline Digital помогла «Дальтрансуглю» повысить уровень производственной безопасности 5
25.07.2019 Йенс Штрошнайдер -

Телематика сделает транспорт частью «умного» города

 1
24.12.2018 Где в России в первую очередь заработает 5G. Список 1
22.11.2016 Omnicomm обеспечил навигационными терминалами компанию «Белый ручей» в Вологодской области 1
23.09.2014 Технику «Мурманского Морского Торгового Порта» оснастили системой мониторинга Omnicomm 2
23.03.2012 Нефтяное пятно в Кольском заливе видно из космоса 1
18.10.2011 Россия построит собственную трансарктическую кабельную систему 1
17.10.2011 Россия построит собственную трансарктическую кабельную систему 1
30.05.2007 В "ВолгаТелекоме" назначен заместитель гендиректора 2
03.08.2004 "ПетерСтар" приобретет компанию "Аспол-Диамант Мурманск" 1

Публикаций - 13, упоминаний - 19

Fura и организации, системы, технологии, персоны:

Омникомм - Omnicomm 164 3
Softline - Софтлайн 2811 2
Поларнет Проект 3 2
Ростелеком - Связьинвест 1707 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 1
БУХта - Buhta 87 1
8213 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
SAP SE 5279 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Аспол-Диамант Мурманск 2 1
Ростелеком 9701 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
МегаФон 8805 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 76 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - АДМ-Мурманск 5 1
OpenText - Micro Focus 108 1
ServiceNow 88 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 111 1
Devoteam Group - Devoteam Consulting - Девотим - Медиа-тел 18 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 28 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
Транснефть 299 2
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 26 1
Сусуманзолото - Сусуманский горно-обогатительный комбинат 3 1
Гостиница Прибалтийская АОЗТ 2 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнергоагент - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 38 1
Еврохим МХК - Ковдорский ГОК - Ковдорский горно-обогатительный комбинат 11 1
ММРП - Мурманский морской рыбный порт 1 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 152 1
PPF Real Estate - Comcity - Офисный парк 14 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 66 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 42 1
ТМТП - Туапсинский морской торговый порт 8 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 31 1
Генпрокуратура РФ - Транспортная прокуратура 16 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Парк Зарядье 40 1
Музеон - парк искусств 19 1
МГС СНГ - Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ 4 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4404 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20601 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2850 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1565 2
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 298 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 2
ОТиПБ - Умная каска 46 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2141 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 1
Умные платформы 1682 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 132 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4977 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2365 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1310 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1120 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1439 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 155 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2129 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 379 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 959 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1185 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1054 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 398 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3840 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 1
Омникомм - Omnicomm Online 57 2
Поларнет Проект - РОТАКС - Российская трансарктическая кабельная система 3 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
Омникомм - Omnicomm LLS 30 1
Омникомм - Omnicomm Profi 18 1
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 1
СКАУТ Безопасное вождение 26 1
Apple iPhone 6 4862 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 1
Омникомм - Omnicomm OKO 1 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITAM - IT Asset Management 10 1
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 1
ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne B2B CRM 31 1
VK People Hub - VK People Hub Social Box - VK People Hub Talent 14 1
Softline Digital Platform - Proteqta - Протекта 7 1
Щеголев Игорь 698 2
Саушкин Руслан 2 2
Емельянов Станислав 67 1
Высоков Денис 1 1
Поздняков Денис 7 1
Шагинов Юрий 3 1
Рощин Алексей 8 1
Кореш Виктор 82 1
Устинов Олег 2 1
Грамматчиков Алексей 4 1
Хованский Владимир 1 1
Strohschneider Jens - Штрошнайдер Йенс 3 1
Кислов Максим 1 1
Чуканов Сергей 64 1
Лялеко Владимир 10 1
Ломоносова Светлана 3 1
Ворогушин Егор 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 9
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 590 4
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Азия - Азиатский регион 5529 2
Япония 13282 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 2
Великобритания - Лондон 2386 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 2
Япония - Токио 995 2
Россия - ДФО - Чукотка - Анадырь и Анадырский район 69 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 682 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 870 1
Индия - Bharat 5446 1
Европа 21768 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Ванинский район - Ванино 33 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 881 1
Эстония - Эстонская Республика 747 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 546 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 2
Экономический эффект 1067 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Физика - Градус Цельсия 288 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5095 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2127 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5654 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
Айсберг - Eisberg 177 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 1
Аэрогазодинамика - Звуковой барьер - Гиперзвук - Гиперзвуковая скорость - ГПВРД - гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель 127 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 218 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 1
ТГУ - Томский государственный университет 172 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще