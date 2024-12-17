Fura НТК Национальная транспортная компания Дальтрансуголь Мурманский морской торговый порт
Fura и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
|Щеголев Игорь 698 2
|Саушкин Руслан 2 2
|Емельянов Станислав 67 1
|Высоков Денис 1 1
|Поздняков Денис 7 1
|Шагинов Юрий 3 1
|Рощин Алексей 8 1
|Кореш Виктор 82 1
|Устинов Олег 2 1
|Грамматчиков Алексей 4 1
|Хованский Владимир 1 1
|Strohschneider Jens - Штрошнайдер Йенс 3 1
|Кислов Максим 1 1
|Чуканов Сергей 64 1
|Лялеко Владимир 10 1
|Ломоносова Светлана 3 1
|Ворогушин Егор 5 1
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