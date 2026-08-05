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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199002
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Ломоносова Светлана

СОБЫТИЯ


05.08.2026 «Эвола» и «Консист Бизнес Групп» объединяют усилия для развития отечественных HR-систем на базе решений «Турбо» 1
13.08.2025 «Эвола» усиливает управленческую команду: Светлана Ломоносова назначена директором по продажам и маркетингу 2
12.11.2024 НТК запустила корпоративный портал на базе технологий VK Tech и «Лаб СП» 1
30.11.2010 Внедрение SAP HR в «Сбербанке»: определилась тройка претендентов на генподряд 1
08.06.2010 SAP: Лидеры по HRM-внедрениям в России не «строительные компании», а «индивидуальные строительные бригады» 2

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Ломоносова Светлана и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5600 2
SAP CIS - САП СНГ 868 2
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 67 2
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 48 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 542 1
Evola - Эвола 34 1
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 1
9589 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1760 1
Галактика - Корпорация 1545 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4962 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Миракс Групп - Mirax Group 17 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
UCMS Group - ЮСИЭМЭС Групп 13 1
РЖД - Российские железные дороги 2095 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8843 1
Deutsche Post 20 1
Fura - НТК - Национальная транспортная компания - Дальтрансуголь - Мурманский морской торговый порт 14 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2335 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4277 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26199 2
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 472 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2692 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13702 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7687 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8646 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 329 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1277 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2363 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12231 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53822 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1013 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 597 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6231 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7822 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8256 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25752 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5127 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 668 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 704 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 2
VK People Hub - VK People Hub Social Box - VK People Hub Talent 16 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
Сергеев Андрей 7 1
Ворогушин Егор 9 1
Шабанов Андрей 10 1
Ульянова Кристина 1 1
Санто Михаил 2 1
Демкин Анатолий 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166059 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47586 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3475 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53427 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1400 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8486 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1637 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1558 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2182 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6673 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5108 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 370 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6588 1
Payroll - Платежная ведомость 21 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5470 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12303 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462640, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 199002.
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