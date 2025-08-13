Разделы

Evola Эвола

Evola - Эвола

HRtech – компания Evola с 2008 года внедряет, развивает и обеспечивает поддержку ИТ-решений в области цифровизации рабочих мест и управления персоналом.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 8 дел, на cумму 67 977 876 ₽*

Судебные дела (8) на сумму 67 977 876 ₽*
в качестве истца (6) на сумму 67 448 330 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 529 547 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


13.08.2025 «Эвола» усиливает управленческую команду: Светлана Ломоносова назначена директором по продажам и маркетингу 1
28.06.2024 HR Tech компания «Эвола» и вендор SL Soft (ГК Softline) заключили соглашение о партнерстве 1
21.10.2022 TalentTech и Evola подписали соглашение о партнерстве 1
08.04.2022 «Форсайт» и Evola подписали партнёрское соглашение 1
26.11.2019 «Металлоинвест» завершил внедрение SAP HCM 1
12.12.2016 «Экопрог АТ» при поддержке «Эвола» приобрела подписку на облачные сервисы SAP SuccessFactors 1
14.09.2016 Abbyy и «Эвола» предложили совместное решение для анализа резюме соискателей 3
21.04.2016 «Связной» мигрирует на SAP 1
15.06.2015 В сети «М.Видео» внедрено решение SAP Workforce Management 1
20.06.2014 Определены крупнейшие проекты внедрений HRM-систем в России 1
26.04.2013 Рынок HRM-систем в России достиг 15 млрд руб. и насытился 1
04.04.2013 «Эвола» создала аналитическую систему на базе решения SAP для АББ в России 2
01.04.2013 SAP сертифицировала первое в СНГ мобильное приложение для SAP ERP HCM под Android 2
31.01.2013 ТНК-BP выбрала нового ИТ-директора 1
24.10.2012 «Эвола» автоматизировала планирование и согласование отпусков в «М.Видео» на базе SAP BPM 2
18.06.2012 «Уралсиб» автоматизировал процесс постановки целей и оценки деятельности на базе SAP ERP HCM 1
23.12.2011 «Эвола» открыла практику по управлению рисками на базе SAP GRC 1
19.09.2011 «Эвола» автоматизировала процесс открытия магазинов «М.Видео» на базе SAP BPM 1
17.06.2011 «Эвола» автоматизировала управление эффективностью деятельности персонала ТНК-ВР в системе SAP ERP HCM 3
08.02.2011 «Эвола» автоматизировала управление командировками в ТНК-ВР 1
10.11.2010 11 ноября состоится интернет-марафон «SAP TechEd: Русская версия» 1
09.08.2010 «Эвола» оптимизировала систему аналитической отчетности на базе SAP BW в ТНК-ВР 1
04.08.2010 «Эвола» автоматизировала управление персоналом в «ТНК-Нижневартовск» на базе SAP ERP HCM 1
27.07.2010 «Эвола» открыла новое направление консалтинга: «Охрана труда» 2
07.06.2010 «Эвола» внедрила в «М.Видео» аналитическую систему на базе SAP BI 1
03.06.2010 «Эвола» начала оценивать действующие системы управления персоналом 2
21.01.2010 «Промсвязьбанк» внедрил систему управления персоналом на базе SAP ERP HCM во всех филиалах 1
03.09.2009 ТНК-ВР автоматизировала управление кадровым потенциалом на базе решений SAP 1
01.07.2009 «Промсвязьбанк» тиражирует SAP ERP HCM в филиалах 1
02.06.2009 «Ай-Теко» и «Эвола» внедрили SAP HCM в «дочке» ТНК-ВР 1
30.04.2009 «Газпром нефть» автоматизировала управление персоналом с помощью SAP ERP HCM 1

Публикаций - 31, упоминаний - 40

Evola и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5368 26
SAP CIS - САП СНГ 858 4
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 3
8657 3
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 64 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1670 2
Галактика - Корпорация 1491 2
Novardis - Новардис Консалтинг 62 2
ИКС - JSA Group - Джей Эс Эй Групп - Металло-Тех 25 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 321 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13556 1
IBM - International Business Machines Corp 9500 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 862 1
TerraLink - ТерраЛинк 287 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 517 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1183 1
VK - Mail.ru Group 3499 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1166 1
EY - Ernst & Young Global 375 1
1С-Рарус 914 1
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 61 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
OpenText 211 1
Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс 129 1
ЕАЕ-Консалт 12 1
Ciber - Сайбер 33 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9004 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 182 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
Maykor Expertek - Экспертек 32 1
Айтеко Бизнес Консалтинг 12 1
1С:ВДГБ - ВДГБ:ИТС 57 1
ЭкоПрог - EcoProg - Экопрог АТ - Экопрог Авиационные Технологии 25 1
Softline - Софтлайн 3080 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 277 1
Oracle Corporation 6791 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2582 7
Лента - Сеть розничной торговли 2199 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7821 2
Газпром ПАО 1380 2
Роснефть НК - нефтяная компания 523 2
ПСБ - Промсвязьбанк 878 2
BP - British Petroleum 182 2
Роснефть - РН-Рязанский НПЗ - Рязанский нефтеперерабатывающий завод - Рязанская нефтеперерабатывающая компания - РНПК, РНПЗ - Рязаньнефтепродукт 9 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 114 1
Альфа-Банк 1811 1
Почта России ПАО 2202 1
Транснефть 316 1
Связной ГК 1375 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 324 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 213 1
Газпром нефть 649 1
Евросеть 1412 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 198 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Роснефть - РН-Саратовский НПЗ - Саратовский нефтеперерабатывающий завод - СНПЗ - Крекинг 4 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 436 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 531 1
Северсталь ПАО - Severstal 532 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 477 1
ВкусВилл - Избёнка 166 1
Татнефть Нефтехим УК - Татнефтехиминвест-холдинг 14 1
Nordstar Tower - бизнес-центр 10 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 32 1
Роснефть - НижневартовскНИПИнефть - Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие - ТНК-Нижневартовск 9 1
Форвард Энерго - Фортум Россия - ТГК-10 - Территориальная генерирующая компания №10 - Челябинская ТЭЦ 23 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2075 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1673 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32695 20
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 557 16
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3396 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7031 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10966 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21639 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12058 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69970 4
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1114 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54545 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25325 3
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 445 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22233 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5962 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9068 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5034 2
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 243 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11008 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1197 2
Стандартизация - Standardization 2202 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1382 2
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 932 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 305 1
On-demand - "по требованию" 189 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16511 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 812 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11815 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 195 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7857 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21444 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4570 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26434 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13025 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5148 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1684 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9441 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2304 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3378 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14192 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17539 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 216 17
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 901 11
SAP NetWeaver 139 4
SAP SuccessFactors - SAP SF 164 2
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 2
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 38 2
SAP WFM - SAP Workforce Management 7 2
SAP NetWeaver BPM - SAP NetWeaver Business Process Management 4 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 618 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 937 2
Rakuten Viber 640 1
SAP Fiori 43 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7207 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2153 1
Google Android 14420 1
Microsoft Office 3867 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1285 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 85 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 204 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 140 1
SAP GRC - SAP Governance, Risk and Compliance - SAP GRC Fraud Management - SAP GRC Access Control - SAP GRC Policy Survey - SAP GRC Audit Management 19 1
SAP SuccessFactors Employee Central - SAP SuccessFactors People Central Hub 18 1
SAP Commerce Cloud Travel Accelerator - SAP Hybris Commerce Travel - SAP Cloud for Travel - SAP Travel Solutions 8 1
SAP MM - SAP Materials Management 13 1
SAP Mobile Platform - mySAP Mobile Business Solutions - SAP Global Mobility Solutions 32 1
SAP Sybase 289 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 70 1
Abbyy Compreno 20 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Process Control 4 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 135 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Risk Management 2 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 236 1
OpenWay Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 51 1
Форсайт Бюджетирование 22 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - Potok.io - Поток Оценка 360 - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 66 1
SAP Mobile Platform - SAP MEAP SUP - SAP Mobile Enterprise Application Platform Sybase Unwired Platform 10 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 251 1
Microsoft Teams - MS Teams 590 1
SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 29 1
Ермолаев Алексей 7 4
Наталевич Владимир 4 3
Шишов Сергей 3 2
Сушин Александр 6 2
Шуминский Михаил 3 1
Ильясов Руслан 3 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Мартынов Владислав 113 1
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 26 1
Шеходанов Дмитрий 9 1
Хоробрых Андрей 12 1
Третьякова Мария 4 1
Коровко Вадим 17 1
Ройтенберг Марк 16 1
Малов Дмитрий 12 1
Деверилин Павел 34 1
Малютин Андрей 10 1
Ли Андрей 5 1
Ермолаев Артем 379 1
Костючик Евгений 1 1
Якушев Алексей 1 1
Крянин Денис 1 1
Демкин Анатолий 3 1
Ершов Владимир 1 1
Кудрявцева Юлия 18 1
Алексеев Александр 23 1
Жуклинец Кирилл 1 1
Савкин Денис 2 1
Лешко Станислав 1 1
Иваненко Ольга 1 1
Иргазиев Алишер 2 1
Пищулин Василий 1 1
Шишова Ольга 3 1
Богданов Александр 22 1
Шишилов Александр 1 1
Ломоносова Светлана 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 151933 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44751 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14332 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 584 2
Россия - СФО - Новосибирск 4517 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 921 1
Украина 7712 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 670 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 964 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 250 1
Израиль 2769 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 114 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3068 18
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8077 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49987 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6186 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25200 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30835 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9555 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53535 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2534 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1151 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 2005 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9296 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 173 1
Экономический эффект 1147 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 481 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14490 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3281 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5165 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19677 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5107 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6093 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10367 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11238 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6474 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11442 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2854 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6225 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7670 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4619 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16967 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2617 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7141 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1939 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1685 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 238 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 669 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2452 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1406 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1519 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2836 1
TAdviser - Центр выбора технологий 414 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 747 1
SAP Value Award 6 1
SAP TechEd 9 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377709, в очереди разбора - 743169.
Создано именных указателей - 180678.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

