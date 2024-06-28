HR Tech компания «Эвола» и вендор SL Soft (ГК Softline) заключили соглашение о партнерстве

Сотрудничество будет направлено на внедрение и продвижение новых интеллектуальных сервисов в области HR на базе системы управления персоналом «Босс» от SL Soft. Замещение ПО международных поставщиков собственными решениями отвечает целям ГК Softline, обозначенным в стратегии группы. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Совместно SL Soft и «Эвола» смогут предложить рынку не только продукт или набор программных модулей в области кадрового учета, расчетов и автоматизации HR-процессов, но и методологию по успешной миграции на российское ПО. Это позволит предложить подходящий больший компаниям и сверхкрупным холдингам вариант для импортозамещения тяжелых HRM-систем.

На первом этапе партнерства клиентские предложения SL Soft дополнятся экспертным опытом HR Tech компании — предпроектным обследованием, GAP-анализом и TCO, методиками внедрения и оптимизации HR-процессов. Фокусная 16-летняя работа «Эвола» с компаниями в области автоматизации кадровых задач позволит использовать в проектах знания специалистов международного уровня.

«Мы рады сотрудничеству с SL Soft и уверены, что наше партнерство позволит предложить российским компаниям уникальные решения для автоматизации HR-процессов. Наша цель — помочь бизнесу эффективно адаптироваться к новым условиям и обеспечить высокую производительность при минимальных затратах», — сказал Анатолий Демкин, исполнительный директор компании «Эвола».

Российская система управления персоналом «Босс» предназначена для автоматизации ключевых учетно-расчетных и управленческих HR-задач. Опыт внедрения и сопровождения в крупных организациях и холдингах, а также применение технологий, позволяющих поддерживать высокое быстродействие при большой нагрузке, позволяют говорить о реальной альтернативе «тяжелым» западным программным продуктам.

«Наши партнеры специализировались на внедрении зарубежных HR-систем на базе SAP/Oracle на российском рынке, а сейчас обратили внимание на “Босс” как на решение, которое способно импортозаместить иностранные продукты в ряде ключевых отечественных предприятий. И мы объединяем накопленную в “Босс” экспертность с опытом “Эвола” по внедрению зрелых HR-решений», — отметил Александр Богданов, директор по развитию «Босс» компании SL Soft.