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Индексная книга (каталог) CNews*
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Богданов Александр


УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 «T1» разработала решение для формирования банковской отчётности на базе BI-платформы Modus 1
28.06.2024 HR Tech компания «Эвола» и вендор SL Soft (ГК Softline) заключили соглашение о партнерстве 1
05.02.2024 UserGate обеспечила защиту сетевой инфраструктуры коммерческого банка «Пойдём!» 1
23.11.2018 Госсектор полностью готов к всеобщей цифровизации 1
07.10.2017 Готова ли Россия строить цифровую экономику? 1
26.09.2017 Докладчики и участники конференции ИКТ в госсекторе 1
19.09.2017 Докладчики и участники конференции ИКТ в госсекторе 1
14.09.2017 Докладчики и участники конференции CNews «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
06.09.2017 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
31.08.2017 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
15.08.2017 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
07.08.2017 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
25.07.2017 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
12.07.2016 Запущен новый сайт «Российской газеты» 1
14.04.2016 Agima.mobile и «Галс Софт» объединились 1
28.11.2011 «Билайн Бизнес» построил сеть передачи данных для банка «Советский» 1
16.06.2011 Nokia Siemens открыла центр разработок в технопарке, из которого уходит Intel 1
08.06.2011 Рейман объявил себя акционером «Ангстрема» 1
29.04.2008 «УСП КомпьюЛинк» и General Electric договорились о партнерстве 1
25.06.2007 «Восточный экспресс банк» защитился от угроз с Eset NOD32 1
23.05.2007 Zazhelezo: блог трейдинг-центра на $2 млн 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Богданов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Бинго-Софт - Акцент 10 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2060 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1041 4
Promt - Промт 301 4
Agima - Агима 24 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1661 1
Microsoft Corporation 24930 1
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 13 1
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 14 1
Ростелеком 10024 1
ТТК Mobile - ТТК Мобайл 8 1
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 37 1
IBM - International Business Machines Corp 9485 1
Питерская группа связистов 435 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3262 1
Huawei 4048 1
AMD - Advanced Micro Devices 4344 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 450 1
ESET - ESET Software 1138 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 436 1
Ангстрем НПО 25 1
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 164 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 141 1
Ангстрем-М 31 1
Agima.Mobile 8 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8964 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 396 1
Intel Corporation 12350 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5707 1
АРМО ГК - АРМО-Системы 308 1
Lenovo Motorola 3509 1
Цифра ГК 2491 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1810 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 347 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 443 1
АФК Система - Система-Саров ИТЦ Технопарк - Саровский технопарк - Открытый технопарк - Технопарк-Технология 24 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7755 2
РЖД - Российские железные дороги 1951 1
Газпром ПАО 1377 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 955 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 89 1
NGI Fund 35 1
Лента - Сеть розничной торговли 2169 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 1
RD Group - Романов Девелопмент Груп 1 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 365 1
Межпромбанк - Международный промышленный банк 15 1
Пойдём! - Первый Добрый Банк 7 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 232 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1671 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1938 9
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2766 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3000 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3450 8
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 326 8
Федеральное казначейство России 1826 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12208 4
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1385 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2044 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1245 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 356 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3159 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2060 2
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 68 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 593 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 160 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 152 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5091 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1410 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 228 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3258 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3046 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 155 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 62 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3378 1
Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти 25 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 302 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69199 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21249 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53891 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16386 9
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2296 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13060 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15582 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30845 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32335 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12950 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11509 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5090 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8988 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8326 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3030 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8754 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11859 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5629 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1487 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14000 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9487 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10680 2
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 400 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3841 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 815 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7582 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5621 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14160 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 99 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5926 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5425 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4203 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7816 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7715 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1159 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11705 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4971 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4700 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1885 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9476 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 79 2
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 61 2
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 79 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5521 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1472 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 496 1
Хоппер ИТ Сервис-монитор 9 1
Linux - Debian GNU 497 1
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 22 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 64 1
Apple iOS 8019 1
Linux OS 10341 1
Google Android 14364 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 312 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 393 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 1
Microsoft MECM - Microsoft Endpoint Configuration Manager - Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft Endpoint Manager - Microsoft Intune Endpoint Protection - Microsoft Endpoint Protection - Microsoft Endpoint DLP 298 1
VK - Яндекс.Новости 49 1
ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 25 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Госуслуги ХМАО-Югры 9 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1370 1
Microsoft Windows 16005 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 22 1
ESET LiveGrid - ESET ThreatSense 100 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 63 1
ФМБА России - ЕИБД - Единая информационная база донорства крови 10 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2817 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1101 1
ФГИС ЕРП - Единый реестр проверок 14 1
Фишер Андрей 74 9
Матвеева Татьяна 105 9
Новиков Андрей 33 8
Cычев Алексей 8 8
Иванов Андрей 58 8
Селиванов Дмитрий 51 8
Катамадзе Анна 101 8
Похлебаев Александр 7 7
Шадаев Максут 1066 7
Сурков Антон 10 7
Емельянова Наталья 7 6
Козырев Алексей 324 4
Шаблыков Никита 29 4
Дубинин Александр 19 4
Веригин Илья 36 4
Кошкин Андрей 21 4
Новиков Павел 103 3
Попов Сергей 141 3
Евраев Михаил 262 3
Паршина Татьяна 7 3
Зуев Игорь 9 3
Авербах Владимир 126 3
Макашин Иван 3 3
Галаган Дмитрий 2 1
Горбатько Александр 105 1
Турчак Евгений 24 1
Осипова Александра 18 1
Бутенко Юрий 65 1
Шклярук Мария 15 1
Бутин Вячеслав 11 1
Торгашин Юрий 5 1
Прямов Григорий 1 1
Рейман Леонид 1053 1
Аитов Тимур 197 1
Малков Павел 51 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Романов Владимир 10 1
Крайнов Владислав 5 1
Гоцуцов Сергей 17 1
Кураш Антон 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 150672 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44506 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7812 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1632 6
Россия - ЦФО - Ярославская область 891 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18007 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 933 3
Россия - ЦФО - Липецкая область 574 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2929 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14292 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1266 1
Нидерланды 3571 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1168 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 497 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 589 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 716 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2773 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3081 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52736 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17614 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3246 1
Франция - Французская Республика 7917 1
Европа 24442 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1413 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 170 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 869 1
Германия - Федеративная Республика 12815 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53127 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4112 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 6046 9
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6201 9
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 40 8
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1319 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49660 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4556 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3029 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19477 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30582 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9344 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9197 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5145 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 348 1
ЗК РФ - Земельный кодекс Российской Федерации 4 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 140 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 710 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10269 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1644 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10286 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14332 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2294 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6071 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6419 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3671 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 283 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2593 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1168 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 390 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1259 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 917 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6904 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5083 1
Паспорт - Паспортные данные 2622 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2441 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3113 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2841 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 337 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 925 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11327 8
Российская газета 274 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8247 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3341 8
CNews Инновация года - награда 114 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2075 9
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1154 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370789, в очереди разбора - 749140.
Создано именных указателей - 178279.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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