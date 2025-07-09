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Богданов Александр
УПОМИНАНИЯ
Богданов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Фишер Андрей 74 9
|Матвеева Татьяна 105 9
|Новиков Андрей 33 8
|Cычев Алексей 8 8
|Иванов Андрей 58 8
|Селиванов Дмитрий 51 8
|Катамадзе Анна 101 8
|Похлебаев Александр 7 7
|Шадаев Максут 1066 7
|Сурков Антон 10 7
|Емельянова Наталья 7 6
|Козырев Алексей 324 4
|Шаблыков Никита 29 4
|Дубинин Александр 19 4
|Веригин Илья 36 4
|Кошкин Андрей 21 4
|Новиков Павел 103 3
|Попов Сергей 141 3
|Евраев Михаил 262 3
|Паршина Татьяна 7 3
|Зуев Игорь 9 3
|Авербах Владимир 126 3
|Макашин Иван 3 3
|Галаган Дмитрий 2 1
|Горбатько Александр 105 1
|Турчак Евгений 24 1
|Осипова Александра 18 1
|Бутенко Юрий 65 1
|Шклярук Мария 15 1
|Бутин Вячеслав 11 1
|Торгашин Юрий 5 1
|Прямов Григорий 1 1
|Рейман Леонид 1053 1
|Аитов Тимур 197 1
|Малков Павел 51 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Романов Владимир 10 1
|Крайнов Владислав 5 1
|Гоцуцов Сергей 17 1
|Кураш Антон 32 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11327 8
|Российская газета 274 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8247 9
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3341 8
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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