Российская аналитическая платформа Modus BI теперь доступна клиентам Navicon

Системный интегратор и разработчик Navicon заключил партнерское соглашение с российской компанией Modus (ООО «БиАй Про») — разработчиком программных решений для бизнес-аналитики. Клиенты Navicon получат доступ к low-code платформе Modus BI, которая позволит российским предприятиям обрабатывать и консолидировать данные из разнородных источников, создавать отчеты любой сложности — в том числе с помощью визуального конструктора, не требующего навыков программирования, — а также ускорить процесс формирования отчетов более чем в пять раз. Об этом CNews сообщили представители Navicon.

Компания Modus (ООО «БиАй Про») специализируется на разработке и внедрении решений в сфере бизнес-аналитики (BI) и обработке больших данных (Big Data).

Благодаря партнерству Modus и Navicon клиенты системного интегратора получат доступ к флагманскому продукту разработчика — low-code платформе Modus BI. Решение помогает не только визуализировать показатели, выявлять тренды и анализировать взаимосвязи, но и строить — на основе данных — прогнозные модели. Продукт включен в единый реестр российского ПО и рекомендован АСИ (Агентством стратегических инициатив) для внедрения в регионах.

Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и философии self-service работа с системой Modus BI не требует специальных технических навыков, также нет необходимости привлекать программистов. Low-code-подход дает возможность пользователям самостоятельно создавать отчеты разной степени сложности. Так, например, с помощью визуального конструктора отчетов можно разработать аналитический дашборд всего в несколько кликов. Поддержка и обновление портала также не требуют специальных технических навыков.

Для удобства пользователей доступ к платформе организован через единый веб-ресурс (браузер), нет необходимости устанавливать дополнительное ПО. Кроме того, Modus BI обладает адаптивным интерфейсом, который корректно отображает отчеты на любых устройствах и поддерживает ручной ввод данных. Информация из разрозненных источников доступна в режиме реального времени на смартфонах, планшетах, десктопах и не только.

Modus BI дает возможность создавать кастомные визуализации и элементы, в том числе с использованием плагинов: можно установить плагин и выбрать дополнительные графики из библиотек, которые поддерживает вендор. Пользователи получают доступ к расширенным настройкам таблиц с возможностью их кастомизации, условному форматированию спарклайнов, а также гибкому форматированию текста с помощью HTML-разметки. Инструментарий конструктора позволяет использовать и настраивать правила: фильтрации, агрегации данных, переходов в другие отчеты «drill-through», детализации «drill-down».

Продукты Modus совместимы с продуктами экосистемы «1С», что подтверждается сертификатами. Так, решения Modus имеют готовые коннекторы для различных версий и редакций «1С» и адаптируются к обновлениям конфигураций «1С». Это снижает нагрузку на «1С» (за счет оптимизированных запросов) и сокращает время на интеграцию без дополнительного кодирования.

«Включение платформы Modus BI в продуктовую линейку Navicon полностью соответствует нашей стратегии разработки современных гибких ИТ-решений. Это партнерство сочетает технологические преимущества Modus BI с нашей глубокой отраслевой экспертизой, что позволит клиентам эффективно решать задачи цифровой трансформации и импортозамещения», — отметил Евгений Смирнов, управляющий партнер Navicon. — Кроме того, будучи партнером одновременно компании Modus и 1С, мы приятно удивлены, насколько легко добраться до данных в любой конфигурации российской ERP с помощью Modus BI».

«Партнерство с Navicon — признанным лидером в области системной интеграции — представляет стратегическую важность для нашего бизнеса, — сказал Александр Богданов, руководитель направления по развитию партнерского бизнеса Modus (ООО «БиАй Про»). — Система предоставляет все необходимые инструменты для эффективной аналитики и обладает интуитивно понятным интерфейсом, удобным как для разработчиков, так и для конечных пользователей. При этом архитектура решения изначально создавалась с учетом потребностей крупного бизнеса, что уже доказано успешными внедрениями в ведущих российских банках и корпорациях».