Google выпустила инструмент для ленивых программистов, которые не умеют и не хотят писать код. Видео

Google создала Opal – инструмент так называемого вайб кодинга. Он позволяет создавать программы просто по описанию, без единой строчки кода. Opal нацелен на веб-приложения, а не на обычное ПО – именно оно является основой Chrome OS – операционки, которую Google почти похоронила.

Ок, Гугл, напиши программу

Интернет-гигант Google разработал инструментарий Opal, позволяющий создавать программы даже тем, кто за свою жизнь не написал ни единой строчки кода и в принципе не знает, что такое «язык программирования». Новый проект Google называет экспериментальным, не объясняя суть эксперимента. Для работы с ним нужно всего лишь уметь говорить и печатать на клавиатуре.

Opal – это инструмент так называемого «вайб кодинга», когда от программиста требуется лишь на естественном языке ввести описание нужной ему программы и немного подождать. Инструменты искусственного интеллект сделают всю работу за него и выдадут ему результат.

Сам термин «вайб кодинг» придумал Андрей Карпатый (Andrej Karpathy), бывший исследователь компании OpenAI, разработчика самой известной в мире нейросети ChatGPT, ныне живущий в Канаде разработчик с чехословацкими корнями.

Только для своих

В настоящее время Opal – это экспериментальный проект. Пока неясно, почему Google решила запустить его именно в таком формате, с учетом того, что многие из существующих инструментов вайб кодинга давно вышли из статуса эксперимента.





Опробовать Opal могут исключительно жители США. Вероятно, это временная мера, пока Google не завершит свой эксперимент, потому что конкурирующие сервисы зачастую не имеют ограничений по географическому признаку.

Особенностью проекта Opal является то, что он не просто выполняет всю работу за программиста, а пытается не дать ему забыть, как писать программы. В Opal есть панель редактора, где можно посмотреть код каждого элемента и найти описание к нему. Новичкам в программировании это, в теории, позволит лучше понимать процесс создания ПО.

Есть нюанс

Opal имеет одно значимое отличие от конкурирующих сервисов, например, от Canva и Figma, а также от обычных нейросетей наподобие ChatGPT, которым можно поставить задачу по написанию кода. Opal создан для разработки исключительно веб-приложений, то есть тех, которые работают непосредственно в браузере.

Их не нужно устанавливать на компьютер, к тому же они способны одинаково работать под Windows, Linux и macOS без создания отдельных их версий. Также их интерфейс можно оптимизировать под мобильные устройства без оглядки на название установленной на них ОС.

pvproductions / FreePik Чтобы работать программистом, больше не нужно писать код самостоятельно

Также у Opal есть своя библиотека готовых программ-шаблонов. Пользователю предоставлен выбор – или создавать утилиту с нуля, или взять за основу готовое решение и вносить изменения в его код. Со стороны пользователя оба процесса выглядят одинаково – нужно лишь писать запросы на естественном языке.

Сделать Chrome OS снова великой

К моменту написания материала Google не признавалась, почему Opal нацелен именно на создание веб-приложений. Но важно помнить, что Google – это интернет-гигант, в отличие от Microsoft, которая является софтверным гигантом и пишет, в основном, софт, который нужно устанавливать.

Google с 2009 г. без единого намека на успех развивает операционную систему Chrome OS, основанную на одноименном браузере. На ранних этапах своего развития она работала исключительно с веб-приложениями, что не придавало ей популярности, как и то, что она устанавливалась только на специализированные ПК и ноутбуки. Позже появилась поддержка Android-приложений, а затем вышла версия Flex для устаревших Windows-компьютеров, но момент был упущен. Спустя 16 лет доля Chrome OS на мировом рынке настольных ОС находится в пределах 1%.

Как сообщал CNews, в настоящее время Google планирует объединить Chrome OS с Android – своим в десятки раз более успешным программным продуктом. Фактически, Android – самая известная и популярная мобильная ОС в мире.

Не исключено, что создание проекта Opal и его ориентация на веб-приложения могут быть связаны с очередной попыткой вдохнуть в Chrome OS жизнь.