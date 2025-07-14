Google уничтожит классический Android. Его объединят со всеми забытой ОС для слабых ПК

Google собирается объединить Android с Chrome OS – системой для не самых быстрых ПК и ноутбуков. Системы вышли почти одновременно, но Android почти повсюду, а о Chrome OS почти весь мир забыл почти сразу же после ее выхода. В некоторой степени то же делает и Apple, превращая iPad OS в сильно упрощенный клон macOS.

Два в одном по версии Google

В скором будущем Google откажется от продвижения Android и Chrome OS по отдельности и объединит эти системы в одну платформу. Об этом официально заявил президент экосистемы Android в Google Самир Самат (Sameer Samat) в рамках интервью порталу Techradar.

Впервые о планах Google по превращению двух своих ОС в одну стало известно в ноябре 2024 г. CNews писал тогда, что Chrome OS совершенно не оправдала ожиданий интернет-гиганта – появившись всего на год позже Android, она оказалась почти никому не нужна. Спустя почти год ситуация изменилась в худшую для Chrome OS сторону – Android занимает 74,26% мирового рынка мобильных ОС, являясь непревзойденным лидером, тогда как Chrome OS едва скатилась с 2,02% в октябре 2024 г. до 1,25% в июне 2025 г. (данные StatCounter).

Повышает градус разочарования в Chrome OS и тот факт, что система вышла в 2009 г., 16 лет назад и за эти годы не смогла добиться хоть каких-либо успехов. Найти ее можно, в основном, на неттопах и ноутбуках начального уровня, преимущественно ориентированных на образовательный сектор, и то лишь в нескольких странах мира – приложения под эту ОС почти никто не пишет, так что Google даже была вынуждена встроить в нее поддержку Android-программ. Также с 2022 г. существует отдельная версия Chrome OS Flex для установки на старые Windows-компьютеры, которые не тянут ОС Microsoft, но ее наличие никак не помогло – пользователи или остаются на старых версиях Windows, или переходят на Linux, или покупают новый ПК.

Первый раз

Профильный портал Android Authority пишет, что заявление Самира Самата – вероятнее всего, первое официальное подтверждение намерений Google по объединению сверхпопулярной мобильной ОС со всеми забытой настольной системой. Однако на момент выхода материала Google не публиковала никаких подтверждений.

Да и сам Самат, похоже явно не был склонен вдаваться в подробности о том, как и, главное, когда это будет реализовано, в рамках интервью TechRadar. Впрочем, некоторые подсказки Google все-таки дала.

Прямые намеки Google

Судя по всему, доминирующей системой в новой связке будет именно Android ввиду в десятки раз более широких экосистемы и пользовательской аудитории. Показав Android 16 ранее в 2025 г., она сделала упор на новые десктопные функции этой ОС, которая на заре своего существования в своем нынешнем виде предназначалась только для смартфонов.

Поначалу Android разрабатывалась для фотоаппаратов, затем ее переделали под кнопочные смартфоны, чтобы уничтожить SymbianOS от Nokia, но с этой задачей по щелчку пальцев успешно справилась Apple, выпустив в 2007 г. самый первый iPhone. Google моментально свернула разработку «кнопочной» версии Android и осенью 2008 г. выпустила ОС для сенсорных экранов и первый смартфон на ее основе.

За счет особенности своей архитектуры ОС Android быстро начала распространяться на другие устройства – планшеты, умные часы, головные устройства автомобилей, портативные игровые консоли и пр. Но для настольных ПК она на протяжении многих лет была непригодна ввиду неподготовленности интерфейса.

Проблему старались решить сторонние производители, особенно Samsung. В конце 2017 г. она создала для своих смартфонов специальный десктопный режим с интерфейсом а-ля Windows. Спустя семь лет, с релизом Android 16, аналогичные возможности в полной мере появились и в «чистой» версии системы.

В нее встроили очень много функций для использования ОС на больших экранах с ландшафтным (горизонтальным) расположением. Среди них – полноценный режим рабочего стола, режим оконного отображения рабочего стола, улучшенные функции управления внешними дисплеями и улучшенная адаптивность приложений для работы в десктопном режиме.

А что же конкуренты

Объединяя Chrome OS с Android, Google явно идет по пути Apple, с той лишь разницей, что Apple объединила популярную десктопную ОС с не менее популярной мобильной ОС и получила на выходе весьма спорный гибрид. Google, в свою очередь, хочет объединить очень востребованную мобильную платформу с почти никому не нужной настольной.

Гибрид Apple – это iPadOS, то есть iOS, модифицированная для планшетов iPad. Apple постоянно пытается привнести в нее различные «фишки» macOS, например, оконный интерфейс или док-панель. Да и в целом еще Стив Джобс (Steve Jobs) мечтал превратить iPad в полноценную замену ПК.

Apple все еще следует заветам Джобса, хотя он умер 14 лет назад, и постоянно выпускает для всех своих iPad аксессуары, превращающие его в ноутбук. Но чаще всего тандем iPad и чехла-клавиатуры имеет большие вес и толщину, нежели полноценный MacBook Air на не менее полноценной macOS, а некоторые модели еще и стоят при этом ощутимо дороже.