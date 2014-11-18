Nokia Symbian OS

Opera Mobile Store заменит Nokia Store для телефонов Nokia, смартфонов Symbian и Nokia X Opera Mobile Store заменит Nokia Store в качестве магазина приложений по умолчанию для телефонов Nokia, смартфонов Symbian и Nokia X в соответствии с соглашением между Opera Software и Microsoft. Об этом CNews сообщили в компании Opera Software. Таким образом, начиная с первого квартала 2015 г., пользовател

Nokia выпустила обновление для Symbian-смартфонов Nokia выпустила обновление для операционной системы Symbian под названием Nokia Belle Refresh. Об этом один из сотрудников компании сообщил на официальном форуме. Новые прошивки будут доступны для владельцев смартфонов Nokia N8, Nokia E7, Nokia

2ГИС обновил мобильное приложение для Android, Symbian и Windows Mobile 2ГИС внес ряд изменений в мобильное приложение для платформ Android, Symbian и Windows Mobile. Среди новых особенностей мобильного приложения 2ГИС следует отметить HD-качество графики на смартфонах с высоким разрешением экрана, а также новый дизайн, разработанны

Банк «АК Барс» запустил «SMS-Банк» для iOS, Android, Symbian и Java ка «АК Барс», приложение «SMS-Банк» разработано для четырех платформ — Apple iOS, Android OS, Nokia Symbian и Java — и включает полный перечень возможностей услуги «SMS-Банкинг», за исключением

Android и iOS обрушили рыночную долю Symbian и BlackBerry по март выросли в сравнении год к году на 26,9% до 3,3 млн штук, что позволило занять 2,2% рынка в количественном выражении. Год назад данной связке принадлежало 2,6% рынка. В свою очередь платформы Symbian и BlackBerry OS показали резкое снижение. Поставки смартфонов на базе Symbian сократились на 60,6% до 10,4 млн устройств, тогда как BlackBerry - на 29,7% до 9,7 млн штук. По итог

Сервис микроблогов «Футубра» выпустил приложения для iOS и Symbian ом, что выпустил мобильные приложения для iPhone, iPod touch и сенсорных смартфонов под управлением Symbian. В них доступен весь основной функционал «Футубры»: со смартфонов на iOS и Symbian

Разработчики Symbian массово покидают нового работодателя okia официально сообщила о том, что планирует отказаться от использования своих операционных систем Symbian и MeeGo, заменив их системой Windows Phone от Microsoft. Однако финский производитель

Россия: Android впервые обогнал Symbian; Windows Phone заняла 3% рынка В IV квартале 2011 г. доля мобильной платформы Android впервые на российском рынке превысила долю платформы Symbian, сообщается в отчете компании «Связной». В указанный период на Android пришлось 38% всех проданных в России смартфонов, а на Symbian - 37%. При этом в III квартале расклад был сл

«Мобильный банк ВТБ24» теперь доступен пользователям Symbian Банк ВТБ24 сообщил о том, что приложение «Мобильный банк ВТБ24» теперь доступно для устройств на платформе Symbian. Пользователям устройств на базе Symbian предлагается удобный инструмент с аналогичными версиям «Мобильного банка» для платформ iOS (iPhone) и Android возможностями: оплата сотов

Nokia готовится представить 3 новых смартфона, включая один на Symbian стандартов сотовой связи, включая GSM, CDMA и LTE. Стоимость устройства будет приблизительно равна стоимости Lumia 710, поступившей в продажу в прошлом году. Nokia 808 будет базироваться на платформе Symbian и, как предполагается, станет последним устройством данного плана. Модель придет на смену Nokia N8 и также будет обладать качественной встроенной камерой. Все анонсы ожидаются в рамках

Nokia выпустила крупное обновление Symbian раля, объявила в своем официальном блоге о выходе обновленной версии операционной системы для своих Symbian-смартфонов - Nokia Belle (ранее - Symbian Belle). Версия Belle была анонсирова

Прощание с эпохой: Nokia обновила Symbian в последний раз ного срока, объявила в официальном блоге о выходе обновленной версии операционной системы для своих Symbian-смартфонов - Nokia Belle (ранее - Symbian Belle). К поставкам смартфонов с пре

Nokia прощается с Symbian раньше, чем планировала Nokia прекращает выпуск смартфонов на базе Symbian. Последним новым устройством на этой платформе станет новый «камерофон», который заду

Вышло приложение LiveJournal для Nokia на базе Symbian и Meego Блог-сервис LiveJournal.com представил официальное мобильное приложение для обладателей смартфонов Nokia на базе Symbian и Meego. Данная версия мобильного приложения поддерживает следующие функции LiveJournal: каждый пользователь блог-сервиса и обладатель Nokia сможет не только размещать записи в собствен

«Альфа-Банк» выпустил специальное приложение для устройств на базе Symbian «Альфа-Банк» выпустил специальное банковское приложение для устройств на операционной системе Symbian, которая установлена на большинстве сматрфонов Nokia. Теперь владельцы телефонов на ОС Symbian смогут скачать адаптированное под эти устройства приложение, которое позволит быстр

Nokia нашла замену Symbian. ВИДЕО ртфонной» ОС, с конечной стоимостью аппаратов в интервале $25-75. Новая ОС, вероятно, заменит S40 и Symbian Smarterphone может заменить S40 и Symbian, предполагает SlashGear, и ее приобр

Вышла версия ICQ для Symbian Touch Компания Mail.Ru Group сообщила о выходе мобильной версии своего мессенджера ICQ для Symbian Touch. Ключевые особенности мобильной версии: версия адаптирована под телефоны с touc

Nokia отказалась от слова Symbian в новой прошивке okia Oro, начиная с февраля 2012 г. Примечательно, что в названии новой версии ОС отсутствует слово Symbian (ранее полное название выглядело так - Nokia Symbian Belle). Кроме того, новые

Вышла новая версия ESET NOD32 Mobile Security для Symbian, Windows Mobile и Android международный разработчик антивирусного ПО и решений в области компьютерной безопасности, сообщила о выходе новой версии решения ESET NOD32 Mobile Security, которая поддерживает программные платформы Symbian, Windows Mobile и Android. Решение обеспечивает сохранность конфиденциальных данных, а также защиту от всех видов интернет-угроз, рекламных SMS и MMS сообщений и нежелательных вызовов.

Россияне выпустили 3D-интерфейс для Symbian од множество платформ, объявила о выходе графической оболочки SPB Shell 3D для операционной системы Symbian^3. SPB Shell 3D полностью заменяет собственный графический интерфейс Symbian^3

Nokia выпустила 3 смартфона на новой Symbian сконтактных платежей, но в официальном сообщении об этом не говорится. Все три модели базируются на Symbian Belle. В новой версии платформы доступно 6 домашних экранов с возможностью произвольн

Nokia выпустила первый мощный и дешевый смартфон 16 млн цветовых оттенков. Устройство работает под управлением последней версии операционной системы Symbian Anna с улучшенным графическим интерфейсом и предлагается с бесплатным навигационным п

Обзор ОС Symbian Anna на примере Nokia E7: последнее слово осталось за Nokia кационные данные новой ОС Экран В смартфоне Nokia E7 установлен 4-дюймовый экран с максимальным для Symbian-устройств разрешением 360 x 640 точек. В Nokia E7 производитель задействовал AMOLED-д

Symbian и Windows 7 в новом смартфоне Fujitsu гаджетов, чем столпы индустрии. Примером тому может служить новый смартфон компании Fujitsu - Fujitsu LOOX F-07C. Уникальность этой модели в том, что наряду с обычным «телефонным» режимом работы под Symbian, смартфон также работает под предустановленной Windows 7. Технические характеристики Fujitsu LOOX F-07C вполне сносно обеспечивают работу под операционной системой Microsoft: в смартфон

Fujitsu сделала гибридный сотовый телефон на базе Symbian OS и Windows 7 ujitsu показала на японском рынке первый в мире телефон с двумя операционными системами – мобильной Symbian OS и компьютерной Windows 7. Он поступил в продажу в торговую сеть местного оператора

Nokia выпускает обновление Symbian и обещает до 10 новых аппаратов Nokia обозначила срок выхода обновления операционной системы Symbian Anna - его можно будет скачать с конца августа 2011 г. Обновление будет доступно влад

Вслед за Nokia, Еврокомиссия сворачивает проект по разработке Symbian нонсированный в конце прошлого года и посвященный усовершенствованию мобильной операционной системы Symbian OS, используемой в смартфонах от Nokia и других поставщиков. Это произошло после того

Nokia избавляется от Symbian и 7 тыс. сотрудников конца 2011 г. Nokia намерена вывести за штат 3 тыс. сотрудников в США, Великобритании, Финляндии, Китае и Индии, переведя их на работу в Accenture, где они продолжат заниматься операционной системой Symbian. Accenture - международная консалтинговая и аутсорсинговая компания, давний партнер Nokia (стороны сотрудничают с 1994 г). В октябре 2009 г. Accenture приобрела группу Nokia, занимающую

Nokia обновила Symbian и представила 2 новых смартфона. ФОТО о 50 часов. E6 и X7 стали первыми смартфонами Nokia, работающими под управлением обновленной версии Symbian под кодовым названием Anna. Основные нововведения, которые Nokia отмечает в официальн

Nokia открыла коды Symbian под несвободной лицензией Компания Nokia спустя три месяца после закрытия сайтов Symbian Foundation наконец открыла собственный сайт разработки одноименной мобильной ОС —

Nokia продолжит использовать Symbian «долгое время» ие 2 лет основной платформой для своих смартфонов заставило предположить, что компания откажется от Symbian, даже несмотря на то, что в официальном сообщении содержались противоположные сведени

Dr.Web для Symbian OS теперь защищает в режиме реального времени ния «Доктор Веб» сообщила о завершении бета-тестирования и выпуске программного продукта Dr.Web для Symbian OS с оптимизированным файловым монитором: теперь все операции с файлами в момент их в

Первый взгляд на бизнес-смартфон Nokia E7: лебединая песня Symbian сентября 2010 года на выставке Nokia World 2010. Желая закрепить позиции новой операционной системы Symbian ^3, до этого использованной в флагмане N-серии Nokia N8, финская компания объявила о

Nokia выпустила первое обновление для Symbian^3 Nokia сегодня, 4 февраля, выпустила первое крупное обновление для платформы Symbian^3 - прошивку версии 1.1 могут скачать и установить владельцы смартфонов Nokia N8, C7 и C6-01, сообщается в официальном блоге. Обновление повышает стабильность и скорость работы устройст

Nokia выпустит 5 обновлений Symbian и 2-ядерный смартфон Nokia планирует выпустить около 5 обновлений для своей мобильной платформы Symbian в течение следующих 15 месяцев, включая обновление пользовательского интерфейса, в том числе домашнего экрана. Такая информация содержалась в презентации, представленной на мероприятии

Розница: Android обгоняет Symbian В 2011 г. поставки смартфонов на базе Android в Западную Европу превысят поставки смартфонов на базе Symbian, ныне наиболее популярной платформы для смартфонов в Западной Европе и мире в целом, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитика IDC Франческо Джеронимо (Francisco Jeronimo). Как пишет F

Nokia сворачивает инфраструктуру разработки Symbian как проекта с открытым кодом Веб-сайты Symbian будут закрыты 17 декабря. Эта новость последовала вскоре за анонсом о реорганизации <

Владельцы смартфонов на базе Symbian^3 столкнулись со старыми проблемами ак телефонного вызова. Один из пользователей заметил, что аналогичные проблемы присущи всем версиям Symbian, а не только Symbian^3, добавив, что платформа по-прежнему остается нестабильн

Sharp и Fujitsu представили 11 смартфонов на базе Symbian Компании Sharp и Fujitsu представили 11 новых смартфонов на платформе Symbian, сообщает Reuters. Анонс был сделан после того, как Nokia объявила о том, что вернет разработку платформы в собственные стены. С 2000 г. было выпущено более 400 млн смартфонов на базе <