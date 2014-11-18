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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Nokia Symbian OS
Публикаций - 1387, упоминаний - 2321
Nokia Symbian OS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172243, в очереди разбора - 1005480.
Создано именных указателей - 68194.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172243, в очереди разбора - 1005480.
Создано именных указателей - 68194.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru