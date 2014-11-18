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Nokia Symbian OS



18.11.2014 Opera Mobile Store заменит Nokia Store для телефонов Nokia, смартфонов Symbian и Nokia X
29.08.2012 Nokia выпустила обновление для Symbian-смартфонов
06.08.2012 2ГИС обновил мобильное приложение для Android, Symbian и Windows Mobile
15.06.2012 Банк «АК Барс» запустил «SMS-Банк» для iOS, Android, Symbian и Java
25.05.2012 Android и iOS обрушили рыночную долю Symbian и BlackBerry
23.05.2012 Россия: число вакансий для разработчиков мобильных приложений быстро растет
05.04.2012 Сервис микроблогов «Футубра» выпустил приложения для iOS и Symbian
04.04.2012 Разработчики Symbian массово покидают нового работодателя
12.03.2012 Россия: Android впервые обогнал Symbian; Windows Phone заняла 3% рынка
07.03.2012 «Мобильный банк ВТБ24» теперь доступен пользователям Symbian
14.02.2012 Nokia готовится представить 3 новых смартфона, включая один на Symbian
07.02.2012 Nokia выпустила крупное обновление Symbian
07.02.2012 Прощание с эпохой: Nokia обновила Symbian в последний раз
06.02.2012 Nokia прощается с Symbian раньше, чем планировала
20.01.2012 Вышло приложение LiveJournal для Nokia на базе Symbian и Meego
19.01.2012 «Альфа-Банк» выпустил специальное приложение для устройств на базе Symbian
09.01.2012 Nokia нашла замену Symbian. ВИДЕО
23.12.2011 Вышла версия ICQ для Symbian Touch
22.12.2011 Nokia отказалась от слова Symbian в новой прошивке
12.12.2011 Онлайн-кинотеатр ivi.ru выпустил приложение для смартфонов от Nokia
31.10.2011 Вышла новая версия ESET NOD32 Mobile Security для Symbian, Windows Mobile и Android
09.09.2011 Россияне выпустили 3D-интерфейс для Symbian
25.08.2011 Nokia выпустила 3 смартфона на новой Symbian
01.08.2011 Nokia выпустила первый мощный и дешевый смартфон
26.07.2011 Обзор ОС Symbian Anna на примере Nokia E7: последнее слово осталось за Nokia
25.07.2011 Symbian и Windows 7 в новом смартфоне Fujitsu
25.07.2011 Fujitsu сделала гибридный сотовый телефон на базе Symbian OS и Windows 7
21.06.2011 Nokia выпускает обновление Symbian и обещает до 10 новых аппаратов
26.05.2011 Вслед за Nokia, Еврокомиссия сворачивает проект по разработке Symbian
27.04.2011 Nokia избавляется от Symbian и 7 тыс. сотрудников
12.04.2011 Nokia обновила Symbian и представила 2 новых смартфона. ФОТО
05.04.2011 Nokia открыла коды Symbian под несвободной лицензией
28.03.2011 Nokia продолжит использовать Symbian «долгое время»
28.02.2011 Dr.Web для Symbian OS теперь защищает в режиме реального времени
28.02.2011 Первый взгляд на бизнес-смартфон Nokia E7: лебединая песня Symbian
04.02.2011 Nokia выпустила первое обновление для Symbian^3
15.12.2010 Nokia выпустит 5 обновлений Symbian и 2-ядерный смартфон
01.12.2010 Розница: Android обгоняет Symbian
29.11.2010 Nokia сворачивает инфраструктуру разработки Symbian как проекта с открытым кодом
22.11.2010 Владельцы смартфонов на базе Symbian^3 столкнулись со старыми проблемами

Публикаций - 1387, упоминаний - 2321

Nokia Symbian OS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5367 653
Microsoft Corporation 21980 312
Samsung Electronics 9106 251
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1521 223
Apple Inc 10343 201
Lenovo Motorola 3436 155
Sony Ericsson 1098 142
Google LLC 9729 131
HTC Corporation 1398 114
LG Electronics 3228 89
Ericsson 2683 89
Siemens AG - Siemens Group 2263 68
Sony 6063 67
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3816 63
Intel Corporation 11002 56
HP Inc. 5220 54
Meta - Facebook 4157 52
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2532 52
Motorola Solutions - Psion 121 52
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8600 50
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7592 44
Yandex - Яндекс 4754 44
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6378 41
Twitter 2334 40
F-Secure 202 36
VK - Mail.ru Group 2926 36
Paragon Software Group - PSG 326 31
NTT DoCoMo 1103 31
Canalys 209 30
Acer Group 2252 29
HP - Hewlett-Packard 3577 27
Vodafone Group 1312 27
IBM - International Business Machines Corp 8797 27
Qualcomm Technologies 1589 26
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1280 26
Zoom Int - Zoom Video Communications 1049 24
NEC 1728 24
ASUS - AsusTek Computer Inc 1758 23
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - SonyEricsson 190 23
Toshiba Corporation 2829 23
Carl Zeiss 288 43
Евросеть 1368 30
Связной ГК 1110 19
Dixis - Диксис 343 16
Альфа-Банк 1331 11
LinkedIn 553 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5003 6
Prada 51 6
Visa International 1671 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1643 5
РЖД - Российские железные дороги 1392 4
ivi - Онлайн-кинотеатр 191 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 465 4
Белый Ветер 336 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1602 4
Toyota Motor - Тойота Мотор 389 4
Runa Capital 155 4
Sony Music Entertainment 140 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 889 3
eBay Inc 1571 3
ВТБ - ВТБ24 643 3
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 123 3
Lexus 58 3
WMG - Warner Music Group 200 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 271 2
Coca-Cola Company 234 2
ПСБ - Промсвязьбанк 653 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 414 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 219 2
Лента - Сеть розничной торговли 416 2
Nike 153 2
Норникель - Норильский никель 277 2
Qiwi 851 2
Открытие ФК 1805 2
UMG - Universal Music Group 253 2
Банк Оранжевый 70 2
Согласие СК 317 2
Deutsche Bank - Дойчебанк 316 2
UMA - United Music Agency 31 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 352 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2892 7
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 532 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2222 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2394 5
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 985 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7511 5
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 526 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1866 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6259 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 861 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2079 2
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 461 2
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 614 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 582 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 490 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 499 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2597 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1401 2
МВД РФ Управление К 79 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1035 2
Президент Российской Федерации 2860 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1321 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2075 2
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 765 1
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 48 1
Кабинет министров Украины - Министерство экономики Украины - Минэкономики Украины - Минэкономразвития и торговли Украины 8 1
Ростех - Росэлектроника - НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 32 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1252 1
Кабинет министров Украины - Министерство финансов Украины - Минфин Украины 4 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 51 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 79 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 131 1
Министерство обороны Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 66 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 44 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 76 1
СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 3 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 26 1
Президент Украины 67 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1811 42
Symbian Foundation 38 32
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1737 24
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 2
Linux Foundation 164 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 148 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 103 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group 7 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
WiMAX Forum 52 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 75 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 36 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 194 1
ASF - Apache Software Foundation 95 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 406 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 394 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 20 1
РосКомСвобода - Общественная организация 82 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2489 1
Руссофт - Russoft 350 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 182 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 4073 275
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6370 237
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10190 219
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 29973 198
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6737 138
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4955 128
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6020 124
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 7039 110
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8987 99
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6542 90
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4116 86
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1266 79
QWERTY-клавиатура 637 73
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3338 70
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3105 67
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1056 63
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4271 56
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 823 50
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 1882 44
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 1374 43
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 864 42
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1285 40
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2797 39
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 1646 38
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 492 37
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 5765 37
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 811 33
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1569 33
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3049 32
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1156 32
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 544 31
ARM64 - Архитектура процессора 1216 29
Рулонный смартфон - Смартфон-рулон - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 283 29
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 467 28
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 648 27
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4201 27
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 582 27
Мобильное приложение - Mobile app 2565 26
A-GPS - Assisted GPS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 231 23
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1078 23
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2199 497
Google Android 11636 472
Apple iPhone - серия смартфонов 5977 257
Apple iOS 6272 210
Microsoft Windows Phone OS 1541 208
Microsoft Windows 10 11176 165
Linux OS 7422 163
Nokia N-series 385 158
Oracle Java - язык программирования 2476 144
ACCESS PalmSource - Palm OS 445 100
Samsung Electronics Bada 178 90
Linux MeeGo Core Software Platform 242 73
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1479 67
Google Play - Google Store - Android Market 2656 64
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 323 62
Microsoft Office 3168 58
Apple - App Store 2372 55
Apple iPad 3560 51
Opera Browser - Браузер 905 49
Microsoft Skype 1889 48
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 41
Nokia S60 - Nokia Series 60 66 38
Nokia Maemo - платформа для портативных устройств на Debian Linux 93 37
Apple iPhone OS 137 36
Nokia Ovi Store 89 35
Microsoft Windows 1897 34
Microsoft Outlook 1228 32
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1479 29
Apple macOS X - Rhapsody 1467 28
Nokia E-Series 39 28
Qt Framework - Фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 85 27
Apple Mac - Apple Macintosh 2576 26
Apple iPhone 4 735 26
Google YouTube - Видеохостинг 2191 25
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1240 25
Microsoft Office PowerPoint 614 25
Google Maps - Карты Google 623 25
Oracle Java ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 151 24
Nokia 7650 62 24
Nokia PureView - Смартфон 112 24
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 44
Ксенин Алекс 311 18
Jobs Steve - Джобс Стив 993 18
Kallasvuo Olli-Pekka - Калласвуо Олли-Пекка 62 18
Завьялова Светлана 21 13
Демидов Михаил 132 12
Набоков Сергей 27 11
Фадеев Михаил 55 10
Сорокин Андрей 18 8
Москалева Татьяна 73 8
Савин Сергей 94 8
Касперский Евгений 286 8
Артамонова Анна 182 7
Гостев Александр 80 6
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 6
Масленников Денис 17 6
Белоусов Сергей 229 5
Герчук Михаил 87 5
Айбашева Анна 97 5
Алексахин Андрей 21 5
Малис Александр 155 4
Jon Stephenson von Tetzchner - Йон Стефенсон фон Течнер 64 4
Сысоев Александр 23 4
Gates William Henry - Гейтс Билл 881 4
Киппельман Игнатий 6 4
Koum Jan - Кум Ян 13 4
McDowell Mary - МакДауэлл Мэри 15 4
Лопатин Виктор 25 3
Манджиков Очир 56 3
Григорьева Евгения 57 3
Rubin Andy - Рубин Энди 61 3
Андреев Андрей 29 3
Василевский Андрей 20 3
Петров Кирилл 29 3
Симонов Игорь 100 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 283 3
Галицкий Александр 93 3
Лацанич Василь 104 3
Кожевников Алексей 61 3
Щеголев Игорь 684 3
Россия - Российская федерация - РФ 99284 388
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 42403 191
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12311 95
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12199 86
Европа 9560 77
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10659 73
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31432 68
Германия - Федеративная Республика 8165 47
Япония 9220 46
Финляндия - Финляндская Республика 1655 45
Азия - Азиатский регион 3459 36
Украина 5819 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12219 31
Индия - Республика 4134 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11889 28
Южная Корея - Республика 3792 28
Того - Тоголезская Республика 6993 27
Испания - Каталония - Барселона 696 26
Африка - Африканский регион 2734 25
Франция - Французская Республика 5328 25
Италия - Итальянская Республика 3054 23
Испания - Королевство 2735 21
Европа Западная 1322 20
Америка Северная 2629 20
Ближний Восток 2519 18
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1648 15
Великобритания - Лондон 1932 14
Америка 1895 14
Европа Восточная 2888 12
Швеция - Королевство 1890 11
Австралия - Австралийский Союз 2679 11
Турция - Турецкая республика 1547 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4963 10
Америка Южная 673 10
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1181 10
Норвегия - Королевство 1051 10
Россия - СФО - Новосибирск 3095 10
США - Калифорния 3237 10
Бразилия - Федеративная Республика 1908 9
Казахстан - Республика 4210 9
Русский язык 3793 30
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 814 14
Эргономика 414 14
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2330 10
Английский язык 600 10
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1563 10
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5102 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5775 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1880 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 577 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 873 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 748 4
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4008 4
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 100 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 327 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2781 3
Информационное общество - Государственная программа 1146 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 163 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 908 3
POI - points of interest 66 2
Человеческий фактор 450 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 779 2
Прогноз погоды 67 2
Аутсорсинг 650 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 252 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 186 2
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 81 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1125 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 567 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 68 1
Дед Мороз 157 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1514 1
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