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Nokia Symbian OS

Nokia Symbian OS

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


18.11.2014 Opera Mobile Store заменит Nokia Store для телефонов Nokia, смартфонов Symbian и Nokia X

Opera Mobile Store заменит Nokia Store в качестве магазина приложений по умолчанию для телефонов Nokia, смартфонов Symbian и Nokia X в соответствии с соглашением между Opera Software и Microsoft. Об этом CNews сообщили в компании Opera Software. Таким образом, начиная с первого квартала 2015 г., пользовател
29.08.2012 Nokia выпустила обновление для Symbian-смартфонов

Nokia выпустила обновление для операционной системы Symbian под названием Nokia Belle Refresh. Об этом один из сотрудников компании сообщил на официальном форуме. Новые прошивки будут доступны для владельцев смартфонов Nokia N8, Nokia E7, Nokia

06.08.2012 2ГИС обновил мобильное приложение для Android, Symbian и Windows Mobile

2ГИС внес ряд изменений в мобильное приложение для платформ Android, Symbian и Windows Mobile. Среди новых особенностей мобильного приложения 2ГИС следует отметить HD-качество графики на смартфонах с высоким разрешением экрана, а также новый дизайн, разработанны
15.06.2012 Банк «АК Барс» запустил «SMS-Банк» для iOS, Android, Symbian и Java

ка «АК Барс», приложение «SMS-Банк» разработано для четырех платформ — Apple iOS, Android OS, Nokia Symbian и Java — и включает полный перечень возможностей услуги «SMS-Банкинг», за исключением
25.05.2012 Android и iOS обрушили рыночную долю Symbian и BlackBerry

по март выросли в сравнении год к году на 26,9% до 3,3 млн штук, что позволило занять 2,2% рынка в количественном выражении. Год назад данной связке принадлежало 2,6% рынка. В свою очередь платформы Symbian и BlackBerry OS показали резкое снижение. Поставки смартфонов на базе Symbian сократились на 60,6% до 10,4 млн устройств, тогда как BlackBerry - на 29,7% до 9,7 млн штук. По итог
05.04.2012 Сервис микроблогов «Футубра» выпустил приложения для iOS и Symbian

ом, что выпустил мобильные приложения для iPhone, iPod touch и сенсорных смартфонов под управлением Symbian. В них доступен весь основной функционал «Футубры»: со смартфонов на iOS и Symbian
04.04.2012 Разработчики Symbian массово покидают нового работодателя

okia официально сообщила о том, что планирует отказаться от использования своих операционных систем Symbian и MeeGo, заменив их системой Windows Phone от Microsoft. Однако финский производитель
12.03.2012 Россия: Android впервые обогнал Symbian; Windows Phone заняла 3% рынка

В IV квартале 2011 г. доля мобильной платформы Android впервые на российском рынке превысила долю платформы Symbian, сообщается в отчете компании «Связной». В указанный период на Android пришлось 38% всех проданных в России смартфонов, а на Symbian - 37%. При этом в III квартале расклад был сл
07.03.2012 «Мобильный банк ВТБ24» теперь доступен пользователям Symbian

Банк ВТБ24 сообщил о том, что приложение «Мобильный банк ВТБ24» теперь доступно для устройств на платформе Symbian. Пользователям устройств на базе Symbian предлагается удобный инструмент с аналогичными версиям «Мобильного банка» для платформ iOS (iPhone) и Android возможностями: оплата сотов
14.02.2012 Nokia готовится представить 3 новых смартфона, включая один на Symbian

стандартов сотовой связи, включая GSM, CDMA и LTE. Стоимость устройства будет приблизительно равна стоимости Lumia 710, поступившей в продажу в прошлом году. Nokia 808 будет базироваться на платформе Symbian и, как предполагается, станет последним устройством данного плана. Модель придет на смену Nokia N8 и также будет обладать качественной встроенной камерой. Все анонсы ожидаются в рамках

07.02.2012 Nokia выпустила крупное обновление Symbian

раля, объявила в своем официальном блоге о выходе обновленной версии операционной системы для своих Symbian-смартфонов - Nokia Belle (ранее - Symbian Belle). Версия Belle была анонсирова
07.02.2012 Прощание с эпохой: Nokia обновила Symbian в последний раз

ного срока, объявила в официальном блоге о выходе обновленной версии операционной системы для своих Symbian-смартфонов - Nokia Belle (ранее - Symbian Belle). К поставкам смартфонов с пре
06.02.2012 Nokia прощается с Symbian раньше, чем планировала

Nokia прекращает выпуск смартфонов на базе Symbian. Последним новым устройством на этой платформе станет новый «камерофон», который заду
20.01.2012 Вышло приложение LiveJournal для Nokia на базе Symbian и Meego

Блог-сервис LiveJournal.com представил официальное мобильное приложение для обладателей смартфонов Nokia на базе Symbian и Meego. Данная версия мобильного приложения поддерживает следующие функции LiveJournal: каждый пользователь блог-сервиса и обладатель Nokia сможет не только размещать записи в собствен
19.01.2012 «Альфа-Банк» выпустил специальное приложение для устройств на базе Symbian

«Альфа-Банк» выпустил специальное банковское приложение для устройств на операционной системе Symbian, которая установлена на большинстве сматрфонов Nokia. Теперь владельцы телефонов на ОС Symbian смогут скачать адаптированное под эти устройства приложение, которое позволит быстр
09.01.2012 Nokia нашла замену Symbian. ВИДЕО

ртфонной» ОС, с конечной стоимостью аппаратов в интервале $25-75. Новая ОС, вероятно, заменит S40 и Symbian Smarterphone может заменить S40 и Symbian, предполагает SlashGear, и ее приобр
23.12.2011 Вышла версия ICQ для Symbian Touch

Компания Mail.Ru Group сообщила о выходе мобильной версии своего мессенджера ICQ для Symbian Touch. Ключевые особенности мобильной версии: версия адаптирована под телефоны с touc
22.12.2011 Nokia отказалась от слова Symbian в новой прошивке

okia Oro, начиная с февраля 2012 г. Примечательно, что в названии новой версии ОС отсутствует слово Symbian (ранее полное название выглядело так - Nokia Symbian Belle). Кроме того, новые
31.10.2011 Вышла новая версия ESET NOD32 Mobile Security для Symbian, Windows Mobile и Android

международный разработчик антивирусного ПО и решений в области компьютерной безопасности, сообщила о выходе новой версии решения ESET NOD32 Mobile Security, которая поддерживает программные платформы Symbian, Windows Mobile и Android. Решение обеспечивает сохранность конфиденциальных данных, а также защиту от всех видов интернет-угроз, рекламных SMS и MMS сообщений и нежелательных вызовов.

09.09.2011 Россияне выпустили 3D-интерфейс для Symbian

од множество платформ, объявила о выходе графической оболочки SPB Shell 3D для операционной системы Symbian^3. SPB Shell 3D полностью заменяет собственный графический интерфейс Symbian^3
25.08.2011 Nokia выпустила 3 смартфона на новой Symbian

сконтактных платежей, но в официальном сообщении об этом не говорится. Все три модели базируются на Symbian Belle. В новой версии платформы доступно 6 домашних экранов с возможностью произвольн
01.08.2011 Nokia выпустила первый мощный и дешевый смартфон

16 млн цветовых оттенков. Устройство работает под управлением последней версии операционной системы Symbian Anna с улучшенным графическим интерфейсом и предлагается с бесплатным навигационным п
26.07.2011 Обзор ОС Symbian Anna на примере Nokia E7: последнее слово осталось за Nokia

кационные данные новой ОС Экран В смартфоне Nokia E7 установлен 4-дюймовый экран с максимальным для Symbian-устройств разрешением 360 x 640 точек. В Nokia E7 производитель задействовал AMOLED-д
25.07.2011 Symbian и Windows 7 в новом смартфоне Fujitsu

гаджетов, чем столпы индустрии. Примером тому может служить новый смартфон компании Fujitsu - Fujitsu LOOX F-07C. Уникальность этой модели в том, что наряду с обычным «телефонным» режимом работы под Symbian, смартфон также работает под предустановленной Windows 7. Технические характеристики Fujitsu LOOX F-07C вполне сносно обеспечивают работу под операционной системой Microsoft: в смартфон
25.07.2011 Fujitsu сделала гибридный сотовый телефон на базе Symbian OS и Windows 7

ujitsu показала на японском рынке первый в мире телефон с двумя операционными системами – мобильной Symbian OS и компьютерной Windows 7. Он поступил в продажу в торговую сеть местного оператора
21.06.2011 Nokia выпускает обновление Symbian и обещает до 10 новых аппаратов

Nokia обозначила срок выхода обновления операционной системы Symbian Anna - его можно будет скачать с конца августа 2011 г. Обновление будет доступно влад
26.05.2011 Вслед за Nokia, Еврокомиссия сворачивает проект по разработке Symbian

нонсированный в конце прошлого года и посвященный усовершенствованию мобильной операционной системы Symbian OS, используемой в смартфонах от Nokia и других поставщиков. Это произошло после того
27.04.2011 Nokia избавляется от Symbian и 7 тыс. сотрудников

конца 2011 г. Nokia намерена вывести за штат 3 тыс. сотрудников в США, Великобритании, Финляндии, Китае и Индии, переведя их на работу в Accenture, где они продолжат заниматься операционной системой Symbian. Accenture - международная консалтинговая и аутсорсинговая компания, давний партнер Nokia (стороны сотрудничают с 1994 г). В октябре 2009 г. Accenture приобрела группу Nokia, занимающую
12.04.2011 Nokia обновила Symbian и представила 2 новых смартфона. ФОТО

о 50 часов. E6 и X7 стали первыми смартфонами Nokia, работающими под управлением обновленной версии Symbian под кодовым названием Anna. Основные нововведения, которые Nokia отмечает в официальн
05.04.2011 Nokia открыла коды Symbian под несвободной лицензией

Компания Nokia спустя три месяца после закрытия сайтов Symbian Foundation наконец открыла собственный сайт разработки одноименной мобильной ОС —

28.03.2011 Nokia продолжит использовать Symbian «долгое время»

ие 2 лет основной платформой для своих смартфонов заставило предположить, что компания откажется от Symbian, даже несмотря на то, что в официальном сообщении содержались противоположные сведени
28.02.2011 Dr.Web для Symbian OS теперь защищает в режиме реального времени

ния «Доктор Веб» сообщила о завершении бета-тестирования и выпуске программного продукта Dr.Web для Symbian OS с оптимизированным файловым монитором: теперь все операции с файлами в момент их в
28.02.2011 Первый взгляд на бизнес-смартфон Nokia E7: лебединая песня Symbian

сентября 2010 года на выставке Nokia World 2010. Желая закрепить позиции новой операционной системы Symbian ^3, до этого использованной в флагмане N-серии Nokia N8, финская компания объявила о

04.02.2011 Nokia выпустила первое обновление для Symbian^3

Nokia сегодня, 4 февраля, выпустила первое крупное обновление для платформы Symbian^3 - прошивку версии 1.1 могут скачать и установить владельцы смартфонов Nokia N8, C7 и C6-01, сообщается в официальном блоге. Обновление повышает стабильность и скорость работы устройст
15.12.2010 Nokia выпустит 5 обновлений Symbian и 2-ядерный смартфон

Nokia планирует выпустить около 5 обновлений для своей мобильной платформы Symbian в течение следующих 15 месяцев, включая обновление пользовательского интерфейса, в том числе домашнего экрана. Такая информация содержалась в презентации, представленной на мероприятии

01.12.2010 Розница: Android обгоняет Symbian

В 2011 г. поставки смартфонов на базе Android в Западную Европу превысят поставки смартфонов на базе Symbian, ныне наиболее популярной платформы для смартфонов в Западной Европе и мире в целом, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитика IDC Франческо Джеронимо (Francisco Jeronimo). Как пишет F
29.11.2010 Nokia сворачивает инфраструктуру разработки Symbian как проекта с открытым кодом

Веб-сайты Symbian будут закрыты 17 декабря. Эта новость последовала вскоре за анонсом о реорганизации <
22.11.2010 Владельцы смартфонов на базе Symbian^3 столкнулись со старыми проблемами

ак телефонного вызова. Один из пользователей заметил, что аналогичные проблемы присущи всем версиям Symbian, а не только Symbian^3, добавив, что платформа по-прежнему остается нестабильн
18.11.2010 Sharp и Fujitsu представили 11 смартфонов на базе Symbian

Компании Sharp и Fujitsu представили 11 новых смартфонов на платформе Symbian, сообщает Reuters. Анонс был сделан после того, как Nokia объявила о том, что вернет разработку платформы в собственные стены. С 2000 г. было выпущено более 400 млн смартфонов на базе <
13.11.2010 Symbian: аутсайдер пробует отыграться

Среди операционных систем, предназначенных для смартфонов, лишь несколько: MeeGo, Android и Symbian – являются системами с открытым кодом. Системы webos от HP и LiMo от консорциума LiMo

Публикаций - 1411, упоминаний - 1844

Nokia Symbian OS и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 688
Microsoft Corporation 25775 319
Samsung Electronics 11065 266
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 229
Apple Inc 13156 221
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 170
Lenovo Motorola 3566 166
Google LLC 12690 147
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 131
HTC Corporation 1512 124
Sony 6739 118
LG Electronics 3735 95
Siemens AG - Siemens Group 2673 69
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 65
Motorola Solutions - Psion 127 59
Intel Corporation 12811 58
HP Inc. 5883 54
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 54
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 53
Meta Platforms - Facebook 4621 52
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 46
X Corp - Twitter 2938 46
Yandex - Яндекс 9216 46
МегаФон 10742 43
F-Secure 216 38
VK - Mail.ru Group 3602 36
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 32
Acer Group - Acer Inc 2776 31
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 31
Canalys 236 30
Vodafone Group 1412 28
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 28
Qualcomm Technologies 1974 28
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 27
IBM - International Business Machines Corp 9699 27
Fujitsu 2105 26
HP - Hewlett-Packard 3662 26
Huawei 4677 26
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 24
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 24
Carl Zeiss AG 307 47
Евросеть 1421 32
Связной ГК 1401 23
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 22
Dixis - Диксис - Dиксис 371 17
Россети Ленэнерго 1699 15
Альфа-Банк 1979 11
Microsoft - LinkedIn 699 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
Royal Dutch Shell - Шелл 233 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 6
Visa International 1993 6
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 6
Prada 58 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 5
Совкомбанк Совесть 279 5
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 5
36,6 - аптечная сеть 96 5
Белый Ветер 365 5
101Hotels.com 456 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 4
Runa Capital 158 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
Sony Music Entertainment 161 3
Toyota - Lexus 83 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 3
Merriam-Webster 15 3
eBay Inc 1640 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Евросоюз - EIB - European Investment Bank - Европейский инвестиционный банк 10 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Федеральное казначейство России 1949 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 135
Symbian Foundation 38 33
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 23
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 13
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 8
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 3
WiMAX Forum 69 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
DLC - Desktop Linux Consortium - Консорциум поставщиков Linux-решений 5 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
NORDUnet - National research and education networks 6 1
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 933
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 733
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 577
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 564
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 274
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 246
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 232
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 185
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 185
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 184
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 175
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 167
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 161
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 158
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 145
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 133
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 132
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 130
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 130
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 125
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 123
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 121
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 115
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 113
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 106
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 104
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 103
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 101
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 96
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 94
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 94
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 92
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 91
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 88
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 84
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 82
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Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 81
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 80
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 531
Google Android 15244 482
Microsoft Windows 16882 346
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 283
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 230
Apple iOS 8583 217
Nokia Nseries 538 187
Linux OS 11533 168
Oracle Java - язык программирования 3469 155
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 151
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 104
Samsung Electronics - Bada 188 91
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 74
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 67
Nokia Sseries - серия телефонов 149 65
Microsoft Office 4170 58
BlackBerry OS 180 57
Apple - App Store 3109 56
Apple iPad 4012 55
Nokia Ovi - Nokia Ovi Suite - Nokia Ovi Store 158 54
Opera Browser - Браузер 1050 51
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 49
Nokia Maemo - платформа для портативных устройств на Debian Linux 108 43
UIQ - User Interface Quartz - программная платформа на основе Symbian OS 44 43
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 41
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 40
Nokia Communicator - Nokia 9000 - Nokia 9500 - Nokia 9210 - Nokia 9100 78 39
Apple iPhone OS 152 38
Nokia Cseries 79 36
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson P - серия смартфонов 67 36
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 33
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 148 33
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 32
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 32
Microsoft Outlook 1506 31
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 31
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 31
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 30
Microsoft Windows Mobile 6 250 30
Nokia E - серия - Nokia E6 - Nokia E50 - Nokia E51 - Nokia E60 - Nokia E61, Nokia E61i - Nokia E65 - Nokia E66 - Nokia E70 - Nokia E71 - Nokia E72 - Nokia E75 - Nokia E90 78 30
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 45
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 20
Ксенин Алекс 311 18
Kallasvuo Olli-Pekka - Калласвуо Олли-Пекка 63 18
Завьялова Светлана 21 13
Демидов Михаил 134 12
Набоков Сергей 27 11
Фадеев Михаил 57 10
Vanjoki Anssi - Ваньоки Ансси 32 10
Касперский Евгений 337 8
Сорокин Андрей 23 8
Савин Сергей 97 8
Москалева Татьяна 73 8
Hypponen Mikko - Хиппонен Микко 41 8
Артамонова Анна 183 7
Harlow Jo - Харлоу Джо 14 7
Savander Niklas - Савандер Никлас 25 7
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 6
Гостев Александр 84 6
Масленников Денис 19 6
Dillon Marc - Диллон Марк 7 6
Белоусов Сергей 254 5
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 5
Герчук Михаил 88 5
Айбашева Анна 98 5
Алексахин Андрей 21 5
Киппельман Игнатий 7 5
Levin David - Левин Дэвид 7 5
Ollila Jorma - Оллила Йорма 50 5
Dinning Damian - Диннинг Дамиан 6 5
Holbrow Tim - Холброу Тим 7 5
Potter David - Поттер Дэвид 5 5
Boilesen Lars - Бойлесен Ларс 39 5
Малис Александр 158 4
Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 71 4
Сысоев Александр 50 4
McDowell Mary - МакДауэлл Мэри 16 4
Koum Jan - Кум Ян 14 4
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Sakamoto Ryuichi - Сакамото Руичи 10 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 450
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 216
Финляндия - Финляндская Республика 3697 194
Европа 24964 175
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 118
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 101
Япония 13807 78
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 77
Германия - Федеративная Республика 13221 70
Южная Корея - Республика 7052 68
Азия - Азиатский регион 5920 52
Швеция - Королевство 3782 41
Франция - Французская Республика 8177 36
Украина 7928 36
Индия - Bharat 5870 34
Китай - Тайвань 4245 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 33
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 32
Италия - Итальянская Республика 4508 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 30
Африка - Африканский регион 3641 28
Испания - Королевство 3840 27
Испания - Каталония - Барселона 752 26
Канада 5082 24
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 24
Европа Западная 1496 21
Ближний Восток 3154 20
Америка - Американский регион 2206 18
Турция - Турецкая республика 2620 18
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 18
Норвегия - Королевство 1858 17
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США - Калифорния 4829 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 14
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Бразилия - Федеративная Республика 2520 12
Россия - СФО - Новосибирск 4876 11
Земля - планета Солнечной системы 10865 11
Беларусь - Белоруссия 6289 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 104
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 85
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 73
Английский язык 7030 59
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 50
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 45
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 38
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 38
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 36
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 36
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 31
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 28
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 27
Ergonomics - Эргономика 1755 27
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 26
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 24
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 22
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 21
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 20
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 20
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 20
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 19
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Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 19
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Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 18
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 17
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 17
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 17
Видеокамера - Видеосъёмка 720 17
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 16
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 16
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 16
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 15
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 15
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 15
CNews - ZOOM.CNews 1866 40
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 36
The Register - The Register Hardware 1784 25
Bloomberg 1627 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 9
Silicon 494 9
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 8
Engadget - Блог о технологиях 429 8
Unwired View 39 8
The Verge - Издание 619 8
FT - Financial Times 1296 7
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 7
DigiTimes - Издание 1331 7
Computer Weekly 376 7
HPC.ru 117 7
Silicon.com 364 6
CNET Networks - CNET News 1643 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 6
ZDnet 663 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 5
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 5
AP - Associated Press 2007 5
Wikipedia - Википедия 650 4
NYT - The New York Times 1100 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
SlashGear 134 4
National Geographic 95 4
Vnunet 224 4
Times 661 4
РИА Новости 1033 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 3
The Guardian - Британская газета 406 3
9to5Google 60 3
IDG - International Data Group 117 3
Известия ИД 770 3
AppleInsider 400 3
Electronista 166 3
InformationWeek 241 3
Cellular News 234 3
Gartner - Гартнер 3658 78
IDC - International Data Corporation 4975 75
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 34
SmartMarketing 74 30
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 20
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 15
Strategy Analytics 285 13
ABI Research 236 11
Juniper Research 131 5
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 4
DigiTimes Research 23 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
comScore 379 3
Gartner - Dataquest 353 3
In-Stat 115 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 3
Forrester Research 834 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Frost & Sullivan 207 2
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 2
IDC Russia - IDC Россия 183 2
Informa - Ovum - Omdia 156 2
Net Applications 127 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
ITResearch 123 2
Moody's Investors Service 136 2
Ритейл аудит - Retail audit 11 2
R2G - Research2Guidance 6 2
data.ai - App Annie - Distimo 23 2
Markets&Markets Research 113 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
IBM Research 111 1
CCS Insight 22 1
Forrester Consulting 26 1
Counterpoint Research 110 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 35 1
РАН - Российская академия наук 2122 2
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
ОНПУ - Одесский национальный политехнический университет 4 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 47 1
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 29 1
University of Arkansas - Университет штата Арканзас - Университет штата Арканзас 10 1
РАН ИРЯ - Институт русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук 9 1
Tbilisi State University - Тбилисский государственный университет 4 1
UGent - Universiteit Gent - Ghent University - Гентский университет - Университет Гента 23 1
Helsingin yliopisto - University of Helsinki - Университет Хельсинки 21 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 51
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 29
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 24
CeBIT 614 16
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 6
День молодёжи - 27 июня 1087 6
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 4
Связь-Экспокомм 276 4
Intel Developer Forum - IDF 317 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
Black Hat - Конференция 120 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 2
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
Samsung Unpacked 41 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
Docflow 148 1
MacWorld Expo 35 1
Infosecurity - выставка 63 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
IAAF - International Amateur Athletics Federation - ИААФ - Международная ассоциация легкоатлетических федераций - Чемпионат мира по легкой атлетике 3 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 1
Apps4All - Международный форум разработчиков 26 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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