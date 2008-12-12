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Dixis Диксис Dиксис

Dixis - Диксис - Dиксис

СОБЫТИЯ

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12.12.2008 Рекламщики призывают не работать с «Диксис»

я группа «Рекламный Картель» направила письма во все крупные медиа-холдинги России с официальным обращением, в котором просит приостанавливать и пресекать любые попытки рекламного продвижения бренда «Диксис» через продаваемые холдингами телевизионные каналы как федеральной, так и региональной сети, а также журналы и интернет-сайты до полного погашения его долга за рекламную кампанию, провед
01.12.2008 Марк Лавриченко назначен гендиректором «Диксис»

Группа компаний «Диксис» объявила о назначении Марка Лавриченко на должность генерального директора. До приход
17.11.2008 Президент Dixis покинул свой пост

На прошлой неделе из ГК Dixis ушел президент компании Руслан Филатов, передает retailer.ru. Предполагается, что на эт
31.10.2008 «Диксис» отменил комиссию на платежи в своих магазинах

Федеральный сотовый ритейлер «Диксис» объявил об отмене комиссии за прием платежей во всех магазинах сети начиная с 31 октября 2008 г. Напомним, что вчера, 30 октября, сотовый ритейлер «Евросеть» также отменил 3% комиссию н
19.09.2008 «Диксис» продается из-за долгов?

зницы, компания «Диксис», уже заявляет о возможности продажи своей сети. По словам пресс-секретаря «Диксиса» Надежды Захаровой, «компания активно ведет переговоры по своей продаже». Подробности
28.08.2008 Nokia сделает "Диксису" бизнес

открыта для сотрудничества с другими ритейлерами, в том числе и с «Евросетью». По оценкам Nokia и «Диксиса», новая концепция магазинов позволит повысить эффективность торговых точек и увеличит
27.08.2008 Dиксис и Nokia меняют концепцию магазинов сети

Группа компаний Dиксис и корпорация Nokia объявили о запуске совместного проекта по изменению концепции магазинов сети в соответствии с европейскими стандартами. Новая концепция Nokia и Dиксис предполаг
30.07.2008 «Диксис» начал продавать карты «Зенит»

Магазины сети цифровой техники «Диксис» в Санкт-Петербурге начали продажу дисконтных карт «Зенит». Карты «Зенит» гарантируют своим владельцам получение скидок от 10 до 30% на товары и услуги в более чем 250 компаниях сферы ус
26.06.2008 «Dиксис» подключился к системе «Яндекс.Деньги»

Группа компаний «Dиксис» объявила о подключении интернет-магазинов «Dиксис» к универсальной платежной системе «Яндекс.Деньги». Клиенты московского интернет-магазина «Dиксис» теперь могут оплачиват
30.05.2008 «Dиксис» и i-Free запускают совместный проект в Казахстане

Компания «Dиксис» и компания i-Free, продолжая сотрудничество в области контент-услуг, предоставляют вс
29.02.2008 «Dиксис» расширяет сеть платежных терминалов

Группа компаний «Dиксис» продолжает установку собственных автоматов экспресс-оплаты услуг. До конца текущего г
31.01.2008 «Dиксис» продолжает укрупнение

Группа компаний «Dиксис» объявила о продолжении региональной реорганизации компании и создании нового структур
23.11.2007 «Диксис» начинает продажу «Антивируса Касперского Mobile»

Группа компаний «Диксис», занимающаяся дистрибуцией, оптовой и розничной продажей цифровой техники, оборудован
01.10.2007 «Диксис» начал прием платежей за услуги МТТ

Группа компаний «Диксис» и «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ) объявили о начале сотрудничества: магазины цифровой техники «Диксис» приступили к приему платежей за услуги МТТ. Оплатить услуги междугор
24.09.2007 Назначен генеральный директор Dixis

Генеральным директором группы компаний Dixis назначен Руслан Филатов, сообщает РБК. Руслан Филатов с 2002 г. по октябрь 2004 г. зани
21.09.2007 «Dиксис» начал прием платежей за услуги «Сибирьтелекома»

Группа компаний «Dиксис» объявила о начале приема платежей за широкий спектр услуг «Сибирьтелекома». «Сибирьтелеком» работает во всех регионах Сибирского федерального округа и предоставляет широкий спектр телек
18.09.2007 «Диксис» открыл интернет-магазин в Мурманске

Группа компаний Диксис первой среди российских федеральных ритейлеров открыла интернет-магазин в Мурманске, р
07.09.2007 «Диксис» начал прием платежей за услуги «Диван-ТВ» и «Дом.RU»

Группа компаний «Диксис» объявила о начале сотрудничества с федеральным телекоммуникационным холдингом «ЭР-Телеком». Магазины цифровой техники «Диксис» приступили к приему платежей за услуги оператора ка
29.08.2007 «Диксис» открыл два салона в Петербурге

Компания «Диксис» открыла два магазина цифровой техники в Петербурге и Ленобласти. Один из них находится в ТРК «Променад» на Комендантском проспекте, а второй – во Всеволожске. Также планируется открытие
10.08.2007 В офисах "Евросети", "Диксиса", "Беталинка" и "Цифрограда" проводятся обыски

Сотрудники министерства внутренних дел (МВД) России проводят обыски в офисах компаний "Евросеть", "Цифроград", "Диксис" и "Беталинк", специализирующихся на продаже средств связи. Как сообщил РБК источник в правоохранительных органах, обыски проводятся в связи с возбужденными ранее уголовными делами о кон
01.08.2007 «Гаджет сервис» вошел в состав «Диксиса»

Группа компаний «Диксис» объявила об укрупнении собственного сервисного подразделения. Согласно достигнутым договоренностям, ведущий игрок на рынке сервиса мобильной техники - компания «Гаджет сервис» - входит

18.07.2007 «Dиксис» и «Центртелеком» объявили о начале сотрудничества

Группа компаний «Dиксис» и «ЦентрТелеком» объявили о начале сотрудничества. Магазины цифровой техники «Dиксис» приступили к приему платежей за широкий спектр услуг оператора «ЦентрТелеком». В настоящее в
03.07.2007 В Dixis назначен и.о. гендиректора

2 июля 2007 года исполняющим обязанности генерального директора группы компаний Dixis назначен Глеб Грошенко, занимавший пост заместителя генерального директора и коммерческ
03.07.2007 Dixis возглавил коммерческий директор компании

После ухода из Dixis генерального директора Алексея Чуйкина главой компании назначен ее коммерческий директор Глеб Грошенко, сообщает РБК. 28 июня 2007 г. Алексей Чуйкин сообщил, что со 2 июля возглавит ГК «Е
28.06.2007 Новым президентом «Евросети» назначен бывший гендиректор Dixis

Новым президентом ГК «Евросеть» назначен бывший генеральный директор группы Dixis Алексей Чуйкин. Об этом заявил председатель совета директоров группы «Евросеть» Евгений Чичваркин. До последнего времени должность президента ГК «Евросеть» исполнял Эльдар Разроев.
07.06.2007 «Диксис» начал продажи SIM-карт для заграничных поездок

На этой неделе в продажу московских магазинов цифровой техники «Диксис» поступили туристические SIM-карты компании «ГудЛайн». Эти SIM-карты позволяют абонентам значительно сократить свои расходы на мобильную связь во время пребывания за границей. Туристичес
22.05.2007 Франчайзинговая программа "Dиксис" охватила 60 регионов

звитию региональной сети магазинов по программе франчайзинга. В мае 2002 года были созданы проекты "Dixis Салоны связи" и Dixis Сервисные центры", целью которых было развитие сети магази
11.05.2007 Грабителя «Диксиса» задержали на месте преступления

В Петербурге 10 мая была совершена попытка ограбления салона связи «Диксис» на Бульваре Новаторов, 73. Грабитель, угрожая пистолетом, вынес ящик кассового аппарата, в котором было 39 тысяч рублей. Однако, в отличие от других случаев подобного рода преступлений,
22.03.2007 "Dиксис" и "Мосмарт" запустили совместный проект

Группа компаний «Dиксис» совместно с сетью гипермаркетов «Мосмарт» объявили о запуске совместного проекта – салона сотовой связи и цифровой техники, организацию работы которого компании партнеры осуществляют на
26.12.2006 Количество салонов Dixis на Северо-Западе выросло на 78

Как сообщила пресс-служба компании Dixis, за 2006 год количество салонов компании на Северо-Западе выросло со 156 в начале года (118 - собственных, 38 - франчайзинговых партнеров), до 224 (63 магазина франчайзинговых партнеров,

20.12.2006 Dixis освоил Центральный федеральный округ

Группа компаний Dixis объявила о результатах развития в Центральном федеральном округе. В Рязани открылись первые собственные магазины цифровой техники Dixis. С этого момента бренд Dixis представ
20.12.2006 Dixis открыл интернет-магазин в Ростове-на-Дону

Группа компаний Dixis объявила об открытии интернет-магазина в Ростове-на-Дону. Посетители онлайн-магазина могут заказать традиционный ассортимент Dixis: телефоны, аксессуары, коммуникаторы, цифровые фо
12.12.2006 Nokia открыла фирменный салон в ТЦ "Европейский" в сотрудничестве с Dixis

Корпорация Nokia совместно с партнером — компанией Dixis — открыла новый фирменный салон в московском торговом центре «Европейский» по адре
06.12.2006 Dixis приобрел 9 салонов сети Новокузнецка "Средства связи"

Группа компаний Dixis приобрела 9 салонов сети Новокузнецка «Средства связи», сообщает РБК. В состав сети Dixis переходят 9 магазинов. Все салоны компании «Средства связи» будут переведены под бренд

31.10.2006 "Связар" вошел в состав Dixis

х. Доля сети «Связар» в Приволжском федеральном округе составляет порядка 7%. Благодаря сделке сеть Dixis выходит на второе место среди федеральных ритейлеров по количеству магазинов в Приволжс
30.10.2006 "Диксис" приобрел приволжские магазины "Связар"

Диксису» также переходит управление фирменным салоном Nokia в Санкт-Петербурге. Ранее под контроль «Диксиса» перешли 6 магазинов сети в Санкт-Петербурге. Все 56 магазинов сети «Связар» будут пе
28.09.2006 В петербургских салонах связи Dixis можно будет оплатить услуги ЖКХ

Со 2 октября в петербургских салонах связи Dixis можно будет оплачивать услуги ЖКХ. Таким образом, Dixis станет первым сотовым ритейлером на петербургском рынке, осуществляющим прием коммунальных платежей от населения. Оплачивать
22.09.2006 "Диксис" разместил облигационный займ на сумму 1,8 млрд руб.

тежным агентом выпуска облигаций «Диксис Трейдинг» серии 01 является АКБ «Росбанк». Группа компаний Dixis основана в 1996 году, имеет 100% частный капитал. Dixis специализируется в облас
22.09.2006 Dixis открыл в Москве магазин Samsung

Группа компаний Dixis объявила об открытии нового фирменного магазина Samsung в Москве. Магазин расположен в

06.09.2006 Россия: сотовые ритейлеры идут войной на север

рынка Петербурга Divizion сможет занять не более 1–2% местного рынка». А Татьяна Москалева из «Диксиса» рассказала CNews: "Будущее — за эффективно функционирующими сетями, а не количе

Публикаций - 371, упоминаний - 582

Dixis и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 97
Samsung Electronics 11065 78
Sony 6739 67
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 65
Lenovo Motorola 3566 61
Siemens AG - Siemens Group 2673 45
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 41
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 41
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 38
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 37
МегаФон 10742 34
Canon 1439 30
Divizion 54 29
LG Electronics 3735 29
Nikon 646 26
Olympus 475 23
Konica Minolta 423 21
Motorola Inc 1156 17
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 153 16
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 16
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 16
Philips 2099 15
Apple Inc 13156 13
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 13
Utinet - Корпоративная компания - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 58 11
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 11
Microsoft Corporation 25775 10
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 10
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 9
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 8
HP Inc. 5883 8
Sharp Corporation 1062 8
Ультра стар 15 7
Ростелеком 10948 7
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 7
iRiver 182 6
Benefon 59 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
9594 6
Евросеть 1421 169
Связной ГК 1401 113
Цифроград 171 62
Беталинк 105 46
Евросеть - Техмаркет 81 37
Телефорум 93 31
Телефон.Ру 92 31
Белый Ветер 365 30
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 12
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 11
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 62 10
Связной ГК - Максус 22 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 9
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 8
Carl Zeiss AG 307 8
Имидж.ру 12 7
Евросеть - Альт Телеком 22 6
Почта России ПАО 2370 6
Альфа-Банк 1979 6
Россети Ленэнерго 1699 6
Цифроград - Анарион 9 5
Седьмой Континент 65 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 5
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 5
36,6 - аптечная сеть 96 5
Связной 3 16 4
X5 Group - Перекрёсток 640 4
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 4
Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 28 3
KS Group 3 3
TJ Collection - Ти Джей Коллекшн 10 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Hyundai Motor Company 436 3
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 3
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 3
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 10
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 3
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 2
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Правительство Казахстана - Министерство культуры и информации Казахстана - Агентство по информатизации и связи Казахстана - Министерство связи и информации Казахстана 51 1
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 75 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 28
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 12
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
Ассоциация мобильных технологий 2 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
ATEA - Australian Telecommunications Employees Association - Австралийская ассоциация работников телекоммуникаций 4 1
Электрокабель 13 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 203
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 184
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 59
Аксессуары 4282 58
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 54
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 52
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 48
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 46
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 42
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 40
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 39
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 34
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 33
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 32
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 31
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 29
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 27
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 26
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 26
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 25
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 24
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 24
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 24
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 557 24
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 23
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 22
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 22
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 22
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 21
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 21
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 20
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