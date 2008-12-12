Dixis - Диксис - Dиксис

Рекламщики призывают не работать с «Диксис» я группа «Рекламный Картель» направила письма во все крупные медиа-холдинги России с официальным обращением, в котором просит приостанавливать и пресекать любые попытки рекламного продвижения бренда «Диксис» через продаваемые холдингами телевизионные каналы как федеральной, так и региональной сети, а также журналы и интернет-сайты до полного погашения его долга за рекламную кампанию, провед

Марк Лавриченко назначен гендиректором «Диксис» Группа компаний «Диксис» объявила о назначении Марка Лавриченко на должность генерального директора. До приход

Президент Dixis покинул свой пост На прошлой неделе из ГК Dixis ушел президент компании Руслан Филатов, передает retailer.ru. Предполагается, что на эт

«Диксис» отменил комиссию на платежи в своих магазинах Федеральный сотовый ритейлер «Диксис» объявил об отмене комиссии за прием платежей во всех магазинах сети начиная с 31 октября 2008 г. Напомним, что вчера, 30 октября, сотовый ритейлер «Евросеть» также отменил 3% комиссию н

«Диксис» продается из-за долгов? зницы, компания «Диксис», уже заявляет о возможности продажи своей сети. По словам пресс-секретаря «Диксиса» Надежды Захаровой, «компания активно ведет переговоры по своей продаже». Подробности

Nokia сделает "Диксису" бизнес открыта для сотрудничества с другими ритейлерами, в том числе и с «Евросетью». По оценкам Nokia и «Диксиса», новая концепция магазинов позволит повысить эффективность торговых точек и увеличит

Dиксис и Nokia меняют концепцию магазинов сети Группа компаний Dиксис и корпорация Nokia объявили о запуске совместного проекта по изменению концепции магазинов сети в соответствии с европейскими стандартами. Новая концепция Nokia и Dиксис предполаг

«Диксис» начал продавать карты «Зенит» Магазины сети цифровой техники «Диксис» в Санкт-Петербурге начали продажу дисконтных карт «Зенит». Карты «Зенит» гарантируют своим владельцам получение скидок от 10 до 30% на товары и услуги в более чем 250 компаниях сферы ус

«Dиксис» подключился к системе «Яндекс.Деньги» Группа компаний «Dиксис» объявила о подключении интернет-магазинов «Dиксис» к универсальной платежной системе «Яндекс.Деньги». Клиенты московского интернет-магазина «Dиксис» теперь могут оплачиват

«Dиксис» и i-Free запускают совместный проект в Казахстане Компания «Dиксис» и компания i-Free, продолжая сотрудничество в области контент-услуг, предоставляют вс

«Dиксис» расширяет сеть платежных терминалов Группа компаний «Dиксис» продолжает установку собственных автоматов экспресс-оплаты услуг. До конца текущего г

«Dиксис» продолжает укрупнение Группа компаний «Dиксис» объявила о продолжении региональной реорганизации компании и создании нового структур

«Диксис» начинает продажу «Антивируса Касперского Mobile» Группа компаний «Диксис», занимающаяся дистрибуцией, оптовой и розничной продажей цифровой техники, оборудован

«Диксис» начал прием платежей за услуги МТТ Группа компаний «Диксис» и «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ) объявили о начале сотрудничества: магазины цифровой техники «Диксис» приступили к приему платежей за услуги МТТ. Оплатить услуги междугор

Назначен генеральный директор Dixis Генеральным директором группы компаний Dixis назначен Руслан Филатов, сообщает РБК. Руслан Филатов с 2002 г. по октябрь 2004 г. зани

«Dиксис» начал прием платежей за услуги «Сибирьтелекома» Группа компаний «Dиксис» объявила о начале приема платежей за широкий спектр услуг «Сибирьтелекома». «Сибирьтелеком» работает во всех регионах Сибирского федерального округа и предоставляет широкий спектр телек

«Диксис» открыл интернет-магазин в Мурманске Группа компаний Диксис первой среди российских федеральных ритейлеров открыла интернет-магазин в Мурманске, р

«Диксис» начал прием платежей за услуги «Диван-ТВ» и «Дом.RU» Группа компаний «Диксис» объявила о начале сотрудничества с федеральным телекоммуникационным холдингом «ЭР-Телеком». Магазины цифровой техники «Диксис» приступили к приему платежей за услуги оператора ка

«Диксис» открыл два салона в Петербурге Компания «Диксис» открыла два магазина цифровой техники в Петербурге и Ленобласти. Один из них находится в ТРК «Променад» на Комендантском проспекте, а второй – во Всеволожске. Также планируется открытие

В офисах "Евросети", "Диксиса", "Беталинка" и "Цифрограда" проводятся обыски Сотрудники министерства внутренних дел (МВД) России проводят обыски в офисах компаний "Евросеть", "Цифроград", "Диксис" и "Беталинк", специализирующихся на продаже средств связи. Как сообщил РБК источник в правоохранительных органах, обыски проводятся в связи с возбужденными ранее уголовными делами о кон

«Гаджет сервис» вошел в состав «Диксиса» Группа компаний «Диксис» объявила об укрупнении собственного сервисного подразделения. Согласно достигнутым договоренностям, ведущий игрок на рынке сервиса мобильной техники - компания «Гаджет сервис» - входит

«Dиксис» и «Центртелеком» объявили о начале сотрудничества Группа компаний «Dиксис» и «ЦентрТелеком» объявили о начале сотрудничества. Магазины цифровой техники «Dиксис» приступили к приему платежей за широкий спектр услуг оператора «ЦентрТелеком». В настоящее в

В Dixis назначен и.о. гендиректора 2 июля 2007 года исполняющим обязанности генерального директора группы компаний Dixis назначен Глеб Грошенко, занимавший пост заместителя генерального директора и коммерческ

Dixis возглавил коммерческий директор компании После ухода из Dixis генерального директора Алексея Чуйкина главой компании назначен ее коммерческий директор Глеб Грошенко, сообщает РБК. 28 июня 2007 г. Алексей Чуйкин сообщил, что со 2 июля возглавит ГК «Е

Новым президентом «Евросети» назначен бывший гендиректор Dixis Новым президентом ГК «Евросеть» назначен бывший генеральный директор группы Dixis Алексей Чуйкин. Об этом заявил председатель совета директоров группы «Евросеть» Евгений Чичваркин. До последнего времени должность президента ГК «Евросеть» исполнял Эльдар Разроев.

«Диксис» начал продажи SIM-карт для заграничных поездок На этой неделе в продажу московских магазинов цифровой техники «Диксис» поступили туристические SIM-карты компании «ГудЛайн». Эти SIM-карты позволяют абонентам значительно сократить свои расходы на мобильную связь во время пребывания за границей. Туристичес

Франчайзинговая программа "Dиксис" охватила 60 регионов звитию региональной сети магазинов по программе франчайзинга. В мае 2002 года были созданы проекты "Dixis Салоны связи" и Dixis Сервисные центры", целью которых было развитие сети магази

Грабителя «Диксиса» задержали на месте преступления В Петербурге 10 мая была совершена попытка ограбления салона связи «Диксис» на Бульваре Новаторов, 73. Грабитель, угрожая пистолетом, вынес ящик кассового аппарата, в котором было 39 тысяч рублей. Однако, в отличие от других случаев подобного рода преступлений,

"Dиксис" и "Мосмарт" запустили совместный проект Группа компаний «Dиксис» совместно с сетью гипермаркетов «Мосмарт» объявили о запуске совместного проекта – салона сотовой связи и цифровой техники, организацию работы которого компании партнеры осуществляют на

Количество салонов Dixis на Северо-Западе выросло на 78 Как сообщила пресс-служба компании Dixis, за 2006 год количество салонов компании на Северо-Западе выросло со 156 в начале года (118 - собственных, 38 - франчайзинговых партнеров), до 224 (63 магазина франчайзинговых партнеров,

Dixis освоил Центральный федеральный округ Группа компаний Dixis объявила о результатах развития в Центральном федеральном округе. В Рязани открылись первые собственные магазины цифровой техники Dixis. С этого момента бренд Dixis представ

Dixis открыл интернет-магазин в Ростове-на-Дону Группа компаний Dixis объявила об открытии интернет-магазина в Ростове-на-Дону. Посетители онлайн-магазина могут заказать традиционный ассортимент Dixis: телефоны, аксессуары, коммуникаторы, цифровые фо

Nokia открыла фирменный салон в ТЦ "Европейский" в сотрудничестве с Dixis Корпорация Nokia совместно с партнером — компанией Dixis — открыла новый фирменный салон в московском торговом центре «Европейский» по адре

Dixis приобрел 9 салонов сети Новокузнецка "Средства связи" Группа компаний Dixis приобрела 9 салонов сети Новокузнецка «Средства связи», сообщает РБК. В состав сети Dixis переходят 9 магазинов. Все салоны компании «Средства связи» будут переведены под бренд

"Связар" вошел в состав Dixis х. Доля сети «Связар» в Приволжском федеральном округе составляет порядка 7%. Благодаря сделке сеть Dixis выходит на второе место среди федеральных ритейлеров по количеству магазинов в Приволжс

"Диксис" приобрел приволжские магазины "Связар" Диксису» также переходит управление фирменным салоном Nokia в Санкт-Петербурге. Ранее под контроль «Диксиса» перешли 6 магазинов сети в Санкт-Петербурге. Все 56 магазинов сети «Связар» будут пе

В петербургских салонах связи Dixis можно будет оплатить услуги ЖКХ Со 2 октября в петербургских салонах связи Dixis можно будет оплачивать услуги ЖКХ. Таким образом, Dixis станет первым сотовым ритейлером на петербургском рынке, осуществляющим прием коммунальных платежей от населения. Оплачивать

"Диксис" разместил облигационный займ на сумму 1,8 млрд руб. тежным агентом выпуска облигаций «Диксис Трейдинг» серии 01 является АКБ «Росбанк». Группа компаний Dixis основана в 1996 году, имеет 100% частный капитал. Dixis специализируется в облас

Dixis открыл в Москве магазин Samsung Группа компаний Dixis объявила об открытии нового фирменного магазина Samsung в Москве. Магазин расположен в