Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

ФСО РФ Федеральная служба охраны

ФСО РФ - Федеральная служба охраны

СОБЫТИЯ


19.05.2025 Начался военный суд над топ-менеджерами ИТ-компаний из-за хищения десятков миллионов на ПО для ФСО России

Дело о хищениях в ФСО 235-й гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела о хищении бюджетны
25.02.2025 Проект создания отечественной 4G-сети для ФСО забуксовал из-за некачественного подрядчика

Проблемы ФСО и подрядчика по строительству ВОЛС У Федеральной службы охраны (ФСО) возникли проб
22.05.2024 Арестованы квартиры и дома обвиняемых в деле о хищении денег для спецсвязи ФСО России

сударственного контракта, связанного с разработкой ПО для нужд спецсвязи Федеральной службы охраны (ФСО) России, выяснил «Коммерсант». Рассмотрение длилось несколько часов. В мотивировочной час
02.05.2024 Два человека заочно арестованы в Москве по делу о хищениях на спецсвязи для ФСО России

вязанного с разработкой программного обеспечения (ПО) для нужд спецсвязи Федеральной службы охраны (ФСО) России. Ранее по этому делу проходили ряд руководящих сотрудников и специалистов ФГУП

10.01.2024 НПЦ «БизнесАвтоматика» и НТЦ «Система» ФСО подписали меморандум о партнерстве

собо значимых для государства проектов. Сотрудничество между НПЦ «БизнесАвтоматика» и НТЦ «Система» ФСО имеет стратегическую значимость и направлено на разработку сложных, особо защищенных сист
18.09.2023 ФСО дадут 700 миллионов на развитие сети распредцентров органов власти

ства должны быть выделены в 2019-2024 гг. За реализацию проекта отвечает Федеральная служба охраны (ФСО). Пресс-служба ФСО отказалась прокомментировать CNews ход реализации проекта. Где

16.05.2023 Все госсайты хотят перевести на единый домен под управлением ФСО

вторы доклада, помимо миграции госсайтов на gov.ru, предлагают назначить Федеральную службу охраны (ФСО) хостером и оператором техподдержки. Администратором доменной зоны gov.ru как раз выступа
29.03.2023 Росгвардии, МВД, ФСБ и ФСО разрешат сбивать БПЛА везде, где их заметят

инистерства внутренних дел (МВД), Федеральной службы безопасности (ФСБ), Федеральной службы охраны (ФСО), Службы внешней разведки (СВР), Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Главног
03.03.2023 ФСО в 12 раз сократит срок устранения инцидентов в инфобезопаности в высших органах власти России

Центр мониторинга информационной безопасности от ФСО В России должен быть создан Центр мониторинга информационной безопасности систем специаль
13.12.2022 Принадлежащий ФСО прибыльный ИТ-поставщик испугался долгов и обанкротил сам себя

«Свэко» банкротится В отношении ФГУП «Свэко» Федеральной службы охраны (ФСО) введена процедура наблюдения в рамках банкротства. Определение об этом Арбитражный суд М
06.10.2022 Агентство радиационной и химической защиты России переходит с ПО Microsoft на PostgreSQL и Linux для лучшей интеграции с ФСО

межведомственного электронного документооборота (МЭДО), которую курирует Федеральная служба охраны (ФСО). Обеспечивающее химическую и радиационную защиту страны ФМБА переносит СЭД с ПО Microsof
05.07.2022 Академия ФСО России использует Solar appScreener в учебных программах по информационной безопасности

Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации использует статический анализатор кода Solar appScreener в учебных программах для будущих специалистов по информационной безопасности. Об этом CNe
08.12.2021 ФСО получит 6 миллиардов на ИТ-обеспечение Путина и Мишустина

ение развития и функционирования информационных систем, эксплуатируемых Федеральной службой охраны (ФСО), обойдется федеральному бюджету в 5,97 млрд руб. за период 2021-2024 гг. Такая сумма вкл
27.09.2021 ФСО вопреки традициям покупает Postgres Pro вместо Oracle

СУБД для Спецсвязи ФСО Как выяснил CNews, Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны России
03.08.2021 ФСО закупает «Мой офис» на 10 тыс. мест вместо традиционного MS Office

«Мой офис» для ФСО Как выяснил CNews, Федеральная служба охраны (ФСО) готова потратить на закупку лиц
01.07.2021 Сотрудников ФСБ и ФСО оставили без QR-кодов для походов в кафе

т коронавируса COVID-19. По данным РБК, проблема затрагивает сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО) и Федеральной службы безопасности России (ФСБ). У работников этих ведомств, по информаци
15.06.2021 Минцифры будет развивать ИТ-систему ФСО для документооборота между госорганами

egulation.gov. Согласно положению о системе МЭДО, ее ведением занимается Федеральная служба охраны (ФСО). В ее обязанности входит организационное и методическое обеспечение МЭДО, ведение адресн
24.07.2020 Силовики и надзорные ведомства до конца 2020 г. затратят на ИТ 130 млрд руб. Затраты ФСО вырастут в 5 раз

ане, утроив расходы – 8,4 млрд руб. в 2019 г. против 2,8 млрд в 2018 г., и шестая строка вместо 11. ФСО стала непревзойденным лидером по темпам роста затрат на ИТ в 2019 году Росгвардия подняла
27.01.2020 Мозговым трестом цифровой экономики будет руководить выходец из ФСО

идректора. Константин Калинин работал заместителем начальника управления Федеральной службы охраны (ФСО). В 2010 г. Президент России Дмитрий Медведев объявил ему благодарность за подготовку и п
21.10.2019 ФСО и ФСБ получат 1,8 миллиарда на цифровую поддержку Путина и Медведева

Правительства и Федерального собрания в соответствии с потребностями цифрового госуправления. ФСБ, ФСО и Минкомсвязи создадут Единую цифровую платформу обеспечения деятельности Президента, пре
11.07.2019 ФСО потратит 1,44 миллиарда на особый интернет для властей

Во сколько обойдется развитие госсегмента интернета Федеральная служба охраны (ФСО) выполнит ряд мероприятий в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» н
24.12.2018 ФСО просит спасти ее от медиафасадов

сплеи набираются из светодиодных модулей и устанавливаются на внутренней или наружной части здания. ФСО обнаружило излучения от медиафасадов, не соответствующие ГОСТ Федеральная служба охраны (
13.08.2018 Росгвардия, МВД и ФСО не заметили 100-миллионный сговор на своих ИТ-закупках. Опрос

заказчиков — войсковые части Росгвардии, детская больница Ханты-Мансийского округа, Новосибирский военный институт внутренних войск имени генерала армии И. К. Яковлева, учреждение МВД, подразделение ФСО, Московская клиническая больница и ряд других. В сговоре были уличены «Центр информационных технологий в сфере труда и занятости» (ЦИТИЗ), «Интеград», «Центр новых технологий “Плюс”» (право
02.07.2018 Данные чиновников, выходящих в интернет, будут для ФСО хранить 3 года

рственный сегмент сети интернет на основании госконтрактов, заключенных Федеральной службой охраны (ФСО). Какую информацию будут хранить о госслужащих Хранению подлежат фамилия, имя, отчество,

29.12.2017 Тестирование сетей 5G в России откладывается: они мешают Роскосмосу и ФСО

иапазонах 24,25-27,5 ГГц, 31,8-33,4 ГГц, 40,5-42,5 ГГц и 66-71 ГГц на территории Москвы.Роскосмос и ФСО блокировали выделение МТС, «Вымпелкому» и «Ростелекому» частот для тестирования сетей 5G

02.08.2017 Данные всех, кто работает на ПК в госорганах, будут хранить для нужд ФСО

личность документа. При необходимости с данными имеет право ознакомиться Федеральная служба охраны (ФСО).Авторы законопроекта мотивируют его появление потребностями госбезопасности. Юридический
17.07.2017 ФСО потребовала права бесплатно размещать свои сети связи

Бесплатная инфраструктура для сетей спецсвязи Федеральная служба охраны (ФСО) подготовила законопроект о размещении сооружений связи и средств связи для владельцев се
30.08.2016 ФСО не продлила домены государственной важности

трация Президента), ветераны.рф, война.рф, ГД.РФ (Государственная дума), антикоррупция.рф, директор-фсо-россии.рф, гон.рф (гараж особого назначения, структура Управления делами президента), дам
23.08.2016 ФСО создает специальный интернет для органов власти

ФСО выводит госорганы в интернет Федеральная служба охраны (ФСО) опубликовала на портале regulation.gov.ru проект Положения о российском государственном

28.09.2015 Госорганы получили стандарты Минкомсвязи и ФСО для электронного документооборота

нтернет-портале правовой информации появился текст приказа Минкомсвязи и Федеральной службы охраны (ФСО) «Об утверждении требований к организационно-техническому взаимодействию госорганов и гос
06.07.2015 Путин распорядился построить ГИС для контроля военных расходов. На создание системы претендует ФСО

ки же создания и ввода в эксплуатацию системы в документе не прописаны. Планы на систему со стороны ФСО Федеральная служба охраны (ФСО) считает, что информационно-технологической основой
11.06.2015 ТТК выиграл открытый аукцион ФСО России в Забайкальском крае

Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг связи Федеральной службе охраны России (ФСО) в Забайкальском крае. В рамках государственного контракта, заключенного по итогам открыт
27.05.2015 ФСО нацелилась контролировать гособоронзаказ России с помощью собственной ГИС

Федеральная служба охраны (ФСО) предлагает использовать свою Государственную автоматизированную систему управления финан
22.05.2015 Путин поручил ФСО построить в России огороженный интернет

тернет». Обеспечение функционирования госсегмента интернета возложено на Федеральную службу охраны (ФСО). До конца 2017 г. администрация президента, аппарат Правительства, Следственный комитет,
22.05.2015 ТТК выиграл открытый аукцион ФСО России в Забайкальском крае

Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг связи Федеральной службе охраны России (ФСО) в Забайкальском крае. В рамках государственного контракта, заключенного по итогам открыт
04.02.2014 «Борлас» оснастил передвижную лабораторию ФСО России

«Борлас» завершил работу над созданием комплекса радиационного и химического мониторинга для нужд ФСО России. Лаборатория на базе микроавтобуса позволяет проводить оперативную диагностику окр
14.11.2013 «Акадо Телеком» построит цифровые каналы связи для ФСО

. Согласно условиям конкурса компания сформирует 9 цифровых каналов передачи данных между объектами ФСО на территории Москвы и Московской области. Пропускная способность каждого канала - 2048 К
28.10.2013 Российские спецслужбы создают собственный интернет

Федеральная служба охраны (ФСО) опубликовала проект указа президента «О государственном сегменте Интернета», а также поп
30.08.2012 Cотрудник ФСО, похитивший Ивана Касперского, приговорен к 4,5 годам строгого режима

Сотрудник ФСО капитан Алексей Устимчук признан виновным в организации похищения Ивана Касперского, сына Евгения и Натальи Касперских 94 гарнизонным военным судом. 30 августа 2012 г. Устимчук приговорен к
29.08.2012 «Ростелеком» обеспечил интернетом отделения Центра спецсвязи и информации ФСО России в восьми городах Кузбасса

«Ростелеком» по итогам конкурсных торгов начал оказание услуг доступа в сеть интернет на скорости 2 Мбит/с подразделениям Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны России. По условиям контракта, услуга будет предоставлена в восьми крупных городах региона. Кроме того, на базе выделенных каналов связи компанией реализован проект «О

Публикаций - 614, упоминаний - 913

ФСО РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 140
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 69
МегаФон 10742 65
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 57
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 49
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 39
Ростелеком - Связьинвест 1719 37
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 29
Microsoft Corporation 25775 27
Восход ФГБУ НИИ 721 19
Yandex - Яндекс 9216 15
Intel Corporation 12811 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 15
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 15
Huawei 4677 14
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 14
Oracle Corporation 7074 13
VK - Mail.ru Group 3602 13
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 13
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 12
Samsung Electronics 11065 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
9594 11
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 25 11
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 68 11
ГЛОНАСС АО 278 11
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 77 11
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 11
Google LLC 12690 11
Apple Inc 13156 10
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 10
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 51 10
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 9
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 9
Cisco Systems 5372 8
ИКС 538 8
Toshiba Corporation 2980 8
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 8
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 46
РЖД - Российские железные дороги 2096 42
Газпром ПАО 1493 17
Почта России ПАО 2370 15
ГПБ - Газпромбанк 1273 15
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 13
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 10
Альфа-Банк 1979 9
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 9
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 8
Северсталь ПАО - Severstal 629 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 6
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 6
Лардекс - Lardex Group 7 6
НСТТ Белитон 7 6
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 5
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 5
Роснефть НК - нефтяная компания 562 5
Татнефть 243 5
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 5
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
РВК - Российская венчурная компания 571 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
X5 Group - Перекрёсток 640 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 4
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 4
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 262
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 213
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 173
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 155
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 138
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 124
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 117
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 114
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 109
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 101
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 91
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 85
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 71
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 66
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 65
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 57
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 55
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 53
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 50
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 45
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 43
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 35
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 35
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 35
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 33
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 32
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 32
Федеральное казначейство России 1949 31
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 31
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 30
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 29
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 27
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 27
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 26
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 26
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 25
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 23
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 23
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 22
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 22
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 22
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 17
Единая Россия - Политическая партия 321 6
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 6
Linux Foundation - Free Standards Group 206 5
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 5
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 5
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 5
OpenCAPI Consortium 13 5
Gen-Z Consortium 11 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 4
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 3
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 3
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 3
ГосИнформСистемы 160 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 174
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 98
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 98
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 97
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 91
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 89
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 80
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 78
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 61
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 53
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 51
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 50
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 50
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 49
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 49
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 46
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 42
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 42
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 40
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 40
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 39
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 39
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 38
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 37
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 37
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 36
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 36
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 35
Gen V - кибератаки пятого поколения 1337 35
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 35
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 34
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 34
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 34
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 318 32
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 32
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 31
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 30
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 30
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 30
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 29
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 81
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 51
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 25
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 105 20
Linux OS 11533 18
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 18
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 17
Apple iPhone 6 4861 17
FreePik 1841 17
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 15
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 15
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 14
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 14
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 14
Microsoft Windows 2000 8678 14
Microsoft Windows 16882 13
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 12
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 11
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 63 10
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 10
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 10
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 9
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 9
Google Android 15244 8
Apple iOS 8583 8
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 8
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 8
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 8
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 7
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЭКО ФГИС - Единая электронная картографическая основа 26 7
Росреестр - ФКП ФГБУ - ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 13 7
Pixabay 257 7
Новые облачные технологии - МойОфис 958 6
Microsoft Office 4170 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 6
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 36 6
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система - Глобальная мобильная информационная спутниковая система 8 6
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 6
Путин Владимир 3454 81
Медведев Дмитрий 1665 44
Шадаев Максут 1210 28
Рейман Леонид 1065 25
Щеголев Игорь 699 22
Иванов Олег 153 20
Никифоров Николай 1138 20
Мишустин Михаил 787 17
Носков Константин 241 15
Греф Герман 485 13
Акимов Максим 192 11
Собянин Сергей 538 11
Ройтман Евгений 44 11
Ильин Николай 25 11
Соколов Алексей 137 10
Фрадков Михаил 161 10
Ротенберг Игорь 37 9
Ротенберг Аркадий 52 9
Белановский Владимир 10 8
Матюхин Владимир 61 8
Баласанян Владимир 45 8
Бокова Людмила 82 7
Малофеев Константин 118 7
Корнев Юрий 7 7
Пак Олег 112 6
Чернышенко Дмитрий 581 6
Кисляков Евгений 93 6
Кудрин Алексей 125 6
Яровая Ирина 72 6
Родионов Иван 73 6
Серова Елена 320 6
Михайлов Алексей 115 6
Юрченко Евгений 133 6
Ряузов Никита 18 6
Манасов Марлен 22 6
Осеевский Михаил 350 5
Рахметов Руслан 67 5
Левин Леонид 134 5
Жаров Александр 183 5
Черненко Андрей 75 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 548
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 179
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 67
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 61
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 48
Земля - планета Солнечной системы 10865 36
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 36
Европа 24964 32
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 30
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 24
Россия - ЮФО - Севастополь 613 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 19
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 18
Украина 7928 18
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 17
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 16
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 14
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 14
Россия - СФО - Новосибирск 4876 14
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 13
Япония 13807 13
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 13
Германия - Федеративная Республика 13221 12
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 12
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 12
Казахстан - Республика 6048 12
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 11
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 11
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 11
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 11
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 10
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 10
Россия - ПФО - Пензенская область 637 10
Беларусь - Белоруссия 6289 9
Россия - УФО - Свердловская область 1951 9
Россия - ПФО - Самарская область 1577 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 462
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 114
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 108
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 105
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 98
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 78
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 76
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 64
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 58
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 58
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 53
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 50
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 48
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 44
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 40
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 38
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 38
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 35
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 33
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 33
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 31
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 31
Энергетика - Energy - Energetically 5855 30
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 26
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 25
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 25
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 24
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 24
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 23
Паспорт - Паспортные данные 2848 23
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 22
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 21
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 21
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 21
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 21
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 20
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 20
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 249 18
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 18
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 18
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 43
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 21
Ведомости 1466 12
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 11
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
РИА Новости 1033 4
Известия ИД 770 4
Forbes - Форбс 1002 3
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 3
Росбалт ИА 60 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Wikipedia - Википедия 650 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 2
За Телеком - telegram-канал 42 2
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 2
Из рук в руки - irr.ru 73 2
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 2
Bloomberg 1627 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
23ABC News 183 1
Медуза - Meduza 48 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
9to5Google 60 1
Комсомольская правда ИД 83 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Российская газета 290 1
Юность - радиостанция 52 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 45
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 14
IDC - International Data Corporation 4975 11
Gartner - Гартнер 3658 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 20 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
НМГ - Медиалогия 37 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Рустелеком ТК 305 1
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 27 1
CNews Инновация года - награда 155 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 2 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
CNews Мишень 186 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Wainhouse Research 40 1
Market Intelligence Center - MIC 15 1
Т-Банк - Тинькофф - Tinkoff Data 5 1
TAdviser IT Prize 9 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 26
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 7
РАН - Российская академия наук 2122 6
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 4
ФСО РФ - Академия 7 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 8 3
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 3
МВД РФ - НВИ ВВ - Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ 3 3
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 3
АйкомИнвест - НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 4 3
НИЦ РКП ФКП - Научно-исследовательский центр ракетно-космической промышленности 19 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
Ростех - НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 17 2
ИИИ - Институт исследований интернета 66 2
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 2
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 18 2
Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 17 2
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 2
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 25 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 47 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 23
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 14
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 13
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 8
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 7
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 4
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 3
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 3
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 3
CNews AWARDS - награда 571 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
CeBIT 614 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
Прямая линия с Президентом РФ - Итоги года с Президентом РФ 19 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 1
День Защитника отечества - 23 февраля 66 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
Система распределенных ситуационных центров 5 1
Приоритет - Национальная премия в области импортозамещения 6 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
Национальная банковская премия 2 1
Связь-Экспокомм 276 1
Высокие технологии XXI века 78 1
Infosecurity - выставка 63 1
Неогеография XXI - форум 65 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще