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ФСО РФ Федеральная служба охраны
СОБЫТИЯ
|19.05.2025
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Начался военный суд над топ-менеджерами ИТ-компаний из-за хищения десятков миллионов на ПО для ФСО России
Дело о хищениях в ФСО 235-й гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела о хищении бюджетны
|25.02.2025
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Проект создания отечественной 4G-сети для ФСО забуксовал из-за некачественного подрядчика
Проблемы ФСО и подрядчика по строительству ВОЛС У Федеральной службы охраны (ФСО) возникли проб
|22.05.2024
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Арестованы квартиры и дома обвиняемых в деле о хищении денег для спецсвязи ФСО России
сударственного контракта, связанного с разработкой ПО для нужд спецсвязи Федеральной службы охраны (ФСО) России, выяснил «Коммерсант». Рассмотрение длилось несколько часов. В мотивировочной час
|02.05.2024
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Два человека заочно арестованы в Москве по делу о хищениях на спецсвязи для ФСО России
вязанного с разработкой программного обеспечения (ПО) для нужд спецсвязи Федеральной службы охраны (ФСО) России. Ранее по этому делу проходили ряд руководящих сотрудников и специалистов ФГУП
|10.01.2024
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НПЦ «БизнесАвтоматика» и НТЦ «Система» ФСО подписали меморандум о партнерстве
собо значимых для государства проектов. Сотрудничество между НПЦ «БизнесАвтоматика» и НТЦ «Система» ФСО имеет стратегическую значимость и направлено на разработку сложных, особо защищенных сист
|18.09.2023
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ФСО дадут 700 миллионов на развитие сети распредцентров органов власти
ства должны быть выделены в 2019-2024 гг. За реализацию проекта отвечает Федеральная служба охраны (ФСО). Пресс-служба ФСО отказалась прокомментировать CNews ход реализации проекта. Где
|16.05.2023
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Все госсайты хотят перевести на единый домен под управлением ФСО
вторы доклада, помимо миграции госсайтов на gov.ru, предлагают назначить Федеральную службу охраны (ФСО) хостером и оператором техподдержки. Администратором доменной зоны gov.ru как раз выступа
|29.03.2023
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Росгвардии, МВД, ФСБ и ФСО разрешат сбивать БПЛА везде, где их заметят
инистерства внутренних дел (МВД), Федеральной службы безопасности (ФСБ), Федеральной службы охраны (ФСО), Службы внешней разведки (СВР), Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Главног
|03.03.2023
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ФСО в 12 раз сократит срок устранения инцидентов в инфобезопаности в высших органах власти России
Центр мониторинга информационной безопасности от ФСО В России должен быть создан Центр мониторинга информационной безопасности систем специаль
|13.12.2022
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Принадлежащий ФСО прибыльный ИТ-поставщик испугался долгов и обанкротил сам себя
«Свэко» банкротится В отношении ФГУП «Свэко» Федеральной службы охраны (ФСО) введена процедура наблюдения в рамках банкротства. Определение об этом Арбитражный суд М
|06.10.2022
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Агентство радиационной и химической защиты России переходит с ПО Microsoft на PostgreSQL и Linux для лучшей интеграции с ФСО
межведомственного электронного документооборота (МЭДО), которую курирует Федеральная служба охраны (ФСО). Обеспечивающее химическую и радиационную защиту страны ФМБА переносит СЭД с ПО Microsof
|05.07.2022
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Академия ФСО России использует Solar appScreener в учебных программах по информационной безопасности
Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации использует статический анализатор кода Solar appScreener в учебных программах для будущих специалистов по информационной безопасности. Об этом CNe
|08.12.2021
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ФСО получит 6 миллиардов на ИТ-обеспечение Путина и Мишустина
ение развития и функционирования информационных систем, эксплуатируемых Федеральной службой охраны (ФСО), обойдется федеральному бюджету в 5,97 млрд руб. за период 2021-2024 гг. Такая сумма вкл
|27.09.2021
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ФСО вопреки традициям покупает Postgres Pro вместо Oracle
СУБД для Спецсвязи ФСО Как выяснил CNews, Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны России
|03.08.2021
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ФСО закупает «Мой офис» на 10 тыс. мест вместо традиционного MS Office
«Мой офис» для ФСО Как выяснил CNews, Федеральная служба охраны (ФСО) готова потратить на закупку лиц
|01.07.2021
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Сотрудников ФСБ и ФСО оставили без QR-кодов для походов в кафе
т коронавируса COVID-19. По данным РБК, проблема затрагивает сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО) и Федеральной службы безопасности России (ФСБ). У работников этих ведомств, по информаци
|15.06.2021
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Минцифры будет развивать ИТ-систему ФСО для документооборота между госорганами
egulation.gov. Согласно положению о системе МЭДО, ее ведением занимается Федеральная служба охраны (ФСО). В ее обязанности входит организационное и методическое обеспечение МЭДО, ведение адресн
|24.07.2020
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Силовики и надзорные ведомства до конца 2020 г. затратят на ИТ 130 млрд руб. Затраты ФСО вырастут в 5 раз
ане, утроив расходы – 8,4 млрд руб. в 2019 г. против 2,8 млрд в 2018 г., и шестая строка вместо 11. ФСО стала непревзойденным лидером по темпам роста затрат на ИТ в 2019 году Росгвардия подняла
|27.01.2020
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Мозговым трестом цифровой экономики будет руководить выходец из ФСО
идректора. Константин Калинин работал заместителем начальника управления Федеральной службы охраны (ФСО). В 2010 г. Президент России Дмитрий Медведев объявил ему благодарность за подготовку и п
|21.10.2019
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ФСО и ФСБ получат 1,8 миллиарда на цифровую поддержку Путина и Медведева
Правительства и Федерального собрания в соответствии с потребностями цифрового госуправления. ФСБ, ФСО и Минкомсвязи создадут Единую цифровую платформу обеспечения деятельности Президента, пре
|11.07.2019
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ФСО потратит 1,44 миллиарда на особый интернет для властей
Во сколько обойдется развитие госсегмента интернета Федеральная служба охраны (ФСО) выполнит ряд мероприятий в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» н
|24.12.2018
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ФСО просит спасти ее от медиафасадов
сплеи набираются из светодиодных модулей и устанавливаются на внутренней или наружной части здания. ФСО обнаружило излучения от медиафасадов, не соответствующие ГОСТ Федеральная служба охраны (
|13.08.2018
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Росгвардия, МВД и ФСО не заметили 100-миллионный сговор на своих ИТ-закупках. Опрос
заказчиков — войсковые части Росгвардии, детская больница Ханты-Мансийского округа, Новосибирский военный институт внутренних войск имени генерала армии И. К. Яковлева, учреждение МВД, подразделение ФСО, Московская клиническая больница и ряд других. В сговоре были уличены «Центр информационных технологий в сфере труда и занятости» (ЦИТИЗ), «Интеград», «Центр новых технологий “Плюс”» (право
|02.07.2018
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Данные чиновников, выходящих в интернет, будут для ФСО хранить 3 года
рственный сегмент сети интернет на основании госконтрактов, заключенных Федеральной службой охраны (ФСО). Какую информацию будут хранить о госслужащих Хранению подлежат фамилия, имя, отчество,
|29.12.2017
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Тестирование сетей 5G в России откладывается: они мешают Роскосмосу и ФСО
иапазонах 24,25-27,5 ГГц, 31,8-33,4 ГГц, 40,5-42,5 ГГц и 66-71 ГГц на территории Москвы.Роскосмос и ФСО блокировали выделение МТС, «Вымпелкому» и «Ростелекому» частот для тестирования сетей 5G
|02.08.2017
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Данные всех, кто работает на ПК в госорганах, будут хранить для нужд ФСО
личность документа. При необходимости с данными имеет право ознакомиться Федеральная служба охраны (ФСО).Авторы законопроекта мотивируют его появление потребностями госбезопасности. Юридический
|17.07.2017
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ФСО потребовала права бесплатно размещать свои сети связи
Бесплатная инфраструктура для сетей спецсвязи Федеральная служба охраны (ФСО) подготовила законопроект о размещении сооружений связи и средств связи для владельцев се
|30.08.2016
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ФСО не продлила домены государственной важности
трация Президента), ветераны.рф, война.рф, ГД.РФ (Государственная дума), антикоррупция.рф, директор-фсо-россии.рф, гон.рф (гараж особого назначения, структура Управления делами президента), дам
|23.08.2016
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ФСО создает специальный интернет для органов власти
ФСО выводит госорганы в интернет Федеральная служба охраны (ФСО) опубликовала на портале regulation.gov.ru проект Положения о российском государственном
|28.09.2015
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Госорганы получили стандарты Минкомсвязи и ФСО для электронного документооборота
нтернет-портале правовой информации появился текст приказа Минкомсвязи и Федеральной службы охраны (ФСО) «Об утверждении требований к организационно-техническому взаимодействию госорганов и гос
|06.07.2015
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Путин распорядился построить ГИС для контроля военных расходов. На создание системы претендует ФСО
ки же создания и ввода в эксплуатацию системы в документе не прописаны. Планы на систему со стороны ФСО Федеральная служба охраны (ФСО) считает, что информационно-технологической основой
|11.06.2015
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ТТК выиграл открытый аукцион ФСО России в Забайкальском крае
Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг связи Федеральной службе охраны России (ФСО) в Забайкальском крае. В рамках государственного контракта, заключенного по итогам открыт
|27.05.2015
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ФСО нацелилась контролировать гособоронзаказ России с помощью собственной ГИС
Федеральная служба охраны (ФСО) предлагает использовать свою Государственную автоматизированную систему управления финан
|22.05.2015
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Путин поручил ФСО построить в России огороженный интернет
тернет». Обеспечение функционирования госсегмента интернета возложено на Федеральную службу охраны (ФСО). До конца 2017 г. администрация президента, аппарат Правительства, Следственный комитет,
|22.05.2015
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ТТК выиграл открытый аукцион ФСО России в Забайкальском крае
Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг связи Федеральной службе охраны России (ФСО) в Забайкальском крае. В рамках государственного контракта, заключенного по итогам открыт
|04.02.2014
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«Борлас» оснастил передвижную лабораторию ФСО России
«Борлас» завершил работу над созданием комплекса радиационного и химического мониторинга для нужд ФСО России. Лаборатория на базе микроавтобуса позволяет проводить оперативную диагностику окр
|14.11.2013
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«Акадо Телеком» построит цифровые каналы связи для ФСО
. Согласно условиям конкурса компания сформирует 9 цифровых каналов передачи данных между объектами ФСО на территории Москвы и Московской области. Пропускная способность каждого канала - 2048 К
|28.10.2013
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Российские спецслужбы создают собственный интернет
Федеральная служба охраны (ФСО) опубликовала проект указа президента «О государственном сегменте Интернета», а также поп
|30.08.2012
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Cотрудник ФСО, похитивший Ивана Касперского, приговорен к 4,5 годам строгого режима
Сотрудник ФСО капитан Алексей Устимчук признан виновным в организации похищения Ивана Касперского, сына Евгения и Натальи Касперских 94 гарнизонным военным судом. 30 августа 2012 г. Устимчук приговорен к
|29.08.2012
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«Ростелеком» обеспечил интернетом отделения Центра спецсвязи и информации ФСО России в восьми городах Кузбасса
«Ростелеком» по итогам конкурсных торгов начал оказание услуг доступа в сеть интернет на скорости 2 Мбит/с подразделениям Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны России. По условиям контракта, услуга будет предоставлена в восьми крупных городах региона. Кроме того, на базе выделенных каналов связи компанией реализован проект «О
ФСО РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 81
|Медведев Дмитрий 1665 44
|Шадаев Максут 1210 28
|Рейман Леонид 1065 25
|Щеголев Игорь 699 22
|Иванов Олег 153 20
|Никифоров Николай 1138 20
|Мишустин Михаил 787 17
|Носков Константин 241 15
|Греф Герман 485 13
|Акимов Максим 192 11
|Собянин Сергей 538 11
|Ройтман Евгений 44 11
|Ильин Николай 25 11
|Соколов Алексей 137 10
|Фрадков Михаил 161 10
|Ротенберг Игорь 37 9
|Ротенберг Аркадий 52 9
|Белановский Владимир 10 8
|Матюхин Владимир 61 8
|Баласанян Владимир 45 8
|Бокова Людмила 82 7
|Малофеев Константин 118 7
|Корнев Юрий 7 7
|Пак Олег 112 6
|Чернышенко Дмитрий 581 6
|Кисляков Евгений 93 6
|Кудрин Алексей 125 6
|Яровая Ирина 72 6
|Родионов Иван 73 6
|Серова Елена 320 6
|Михайлов Алексей 115 6
|Юрченко Евгений 133 6
|Ряузов Никита 18 6
|Манасов Марлен 22 6
|Осеевский Михаил 350 5
|Рахметов Руслан 67 5
|Левин Леонид 134 5
|Жаров Александр 183 5
|Черненко Андрей 75 5
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