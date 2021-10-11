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ФСО РФ
Федеральная служба охраны


11.10.2021 Власти потратят 44 миллиарда на «Гостех» и другие облака для чиновников 2
08.10.2021 МИД России скрытно переходит на российское офисное ПО 2
27.09.2021 ФСО вопреки традициям покупает Postgres Pro вместо Oracle 10
27.09.2021 Работы по созданию сетей 6G в России перешли от одной «дочки» Минцифры к другой 1
20.09.2021 МИД приобретает российские СУБД вместо ПО Microsoft 5
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 1
30.08.2021 «Т1» нацелилась подключить органы власти к бесплатной ВКС 2
24.08.2021 Центробанк объявил нормативы киберустойчивости банков 1
20.08.2021 «Ростех» создал компанию, чтобы выпускать российское «железо» для 4G и 5G 1
12.08.2021 В России протестируют новый диапазон для 5G 2
10.08.2021 В России исследуют частоты для 5G «непригодного» диапазона 1
04.08.2021 Власти продлили «Мегафону» и «Ростелекому» частоты для 5G. Военные очень против 3
03.08.2021 ФСО закупает «Мой офис» на 10 тыс. мест вместо традиционного MS Office 10
30.07.2021 Совбез встревожился: Космические частоты распределяют без участия России 2
19.07.2021 Умер основатель могущественной российской ИТ-спецслужбы 1
08.07.2021 Голосовой помощник Сбербанка встроили в «Госуслуги». Он выдает QR-коды и консультирует по разводам 1
02.07.2021 «Госуслуги» рухнули под наплывом посетителей 1
01.07.2021 Сотрудников ФСБ и ФСО оставили без QR-кодов для походов в кафе 5
30.06.2021 Минцифры выдаст «Ростеху» 21 миллиард на создание российского 5G 1
25.06.2021 ФСБ объявила, как будет проверять безопасность персональных данных в банках 1
21.06.2021 Вышедший из-под ареста основатель «Компьюлинка» продал компанию 1
16.06.2021 Чиновникам разрешат обмениваться секретными документами в электронном виде 3
15.06.2021 Минцифры будет развивать ИТ-систему ФСО для документооборота между госорганами 4
08.06.2021 Поставлять в МВД серверы на «Эльбрусах» решился только разработчик «железа» под «закон Яровой» 1
04.06.2021 «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» будут строить 5G без МТС 2
17.05.2021 Минцифры: действующие госинформсистемы обошлись бюджету России в 460 миллиардов 1
12.05.2021 Из Минцифры уволили главного борца с Telegram. Вместо него будет вице-президент «Ростелекома» 1
07.05.2021 Минцифры упростит электронный документооборот 2
14.04.2021 Курировать связь в Минцифры поставят вице-президента «Ростелекома» 2
05.04.2021 Власти просят не губить WiMAX в России 4
18.03.2021 ГК Astra Linux преодолела рубеж в 1 млн лицензий 1
11.03.2021 Россияне создали премиальный электромотоцикл Aurus для силовиков. Видео 1
10.03.2021 «Главный связист Путина» уволен из Минцифры через два месяца после назначения 6
18.02.2021 Глава «Ростелекома» рассказал, какие части России останутся без 5G 1
31.12.2020 Главный связист Путина стал новым замглавы Минцифры 3
29.12.2020 В России вводят миллионный штраф для операторов, использующих иностранные спутники связи 1
24.12.2020 Самые заметные отставки и назначения ИТ-чиновников в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
21.12.2020 Минцифры готовит изменения госпрограммы «Информационное общество». Из нее исключат четыре основных показателя и сократят еще шесть 1
23.11.2020 Минцифры отменяет создание системы фильтрации интернета для детей за 4,2 миллиарда 1
29.10.2020 «Мегафон» за 6 млрд руб. создает спутниковую систему для высокоскоростной передачи данных 1

Публикаций - 349, упоминаний - 604

ФСО РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 106
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 39
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 36
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 32
Ростех - Ростехнологии 2230 30
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 19
Microsoft Corporation 11017 18
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 13
VK - Mail.ru Group 2482 12
Восход ФГБУ НИИ 365 10
Ростелеком Связьинвест 692 9
Samsung Electronics 5633 9
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 9
ГЛОНАСС АО 82 9
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 9
Google LLC 7128 9
Yandex - Яндекс 4099 8
Intel Corporation 4152 8
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 8
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 8
КНС Групп - Yadro 124 7
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 7
Freshtel 49 7
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 7
Red Hat 664 6
SUSE 167 6
Seagate Technology 281 6
IBM 3527 6
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 6
Toshiba Corporation 1077 6
Микрон - Micron 365 6
АФК Система ПАО 991 6
Molex 16 6
SAP SE 3207 6
MSI - Micro-Star International 273 6
Microsemi 13 6
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 6
Broadcom Inc 197 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 21
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 15
Газпромбанк - ГПБ 692 9
X5 Group 599 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
X5 Group - Пятерочка 559 4
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 3
РВК - Российская венчурная компания 476 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 3
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 2
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 2
Airbus Group 71 2
Four Seasons Hotels and Resorts 10 2
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 2
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 4 2
Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 13 2
SoftBank Group 101 2
Лардекс - Lardex Group 7 2
Почта России ПАО 1570 2
ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 2 2
НСТТ Белитон 7 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 5 1
Вода Крыма ГУП РК 4 1
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 17 1
РКС - Российские космические системы 100 1
SGV - S-Group Ventures - С-Групп Венчурс 29 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 8 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Открытие Арена - стадион 17 1
Лидер-инновации 27 1
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 6 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 10 1
ОрдерКом 5 1
Молния НПО - Научно-производственное объединение 3 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал 7 1
Uber 257 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 101
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 73
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 65
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 50
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 50
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 46
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 26
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 26
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 22
Президент Российской Федерации 1439 21
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 21
Правительство РФ 2200 20
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 20
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 18
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 18
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 18
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 17
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 15
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 11
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 10
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 10
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 8
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 7
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 7
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 7
Федеральное казначейство России 766 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 6
Управление делами президента Российской Федерации 38 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 5
Администрация Президента РФ 267 5
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 6
Gen-Z Consortium 11 5
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 5
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 5
OpenCAPI Consortium 13 5
Linux Foundation 157 4
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
СОИ - Союз операторов интернета 2 1
IEC CISPR - Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques - СИСПР - Специальный международный комитет по радиопомехам 1 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 136 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 23
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 11
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 10
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
3G - Стандарт мобильной связи 3709 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 3
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 542 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 474 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 3
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 29 3
Diameter 12 3
Безопасный город 347 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 566 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 252 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 2
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 2
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 72 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 11
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 9
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 9
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 8
ЭОС Дело СЭД 620 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
Linux OS 4243 6
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 5
Google Android 10750 5
Apple iOS 5741 5
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 5
Yadro Tatlin.archive - платформа хранения данных (СХД) 19 4
ФСТТ РФ - Федеральная сеть транспортной телематики 7 4
Yadro Vesnin - Сервер 14 4
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система 6 4
Microsoft Excel 435 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 3
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 2
Opera - Браузер 628 2
Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти - Госвеб - ГосWeb 7 2
АПК БГ - Безопасный город 42 2
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 8 2
ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 3 2
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 23 2
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 4 2
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 8 2
Cellebrite UFED Touch2 Ultimate Ruggedized 10 2
Cellebrite UFED 4PC Ultimate 6 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 2
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 2
АИСПД - АИС ПУ - Автоматизированная информационная система проектной деятельности - Автоматизированная информационная система проектного управления 2 2
Оксиджен Софтвер - Мобильный криминалист 5 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Путин Владимир 1820 35
Медведев Дмитрий 1433 16
Иванов Олег 124 13
Никифоров Николай 1126 10
Акимов Максим 167 9
Носков Константин 201 9
Ротенберг Игорь 35 8
Ротенберг Аркадий 42 8
Бокова Людмила 80 7
Соколов Алексей 121 7
Мишустин Михаил 302 6
Чернышенко Дмитрий 234 4
Черепенников Антон 52 4
Кисляков Евгений 83 4
Жаров Александр 165 4
Шадаев Максут 384 4
Осеевский Михаил 221 4
Дворкович Аркадий 169 3
Юсуфов Виталий 24 3
Волин Алексей 113 3
Лугов Андрей 32 3
Яровая Ирина 63 3
Храмцовская Наталья 38 3
Лебедев Михаил 38 3
Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 3
Белоусов Андрей 53 2
Телков Алексей 21 2
Миронов Алексей 5 2
Чуприян Александр 6 2
Липов Андрей 50 2
Левашов Александр 88 2
Силуанов Антон 52 2
Пехтерев Сергей 39 2
Branson Richard - Брэнсон Ричард 21 2
Клишас Андрей 44 2
Войтенко Олег 24 2
Якимюк Оксана 6 2
Шелобков Алексей 12 2
Белановский Владимир 8 2
Садовников Владимир 3 2
Россия - Российская федерация - РФ 57180 243
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 94
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 41
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 23
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 23
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Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 11
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 11
Россия - Краснодарский край 913 10
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 10
Россия - ПФО - Казань 1510 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 9
Россия - СФО - Новосибирск 1956 9
Россия - Красноярский край 659 8
Россия - Севастополь 420 8
Земля - планета Солнечной системы 857 8
Европа 3730 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 7
Япония 2760 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 6
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Казахстан - Республика 2621 6
Россия - Калининградская область 531 5
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 5
Германия - Федеративная Республика 3614 5
Украина 3347 5
Беларусь - Белоруссия 2081 5
Арктика 141 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 4
Россия - Новосибирская область 811 4
Россия - Волгоградская область 395 4
Россия - Ростовская область 860 4
Россия - Нижегородская область 737 3
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 3
Франция - Французская Республика 2112 3
Россия - Калининград 659 3
Россия - ПФО - Самара 1287 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 22
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 11
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Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 346 8
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 6
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