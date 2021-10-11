Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФСО РФ
Федеральная служба охраны
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 349, упоминаний - 604
ФСО РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 35
|Медведев Дмитрий 1433 16
|Иванов Олег 124 13
|Никифоров Николай 1126 10
|Акимов Максим 167 9
|Носков Константин 201 9
|Ротенберг Игорь 35 8
|Ротенберг Аркадий 42 8
|Бокова Людмила 80 7
|Соколов Алексей 121 7
|Мишустин Михаил 302 6
|Чернышенко Дмитрий 234 4
|Черепенников Антон 52 4
|Кисляков Евгений 83 4
|Жаров Александр 165 4
|Шадаев Максут 384 4
|Осеевский Михаил 221 4
|Дворкович Аркадий 169 3
|Юсуфов Виталий 24 3
|Волин Алексей 113 3
|Лугов Андрей 32 3
|Яровая Ирина 63 3
|Храмцовская Наталья 38 3
|Лебедев Михаил 38 3
|Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 3
|Белоусов Андрей 53 2
|Телков Алексей 21 2
|Миронов Алексей 5 2
|Чуприян Александр 6 2
|Липов Андрей 50 2
|Левашов Александр 88 2
|Силуанов Антон 52 2
|Пехтерев Сергей 39 2
|Branson Richard - Брэнсон Ричард 21 2
|Клишас Андрей 44 2
|Войтенко Олег 24 2
|Якимюк Оксана 6 2
|Шелобков Алексей 12 2
|Белановский Владимир 8 2
|Садовников Владимир 3 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756248, в очереди разбора - 659938.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756248, в очереди разбора - 659938.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru