ФСО РФ - Федеральная служба охраны

Начался военный суд над топ-менеджерами ИТ-компаний из-за хищения десятков миллионов на ПО для ФСО России Дело о хищениях в ФСО 235-й гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела о хищении бюджетны

Проект создания отечественной 4G-сети для ФСО забуксовал из-за некачественного подрядчика Проблемы ФСО и подрядчика по строительству ВОЛС У Федеральной службы охраны (ФСО) возникли проб

Арестованы квартиры и дома обвиняемых в деле о хищении денег для спецсвязи ФСО России сударственного контракта, связанного с разработкой ПО для нужд спецсвязи Федеральной службы охраны (ФСО) России, выяснил «Коммерсант». Рассмотрение длилось несколько часов. В мотивировочной час

Два человека заочно арестованы в Москве по делу о хищениях на спецсвязи для ФСО России вязанного с разработкой программного обеспечения (ПО) для нужд спецсвязи Федеральной службы охраны (ФСО) России. Ранее по этому делу проходили ряд руководящих сотрудников и специалистов ФГУП

НПЦ «БизнесАвтоматика» и НТЦ «Система» ФСО подписали меморандум о партнерстве собо значимых для государства проектов. Сотрудничество между НПЦ «БизнесАвтоматика» и НТЦ «Система» ФСО имеет стратегическую значимость и направлено на разработку сложных, особо защищенных сист

ФСО дадут 700 миллионов на развитие сети распредцентров органов власти ства должны быть выделены в 2019-2024 гг. За реализацию проекта отвечает Федеральная служба охраны (ФСО). Пресс-служба ФСО отказалась прокомментировать CNews ход реализации проекта. Где

Все госсайты хотят перевести на единый домен под управлением ФСО вторы доклада, помимо миграции госсайтов на gov.ru, предлагают назначить Федеральную службу охраны (ФСО) хостером и оператором техподдержки. Администратором доменной зоны gov.ru как раз выступа

Росгвардии, МВД, ФСБ и ФСО разрешат сбивать БПЛА везде, где их заметят инистерства внутренних дел (МВД), Федеральной службы безопасности (ФСБ), Федеральной службы охраны (ФСО), Службы внешней разведки (СВР), Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Главног

ФСО в 12 раз сократит срок устранения инцидентов в инфобезопаности в высших органах власти России Центр мониторинга информационной безопасности от ФСО В России должен быть создан Центр мониторинга информационной безопасности систем специаль

Принадлежащий ФСО прибыльный ИТ-поставщик испугался долгов и обанкротил сам себя «Свэко» банкротится В отношении ФГУП «Свэко» Федеральной службы охраны (ФСО) введена процедура наблюдения в рамках банкротства. Определение об этом Арбитражный суд М

Агентство радиационной и химической защиты России переходит с ПО Microsoft на PostgreSQL и Linux для лучшей интеграции с ФСО межведомственного электронного документооборота (МЭДО), которую курирует Федеральная служба охраны (ФСО). Обеспечивающее химическую и радиационную защиту страны ФМБА переносит СЭД с ПО Microsof

Академия ФСО России использует Solar appScreener в учебных программах по информационной безопасности Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации использует статический анализатор кода Solar appScreener в учебных программах для будущих специалистов по информационной безопасности. Об этом CNe

ФСО получит 6 миллиардов на ИТ-обеспечение Путина и Мишустина ение развития и функционирования информационных систем, эксплуатируемых Федеральной службой охраны (ФСО), обойдется федеральному бюджету в 5,97 млрд руб. за период 2021-2024 гг. Такая сумма вкл

ФСО вопреки традициям покупает Postgres Pro вместо Oracle СУБД для Спецсвязи ФСО Как выяснил CNews, Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны России

ФСО закупает «Мой офис» на 10 тыс. мест вместо традиционного MS Office «Мой офис» для ФСО Как выяснил CNews, Федеральная служба охраны (ФСО) готова потратить на закупку лиц

Сотрудников ФСБ и ФСО оставили без QR-кодов для походов в кафе т коронавируса COVID-19. По данным РБК, проблема затрагивает сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО) и Федеральной службы безопасности России (ФСБ). У работников этих ведомств, по информаци

Минцифры будет развивать ИТ-систему ФСО для документооборота между госорганами egulation.gov. Согласно положению о системе МЭДО, ее ведением занимается Федеральная служба охраны (ФСО). В ее обязанности входит организационное и методическое обеспечение МЭДО, ведение адресн

Силовики и надзорные ведомства до конца 2020 г. затратят на ИТ 130 млрд руб. Затраты ФСО вырастут в 5 раз ане, утроив расходы – 8,4 млрд руб. в 2019 г. против 2,8 млрд в 2018 г., и шестая строка вместо 11. ФСО стала непревзойденным лидером по темпам роста затрат на ИТ в 2019 году Росгвардия подняла

Мозговым трестом цифровой экономики будет руководить выходец из ФСО идректора. Константин Калинин работал заместителем начальника управления Федеральной службы охраны (ФСО). В 2010 г. Президент России Дмитрий Медведев объявил ему благодарность за подготовку и п

ФСО и ФСБ получат 1,8 миллиарда на цифровую поддержку Путина и Медведева Правительства и Федерального собрания в соответствии с потребностями цифрового госуправления. ФСБ, ФСО и Минкомсвязи создадут Единую цифровую платформу обеспечения деятельности Президента, пре

ФСО потратит 1,44 миллиарда на особый интернет для властей Во сколько обойдется развитие госсегмента интернета Федеральная служба охраны (ФСО) выполнит ряд мероприятий в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» н

ФСО просит спасти ее от медиафасадов сплеи набираются из светодиодных модулей и устанавливаются на внутренней или наружной части здания. ФСО обнаружило излучения от медиафасадов, не соответствующие ГОСТ Федеральная служба охраны (

Росгвардия, МВД и ФСО не заметили 100-миллионный сговор на своих ИТ-закупках. Опрос заказчиков — войсковые части Росгвардии, детская больница Ханты-Мансийского округа, Новосибирский военный институт внутренних войск имени генерала армии И. К. Яковлева, учреждение МВД, подразделение ФСО, Московская клиническая больница и ряд других. В сговоре были уличены «Центр информационных технологий в сфере труда и занятости» (ЦИТИЗ), «Интеград», «Центр новых технологий “Плюс”» (право

Данные чиновников, выходящих в интернет, будут для ФСО хранить 3 года рственный сегмент сети интернет на основании госконтрактов, заключенных Федеральной службой охраны (ФСО). Какую информацию будут хранить о госслужащих Хранению подлежат фамилия, имя, отчество,

Тестирование сетей 5G в России откладывается: они мешают Роскосмосу и ФСО иапазонах 24,25-27,5 ГГц, 31,8-33,4 ГГц, 40,5-42,5 ГГц и 66-71 ГГц на территории Москвы.Роскосмос и ФСО блокировали выделение МТС, «Вымпелкому» и «Ростелекому» частот для тестирования сетей 5G

Данные всех, кто работает на ПК в госорганах, будут хранить для нужд ФСО личность документа. При необходимости с данными имеет право ознакомиться Федеральная служба охраны (ФСО).Авторы законопроекта мотивируют его появление потребностями госбезопасности. Юридический

ФСО потребовала права бесплатно размещать свои сети связи Бесплатная инфраструктура для сетей спецсвязи Федеральная служба охраны (ФСО) подготовила законопроект о размещении сооружений связи и средств связи для владельцев се

ФСО не продлила домены государственной важности трация Президента), ветераны.рф, война.рф, ГД.РФ (Государственная дума), антикоррупция.рф, директор-фсо-россии.рф, гон.рф (гараж особого назначения, структура Управления делами президента), дам

ФСО создает специальный интернет для органов власти ФСО выводит госорганы в интернет Федеральная служба охраны (ФСО) опубликовала на портале regulation.gov.ru проект Положения о российском государственном

Госорганы получили стандарты Минкомсвязи и ФСО для электронного документооборота нтернет-портале правовой информации появился текст приказа Минкомсвязи и Федеральной службы охраны (ФСО) «Об утверждении требований к организационно-техническому взаимодействию госорганов и гос

Путин распорядился построить ГИС для контроля военных расходов. На создание системы претендует ФСО ки же создания и ввода в эксплуатацию системы в документе не прописаны. Планы на систему со стороны ФСО Федеральная служба охраны (ФСО) считает, что информационно-технологической основой

ТТК выиграл открытый аукцион ФСО России в Забайкальском крае Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг связи Федеральной службе охраны России (ФСО) в Забайкальском крае. В рамках государственного контракта, заключенного по итогам открыт

ФСО нацелилась контролировать гособоронзаказ России с помощью собственной ГИС Федеральная служба охраны (ФСО) предлагает использовать свою Государственную автоматизированную систему управления финан

Путин поручил ФСО построить в России огороженный интернет тернет». Обеспечение функционирования госсегмента интернета возложено на Федеральную службу охраны (ФСО). До конца 2017 г. администрация президента, аппарат Правительства, Следственный комитет,

ТТК выиграл открытый аукцион ФСО России в Забайкальском крае Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг связи Федеральной службе охраны России (ФСО) в Забайкальском крае. В рамках государственного контракта, заключенного по итогам открыт

«Борлас» оснастил передвижную лабораторию ФСО России «Борлас» завершил работу над созданием комплекса радиационного и химического мониторинга для нужд ФСО России. Лаборатория на базе микроавтобуса позволяет проводить оперативную диагностику окр

«Акадо Телеком» построит цифровые каналы связи для ФСО . Согласно условиям конкурса компания сформирует 9 цифровых каналов передачи данных между объектами ФСО на территории Москвы и Московской области. Пропускная способность каждого канала - 2048 К

Российские спецслужбы создают собственный интернет Федеральная служба охраны (ФСО) опубликовала проект указа президента «О государственном сегменте Интернета», а также поп

Cотрудник ФСО, похитивший Ивана Касперского, приговорен к 4,5 годам строгого режима Сотрудник ФСО капитан Алексей Устимчук признан виновным в организации похищения Ивана Касперского, сына Евгения и Натальи Касперских 94 гарнизонным военным судом. 30 августа 2012 г. Устимчук приговорен к