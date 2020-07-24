Силовики и надзорные ведомства до конца 2020 г. затратят на ИТ 130 млрд руб. Затраты ФСО вырастут в 5 раз

Силовые и надзорные органы России в 2019 г. затратили на ИТ и софт на миллиарды рублей больше, чем в 2018 г. Особенно отличилась Федеральная служба охраны, бюджет которой на эту сферу вырос почти в пять раз. Лидирует по объему затрат на ПО и ИТ Федеральная налоговая служба – 17,4 млрд руб. по итогам 2019 г.

Миллиарды на информатизацию

Российские силовые и надзорные структуры значительно увеличили бюджеты на ИТ-услуги и программное обеспечение. По итогам 2019 г. затраты на информатизацию выросли на 10% в сравнении с показателями 2018 г. и достигли 130,4 млрд руб.

Как пишет «Коммерсант», статьи расходов включают покупку софта, его разработку на заказ, а также интеграцию различных ИТ-услуг с их последующей поддержкой. Затраты на закупку аппаратного обеспечения в эту статистику не включены.

Сумма 130,4 млрд руб. на ПО и ИТ-услуги в 2019 г. – это результат исследования плановых бюджетов 82 ведомств из Федеральной государственной информационной системы координации информатизации и информации об их итоговом исполнении, предоставленной Федеральным казначейством.

Лидеры по затратам

На первом месте по расходам на ИТ и софт в 2019 г., как и в 2018 г., была Федеральная налоговая служба России (ФСН). Информатизация обошлась ей в 17,4 млрд руб., однако в 2018 г. она затребовала больших средств – 19,3 млрд руб.

Министерство внутренних дел России (МВД) за год поднялось с пятой на третью строчку, затратив на ПО и сопутствующие услуги 9,9 млрд руб. в 2019 г. против 6,8 млрд руб. годом ранее. Прибавка превысила 40%, но Генпрокуратура России опередила МВД в этом плане, утроив расходы – 8,4 млрд руб. в 2019 г. против 2,8 млрд в 2018 г., и шестая строка вместо 11.

ФСО стала непревзойденным лидером по темпам роста затрат на ИТ в 2019 году

Росгвардия поднялась в этом рейтинге на 9 место с 12, нарастив ИТ-бюджет на 54% с 2,8 до 4,3 млрд руб. Однако рекордсменом в этом плане стала Федеральная служба охраны (ФСО) – ее траты а ИТ-услуги и ПО выросли приблизительно в пять раз.

В то же время бюджеты Министерства обороны России на эту сферу за год не изменились – 3,9 млрд в 2018 г. и столько же в 2019 г. Пенсионный фонд России (ПФР), как и ФНС, показал обратную динамику: если в 2018 г. он был на втором месте по затратам с 15,1 млрд руб., то в 2019 г. спустился на пятое место с 9,5 млрд руб.

Вторую строчку в рейтинге заняло Минкомсвязи России, поднявшееся на нее с третьей позиции. Его расходы: 12,6 млрд руб. в 2018 г. и 15,6 млрд руб. по итогам 2019 г.

Зачем надзорным и силовым органам ИТ

Основным драйвером роста затрат силовых структур на ИТ в 2019 г., считает председатель правления «Алми Партнер» Михаил Лебедев, стала необходимость создания собственных центров обработки данных (ЦОД), а вместе с ними – защищенных хранилищ информации и систем управления базами данных (СУБД). Помимо этого, бюджет расходовался на защищенные каналы связи.

Лебедев также полагает, что на рост расходов повлияла стимулируемая нацпрограммой «Цифровая экономика» общая цифровизация ведомств. Определенное действие оказал и отказ от иностранных разработок в сфере программного обеспечения в пользу отечественных продуктов (импортозамещение).

Не обошлось, и без влияния на это роста рынка цифровых решений для расследования типовых и киберпреступлений и самого числа цифровых преступлений. Такое мнение высказала директор департамента информационных технологий российской ИТ-компании «Крок» Мария Уколова.

Пандемия внесла коррективы

Несмотря на стремительный рост затрат на софт и ИТ-услуги в 2019 г., в 2020 г. повтора ситуации не будет. По оценке аналитиков, итоговые размеры расходов, в лучшем случае, останутся на прежнем уровне.

По их прогнозам, в сумме затраты составят в пределах от 125 до 130 млрд руб. Отсутствие роста они напрямую связывают с пандемией коронавируса COVID-19, спровоцировавшей переход России в режим самоизоляции в конце марта 2020 г. а также ряд других ограничений. В то же время, несмотря на пандемию и ее последствия, считают аналитики, силовые и надзорные структуры продолжат наращивать траты на ИТ.