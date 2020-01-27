Мозговым трестом цифровой экономики будет руководить выходец из ФСО

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Новый глава Аналитического центра при Правительстве

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении нового главы Аналитического центра при Правительстве (АЦ) Константина Калинина. Копия документа имеется в распоряжении CNews. Пресс-служба АЦ подтвердила данное назначение.

До недавнего времени АЦ руководил Владислав Онищенко. По словам источника CNews, близкого к центру, Онищенко останется в АЦ на должности замгенидректора.

Константин Калинин работал заместителем начальника управления Федеральной службы охраны (ФСО). В 2010 г. Президент России Дмитрий Медведев объявил ему благодарность за подготовку и проведения международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Также Калинин входил в оргкомитет по подготовке и проведения Универсиады-2019 в Красноярске.

Аналитический центр при Правительства

Аналитический центр при Правительстве отсчитывает свою историю с 1959 г., когда был организован Вычислительный центр при Госплане СССР. Центр занимается оперативным информационно-аналитическим сопровождением и экспертной поддержкой деятельности Правительства по основным вопросам социально-экономического развития страны в сферах финансов, промышленной политики, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, энергоэффективности, охраны окружающей среды и др.

Распоряжение о назначении Константина Калинина на должность главы Аналитического центра при Правительстве

В последние годы значимость АЦ значительно возросла. Центр стал выполнять функции проектного офиса для нацпрограммы «Цифровая экономика», в том числе, отвечая за мониторинг выполнения результатов программы. Также центр стал фактически кузницей кадров для прежнего состава Минкомсвязи.

Смена руководства отрасли

В 2018 г. министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций стал Константин Носков, до того руководивший АЦ. Вслед за ним два его заместителя по АЦ, Олег Войтенко и Евгений Кисляков, стали заместителями министра связи. АЦ во многом помогало в работе Минкомсвязи.

В России сменилась вертикаль управления ИТ и связью

Однако недавно вместе со сменой Правительства, сменилось и руководство Минкомсвязи. Новым министром стал Максут Шадаев, который до то поры возглавляя ИТ-«дочку» «Ростелекома»- «РТ-Лабс». Профильным для цифровизации страны вице-премьером перестал быть Максим Акимов. Его обязанности куратора ИТ и телекома, по словам разных источников в Правительстве, могут перейти Алексею Оверчуку или Дмитрию Чернышенко.