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Главный вычислительный центр Госплана СССР

СОБЫТИЯ


11.11.2026 Началось создание государственного ЦОД уровня Tier III в здании легендарного ГВЦ Госплана СССР 1
27.01.2020 Мозговым трестом цифровой экономики будет руководить выходец из ФСО 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Главный вычислительный центр Госплана СССР и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1537 1
Ростелеком - РТЛабс 211 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 171 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 185 1
RuVDS - МТ Финанс 118 1
Корус Консалтинг ГК - MONS - МОНС 31 1
Ростелеком 11103 1
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IP-сеть - MQTT - Message Queuing Telemetry Transport - Сетевой протокол поверх TCP/IP для обмена сообщениями между устройствами 56 1
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Григоренко Дмитрий 270 1
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N+1 - Издание 193 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 368 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
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