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Главный вычислительный центр Госплана СССР
СОБЫТИЯ
|11.11.2026
|Началось создание государственного ЦОД уровня Tier III в здании легендарного ГВЦ Госплана СССР 1
|27.01.2020
|Мозговым трестом цифровой экономики будет руководить выходец из ФСО 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Главный вычислительный центр Госплана СССР и организации, системы, технологии, персоны:
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 230 1
|КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 40 1
|SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1251 1
|PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1884 1
|Schneider Electric - PTC Inc - OPC UA - OPC Unified Architecture 52 1
|3M Novec 14 1
|Кисляков Евгений 93 1
|Шадаев Максут 1246 1
|Мишустин Михаил 806 1
|Носков Константин 242 1
|Акимов Максим 192 1
|Чернышенко Дмитрий 582 1
|Войтенко Олег 27 1
|Онищенко Владислав 98 1
|Оверчук Алексей 10 1
|Калинин Константин 6 1
|Григоренко Дмитрий 270 1
|Кудряшов Сергей 43 1
|Медведев Дмитрий 1667 1
|Окладникова Ирина 41 1
|Богатырева Людмила 25 1
|Цаплин Никита 98 1
|Путин Владимир 3492 1
|N+1 - Издание 193 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485251, в очереди разбора - 721773.
Создано именных указателей - 204316.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485251, в очереди разбора - 721773.
Создано именных указателей - 204316.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.