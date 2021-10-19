Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Онищенко Владислав
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 41, упоминаний - 69
Онищенко Владислав упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Аксаков Анатолий 98 15
|Попов Андрей 72 13
|Лигачев Глеб 60 11
|Натрусов Артем 121 11
|Шипов Савва 70 9
|Фомичев Олег 107 9
|Сергеев Сергей 63 9
|Сахаров Александр 30 9
|Шадаев Максут 384 8
|Носков Константин 202 8
|Козырев Алексей 270 7
|Евраев Михаил 222 7
|Бойко Елена 151 7
|Иванов Алексей 76 6
|Белоусов Максим 59 6
|Сотин Денис 103 6
|Емельченков Сергей 83 6
|Богданов Кирилл 91 6
|Волков Никита 50 6
|Клепиков Алексей 77 6
|Чаркин Евгений 182 6
|Ермолаев Артем 340 6
|Пегасов Сергей 52 6
|Нестеров Алексей 79 6
|Гимранов Ринат 56 6
|Акимов Максим 167 6
|Медведев Дмитрий 1434 5
|Абакумов Евгений 103 5
|Дьяченко Валерий 66 5
|Eissa Yasser - Эйсса Яссер 6 5
|Прохорова Алла 45 5
|Лысенко Эдуард 209 5
|Размахаев Сергей 40 5
|Калинин Андрей 15 4
|Балякин Андрей 13 4
|Рыбаков Александр 24 4
|Кисляков Евгений 83 4
|Гришина Дарья 15 4
|Трапезин Владимир 11 4
|Садовенко Илья 60 4
|CNews Analytics 1991 3
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769708, в очереди разбора - 673392.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769708, в очереди разбора - 673392.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru