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Онищенко Владислав


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
31.08.2021 Из «Связного» уволился президент-ветеран 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
19.04.2021 «Ростех» и Пермский край разработают стратегию цифровой трансформации региона 1
10.11.2020 Президент фонда «Центр стратегических разработок» возглавил рабочую группу по цифровому госуправлению 4
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
08.09.2020 Корневой ИТ-системе электронного правительства грозит реформа 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
06.07.2020 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2020 года 1
29.05.2020 Какими будут российские ИТ после коронавируса 1
27.01.2020 Мозговым трестом цифровой экономики будет руководить выходец из ФСО 2
05.12.2019 Поддержкой ГЧП-проектов в сфере ИТ займется специальный центр на базе НИИ «Восход» 1
29.11.2019 Власти подключат частников к оказанию госуслуг 3
26.11.2019 Правительство определило главных в России по искусственному интеллекту. Список имен 1
05.09.2019 Глава ДИТ Москвы, ИТ-директора РЖД, Росатома, «Мегафона», «Мечела» и других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2019 1
25.07.2019 CNews FORUM 2019: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
03.07.2019 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2019 года 1
12.02.2019 На Российском инвестиционном форуме Аналитический центр при Правительстве проведет панельную сессию «Большие данные как новая форма государственного управления» 1
01.02.2019 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 1
21.01.2019 Вице-премьер Максим Акимов обсудит с операторами, бизнесом и международными экспертами перспективы развития 5G 1
25.12.2018 Правительство Москвы отказывается нанимать ИТ-разработчиков. Почему? 1
30.11.2018 ИИ для новейшей доменной печи России сэкономил «Евразу» миллионы долларов 1
30.11.2018 Власти собираются объединить все данные граждан и бизнеса в огромное электронное досье 1
29.11.2018 Эксперты: национальная система управления данными должна фокусироваться на пользе для бизнеса и граждан 2
28.11.2018 ИТ-директор крупнейшей в мире энергосистемы рассказал о вызовах эпохи цифровизации 1
26.11.2018 CNews Forum 2018 установил новый рекорд посещаемости. Фото 2
23.11.2018 «М.видео» за счет искусственного интеллекта увеличила выручку на десятки процентов 1
20.11.2018 Глава Аналитического центра при Правительстве: СМЭВ накопила технологическое отставание. Видео 12
18.11.2018 Быть или не быть цифровой трансформации в России 2
15.11.2018 Российские краудфандинговые цифровые платформы решат проблему недостающих инвестиций в Крыму 1
15.10.2018 Новая команда Минкомсвязи взялась за закон об электронном правительстве, с которым не справилась старая 1
26.09.2018 Определен состав правкомиссии по цифровому развитию России 1
21.08.2018 В старое кресло главы Минкомсвязи сел его экс-заместитель 7
04.12.2013 Пирата, укравшего 28 млн руб. у Sony и Microsoft, посадили на 3 года 3

Публикаций - 41, упоминаний - 69

Онищенко Владислав упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 12
Schneider Electric 409 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 6
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 168 5
Cinimex - Синимекс 160 4
IBM Европа 7 4
3779 4
IBM 3557 3
Diasoft - Диасофт 354 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 2
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 2
Schneider Electric Secure Power 44 2
Rimini Street 38 2
Ситилинк - Citilink 190 2
Такском - Taxcom 119 2
Центр2М - Center2М 47 2
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 2
Ситилабс 25 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
Программный продукт ГК 92 1
ФСБ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 5 1
Saprun - Сапран групп 38 1
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 1
Yandex - Яндекс 4103 1
РДТЕХ 159 1
Inline Group - Инлайн Груп 60 1
Vocord - Вокорд 99 1
Microsoft Corporation 11168 1
Код Безопасности 365 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 375 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
VisionLabs - ВижнЛабс 101 1
Ланит ГК 1160 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
Directum - Директум 647 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 13
РЖД - Российские железные дороги 1081 11
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 11
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 10
Газпромбанк - ГПБ 693 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 8
Аэрофлот 493 7
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 7
Почта России ПАО 1579 7
Альфа-Банк 1127 7
Ингосстрах СПАО 210 6
ПСБ - Промсвязьбанк 613 6
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 6
Уралсиб Банк 390 6
Сургутнефтегаз - СНГ 123 6
X5 Group - Пятерочка 560 5
X5 Group 600 5
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 5
Норникель - Норильский никель 178 4
Мелстон ГК 11 4
Газпром нефть 382 4
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 4
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 4
Mary Kay - Мэри Кэй 82 4
Победа - Кондитерская фабрика 16 3
Геобанк КБ 30 3
Рольф 39 3
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 3
Интер РАО ПАО 159 3
Ralf Ringer - Ральф Рингер 9 3
Черкизово ГК 73 3
ТРИЭР 5 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 3
UBS AG 119 3
О’Кей - Сеть магазинов 61 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 121 3
Банк Санкт-Петербург 120 3
Банк Зенит 132 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 27
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 15
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 15
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 9
Правительство Москвы 653 7
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 6
Правительство РФ 2208 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 4
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по финансовому рынку 5 4
Федеральное казначейство России 766 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 3
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 2
Президент Российской Федерации 1442 2
Счётная палата РФ 461 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Национальный центр ГЧП 3 1
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 1
Главный вычислительный центр Госплана СССР 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
World Bank Group - Всемирный банк 131 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Правительство Московской области 48 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 2
Руссофт - Russoft 252 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 9
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 5
Big Data - Большие данные 1136 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 3
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 3
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
Тонкий клиент - Thin client 108 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
CCaaS - Contact Center as a Service - Контакт-центр как услуга - Контакт-центр из облака - Облачный контактный центр 7 1
Network Edge - Защита сетевой периферии - Защита сетевой инфраструктуры 4 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 72 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 2
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 35 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
Schneider Electric EcoStruxure 37 1
Directum Ario 14 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2103 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Microsoft Azure Machine Learning 16 1
АПК Минсельхоза России 2 1
Аксаков Анатолий 98 15
Попов Андрей 72 13
Лигачев Глеб 60 11
Натрусов Артем 121 11
Шипов Савва 70 9
Фомичев Олег 107 9
Сергеев Сергей 63 9
Сахаров Александр 30 9
Шадаев Максут 384 8
Носков Константин 202 8
Козырев Алексей 270 7
Евраев Михаил 222 7
Бойко Елена 151 7
Иванов Алексей 76 6
Белоусов Максим 59 6
Сотин Денис 103 6
Емельченков Сергей 83 6
Богданов Кирилл 91 6
Волков Никита 50 6
Клепиков Алексей 77 6
Чаркин Евгений 182 6
Ермолаев Артем 340 6
Пегасов Сергей 52 6
Нестеров Алексей 79 6
Гимранов Ринат 56 6
Акимов Максим 167 6
Медведев Дмитрий 1434 5
Абакумов Евгений 103 5
Дьяченко Валерий 66 5
Eissa Yasser - Эйсса Яссер 6 5
Прохорова Алла 45 5
Лысенко Эдуард 209 5
Размахаев Сергей 40 5
Калинин Андрей 15 4
Балякин Андрей 13 4
Рыбаков Александр 24 4
Кисляков Евгений 83 4
Гришина Дарья 15 4
Трапезин Владимир 11 4
Садовенко Илья 60 4
Россия - Российская федерация - РФ 57680 35
Восточная Европа 1691 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 8
Россия - Республика Крым 626 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 3
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 256 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Россия - Сочи 913 2
Украина 3398 2
Россия - Адлер 43 1
Россия - Республика Мордовия 390 1
Россия - Белгородская область 370 1
Россия - Пермь 743 1
Чехия - Чешская Республика 500 1
Италия - Итальянская Республика 1401 1
Россия - Красноярск 853 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
Канада 1311 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Земля - планета Солнечной системы 881 1
Казахстан - Республика 2650 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 19
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 14
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 2
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 2
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
Федеральное законодательство 254 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews Analytics 1991 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 20
CNews AWARDS 292 13
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Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
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Хрустальная сова - приз лучшему игроку телевизионной игры "Что? Где? Когда?" 3 1
Форум Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству 1 1
Хрустальный атом 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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