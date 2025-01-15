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Индексная книга (каталог) CNews*
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Козак Николай



15.01.2025 Данные ДОМ.РФ помогут пользователям Домклик удобнее подбирать недвижимость 1
14.01.2025 ДОМ.РФ: треть застройщиков в стране применяет технологии информационного моделирования 1
23.12.2024 ДОМ.РФ и «Сколково» подвели итоги работы крупнейшего в РФ строительного акселератора 1
18.12.2024 ДОМ.РФ завершил первый этап пилотирования стандартов открытых API в ипотечном страховании 1
13.12.2024 ДОМ.РФ присоединился к Альянсу в сфере искусственного интеллекта 1
11.12.2024 Число уникальных пользователей сервисов наш.дом.рф превысило 700 тыс. в месяц 1
05.12.2024 К экосистеме цифровых сервисов ДОМ.РФ подключились застройщики 68 регионов страны 1
02.12.2024 Заключить договор на строительство дома с эскроу можно будет на платформе строим.дом.рф 1
02.12.2024 ДОМ.РФ опубликовал реестр работающих с ТИМ проектных организаций 1
28.11.2024 Пользователи Циана теперь могут проверить новостройку с помощью данных ДОМ.РФ 1
27.11.2024 ДОМ.РФ представил концепцию платформы данных для развития ИИ в строительстве 1
19.11.2024 Число проектов частных домов на суперсервисе строим.дом.рф превысило 8 тысяч 1
17.10.2024 ДОМ.РФ: каждый третий россиянин пользуется сервисами с ИИ в банковских продуктах 1
17.10.2024 ДОМ.РФ будет развивать онлайн-сервисы для ипотечного страхования 1
16.10.2024 ДОМ.РФ и холдинг Т1 объявили о технологическом сотрудничестве 1
14.10.2024 ДОМ.РФ и Yadro реализовали крупнейший проект по внедрению объектного хранилища данных 1
02.10.2024 ДОМ.РФ представил топ ИИ-профессий будущего в сфере строительства 1
02.10.2024 ДОМ.РФ: каждый четвёртый застройщик применяет технологии информационного моделирования 1
27.09.2024 ДОМ.РФ внедрил систему ИИ-ассистентов для сотрудников 1
20.09.2024 ДОМ.РФ поделится с Узбекистаном опытом по развитию сервисов для жилищной сферы 1
19.09.2024 В России создадут реестр решений искусственного интеллекта для строительной отрасли 1
17.09.2024 ДОМ.РФ представил методику оценки стройотрасли по степени внедрения искусственного интеллекта 1
29.08.2024 Количество квартир на маркетплейсе недвижимости наш.дом.рф превысило 10 тысяч 1
28.08.2024 ИТ-компания «ДОМ.РФ Технологии» расширит спектр услуг для бизнеса 1
21.08.2024 ДОМ.РФ представил топ регионов по предложению проектов частных домов 1
16.08.2024 ДОМ.РФ: в России будет создан рейтинг ИИ-решений для строительной отрасли 1
02.08.2024 В строительный отраслевой клуб на базе Альянса в сфере ИИ вошли свыше 30 компаний 1
01.08.2024 ДОМ.РФ внедряет искусственный интеллект в процесс подбора ИТ-специалистов 1
31.07.2024 Число проектов типовых частных домов на строим.дом.рф удвоилось 1
08.07.2024 Банк «Дом.РФ» внедрил машинное распознавание данных о квартире при оформлении ипотеки 1
27.06.2024 ДОМ.РФ и группа «Самолет» возглавят отраслевой клуб по развитию ИИ в стройотрасли 1
06.06.2024 ДОМ.РФ займётся разработками в сфере искусственного интеллекта на базе «Сколково» 1
23.05.2024 ДОМ.РФ и Нанософт вместе будут масштабировать ТИМ в стройотрасли 1
22.05.2024 ДОМ.РФ представил первый реестр отечественных ИИ-решений в стройотрасли 1
17.05.2024 Банк «Дом.РФ» за полгода автоматизировал 60% обращений клиентов с помощью ИИ-технологий 1
15.05.2024 ДОМ.РФ и СтроимПросто проведут исследование рынка ИТ-решений в стройке 1
03.05.2024 «Дом.РФ» создаёт реестр работающих с ТИМ проектных организаций 1
27.04.2024 Банк «Дом.РФ» начал выдачу полностью автоматизированной ипотеки 1
24.04.2024 Банк ДОМ.РФ: с января 2024 г. ипотеку по QR-коду оформили 3000 семей 1
17.04.2024 ДОМ.РФ запустил образовательный курс «Искусственный интеллект. Погружение в технологии» на Edutoria 1

Публикаций - 161, упоминаний - 164

Козак Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 51
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 48
МегаФон 8803 41
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 32
8213 27
Газинформсервис - ГИС 272 27
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 27
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 26
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 26
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 26
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 26
UIPath 101 26
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 42 26
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 26
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 25
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 25
Schneider Electric 575 24
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 24
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 24
Rimini Street 58 24
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 430 24
Schneider Electric Secure Power 65 24
Такском - Taxcom 240 24
Центр2М - Center2М 66 24
Ситилабс 44 24
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 24
Luxms 78 24
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 18
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 16
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 14
Ланит Интеграция 190 14
InfoWatch - Инфовотч 1014 13
Directum - Директум 1089 13
UseTech - Юзтех Интеграция 50 13
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 13
Gelarm - Геларм 36 13
АйТи Бастион - IT Bastion 100 13
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 13
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 12
Diasoft - Диасофт 870 11
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 160
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 74
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 61
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 58
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 51
РЖД - Российские железные дороги 1903 50
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 50
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 50
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 49
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 48
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 46
Сургутнефтегаз - СНГ 269 42
36,6 - аптечная сеть 90 41
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 36
Лента - Сеть розничной торговли 2080 35
МКБ - Московский кредитный банк 558 35
Ингосстрах СПАО 421 34
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 34
Zenden Group - Дом одежды 65 33
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 32
Комус 94 31
Транснефть 299 30
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 30
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 30
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 29
Абсолют Банк 230 28
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 26
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 26
ГПБ - Газпромбанк 1084 25
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 25
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 58 24
OKS Group 51 24
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 24
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 24
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 24
МОСГАЗ 42 24
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 46 24
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 23
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 23
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 75
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 50
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 42
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 37
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 32
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 32
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 27
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 27
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 25
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 25
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 25
Федеральное казначейство России 1772 24
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 24
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 24
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 21
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 20
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 19
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 16
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 9
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 7
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 7
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 113 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 4
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 162 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 304 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 236 2
МИК - Московский инновационный кластер 146 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
Минцифры РФ - Департамент развития облачных сервисов и управления данными 2 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 10
АФТ - Ассоциация Финтех 164 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 28 1
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НКТ - Р7-Офис 380 28
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 27
1С:ERP Управление предприятием 550 26
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 37 26
IBM Public Cloud 26 26
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 26
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 26
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 829 25
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 24
Luxms BI 75 24
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 13
UseTech - UseBus 28 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 134 10
Дом.РФ - АИЖК ЕИСЖС - Единая информационная система жилищного строительства 18 8
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 21 8
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 5
Python - высокоуровневый язык программирования 927 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 4
Apple iOS 7809 3
Google Android 13994 3
Linux OS 9936 3
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 99 3
Microsoft Windows 15656 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 2
Microsoft Office 365 940 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 60 2
ИКС - Yadro Vegman - Сервер 25 2
Profindustry - Moniron Cash Connect - единая федеральная платформа наличного оборота - Moniron MOST - Moniron ADM - Moniron Service Desk 9 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Минцифры РФ - Госключ 136 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 14 2
1С:Корпорация 48 2
ФТС РФ ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД 89 2
Обращения граждан 227 2
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 31 2
IBM System Z - IBM eServer zSeries 200 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Натрусов Артем 284 73
Шадаев Максут 1008 69
Чаркин Евгений 296 50
Сотин Денис 205 46
Меденцев Константин 97 46
Бурилов Андрей 105 43
Гимранов Ринат 122 42
Казарин Станислав 175 41
Белоусов Максим 108 37
Ефёров Алексей 44 37
Агапкин Алексей 39 36
Дьяченко Валерий 95 34
Клепиков Алексей 117 34
Алешкин Сергей 65 33
Шпак Василий 223 32
Абакумов Евгений 205 30
Паршин Максим 316 30
Бадалов Андрей 65 30
Воронин Павел 136 29
Врацкий Андрей 135 28
Ульянов Николай 112 28
Демидов Сергей 127 27
Урусов Виктор 127 27
Носенко Артем 30 27
Соловьев Сергей 70 26
Тутаев Михаил 47 26
Касаев Сергей 27 26
Романов Кирилл 31 26
Лазарев Илья 27 26
Матвиенко Нина 28 26
Ушаков Анатолий 41 26
Смирнова Татьяна 33 26
Гваришвили Владимир 26 26
Виноградов Артём 28 26
Синельников Александр 27 26
Мингова Валерия 27 26
Тавадзе Марина 28 26
Данилов Михаил 31 26
Спиридонов Иван 26 26
Барилкин Виктор 29 26
Россия - РФ - Российская федерация 144186 161
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 76
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 45
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 29
Европа Восточная 3075 24
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 17
Европа 21767 13
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 3
Земля - планета Солнечной системы 10374 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 2
Россия - СФО - Новосибирск 4290 2
Россия - УФО - Тюменская область 1141 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 790 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2413 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1760 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 2
Украина 7608 1
Беларусь - Белоруссия 5637 1
Грузия 1240 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Казахстан - Республика 5525 1
Россия - СФО - Омская область 665 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 1
Испания - Королевство 3706 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 134
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 109
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 104
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 83
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 55
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 41
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 41
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 39
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 34
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 29
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 28
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 28
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 27
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 27
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 26
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Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 25
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 92 24
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 21
Экономический эффект 1067 20
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 19
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 16
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 14
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 12
Кредитование - Сrediting - Заём 6697 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 10
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 7
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 6
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 6
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Коммерсантъ - Издательский дом 1859 2
Комсомольская правда ИД 67 1
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CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Дом.РФ - Цифровая академия 13 11
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 41 3
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 42 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 17 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 150 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 1
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 21 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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