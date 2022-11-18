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Татнефть Банк Зенит Банковская группа Зенит

Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит

ПАО Банк ЗЕНИТ – один из крупных универсальных банков – работает на финансовом рынке России с 1995 года. Ориентирован на комплексное обслуживание и кредитование физических лиц, сегмента малого, среднего и крупного бизнеса. Занимает сильные позиции на рынках инвестиционных услуг и частных инвестиций. Обладает международной корреспондентской сетью банковпартнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Ключевым акционером является ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина. 


18.11.2022 Как убедить бизнес в преимуществах Low-code платформ
17.06.2022 Банкротство хозяев «Ангстрема» отменилось из-за внезапно возникшего спонсора
10.06.2022 ИТ-директор банка «Зенит»: переход на российский софт находится в продвинутой стадии
10.06.2022 ИТ-директор банка «Зенит»: переход на российский софт находится в продвинутой стадии
24.11.2021 Банк «Зенит» запустил обновленную продуктовую линейку по электронным банковским гарантиям
07.07.2021 «Ангстрем» засекретил годовые отчеты на фоне огромных убытков и гигантских исков от ВЭБа и банка «Зенит»
16.04.2021 Платежный сервис А3 подключил 350 поставщиков услуг ЖКХ в Банк «Зенит»
29.12.2020 Банк «Зенит»: число онлайн-платежей за коммунальные услуги увеличилось в 80 раз
24.12.2020 «Татнефть», банк «Зенит» и Mastercard запустили сервис «Наличные с покупкой» на АЗС «Татнефть»
27.07.2020 «Диасофт» автоматизировал хоздеятельность банковской группы «Зенит»
06.04.2020 Банк «Зенит» запустил сервис дистанционной подачи заявки на реструктуризацию кредитов
16.03.2020 Биометрическое распознавание лиц от ЦРТ внедрили на стадионе «Газпром Арена»
30.01.2020 Банк «Зенит» оптимизирует управление финансами с помощью сервиса Oracle EPM Cloud
28.01.2020 Банк «Зенит» подключился к Системе быстрых платежей
27.11.2019 Крупнейший банк-кредитор «Ангстрема» взыскал с него свыше миллиарда
07.08.2019 Банк «Зенит» завершил проект автоматизации вместе с «Диасофт»
31.07.2019 Банк «Зенит» и «Диасофт» реализовали проект перехода на МСФО 9
01.07.2019 Банк «Зенит» внедрил систему «Диасофт» для работы на финансовых рынках
18.06.2019 Банк Зенит перенес всю централизованную инфраструктуру в ЦОД «Компрессор» сети дата-центров КРОК
20.05.2019 Банк Зенит запустил сервис онлайн-инкассации для ритейла
05.10.2018 «Ростех» продемонстрировал Дмитрию Медведеву возрожденное производство фототехники «Зенит»
26.09.2018 Российский разработчик представил новую цифровую дальномерную камеру Zenit M
20.08.2018 Банк «Зенит» внедрил автоматизированную систему «ЦФТ-Банк»
31.07.2018 Банк «Зенит» подключил сервис бесконтактной оплаты Google Pay для держателей Mastercard
25.05.2018 ФК «Зенит» и SAP CIS подготовят специалистов для индустрии спортивного маркетинга
07.03.2018 Банк «Зенит» провел хакатон по разработке финансовых сервисов
13.03.2017 «Ростелеком» предоставит ФК «Зенит» интеграторские услуги в рамках внедрения SAP
10.02.2017 «Мегафон» обеспечил связью и мобильным интернетом стадион «Зенит Арена»
25.07.2016 «Зенит» договорился с SAP о создании новой системы работы с болельщиками
30.11.2015 ИБП Delta Electronics внедрены на стадионе «Зенит Арена»
10.12.2014 «Софт менеджмент» защитила данные футбольного клуба «Зенит»
09.07.2013 Банк «Зенит» и Inpas сертифицировали ПО Unipos по стандартам Visa и MasterCard
30.05.2013 Банк «Зенит» обновил программу льготного кредитования СМБ на внедрение ERP-системы
09.10.2012 Клиенты банка «Зенит» теперь могут пополнять карточные счета с помощью сервиса «Золотой Короны»
04.07.2012 Футбольный клуб «Зенит» автоматизировал документооборот на базе EOS for SharePoint
28.03.2012 Офисы банка «Зенит» в Москве и регионах подключились к федеральной системе «Город»
04.08.2011 Партнерам процессингового центра банка «Зенит» стал доступен интернет-банкинг HandyBank
06.04.2011 Сайт ФК «Зенит» взломали хакеры
16.02.2011 «Инфосистемы Джет» модернизировали систему ИБ банка «Зенит» в соответствии с требованиями PCI DSS
20.04.2009 РН "Зенит-3SL" вывела на орбиту итальянский спутник связи Sicral 1B

Публикаций - 298, упоминаний - 414

Татнефть упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 9565 32
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10132 22
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7013 22
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 344 15
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 313 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1357 13
1С-ИжТиСи 6370 12
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 322 12
7055 12
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 11
Газинформсервис - ГИС 112 11
ESG - Enterprise Strategy Group 201 11
Schneider Electric 518 11
ИКС - Yadro - КНС Групп 280 10
Diasoft - Диасофт 609 10
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 54 10
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 34 10
UIPath 77 10
SAP SE 4898 10
Oracle Corporation 6330 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2812 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8091 9
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 188 9
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 287 9
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 179 8
Selectel - Селектел 232 7
IBM - International Business Machines Corp 9209 7
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 121 7
AMD - Advanced Micro Devices 3878 6
Inline Group - Инлайн Груп 87 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1815 6
Программный продукт ГК 59 6
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 12 5
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 195 5
Ангстрем-М 28 5
Ростех - Автоматика Концерн 1500 5
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева 20 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1928 5
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 629 5
Крок - Croc 1714 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5881 67
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 849 45
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 572 40
РЖД - Российские железные дороги 1637 39
Ингосстрах СПАО 339 36
МКБ - Московский кредитный банк 426 34
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 328 34
ПСБ - Промсвязьбанк 737 32
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2424 32
Альфа-Банк 1607 31
Societe Generale - Росбанк АКБ 510 27
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 219 27
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1202 26
Лента - Сеть розничной торговли 1720 25
X5 Group 825 24
Геобанк КБ 38 21
ТМХ - Трансмашхолдинг 101 20
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6655 20
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 20 20
Абсолют Банк 182 19
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 299 19
Окей - О'Кей - Гипермаркет 186 18
ГПБ - Газпромбанк 946 18
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 287 18
Ак Барс Банк 249 18
Procter&Gamble - P&G 209 18
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 90 18
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 394 17
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 247 17
Coca-Cola Company 250 16
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 204 15
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 897 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1856 15
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 125 14
ПГК - Первая грузовая компания 140 13
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 123 13
Сургутнефтегаз - СНГ 228 13
Societe Generale - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 81 13
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 12
Транснефть 272 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18130 42
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3008 29
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3736 28
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9227 23
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1757 22
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10431 18
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 65 17
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 174 17
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1562 17
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2443 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1409 14
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1605 14
Правительство Москвы 2005 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1874 13
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 864 12
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 273 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2419 11
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 20 10
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 117 10
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 81 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2521 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 689 9
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 704 9
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 150 5
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 71 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2432 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1207 4
Судебная власть - Judicial power 2110 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2033 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3075 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 243 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2720 3
Верховный суд Российской Федерации 780 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 201 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 132 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 75 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 35 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 37 2
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 663 2
Федеральное казначейство России 1557 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 51 12
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1364 3
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 14 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 41 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 189 2
PEX Network - Process Excellence Network 4 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
Greenpeace - Гринпис 119 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 253 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 13 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 557 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 1
4CIO 713 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39444 92
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5165 33
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3790 32
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3453 28
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iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 36 10
Скала^р - гиперконвергентная инфраструктура 97 10
IBM Public Cloud 26 10
Сбер - Cloud - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 107 10
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ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 417 7
Swiss-AS AMOS 33 7
CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 193 5
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 622 5
Diasoft FA# АБС 61 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4814 5
Google Android 12640 5
Apple iOS 6859 4
Apple iPhone 6 6200 4
РКК Энергия - Клипер - многоцелевой пилотируемый многоразовый космический корабль 24 4
Microsoft Office 3458 4
Сибур ЭКОНС - Цифровая платформа - система повышения эффективности режимов производства 9 4
Microsoft Windows 2000 12709 4
Сбер - Sber Process Mining 4 3
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Intelsat - телекоммуникационные спутники 105 3
Mango Cloud Systems - Mango Office 174 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 214 3
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 115 3
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Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 459 3
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 289 3
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39594 100
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50324 37
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Казахстан - Республика 4874 28
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17178 28
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Азия - Азиатский регион 4929 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6339 10
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Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 82 4
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10858 23
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24153 20
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