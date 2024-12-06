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Татнефть Банк Зенит Банковская группа Зенит

Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит

ПАО Банк ЗЕНИТ – один из крупных универсальных банков – работает на финансовом рынке России с 1995 года. Ориентирован на комплексное обслуживание и кредитование физических лиц, сегмента малого, среднего и крупного бизнеса. Занимает сильные позиции на рынках инвестиционных услуг и частных инвестиций. Обладает международной корреспондентской сетью банковпартнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Ключевым акционером является ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина. 

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Всего 62 дела, на cумму 106 986 141 245 ₽*

Судебные дела (62) на сумму 106 986 141 245 ₽*
в качестве истца (30) на сумму 55 799 071 707 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 0 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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06.12.2024 В России банкротят крупное микроэлектронное предприятие. Завод может отойти государству или профильной компании

ектронной компании «Ангстрем» введена процедура наблюдения. Это решение принято по заявлению банка «Зенит» о признании должника банкротом было принято 2 декабря 2024 г. Процедура наблюдения - п
20.09.2024 «Обит» обеспечивает бесперебойную работу сетевой инфраструктуры спортивных объектов ФК «Зенит»

ФК «Зенит» с целью повышения надежности собственной инфраструктуры привлек оператора ИТ-решений «Обит» по вопросам оптимизации работы сетевого оборудования и предоставления оперативной технической

07.06.2024 Оператор «Газпром ИД» и футбольный клуб «Зенит» запустят совместную разработку суперприложения

В новом приложении будет создана мобильная экосистема, которая объединит спортивные клубы под брендом «Зенит». При создании нового приложения будет использоваться технология SuperApp с коммуникационными, развлекательными и коммерческими функциями – единая платформа закроет все потребности болель
27.05.2024 ФК «Зенит» внедрит российскую операционную систему Astra Linux

«Группа Астра», российский разработчик инфраструктурного ПО, и ФК «Зенит» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого ИТ-компания становится официальным партнером клуба. Церемония подписания состоялась на «Газпром Арене». Об этом CN
27.03.2024 Мобильное приложение «Зенит Бизнес» снова на Android

ие на мобильный телефон; ввести в приложение мобильный телефон, после чего можно работать. *** ПАО «Банк Зенит» работает на финансовом рынке России 28 лет и предлагает продукты и сервисы для юр
09.08.2023 Футбольный клуб «Зенит» переходит на российские ИТ-системы ТУРБО

Разработчик информационных систем «Консист Бизнес Групп» (входит в группу ЛАНИТ) внедрит ТУРБО ERP и ТУРБО Бюджетирование в футбольном клубе «Зенит». Проект предполагает переход с зарубежного решения на отечественное и создание единой финансовой системы. Со стартом сотрудничества с «Консист Бизнес Групп» сине-бело-голубые планируют п
07.08.2023 «Зенит» и «Консист бизнес групп» стали партнерами

Футбольный клуб «Зенит» и разработчик решений ««Турбо»» «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») подписали соглашение, в рамках которого бренд отечественных информационных систем «Турбо» становится офиц
18.11.2022 Как убедить бизнес в преимуществах Low-code платформ

Что можно сделать с помощью Low-code Наталья Погорелова-Триппель, начальник департамента развития ИТ-процессов и портальных решений банка «Зенит», была первым спикером секции Low-code. Она рассказала о том, что Low-code платформа в банке помогает решить задачу по импортозамещению и переносу порталов финансовой организации из Micro
17.06.2022 Банкротство хозяев «Ангстрема» отменилось из-за внезапно возникшего спонсора

атил процедуру банкротства в связи с удовлетворением требованием кредиторов. Но один из кредиторов, банк «Зенит», с этим не согласен и пытается обжаловать прекращение банкротства. Апелляционная
10.06.2022 ИТ-директор банка «Зенит»: переход на российский софт находится в продвинутой стадии

овой трансформации и о реальных преимуществах, которые заказчики получили от их внедрения. *** ПАО «Банк Зенит» образован в 1995 г. Кредитная организация обладает широкой международной корреспо
10.06.2022 ИТ-директор банка «Зенит»: переход на российский софт находится в продвинутой стадии

овой трансформации и о реальных преимуществах, которые заказчики получили от их внедрения. *** ПАО «Банк Зенит» образован в 1995 г. Кредитная организация обладает широкой международной корреспо
24.11.2021 Банк «Зенит» запустил обновленную продуктовую линейку по электронным банковским гарантиям

доступа к закупочным процедурам для субъектов МСП. С целью соответствия потребностям наших клиентов Банк «Зенит» обновил условия и запустил четыре новых продукта. Воспользоваться могут как опыт
07.07.2021 «Ангстрем» засекретил годовые отчеты на фоне огромных убытков и гигантских исков от ВЭБа и банка «Зенит»

рованного мнения в связи с этим вопросом», — заключает эксперт. Иски к «Ангстрему» от ВЭБа и банка «Зенит» Упомянутый иск к «Ангстрему» был подан 27 декабря 2019 г. госкоропорацией развития «ВЭ
16.04.2021 Платежный сервис А3 подключил 350 поставщиков услуг ЖКХ в Банк «Зенит»

Банк «Зенит» и платёжный сервис А3 запустили новый сервис в интернет-банке и в мобильном приложении
29.12.2020 Банк «Зенит»: число онлайн-платежей за коммунальные услуги увеличилось в 80 раз

ропорциях — на первых пришлось 51% от всех операций, на вторых — 49%. Стоит отметить, что в 2020 г. банк «Зенит» внедрил новую платформу ДБО. На сегодняшний день мобильное приложение «Зенит Onl
24.12.2020 «Татнефть», банк «Зенит» и Mastercard запустили сервис «Наличные с покупкой» на АЗС «Татнефть»

«Татнефть», банк «Зенит» и международная платежная система Mastercard запустили сервис «Наличные с покупк
27.07.2020 «Диасофт» автоматизировал хоздеятельность банковской группы «Зенит»

«Диасофт» поддержала процесс слияния банков группы «Зенит», в числе которых АБ «Девон-Кредит», АО «Банк Зенит Сочи», ПАО «Спиритбанк», ПАО «Липецккомбанк». В ходе проекта «Диасофт» осуществил

06.04.2020 Банк «Зенит» запустил сервис дистанционной подачи заявки на реструктуризацию кредитов

Банк «Зенит» разработал и внедрил сервис дистанционной подачи заявки на реструктуризацию кредитов.

16.03.2020 Биометрическое распознавание лиц от ЦРТ внедрили на стадионе «Газпром Арена»

На стадионе «Газпром Арена», домашнем стадионе ФК «Зенит», запущена система идентификации личности по биометрическим характеристикам лица «Визирь» от группы компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбербанка). Система используется с 29 февраля, устано
30.01.2020 Банк «Зенит» оптимизирует управление финансами с помощью сервиса Oracle EPM Cloud

Банк «Зенит» выбрал облачные сервисы Oracle EPM Cloud для автоматизации процессов бизнес-планирован
28.01.2020 Банк «Зенит» подключился к Системе быстрых платежей

воды, указывая лишь один реквизит – номер телефона клиента банка-участника СБП. До 31 марта 2020 г. банк «Зенит» устанавливает льготный период на переводы средств по СБП – комиссия не взимается
27.11.2019 Крупнейший банк-кредитор «Ангстрема» взыскал с него свыше миллиарда

обнаружил CNews, зеленоградскому микроэлектронному предприятию «Ангстрем» придется выплатить банку «Зенит» по решению суда порядка 1,03 млрд руб. Взыскание касается двух ранее взятых компанией

07.08.2019 Банк «Зенит» завершил проект автоматизации вместе с «Диасофт»

Банковская группа «Зенит» автоматизировала процессы ведения административно-хозяйственной деятельности (АХД) и б
31.07.2019 Банк «Зенит» и «Диасофт» реализовали проект перехода на МСФО 9

дартов ведения учета и подготовки отчетности по операциям банка на финансовых рынках». В результате банк «Зенит» успешно выполнил новые требования Банка России и обеспечил ведение ежедневного б
01.07.2019 Банк «Зенит» внедрил систему «Диасофт» для работы на финансовых рынках

Банк «Зенит» объявил о внедрении комплексной системы автоматизации деятельности финансовых институт
18.06.2019 Банк Зенит перенес всю централизованную инфраструктуру в ЦОД «Компрессор» сети дата-центров КРОК

Банк Зенит разместил всю централизованную инфраструктуру в ЦОД «Компрессор» ИТ-компании КРОК. Дата
20.05.2019 Банк Зенит запустил сервис онлайн-инкассации для ритейла

Банк Зенит внедрил сервис онлайн-инкассации в сети обувного ритейлера «БашМаг» с применением автом
05.10.2018 «Ростех» продемонстрировал Дмитрию Медведеву возрожденное производство фототехники «Зенит»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил производство «Зенит», где лично ознакомился с первым серийным экземпляром цифровой дальномерной камеры Zenit M и процессом сборки ее уникального объектива Zenitar 1/35. Презентация камеры, созданной в России
26.09.2018 Российский разработчик представил новую цифровую дальномерную камеру Zenit M

Разработчик российского бренда Зенит Красногорский завод им. С. А. Зверева в кооперации с немецким производителем фотокамер и оптики премиум-класса Leica Camera AG создали новую цифровую дальномерную камеру Zenit M с объекти
20.08.2018 Банк «Зенит» внедрил автоматизированную систему «ЦФТ-Банк»

Банк «Зенит» успешно завершил интеграцию информационного банковского комплекса «ЦФТ-Банк» в свою ИТ
31.07.2018 Банк «Зенит» подключил сервис бесконтактной оплаты Google Pay для держателей Mastercard

Банк «Зенит» запустил сервис бесконтактной оплаты Google Pay. Держатели карт Mastercard, выпущенных
25.05.2018 ФК «Зенит» и SAP CIS подготовят специалистов для индустрии спортивного маркетинга

ФК «Зенит» и SAP подписали соглашение, в рамках которого будет создан проект по подготовке специалистов в сфере спортивных технологий. Стороны подписали соглашение 25 мая 2018 г. на Петербургском м
07.03.2018 Банк «Зенит» провел хакатон по разработке финансовых сервисов

Банк «Зенит» совместно c Научно-техническим центром «Татнефть», аналитической компанией Gartner и В
13.03.2017 «Ростелеком» предоставит ФК «Зенит» интеграторские услуги в рамках внедрения SAP

Компания «Ростелеком» заключила контракт с ФК «Зенит» на оказание интеграторских услуг в рамках проекта по внедрению в футбольном клубе решения SAP для создания новой системы работы с болельщиками. Стоимость контракта составила p44,5 млн ср
10.02.2017 «Мегафон» обеспечил связью и мобильным интернетом стадион «Зенит Арена»

«Мегафон» объявил о завершении проекта по формированию телекоммуникационной инфраструктуры мобильной связи на стадионе «Зенит Арена». Как рассказали CNews в компании, оператор в краткие сроки спроектировал и построил комплекс связи, задействовав современные технологии. Благодаря уникальному частотному ресурсу, т
25.07.2016 «Зенит» договорился с SAP о создании новой системы работы с болельщиками

Футбольный клуб «Зенит» и компания SAP СНГ, игрок рынка корпоративных приложений, объявили о подписании трехлетнего договора о сотрудничестве, в рамках которого будет реализован проект по созданию новой системы
30.11.2015 ИБП Delta Electronics внедрены на стадионе «Зенит Арена»

Компания Delta Electronics, мировой разработчик решений по терморегулированию и управлению электропитанием, объявила о внедрении источников бесперебойного питания GAIA и RT серий на стадионе «Зенит Арена». Как сообщили CNews в Delta Electronics, реализация проекта проводилась при содействии партнера компании — «Спектр РС». Масштаб проекта «Зенит Арена» предусматривает необход
10.12.2014 «Софт менеджмент» защитила данные футбольного клуба «Зенит»

Компания «Софт менеджмент» завершила поставку программного решения для обеспечения безопасности корпоративной сети на платформе Kaspersky Endpoint Security для бизнеса в футбольный клуб «Зенит». Пакет защитных средств включает лицензии на 150 рабочих мест, мобильных устройств, а также компоненты для защиты файловых серверов, сообщили CNews в «Софт менеджменте». Как ожидается, р
09.07.2013 Банк «Зенит» и Inpas сертифицировали ПО Unipos по стандартам Visa и MasterCard

Банк «Зенит» совместно с компанией «Инпас Компани» 18 июня 2013 г. завершили сертификацию программн
30.05.2013 Банк «Зенит» обновил программу льготного кредитования СМБ на внедрение ERP-системы

Банк «Зенит» и компания Energy Consulting, партнёр компании Sage в России, объявили об обновлении п

Публикаций - 362, упоминаний - 489

Татнефть и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 51
МегаФон 10742 28
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 28
9594 27
Ростелеком 10948 23
Schneider Electric 614 23
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 21
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 21
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 20
Rimini Street 77 15
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 14
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 14
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 14
Schneider Electric Secure Power 65 14
Такском - Taxcom 256 14
Ланит Интеграция 219 14
Центр2М - Center2М 67 14
Ситилабс 44 14
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 14
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 14
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 14
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 14
UIPath 119 13
Газинформсервис - ГИС 496 13
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 154 12
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 12
АйТи Бастион - IT Bastion 154 12
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 12
SAP SE 5601 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 12
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 11
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 11
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 11
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 10
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI - SBER MED AI 84 10
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 10
Oracle Corporation 7074 10
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
Diasoft - Диасофт 1144 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 77
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 57
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 54
РЖД - Российские железные дороги 2096 53
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 52
Ингосстрах СПАО 478 48
МКБ - Московский кредитный банк 657 46
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 44
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 42
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 40
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 33
ПСБ - Промсвязьбанк 963 32
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 32
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 31
ГПБ - Газпромбанк 1273 30
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 35 29
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 28
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 27
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 27
Абсолют Банк 249 27
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 27
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 26
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 26
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 26
Альфа-Банк 1979 25
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 24
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 21
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 21
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 20
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 20
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 19
Сургутнефтегаз - СНГ 288 19
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 19
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 35 19
36,6 - аптечная сеть 96 19
Ак Барс Банк 283 18
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 18
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 18
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 18
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 43
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 32
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 31
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 28
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 27
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 22
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 21
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 21
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 20
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 19
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 18
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 18
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 17
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 17
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 17
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 15
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 12
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 10
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 10
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Судебная власть - Judicial power 2500 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Федеральное казначейство России 1949 5
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
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Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 3
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
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ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 15
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
PEX Network - Process Excellence Network 16 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 1
Федерация фигурного катания на коньках России 4 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 10 1
Российский клуб финансовых директоров 32 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 99
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 89
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 78
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 72
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 67
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 66
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 66
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 64
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 55
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 36
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 33
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 32
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 29
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 28
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 28
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 26
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 26
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 26
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 408 26
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 26
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Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 22
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 16
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 109 50
Космодром Байконур 1072 38
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 93 36
1С:ERP Управление предприятием 841 14
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 14
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 14
НКТ - Р7-Офис 543 12
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 11
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 10
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 10
IBM Public Cloud 26 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 10
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 8
Swiss-AS AMOS 39 7
Google Android 15243 7
Apple iOS 8583 7
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 7
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 6
Diasoft FA# АБС 68 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 5
Microsoft Office 4170 5
Microsoft Windows 16882 5
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 4
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 4
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 91 4
ПравоТех АО - Manage.one 38 4
Сбер - СберБизнес АУСН - сервис для автоматизированной упрощённой системы налогообложения 37 4
Сибур Холдинг - Сибур ЭКОНС - Цифровая платформа - система повышения эффективности режимов производства 9 4
РКК Энергия - Клипер - многоцелевой пилотируемый многоразовый космический корабль 24 4
Московская Биржа - Финуслуги 64 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 4
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 513 3
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 213 3
Apple iPhone 6 4861 3
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 3
Diasoft Flextera 57 3
Клепиков Алексей 121 47
Натрусов Артем 313 46
Чаркин Евгений 317 45
Кучугин Илья 42 41
Сотин Денис 216 40
Лигачев Глеб 120 32
Попов Андрей 116 32
Аксаков Анатолий 163 32
Шадаев Максут 1210 32
Шипов Савва 102 28
Тульчинский Станислав 93 28
Меденцев Константин 106 26
Абакумов Евгений 227 25
Макевнин Борис 44 25
Демидов Сергей 129 25
Белоусов Максим 109 24
Бурилов Андрей 117 23
Ульянов Николай 176 23
Козак Николай 209 23
Бычков Александр 41 21
Погорелова-Триппель Наталья 28 21
Луганцев Александр 51 21
Сергеев Сергей 179 20
Нестеров Алексей 175 19
Беляев Владислав 104 19
Нагаев Олег 30 19
Гимранов Ринат 126 19
Ушаков Анатолий 47 19
Пшиченко Дмитрий 49 19
Ягнятинский Евгений 32 18
Батай Илья 59 18
Бокучава Тариэл 21 18
Дьяченко Валерий 96 17
Иванов Алексей 163 17
Карпов Иван 79 17
Онищенко Владислав 98 17
Евраев Михаил 266 17
Фомичев Олег 139 17
Козырев Алексей 328 17
Ермолаев Артем 379 17
Россия - РФ - Российская федерация 166167 244
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 101
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 69
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 41
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 38
Европа Восточная 3138 37
Европа 24964 36
Украина 7928 29
Казахстан - Республика 6048 28
Земля - планета Солнечной системы 10865 21
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 18
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 18
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 18
Германия - Федеративная Республика 13221 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 14
Израиль 2856 13
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 11
Азия - Азиатский регион 5920 11
Япония 13807 11
Беларусь - Белоруссия 6289 9
Африка - Африканский регион 3641 9
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 8
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 8
Нидерланды 3746 7
Франция - Французская Республика 8177 7
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 7
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 262 6
Ближний Восток 3154 6
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 5
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Индия - Bharat 5869 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 5
Америка Южная 884 5
Узбекистан - Республика 2005 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 4
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 4
США - Колумбия - Вашингтон 1487 4
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 109
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Казахстан Сегодня 310 13
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Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 3
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 2
Известия ИД 770 2
Лаборатория Артимовича 9 2
Space Daily 528 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
SpaceNews 73 2
Казахстан cегодня 9 2
РИА Новости 1033 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
Sports.ru - Спортс.ру 30 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 1
USA Today 153 1
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Bloomberg 1627 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 45
Gartner - Гартнер 3658 10
CNews Инновация года - награда 155 7
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 24 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
Forrester Wave 45 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 2
Forecast International 10 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Рустелеком ТК 305 1
Gartner Magic Quadrant International Retail Core Banking Systems 3 1
IDC FinTech Ranking 8 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
CNews Мишень 186 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 19 1
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 12 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 12 1
Celent - Celent Communications 12 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Fortune Global 500 295 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Forrester Research 834 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 3
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 43 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
НТУУ КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 20 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ Академия Федерального агентства Правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 7 1
РЭШ - Российская электронная школа 31 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 31 1
HUJI - Ha-Universita ha-Ivrit bi-Yerushalayim - Hebrew University of Jerusalem - Еврейский университет в Иерусалиме 34 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского 5 1
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 47 1
ASU Steward Observatory - Обсерватория Стюарда 4 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
Pearson VUE 55 1
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 20 1
IBS Корпоративный университет - IBS Академия - IBS Учебный центр 18 1
РЭШ - Российская экономическая школа 14 1
Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
Dartmouth College - Дартмутский колледж - Tuck School of Business - Dartmouth Business School 29 1
НАНА - Национальная академия наук Азербайджана - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 2 1
Université Laval - Laval University - Университет Лаваля 8 1
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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