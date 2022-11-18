Татнефть Банк Зенит Банковская группа Зенит
ПАО Банк ЗЕНИТ – один из крупных универсальных банков – работает на финансовом рынке России с 1995 года. Ориентирован на комплексное обслуживание и кредитование физических лиц, сегмента малого, среднего и крупного бизнеса. Занимает сильные позиции на рынках инвестиционных услуг и частных инвестиций. Обладает международной корреспондентской сетью банковпартнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Ключевым акционером является ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина.
Татнефть упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кучугин Илья 42 41
|Клепиков Алексей 93 35
|Чаркин Евгений 240 32
|Натрусов Артем 194 31
|Лигачев Глеб 73 27
|Аксаков Анатолий 123 27
|Попов Андрей 91 27
|Сотин Денис 146 26
|Шипов Савва 86 23
|Бычков Александр 40 21
|Сергеев Сергей 94 20
|Погорелова-Триппель Наталья 20 20
|Ушаков Анатолий 41 19
|Белоусов Максим 94 19
|Беляев Владислав 66 19
|Нагаев Олег 30 19
|Ягнятинский Евгений 32 18
|Бокучава Тариэл 21 18
|Шадаев Максут 649 17
|Воронин Петр 35 15
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 15
|Ушацкий Андрей 104 15
|Меньшов Кирилл 82 15
|Потапкин Михаил 26 15
|Чамара Денис 59 15
|Кузьмич Всеволод 31 15
|Суворов Антон 21 15
|Погорелова Наталья 15 14
|Коптелов Андрей 100 14
|Гимранов Ринат 92 13
|Хасин Михаил 27 13
|Меденцев Константин 58 13
|Ермолаев Артем 361 12
|Фомичев Олег 124 12
|Евраев Михаил 242 12
|Онищенко Владислав 78 12
|Самедов Тимур 21 12
|Сахаров Александр 44 12
|Батай Илья 26 12
|Рейман Леонид 1032 12
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