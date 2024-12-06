Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит

В России банкротят крупное микроэлектронное предприятие. Завод может отойти государству или профильной компании ектронной компании «Ангстрем» введена процедура наблюдения. Это решение принято по заявлению банка «Зенит» о признании должника банкротом было принято 2 декабря 2024 г. Процедура наблюдения - п

«Обит» обеспечивает бесперебойную работу сетевой инфраструктуры спортивных объектов ФК «Зенит» ФК «Зенит» с целью повышения надежности собственной инфраструктуры привлек оператора ИТ-решений «Обит» по вопросам оптимизации работы сетевого оборудования и предоставления оперативной технической

Оператор «Газпром ИД» и футбольный клуб «Зенит» запустят совместную разработку суперприложения В новом приложении будет создана мобильная экосистема, которая объединит спортивные клубы под брендом «Зенит». При создании нового приложения будет использоваться технология SuperApp с коммуникационными, развлекательными и коммерческими функциями – единая платформа закроет все потребности болель

ФК «Зенит» внедрит российскую операционную систему Astra Linux «Группа Астра», российский разработчик инфраструктурного ПО, и ФК «Зенит» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого ИТ-компания становится официальным партнером клуба. Церемония подписания состоялась на «Газпром Арене». Об этом CN

Мобильное приложение «Зенит Бизнес» снова на Android ие на мобильный телефон; ввести в приложение мобильный телефон, после чего можно работать. *** ПАО «Банк Зенит» работает на финансовом рынке России 28 лет и предлагает продукты и сервисы для юр

Футбольный клуб «Зенит» переходит на российские ИТ-системы ТУРБО Разработчик информационных систем «Консист Бизнес Групп» (входит в группу ЛАНИТ) внедрит ТУРБО ERP и ТУРБО Бюджетирование в футбольном клубе «Зенит». Проект предполагает переход с зарубежного решения на отечественное и создание единой финансовой системы. Со стартом сотрудничества с «Консист Бизнес Групп» сине-бело-голубые планируют п

«Зенит» и «Консист бизнес групп» стали партнерами Футбольный клуб «Зенит» и разработчик решений ««Турбо»» «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») подписали соглашение, в рамках которого бренд отечественных информационных систем «Турбо» становится офиц

Как убедить бизнес в преимуществах Low-code платформ Что можно сделать с помощью Low-code Наталья Погорелова-Триппель, начальник департамента развития ИТ-процессов и портальных решений банка «Зенит», была первым спикером секции Low-code. Она рассказала о том, что Low-code платформа в банке помогает решить задачу по импортозамещению и переносу порталов финансовой организации из Micro

Банкротство хозяев «Ангстрема» отменилось из-за внезапно возникшего спонсора атил процедуру банкротства в связи с удовлетворением требованием кредиторов. Но один из кредиторов, банк «Зенит», с этим не согласен и пытается обжаловать прекращение банкротства. Апелляционная

ИТ-директор банка «Зенит»: переход на российский софт находится в продвинутой стадии овой трансформации и о реальных преимуществах, которые заказчики получили от их внедрения. *** ПАО «Банк Зенит» образован в 1995 г. Кредитная организация обладает широкой международной корреспо

ИТ-директор банка «Зенит»: переход на российский софт находится в продвинутой стадии овой трансформации и о реальных преимуществах, которые заказчики получили от их внедрения. *** ПАО «Банк Зенит» образован в 1995 г. Кредитная организация обладает широкой международной корреспо

Банк «Зенит» запустил обновленную продуктовую линейку по электронным банковским гарантиям доступа к закупочным процедурам для субъектов МСП. С целью соответствия потребностям наших клиентов Банк «Зенит» обновил условия и запустил четыре новых продукта. Воспользоваться могут как опыт

«Ангстрем» засекретил годовые отчеты на фоне огромных убытков и гигантских исков от ВЭБа и банка «Зенит» рованного мнения в связи с этим вопросом», — заключает эксперт. Иски к «Ангстрему» от ВЭБа и банка «Зенит» Упомянутый иск к «Ангстрему» был подан 27 декабря 2019 г. госкоропорацией развития «ВЭ

Платежный сервис А3 подключил 350 поставщиков услуг ЖКХ в Банк «Зенит» Банк «Зенит» и платёжный сервис А3 запустили новый сервис в интернет-банке и в мобильном приложении

Банк «Зенит»: число онлайн-платежей за коммунальные услуги увеличилось в 80 раз ропорциях — на первых пришлось 51% от всех операций, на вторых — 49%. Стоит отметить, что в 2020 г. банк «Зенит» внедрил новую платформу ДБО. На сегодняшний день мобильное приложение «Зенит Onl

«Татнефть», банк «Зенит» и Mastercard запустили сервис «Наличные с покупкой» на АЗС «Татнефть» «Татнефть», банк «Зенит» и международная платежная система Mastercard запустили сервис «Наличные с покупк

«Диасофт» автоматизировал хоздеятельность банковской группы «Зенит» «Диасофт» поддержала процесс слияния банков группы «Зенит», в числе которых АБ «Девон-Кредит», АО «Банк Зенит Сочи», ПАО «Спиритбанк», ПАО «Липецккомбанк». В ходе проекта «Диасофт» осуществил

Банк «Зенит» запустил сервис дистанционной подачи заявки на реструктуризацию кредитов Банк «Зенит» разработал и внедрил сервис дистанционной подачи заявки на реструктуризацию кредитов.

Биометрическое распознавание лиц от ЦРТ внедрили на стадионе «Газпром Арена» На стадионе «Газпром Арена», домашнем стадионе ФК «Зенит», запущена система идентификации личности по биометрическим характеристикам лица «Визирь» от группы компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбербанка). Система используется с 29 февраля, устано

Банк «Зенит» оптимизирует управление финансами с помощью сервиса Oracle EPM Cloud Банк «Зенит» выбрал облачные сервисы Oracle EPM Cloud для автоматизации процессов бизнес-планирован

Банк «Зенит» подключился к Системе быстрых платежей воды, указывая лишь один реквизит – номер телефона клиента банка-участника СБП. До 31 марта 2020 г. банк «Зенит» устанавливает льготный период на переводы средств по СБП – комиссия не взимается

Крупнейший банк-кредитор «Ангстрема» взыскал с него свыше миллиарда обнаружил CNews, зеленоградскому микроэлектронному предприятию «Ангстрем» придется выплатить банку «Зенит» по решению суда порядка 1,03 млрд руб. Взыскание касается двух ранее взятых компанией

Банк «Зенит» завершил проект автоматизации вместе с «Диасофт» Банковская группа «Зенит» автоматизировала процессы ведения административно-хозяйственной деятельности (АХД) и б

Банк «Зенит» и «Диасофт» реализовали проект перехода на МСФО 9 дартов ведения учета и подготовки отчетности по операциям банка на финансовых рынках». В результате банк «Зенит» успешно выполнил новые требования Банка России и обеспечил ведение ежедневного б

Банк «Зенит» внедрил систему «Диасофт» для работы на финансовых рынках Банк «Зенит» объявил о внедрении комплексной системы автоматизации деятельности финансовых институт

Банк Зенит перенес всю централизованную инфраструктуру в ЦОД «Компрессор» сети дата-центров КРОК Банк Зенит разместил всю централизованную инфраструктуру в ЦОД «Компрессор» ИТ-компании КРОК. Дата

Банк Зенит запустил сервис онлайн-инкассации для ритейла Банк Зенит внедрил сервис онлайн-инкассации в сети обувного ритейлера «БашМаг» с применением автом

«Ростех» продемонстрировал Дмитрию Медведеву возрожденное производство фототехники «Зенит» Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил производство «Зенит», где лично ознакомился с первым серийным экземпляром цифровой дальномерной камеры Zenit M и процессом сборки ее уникального объектива Zenitar 1/35. Презентация камеры, созданной в России

Российский разработчик представил новую цифровую дальномерную камеру Zenit M Разработчик российского бренда Зенит Красногорский завод им. С. А. Зверева в кооперации с немецким производителем фотокамер и оптики премиум-класса Leica Camera AG создали новую цифровую дальномерную камеру Zenit M с объекти

Банк «Зенит» внедрил автоматизированную систему «ЦФТ-Банк» Банк «Зенит» успешно завершил интеграцию информационного банковского комплекса «ЦФТ-Банк» в свою ИТ

Банк «Зенит» подключил сервис бесконтактной оплаты Google Pay для держателей Mastercard Банк «Зенит» запустил сервис бесконтактной оплаты Google Pay. Держатели карт Mastercard, выпущенных

ФК «Зенит» и SAP CIS подготовят специалистов для индустрии спортивного маркетинга ФК «Зенит» и SAP подписали соглашение, в рамках которого будет создан проект по подготовке специалистов в сфере спортивных технологий. Стороны подписали соглашение 25 мая 2018 г. на Петербургском м

Банк «Зенит» провел хакатон по разработке финансовых сервисов Банк «Зенит» совместно c Научно-техническим центром «Татнефть», аналитической компанией Gartner и В

«Ростелеком» предоставит ФК «Зенит» интеграторские услуги в рамках внедрения SAP Компания «Ростелеком» заключила контракт с ФК «Зенит» на оказание интеграторских услуг в рамках проекта по внедрению в футбольном клубе решения SAP для создания новой системы работы с болельщиками. Стоимость контракта составила p44,5 млн ср

«Мегафон» обеспечил связью и мобильным интернетом стадион «Зенит Арена» «Мегафон» объявил о завершении проекта по формированию телекоммуникационной инфраструктуры мобильной связи на стадионе «Зенит Арена». Как рассказали CNews в компании, оператор в краткие сроки спроектировал и построил комплекс связи, задействовав современные технологии. Благодаря уникальному частотному ресурсу, т

«Зенит» договорился с SAP о создании новой системы работы с болельщиками Футбольный клуб «Зенит» и компания SAP СНГ, игрок рынка корпоративных приложений, объявили о подписании трехлетнего договора о сотрудничестве, в рамках которого будет реализован проект по созданию новой системы

ИБП Delta Electronics внедрены на стадионе «Зенит Арена» Компания Delta Electronics, мировой разработчик решений по терморегулированию и управлению электропитанием, объявила о внедрении источников бесперебойного питания GAIA и RT серий на стадионе «Зенит Арена». Как сообщили CNews в Delta Electronics, реализация проекта проводилась при содействии партнера компании — «Спектр РС». Масштаб проекта «Зенит Арена» предусматривает необход

«Софт менеджмент» защитила данные футбольного клуба «Зенит» Компания «Софт менеджмент» завершила поставку программного решения для обеспечения безопасности корпоративной сети на платформе Kaspersky Endpoint Security для бизнеса в футбольный клуб «Зенит». Пакет защитных средств включает лицензии на 150 рабочих мест, мобильных устройств, а также компоненты для защиты файловых серверов, сообщили CNews в «Софт менеджменте». Как ожидается, р

Банк «Зенит» и Inpas сертифицировали ПО Unipos по стандартам Visa и MasterCard Банк «Зенит» совместно с компанией «Инпас Компани» 18 июня 2013 г. завершили сертификацию программн