Банк «Зенит» запустил сервис дистанционной подачи заявки на реструктуризацию кредитов

Банк «Зенит» разработал и внедрил сервис дистанционной подачи заявки на реструктуризацию кредитов. Теперь клиенты, которые испытывают временные трудности с погашением регулярных платежей, могут оформить анкету на сайте банка.

Для подачи заявки необходимо приложить паспорт, справки, подтверждающие причину реструктуризации, а также документы о размере доходов.

Воспользоваться услугой смогут клиенты-физические лица, временно попавшие в сложную финансовую ситуацию, в том числе по причинам, связанным с коронавирусной инфекцией: заболевание COVID-19, уход в неоплачиваемый отпуск или карантин. Банк рассмотрит возможность отсрочки платежа как процентов по кредиту, так и основной части долга, а также пересмотрит срок кредитования. Заявления будут обрабатываться в индивидуальном порядке.