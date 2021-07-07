«Ангстрем» засекретил годовые отчеты на фоне огромных убытков и гигантских исков от ВЭБа и банка «Зенит»

Микроэлектронное предприятие «Ангстрем» засекретило свои годовые отчеты, в то время как из оставшихся публичными бухгалтерских заключений следует, что компания терпит огромные убытки третий год подряд. Имеющиеся на этом фоне колоссальные судебные претензии к предприятию заставляют независимых аудиторов делать вывод о возможных «значительных сомнениях в способности “Ангстрема” продолжать непрерывно свою деятельность».

«Ангстрем» ушел в тень

Как выяснил CNews, годовая отчетность зеленоградский производителя интегральных микросхем и полупроводниковых приборов «Ангстрем» больше не является публичным достоянием, как это было ранее — до 2019 г. включительно.

Второй год подряд предельно урезанный публичный отчетный документ компания сопровождает пометкой о том, что разделы «Ключевые результаты года», «Положение общества в отрасли», «Приоритетные направления деятельности», «Отчет совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности», «Перспективы развития», «Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью», «Перечень крупных сделок», «Перечень сделок с заинтересованностью», «Состав совета директоров», «Исполнительный орган», «Вознаграждения членам органов управления и исполнительных органов» — не раскрываются.

Обоснованием для этого указан абзац 3 пункта 1 постановления Правительства России от 4 апреля 2019 г. № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями федерального закона “Об акционерных обществах” и федерального закона “О рынке ценных бумаг”, так как в отношении эмитента действуют меры ограничительного характера».

Из текста этого документа можно заключить, что ряд эмитентов, к которым относится и «Ангстрем», теперь вправе раскрывать информацию о своей деятельности в ограниченном объеме. Однако обязанности поступать именно так правительственное постановление не устанавливает.

«Ангстрем» показывает огромные убытки третий год подряд

Так или иначе, никакой содержательной и детальной информации публичные годовые отчеты «Ангстрема» больше не содержат, чему свидетельство — формальный документ за 2020 г., появившийся в свободном доступе 6 июля 2021 г.

После публикации первого подобного документа за 2019 г. в начале октября 2020 г. (в условиях пандемии многие акционерные общества размещали отчеты значительно позднее обычных сроков) представитель «Ангстрема» в разговоре с CNews указал, что он включил в себя только то, что пропустил отдел безопасности.

«В полном отчете была проведена достаточно подробная аналитика по отрасли и компании, — добавил он. — Эта информация достаточно ценна и “чувствительна”, открыто и бесплатно выкладывать ее в сеть совершенно неразумно».

Плачевные финансовые результаты

Политика закрытости «Ангстрема» однако не распространяется на бухгалтерскую отчетность по российским стандартам (РСБУ), которая публикуется отдельными документами.

Из не следует, что в 2020 г. «Ангстрем» сработал в минус третий год подряд. Чистый убыток компании составил 693,7 млн руб. По итогам 2019 г. он составил 1,1 млрд руб., по итогам 2018 г. был на уровне 478,1 млн руб.

Перед этим три года подряд «Ангстрем» демонстрировал прибыль: в 2017 г. на уровне 2,7 млн руб., в 2016 г. — 10,6 млн руб., в 2015 г. — 102,8 млн руб. (максимальное значение за последние 11 лет).

В целом за минувшее десятилетие «Ангстрем» скатывался в убытки еще дважды, продемонстрировав в 2014 г. отрицательные финансовые показатели в размере 1,65 млрд руб., а в 2013 г. — 704,5 млн руб.

В 2020 г. отрицательной оказалась и валовая прибыль — минус 85,4 млн руб. В 2019 и 2018 гг. она была положительной, на уровне 120,8 млн руб. и 657,7 млн руб. соответственно.

Напомним, под валовой прибылью подразумевается выручка (оборот) за вычетом себестоимости сбытой продукции или услуги с учетом амортизации. Что касается чистой прибыли, то она определяется разностью между валовой прибылью и операционными расходами компании, которые могут включать затраты на аренду помещений, зарплату, транспорт и пр., а также при вычете суммы налогов, пеней, штрафов и процентов по кредитам.

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Упомянутая выручка у «Ангстрема» за отчетный период вновь продемонстрировала тенденцию к снижению. Так, если по итогам 2018 г. она составила 2,76 млрд руб., то по итогам 2019 г. уже только 1,49 млрд руб., а по результатам 2020 г. просела до 1,44 млрд руб.

На момент публикации данного материала представители «Ангстрема» прокомментировать CNews финансовые результаты 2020 г. не смогли.

Аудитор сомневается в перспективах «Ангстрема»

В предваряющем финансовую отчетность заключении независимого аудитора из «Научно-технического центра аудита предприятий ВПК» эксперт выразил своеобразную обеспокоенность данными, которыми ему пришлось оперировать. Один из разделов заключения был озаглавлен как «Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности».

«Мы обращаем внимание, что АО “Ангстрем” понесло чистый убыток в сумме 693,7 млн руб. в течение года, закончившегося 31 декабря 2020 г., и на эту дату текущие обязательства АО превысили общую сумму его активов на 1,05 млрд руб., — говорится в документе. — Кроме того, общество имеет незавершенные судебные разбирательства на сумму 1 328 728 478 Евро (порядка 117,2 млрд руб. по действующему курсу ЦБ; прим. CNews), в которых общество выступает ответчиком и в результате которых, в случае неблагоприятного исхода, ему могут быть предъявлены требования, которые оно, с большой вероятностью, будет не в состоянии удовлетворить. Данные обстоятельства указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности АО “Ангстрем” продолжать непрерывно свою деятельность».

При этом из отзыва аудитора можно сделать вывод, что сам «Ангстрем» оценивает вероятность благоприятного исхода судебного дела как высокую, в связи с чем не создавал резерв на сумму колоссального иска. «Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом», — заключает эксперт.

Иски к «Ангстрему» от ВЭБа и банка «Зенит»

Упомянутый иск к «Ангстрему» был подан 27 декабря 2019 г. госкоропорацией развития «ВЭБ.РФ». Дело все еще находится в производстве, поэтому суть претензий ВЭБа публичным достоянием пока не является. Сразу после подачи иска представители ВЭБа и «Ангстрема» прокомментировать CNews ситуацию не смогли.

Напомним, в рассматриваемом иске в качестве третьего лица заявлено АО «Ангстрем-Т» — еще одно зеленоградское микроэлектронное предприятие, бенефициаром которого был экс-министр связи России Леонид Рейман, считающийся бенефициаром также и самого «Ангстрема». Оба этих «Ангстрема» ранее входили в единую одноименную группу, хотя уже в июле 2018 г. представители просто «Ангстрема» заверяли «Ведомости» в том, что эта организация с «Ангстремом-Т» юридически никак не связана.

«Ангстрем-Т» был обанкрочен в конце октября 2019 г. Заявление о признании завода несостоятельным 9 января 2019 г. подал «ВЭБ.РФ», практически сразу после получения им полного контроля над проблемным предприятием (29 декабря 2018 г.).

Агентство экономической информации «Прайм» ранее обращало внимание на то, что сумма иска ВЭБа к «Ангстрему» совпадает с размером задолженности «Ангстрема-Т» перед ВЭБом по договору кредитной линии от 9 апреля 2008 г.

«Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве “Ангстрем-Т” в июне 2019 г. установил, что по состоянию на момент введения в компании наблюдения ее долг перед ВЭБом составлял более 1,3 млрд евро, включая 815 млн евро основного долга, а также проценты и неустойки, — напоминал “Прайм”. — Эта сумма была включена в реестр требований кредиторов "Ангстрем-Т"».

Отметим, что совсем недавно, 1 июля 2021 г. в копилку претензий к «Ангстрему» добавился и иск со стороны банка «Зенит» на 1,54 млрд руб. Не исключено, что он связан с разбирательством «Ангстрема» и ВЭБа. Во всяком случае, в ходе этого разбирательства «Зенит» ходатайствовал о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, однако ему в этом было отказано.