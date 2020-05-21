Убытки «Ангстрема» перевалили за миллиард, выручка упала в 2 раза

Вслед за «Микроном» отрицательные финансовые результаты снова продемонстрировал и его микроэлектронный сосед по Зеленограду — «Ангстрем». По итогам 2019 г. его выручка сократилась почти в два раза, а убытки составили 1,1 млрд руб.

Отрицательная динамика «Ангстрема»

Как выяснил CNews, зеленоградский производителя интегральных микросхем и полупроводниковых приборов «Ангстрем» сработал в убыток второй год подряд, нарастив при этом величину отрицательных финансовых показателей. По итогам 2019 г., в бухгалтерской отчетности компании по российским стандартам (РСБУ) указан чистый убыток в размере 1,1 млрд руб.

Годом ранее убыток был существенно меньше — на уровне 478,1 млн руб. А перед этим три года подряд «Ангстрем» демонстрировал прибыль: в 2017 г. на уровне 2,7 млн руб., в 2016 г. — 10,6 млн руб., в 2015 г. — 102,8 млн руб. (максимальное значение за последние 10 лет).

В целом за минувшее десятилетие «Ангстрем» скатывался в убытки еще дважды, показав в 2014 г. отрицательные финансовые показатели в размере 1,65 млрд руб., а в 2013 г. — 704,5 млн руб.

При этом валовая прибыль у предприятия осталась положительной, хотя и существенно сократилась. Так, если в 2018 г. она составила 657,7 млн руб., то в 2019 г. — только 120,8 млн руб.

«Ангстрем» сработал в убыток второй год подряд

Напомним, под валовой прибылью подразумевается выручка (оборот) за вычетом себестоимости сбытой продукции или услуги с учетом амортизации. Что касается чистой прибыли, то она определяется разностью между валовой прибылью и операционными расходами компании, которые могут включать затраты на аренду помещений, зарплату, транспорт и пр., а также при вычете суммы налогов, пеней, штрафов и процентов по кредитам.

Упомянутая выручка у «Ангстрема» за отчетный период сократилась почти вдвое — на 46%. По итогам 2019 г. она составила 1,49 млрд руб., в то время как годом ранее вышла на уровень 2,76 млрд руб.

Причины замедления бизнеса

В «Ангстреме», комментируя в разговоре с CNews негативные показатели бизнеса, ограничились указанием на сокращение объемов гособоронзаказа и отсутствием необходимых мер финансовой поддержки со стороны государства.

В отношении первого из этих факторов стоит отметить, что зависимость предприятия от «оборонки» действительно крайне высока. Развернутые данные о структуре бизнеса в 2019 г. компания представит позже — предположительно во второй половине июня 2020 г. Однако в 2018 г. доля продукции с военной приемкой в объеме продаж «Ангстрема» на внутренний рынок составила 96,6%. В 2017 г. данный показатель находился на уровне 95,5%, в 2016 г. — 82,7%. В отчетах за более ранние периоды «Ангстрем» в рассматриваемом ключе продукцию не сегментировал.

В этой связи напомним, что еще 1 декабря 2016 г. в своем ежегодном послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин заявил, что доля военной продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) должна быть существенно снижена в пользу гражданских изделий.

«Недавно мы на этот счет проводили совещание, даже не одно, хочу с вами поделиться этими планами, — рассказал тогда Путин. — В 2016 г. ОПК будет выпускать “гражданки” примерно на 16,1%. В 2020 планируется небольшой рост. Почему небольшой, потому что очень много заказов сейчас у Министерства обороны в связи с выполнением соответствующих программ обновления вооружений. В 2025 уже 30%, к 2030 г. — не менее 50% должно быть гражданской продукции. Я прошу Правительство организовать системную работу по решению этой задачи с участием институтов развития, ВЭБа, Российского экспортного центра, Фонда поддержки промышленности».

С учетом указанных планов руководства страны в отчете за 2017 г. «Ангстрем» указывал, что собирается к 2020 г. довести долю гражданской продукции (с приемкой ОТК — отдела технического контроля) до 40%, а к 2025 г. — до 70%. По итогам 2018 г. планы «Ангстрема» стали скромнее: 17% «гражданки» в 2020 г., 30% — к 2025 г. «Это возможно достичь за счет импортозамещения, диверсификации и локализации», — полагали в компании.

Структура выручки

Как уже отмечалось, рассматриваемая здесь бухгалтерская отчетность практически не содержит в себе каких-либо качественных подробностей о структуре бизнеса «Ангстрема». Они должны появиться в общем годовом отчете компании в июне 2020 г.

В существующих документах указывается лишь, что в почти полуторамиллиардной выручке предприятия на производство пришлось 1,25 млрд руб. (год назад этот показатель равнялся 1,97 млрд руб.), а на НИОКР — 76,9 млн руб. (год назад — 592,6 млн руб., почти в восемь раз больше).

«Ангстрем» — в антитренде

Стоит отметить, что ситуация в «Ангстреме» в части эффективности ведения бизнеса принципиально совпадает с состоянием дел у главного отечественного производителя микрочипов — зеленоградского предприятия «Микрон» (входит в одноименную группу).

На днях CNews писал, что «Микрон» снова показал отрицательные годовые экономические результаты. По итогам 2019 г., в бухгалтерской отчетности компании по российским стандартам (РСБУ) указан чистый убыток в размере 1,61 млрд руб. Правда выручка у компании не упала, а подросла на 5%, составив 7,95 млрд руб.

Несколько фактов об «Ангстреме»

Базирующееся в Зеленограде АО «Ангстрем» позиционирует себя как российский разработчик и производитель полупроводниковых изделий — от дискретных транзисторов до микроконтроллеров и микропроцессоров. Компания считает, что обладает одним из самых мощных в России комплексов по созданию и производству полупроводниковых изделий: 10 полноценных дизайн-центров, более 1 тыс. сотрудников, две производственные линии.

Считается, что основным бенефициаром компании выступает бывший министр связи России Леонид Рейман.