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Биометрическое распознавание лиц от ЦРТ внедрили на стадионе «Газпром Арена»

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

На стадионе «Газпром Арена», домашнем стадионе ФК «Зенит», запущена система идентификации личности по биометрическим характеристикам лица «Визирь» от группы компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбербанка). Система используется с 29 февраля, установлена на турникетах при входе на первый ярус трибуны D, где располагаются сектора активной поддержки. Этот проект стал четырнадцатым внедрением системы распознавания лиц «Визирь» на спортивном объекте в стране, подтвердив экспертизу команды ЦРТ и эффективность решения.

Юрий Федотов, директор по безопасности ФК «Зенит», отметил: «ФК "Зенит" одним из первых в мире внедрил систему распознавания лиц на спортивном стадионе. Это было в 2014 году на стадионе "Петровский", где система "Визирь" отлично себя показала. Теперь она работает и на фанатском вираже "Газпром Арены". Основные ее задачи — создание безопасной и комфортной среды: система позволяет повысить уровень безопасности; снизить имиджевые и финансовые потери, вызванные противоправными действиями болельщиков; предотвратить появление на стадионе болельщиков, доступ которым запрещен; оперативно реагировать на попытки прохода по чужим абонементам. Внедрение распознавания лиц позволяет клубам существенно экономить на штрафах и в целом лучше знать своих посетителей, налаживать системную работу с ними».

В 2014 году снизился уровень безопасности на стадионах, ФК «Зенит» нес экономический ущерб от противоправных действий фанатов, матчи проходили без зрителей. Взаимодействуя со службой безопасности ФК «Зенит», специалисты ЦРТ адаптировали биометрическую систему видеоидентификации «Визирь» для спортивной отрасли: проработали сценарии работы, создали пользовательские интерфейсы операторов, построили схему взаимодействия с системой контроля и управления доступом. На сегодняшний день ФК «Зенит» эксплуатирует систему на домашних и выездных матчах уже шестой год — к примеру, только за 40 матчей первого сезона 2014–2015 через «Визирь» прошло более 210 тыс. болельщиков, выявлено и не допущено более 60 нарушителей, при этом — без негативного влияния на пропускную способность входных групп.

Система применялась и на площадках фестиваля болельщиков на чемпионате мира по футболу — 2018, где использовались новые технологии и решения от различных российских и зарубежных вендоров. Успех эксплуатации и высокая оценка экспертов спортивной отрасли обеспечили тиражируемость: за последние шесть лет «Визирь» внедрило более десяти стадионов и ледовых арен по всей стране, которые принимали не только регулярные чемпионаты, но и международные соревнования. Так, группа ЦРТ представила решение на основе искусственного интеллекта, которое позволяет выполнять требования законодательства, соответствовать требованиям РПЛ и КХЛ по видеоидентификации.

Алексей Маркачев, руководитель продуктового управления биометрических систем группы компаний ЦРТ, сказал: «ФК "Зенит" — наш стратегический партнер, и работа системы "Визирь" на "Газпром Арене" имеет для нас особый статус — это не только внедрение, а подтверждение эффективности нашего продукта в долгосрочной эксплуатации одним из самых популярных клубов Европы. С момента первого внедрения произошла серьезная эволюция наших алгоритмов и продукта в целом, и мы продолжаем его совершенствование. В перспективе наше решение может работать не только локально, но и на уровне страны, отвечая интересам российского и мирового спорта».



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