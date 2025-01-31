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Газпром Арена футбольный стадион в Санкт-Петербурге



31.01.2025 «Обит» подключил к сети самый высокий комплекс флагштоков в мире 1
06.11.2024 VK впервые проводит «Месяц борьбы с кибербуллингом» 1
20.09.2024 «Обит» обеспечивает бесперебойную работу сетевой инфраструктуры спортивных объектов ФК «Зенит» 1
11.06.2024 В России начались продажи нового робота-пожарного, который умеет тушить огонь с 60 метров. Видео 1
27.05.2024 ФК «Зенит» внедрит российскую операционную систему Astra Linux 1
11.01.2024 Yappy начал сотрудничество со Zvonko digital 1
09.08.2023 Футбольный клуб «Зенит» переходит на российские ИТ-системы ТУРБО 1
07.08.2023 «Зенит» и «Консист бизнес групп» стали партнерами 1
29.11.2022 «Обит» обеспечила Wi-Fi для ледового катка в общественном пространстве «Флагшток» у домашнего стадиона ФК «Зенит» 2
19.09.2022 Первое большое исследование мобильных операторов Санкт-Петербурга 2
22.08.2022 Сергей Панов, Esmart: Роль систем управления доступом сильно изменилась 1
25.06.2021 Аналитика МТС: где петербуржцы чаще всего пользуются связью 5G 1
31.05.2021 МТС открыла первую сеть 5G для пользователей в Санкт-Петербурге 1
09.11.2020 Система видеоидентификации группы ЦРТ внедрена на 70 транспортных объектах России 1
14.08.2020 Система видеоидентификации «Визирь» от группы ЦРТ признана драйвером развития «сквозных» цифровых технологий 1
24.03.2020 Cистема распознавания лиц «Визирь» включена в базу эффективных кейсов «Цифровой экономики» 2
16.03.2020 Биометрическое распознавание лиц от ЦРТ внедрили на стадионе «Газпром Арена» 3

Публикаций - 17, упоминаний - 22

Газпром Арена и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12642 4
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 456 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8752 3
ОБИТ 80 3
Ростелеком 9713 2
МегаФон 8861 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1890 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 2
Yandex - Яндекс 7369 1
Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 39 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2899 1
Dell EMC 5032 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
HID Global 117 1
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 57 1
DMTel - ДМТЕЛ-Сервис 21 1
Quest Software 41 1
Открытые технологии 701 1
АТ бюро 7 1
Motorola Indala 3 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Русоникс 76 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 102 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 246 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 309 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 232 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 210 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3918 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7333 4
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 3
Газпром ПАО 1342 3
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 29 2
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 2
Экспофорум - Expoforum - ЭФ-Интернэшнл - Конгрессно-выставочный центр 15 2
Кронштадтский хлебозавод 2 2
Лахта Центр - Газпром-Сити 13 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 2
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 38 1
Петровский стадион 5 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 238 1
Capital Group 73 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 29 1
Главстрой 17 1
Zivert 6 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 438 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
Национальный цифровой агрегатор - Zvonko Group, Zvonko Digital 5 1
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 56 1
Севкабель Порт 7 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 358 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 820 1
Шалаш - Благотворительный фонд 3 1
КиШ - Король и Шут 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11662 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5927 2
Федеральное собрание Российской Федерации 304 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1086 1
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МТС 5G-сеть 19 2
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Microsoft Windows 15683 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 922 1
Google YouTube - Видеохостинг 2753 1
Google Android 14016 1
Apple iOS 7818 1
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Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МЭШ - Москвёнок - Электронная карта в образовании 32 1
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 38 1
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 1
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НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 118 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 3
FIFA Fan Fest - Фестиваль болельщиков FIFA (ФИФА) 5 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
День молодёжи - 27 июня 898 1
MIPS Securika 8 1
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