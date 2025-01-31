Газпром Арена футбольный стадион в Санкт-Петербурге
Газпром Арена и организации, системы, технологии, персоны:
|Дырмовский Дмитрий 130 3
|Коротин Павел 31 2
|Тарасенко Владимир 34 2
|Медведев Александр 14 2
|Федотов Юрий 1 1
|Зорин Александр 51 1
|Маркачев Алексей 2 1
|Панов Сергей 16 1
|Телегин Михаил 8 1
|Коннов Дмитрий 2 1
|Агутин Леонид 5 1
|Овчаров Данила 3 1
|Чеботина Люся 2 1
|Сивцев Илья 140 1
|Строганов Кирилл 4 1
|Чайкина Тося 2 1
|Полле Михаил 1 1
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