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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СЗФО Карелия Республика Кижи государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник

«Кижи. Старинная красота» Пименов Юрий Иванович (1903–1977) «Кижи. Старинная красота» Пименов Юрий Иванович (1903–1977)
"Кижи", 1988 Автор: Гречишкин Павел Моисеевич "Кижи", 1988 Автор: Гречишкин Павел Моисеевич
Алексей Авдышев "Пасмурный день в Кижах" (б/д) Алексей Авдышев "Пасмурный день в Кижах" (б/д)
«Кижи. Старинная красота» Пименов Юрий Иванович (1903–1977)

СОБЫТИЯ

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07.08.2026 «МегаФон» расширил зоны 4G на туристических маршрутах Медвежьегорского округа Карелии 1
13.11.2024 «Купибилет»: возможно ли построение маршрута для путешествий с помощью ИИ 1
11.06.2024 В России начались продажи нового робота-пожарного, который умеет тушить огонь с 60 метров. Видео 1
25.10.2023 «Мегафон» ускорил мобильный интернет для тувинских сельчан 1
06.06.2023 МТС подготовила «жемчужину Ладожского озера» к новому туристическому сезону 1
30.11.2022 «Мегафон» расширил сеть LTE на побережье второго по величине озера в Европе 1
18.08.2022 «Мегафон» обеспечил LTE-сигналом водный путь на остров Кижи 1
26.02.2013 На «Яндекс.Картах» теперь можно увидеть все города Золотого кольца 1
04.03.2008 На сайте музея-заповедника "Кижи" появилась виртуальная экскурсия 4
23.11.2006 Музей "Кижи" представил новый интернет-каталог 1
30.04.2003 "МегаФон" подключил в Карелии 55 тыс. абонентов 1
27.08.2002 В Санкт-Петербурге обсудили проблемы ЕГСУПД 2

Публикаций - 12, упоминаний - 16

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 4
Cisco Systems 5372 1
Yandex - Яндекс 9216 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 156 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 27 1
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 58 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1750 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
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Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 2
Лесная промышленность - Деревообработка - пиломатериалы - обработка древесины - лесозаготовка 242 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
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