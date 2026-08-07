Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СЗФО Карелия Республика Кижи государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник
«Кижи. Старинная красота» Пименов Юрий Иванович (1903–1977)
"Кижи", 1988 Автор: Гречишкин Павел Моисеевич
Алексей Авдышев "Пасмурный день в Кижах" (б/д)
«Кижи. Старинная красота» Пименов Юрий Иванович (1903–1977)
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 12, упоминаний - 16
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 10742 4
|Cisco Systems 5372 1
|Yandex - Яндекс 9216 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
|IBM - International Business Machines Corp 9699 1
|3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 156 1
|Куликов Роман 31 2
|Симаткина Светлана 71 1
|Каинов Илья 15 1
|Долгих Екатерина 1 1
|Идегел Монгуш 20 1
|Кочкин Александр 34 1
|Дворкович Михаил 12 1
|Шимук Сергей 1 1
|Киреев Владимир 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.