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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СЗФО Карелия Республика Медвежьегорск

Россия - СЗФО - Карелия Республика - Медвежьегорск


14.01.2025 Sitronics KT завершила первый этап оцифровки Онежского озера 1
04.10.2024 «МегаФон» улучшил качество связи на федеральной трассе «Вологда-Медвежьегорск» 1
22.09.2023 МТС ускорила мобильный интернет в четырёх районных центрах Карелии 1
30.11.2022 «Мегафон» расширил сеть LTE на побережье второго по величине озера в Европе 1
20.03.2017 МТС запустила сеть LTE в Беломорске и Пряже 1
21.09.2015 Проект «Электронная деревня» Сбербанка охватил более 30 сел и деревень Северо-Запада 1
13.12.2013 «Билайн» на 30% увеличил территорию покрытия сети 3G в Карелии 1
04.10.2013 ТТК и Правительство Республики Карелия подписали соглашение о сотрудничестве 1
27.04.2011 Количество базовых станций 3G МТС в Республике Карелия с начала года увеличилось в 2,5 раза 1
29.05.2009 «Ростелеком» построил ВОЛС «Петрозаводск – Мурманск» 1
24.06.2008 «Софтмак» установит системы экстренной связи с ГОВД в 11 карельских городах 1
05.09.2007 МВД Карелии устанавливает видеонаблюдение в Кондопоге 2
30.04.2003 "МегаФон" подключил в Карелии 55 тыс. абонентов 1
04.08.2000 ОАО "Электросвязь" республики Карелия определило планы реконструкции сети связи на 2000г. 2

Публикаций - 14, упоминаний - 16

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 3
МегаФон 8804 3
Ростелеком 9700 2
Konica Minolta - Mobotix 33 1
Huawei Technologies 399 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 1
Электросвязь 268 1
Софтмак ЦКТ - Центр компьютерных технологий 5 1
Samsung Electronics 10254 1
Huawei 3933 1
Apple Inc 12100 1
LG Electronics 3614 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
ZTE Corporation 747 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
HTC Corporation 1499 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кижи - государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник 11 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 126 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 207 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Правительство Республики Карелия - органы государственной власти 38 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7619 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 2
Пропускная способность - Bandwidth 1744 2
Лесная промышленность - Деревообработка - пиломатериалы - обработка древесины 121 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 975 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 569 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 857 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1479 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 1
Фотокамеры - Ночная съемка 216 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4172 1
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 238 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 678 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 1
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 495 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1737 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 763 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 435 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 305 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Кочкин Александр 19 2
Мирон Станислав 6 1
Курдюков Дмитрий 20 1
Кудрявцев Артем 26 1
Куликов Роман 30 1
Худилайнен Александр 1 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 673 11
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 279 8
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кондопога 25 7
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сортавала 28 6
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Беломорский район - Беломорск 13 5
Россия - РФ - Российская федерация 144195 4
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сегежа 27 4
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 590 3
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Лахденпохья 13 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 2
Россия - СЗФО - Ладожское озеро - Свирь - Ладога - Немо - Валаам - Валаамский архипелаг 31 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Костомукша 23 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Калевальский район - Калевала 5 2
Северный Ледовитый океан - Белое море - Соловецкие острова - Соловки 16 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3091 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Оленегорск 16 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Кандалакшский район - Кандалакша 26 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 643 1
Россия - СЗФО - Псковская область 629 1
Северный Ледовитый океан - Белое море - Студёное, Соловецкое море 41 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Онежский район - Онега 29 1
Атлантический океан - Балтийское море - Верхнесвирское водохранилище - Онежское озеро 7 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Невельский район - Невельск 34 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Великолукский район - Великие Луки 62 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 323 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 682 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2580 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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