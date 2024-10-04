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«МегаФон» улучшил качество связи на федеральной трассе «Вологда-Медвежьегорск»

Водители могут с комфортом пользоваться навигатором, а пассажиры — общаться в мессенджерах и смотреть видео в онлайн-режиме на скорости до 50 Мбит/с на Вытегорском участке автомагистрали. Инженеры оператора ввели в эксплуатацию новые телеком-объекты в районе села Андомский погост и деревни Озерки. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технические специалисты компании установили новое оборудование на объектах связи вдоль транспортной магистрали, расширили частотный спектр в диапазоне 2100 МГц в сети LTE, что позволило существенно увеличить скорости передачи данных и увеличить емкостные характеристики базовых станций. Теперь приложение «Госуслуги» вологжане могут установить на смартфон за десять секунд, посмотреть любимую передачу без задержки видео.

Абонентам «МегаФона» в малонаселенных пунктах, расположенных поблизости с автотрассой, стало доступно также улучшенное качество звонков в VoLTE — технология позволяет одновременно разговаривать с собеседником и серфить в сети. Улучшения смогли почувствовать жители таких поселков, как Костручей, Мирный и Волоков Мост.

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«Обеспечить автотрассы региона стабильным интернетом — важная задача компании. Дорога «Вологда-Медвежьегорск» — одна из четырех федеральных автомагистралей в нашей области, где преобладает движение грузового транспорта. Чтобы клиенты не испытывали сложностей со связью во время передвижения, мы расширяем зону покрытия вдоль дорог с помощью установки нового оборудования. Введенные в эксплуатацию объекты связи позволили ускорить мобильный интернет на 20 %», — сказала Алла Лебедева, директор «МегаФона» в Вологодской области

«МегаФон» обладает серьезным практическим опытом в создании телекоммуникационной инфраструктуры вдоль автодорог. Так, в 2020 г. оператор построил порядка 100 базовых станций на трассе М11 «Нева» и покрыл сетью 4G около 680 км пути от Москвы до Санкт-Петербурга. В третьем квартале 2024 г. завершил очередной этап строительства инфраструктуры на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в труднодоступном районе Морского канала в Санкт-Петербурге, где пользователям стала доступна сеть на скорости до 170 Мбит/с.

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