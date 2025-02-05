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Лебедева Алла



05.02.2025 «МегаФон» ускорил интернет в аэроузлах Вологодского региона 1
04.10.2024 «МегаФон» улучшил качество связи на федеральной трассе «Вологда-Медвежьегорск» 1
30.08.2024 «МегаФон» подключил к сотовой сети 24 поселения Вологодской области 1
16.08.2024 «МегаФон» ускорил интернет в жилых кварталах и на дорогах Череповца 1
24.07.2024 «МегаФон» модернизировал телеком-оборудование в поселке Кадуй Вологодской области 1
27.06.2024 4G от «МегаФона» впервые пришел в деревни на востоке Вологодчины 1
14.06.2024 «МегаФон» ускорил интернет в рабочих поселках Вологодской области 1
29.05.2024 Стал известен ТОП-3 популярных туристических локаций в Великом Устюге 1
08.05.2024 «МегаФон» разогнал интернет в столице Русского Севера 1
18.04.2024 «МегаФон» ускорил интернет в шести поселках Вологодского района 1
12.04.2024 Жители Череповца стали больше стримить в торговых центрах 1
27.03.2024 «МегаФон» ускорил интернет в Соколе и Кадникове 1
21.03.2024 «МегаФон» увеличил скорости интернета в 55 деревнях и сёлах Вологодской области 1
21.02.2024 «МегаФон» модернизировал более 100 базовых станций в Череповце 1
15.02.2024 «МегаФон» ускорил интернет для жителей поселка Шексна 1
17.01.2024 Вотчину Деда Мороза в январские каникулы чаще всего посещали жители Москвы и Кирова 1
23.10.2023 В средневековый Кириллов на скоростях 4G 1
26.09.2023 «Мегафон» усилил LTE в пяти городах Вологодской области 1
26.04.2023 «Мегафон» включил голос и мобильный интернет на Архангельском мосту в Череповце 1
23.12.2022 «Мегафон» привел 4G в вотчину Деда Мороза 1
14.10.2022 «Мегафон» ускорил интернет для крупнейшего в Европе химического кластера 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Лебедева Алла и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8883 21
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1483 7
Telegram Group 2008 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 165 1
Цифра ГК 2433 1
Северсталь ПАО - Severstal 482 1
ФосАгро 126 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 1
Слобода 25 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская ГРЭС - Псковская ГРЭС - Новомичуринская ГРЭС - Новочеркасская ГРЭС - Сургутская ГРЭС 1 - Череповецкая ГРЭС, ЧГРЭС - Ставропольская ГРЭС - Киришск 55 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11675 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 57 1
РСТ - Российский союз туриндустрии 7 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7697 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50675 17
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8207 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20675 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66329 12
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7394 12
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3990 11
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2916 11
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 997 10
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7000 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8024 7
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2696 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13173 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27899 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10540 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15946 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24515 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24204 4
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2084 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6586 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8205 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3428 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7607 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11159 2
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1002 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12777 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 646 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1461 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6051 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4144 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 966 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17097 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1204 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6413 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12560 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9382 1
Доступ в интернет - Internet access - Интернет-соединение - Internet connection 242 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13952 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1746 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13825 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5205 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 641 1
Richard Pierre - Ришар Пьер 3 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 687 20
Россия - РФ - Российская федерация 144787 14
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 247 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43297 8
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 324 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17429 6
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 710 2
Россия - Крайний Север 270 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 432 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 318 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 254 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Великий Устюг 39 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 646 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3112 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 218 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2749 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2969 1
Россия - СФО - Новосибирск 4309 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 916 1
Нидерланды 3523 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 585 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13327 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Устюженский район - Устюжна 9 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2425 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Холмогорский район - Холмогоры 24 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Усть-Кубинский район - Устье 2 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 458 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6245 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18560 4
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1634 4
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1750 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2597 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13560 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24167 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29162 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1078 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2389 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48134 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5017 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 563 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5129 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5768 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1564 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10971 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9837 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 188 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51196 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5538 1
Транспорт общественный - Электрички - Электропоезд - железнодорожное пригородное и ближнее междугородное сообщение 43 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2396 1
Энергетика - Energy - Energetically 5096 1
Автомагистраль М-8 Москва-Холмогоры 13 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 504 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2941 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 118 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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