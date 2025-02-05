Лебедева Алла
Лебедева Алла и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 8883 21
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1483 7
|Telegram Group 2008 1
|Панорама КБ - Конструкторское бюро 165 1
|Цифра ГК 2433 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11675 1
|Правительство Вологодской области - органы государственной власти 57 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5205 3
|Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 641 1
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