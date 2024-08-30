«МегаФон» подключил к сотовой сети 24 поселения Вологодской области

Более 5,5 тыс. сельчан получили доступ к мобильному интернету и к качественной голосовой связи. В регионе завершился очередной этап программы «Устранение цифрового неравенства». Оператор «Мегафон» развернул сети 4G в 24 сельских населенных пунктах, расположенных в отдаленных и труднодоступных районах Вологодчины.

Благодаря совместной работе с министерством цифрового развития региона, были определены населенные пункты в 13 районах, нуждающиеся в улучшении качества мобильной связи. Большая часть деревень и поселков находится в Тотемском, Верховажском и Грязовецком районах — самых удаленных от областного центра. В программу вошли малочисленные населенные пункты: Ногинская, Топорня, Мережа, Лорионово, Макарцево, Усть-Река, Шелота и другие.

Развертывание сетей 4G в сельской местности осуществлялось с применением технологий, позволяющих обеспечить устойчивое покрытие и высокую пропускную способность. Помимо высокоскоростного мобильного интернета, жители подключенных деревень получили доступ к голосовой связи на базе технологии VoLTE, отличающейся мгновенным соединением и превосходным качеством звука. Мероприятия позволили улучшить качество мобильных услуг — жители смогут скачивать больше информации даже в часы наибольшей загрузки.

«Развитие качественной мобильной связи и высокоскоростного интернета в отдаленных сельских населенных пунктах имеет решающее значение для сокращения цифрового неравенства и повышения качества жизни людей. Нам удалось обеспечить высокоскоростной мобильный доступ в интернет для нескольких тысяч жителей региона. Согласно нашим замерам, средняя скорость передачи данных в смартфонах абонентов в этих селах достигает до 25 Мбит/с. Этого более чем достаточно для решения базовых задач: получения и отправки электронной почты, загрузки и просмотра видео в стандартном качестве, для общения в соцсетях и мессенджерах», – сказал Алла Лебедева, директор «МегаФона» в Вологодской области.

Программа «Устранение цифрового неравенства» реализуется в России с 2014 г. В этом году «МегаФон» подключит к мобильному интернету более 1,7 тыс. малых российских населенных пунктов, в том числе деревень и сел численностью населения от 100 до 500 человек. В 2025 г. реализация программы продолжится.