Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» ускорил интернет в жилых кварталах и на дорогах Череповца

Жители cамого крупного промышленного центра Вологодской области смогут пользоваться мобильным интернетом в смартфонах и планшетах на средней скорости до 30 Мбит⁄с. В жилых кварталах, местах для прогулок и на крупных автомагистралях Череповца «МегаФон» модернизировал телеком‑оборудование, что позволило увеличить скорость передачи данных в этих локациях.

Новое качество передачи данных теперь доступно в Индустриальном и Заягорбском районах вдоль всего проспекта Победы, а также для жителей 8, 9 и 10 микрорайонов и проживающих недалеко от стадиона «Металлург» и около парка «Соляной сад». В Зашекснинском районе оценить высокие скорости мобильного интернета можно в районе улиц Наседкина, Рыбинской, а также около производственных предприятий и магазинов недалеко от Шекснинского проспекта и проспекта Октября.

В указанных локациях череповчане и гости города смогут с максимальным комфортом пользоваться цифровыми сервисами: общаться и быстро передавать «тяжёлые» файлы в мессенджерах и почте, смотреть видео в социальных сетях или онлайн кинотеатрах без задержек.

Василий Крикунов, Axenix: ChatGPT, нам с тобой не по пути
Генеративный ИИ

Инженеры оператора развернули 4G покрытие для жителей с проспекта Октября, улиц Верещагина, Первомайской, Ленинградской и Металлургов. На новых базовых станциях технические специалисты компании запустили оборудование, работающее в нескольких частотных диапазонах. Такое техническое решение увеличивает проходимость сотового сигнала внутри зданий и одновременно с этим обеспечивает более высокую скорость передачи данных, что позволит череповчанам пользоваться быстрым мобильным интернетом оператора дома, на прогулках и при посещении магазинов и торговых центров.

«Ежедневно через базовые станции в Череповце проходит свыше 125 тыс. гигабайт трафика, что сравнимо с 290 тысячами часов видеозвонков в мессенджерах. Спрогнозировать в городе нагрузку на сеть нам помогают собственные аналитические инструменты big data. С их помощью мы определяем оптимальные места для запуска новых объектов связи и модернизации существующих. Мобильные скорости, которые обеспечивает наше оборудование, позволяют горожанам комфортно пользоваться любыми цифровыми сервисами», — сказала Алла Лебедева директор «МегаФона» в Вологодской области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

В Москве запущена 4G-сеть на российском «железе» и смартфонах

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Фальшивое обновление Windows ворует данные на глазах у жертв

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

«Яндекс» мощно обновил «Станцию Макс» и перевел ее на ОС YaOS X

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Предварительный обзор очков дополненной реальности Acer AR Vision G500: новый мобильный экран

Будущее наступило: как используют искусственный интеллект в стоматологии

Приспособления и аксессуары для безопасной съемки на пляже: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен древний тихоокеанский город: урбанизация началась на 700 лет раньше, чем считали ученые

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024